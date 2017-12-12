Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 5. tur rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 13:38
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri şunlar:
13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor: Süleyman Abay
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor: Burak Şeker
16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor: Koray Gençerler
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Serkan Çınar
18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
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