5. tur şovu sürüyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda nefes kesen 5. tur rövanş maçları bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek Birbirinden çekişmeli mücadeleler, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında ekranlara gelecek
Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 00:42
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 5. tur karşılaşmalarında rövanş heyecanı bugün oynanacak 6 maçla devam ediyor. Yarın sona erecek futbol resitalinde, Son 16 biletini almak isteyen takımlar son kozlarını oynayacak.
Birbirinden çekişmeli 16 maç yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yılç ok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.
BUGÜN - HAKEMLER - 1. Maç skoru
13.30: G.Birliği-Kars 36 Spor Süleyman Abay 2-1 A SPOR
14.30: Akhisar-Ankara Demir Burak Şeker 3-0 A2
16.30: Buca-Sivasspor Koray Gençerler 1-2 A SPOR
17.00: Y.Malatya-Osmanlı Serkan Çınar 1-3 A2
18.45: Alanya-Giresun Bahattin Şimşek 2-4 A SPOR
20.30: Adana Demir-F.Bahçe Tugay Kaan Numanoğlu 0-6 ATV
YARIN:
13.30: Eyüpspor-Kayseri 2-3 A SPOR
14.00: İstanbulspor-Karabük 1-2 A2
16.00: Konya-Batman Petrol 3-0 A SPOR
20.00: Başakşehir-K.Maraş 3-1 A SPOR
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