5. tur şovu sürüyor

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 5. tur karşılaşmalarında rövanş heyecanı bugün oynanacak 6 maçla devam ediyor. Yarın sona erecek futbol resitalinde, Son 16 biletini almak isteyen takımlar son kozlarını oynayacak.



Birbirinden çekişmeli 16 maç yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yılç ok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.





BUGÜN - HAKEMLER - 1. Maç skoru

13.30: G.Birliği-Kars 36 Spor Süleyman Abay 2-1 A SPOR

14.30: Akhisar-Ankara Demir Burak Şeker 3-0 A2

16.30: Buca-Sivasspor Koray Gençerler 1-2 A SPOR

17.00: Y.Malatya-Osmanlı Serkan Çınar 1-3 A2

18.45: Alanya-Giresun Bahattin Şimşek 2-4 A SPOR

20.30: Adana Demir-F.Bahçe Tugay Kaan Numanoğlu 0-6 ATV



YARIN:

13.30: Eyüpspor-Kayseri 2-3 A SPOR

14.00: İstanbulspor-Karabük 1-2 A2

16.00: Konya-Batman Petrol 3-0 A SPOR

20.00: Başakşehir-K.Maraş 3-1 A SPOR