Bolu Beyi'nden Paşa sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sürpriz Bolu'dan geldi. TFF 1. Lig takımı kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı 3-1'in rövanşında sahasında da 4-1 yenerek tur vizesini aldı. A2'den yayınlanan maçta lacivert-beyazlılar 24'te Trezeguet'le öne geçmesine rağmen, ilk yarıyı Melih'in iki golüyle 2-1 yenik kapattı. KARADENİZ ekibi, ikinci yarıda da güçlü rakibinin açıklarını iyi değerlendirdi. Yarenler, 68'de Akabueze ve 89'da da Kadem Burak'ın kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrılarak, Son 16'ya adını yazdırdı.