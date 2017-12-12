 Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu - Türkiye Kupası - 12 Aralık 2017 Salı

Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 5. tur rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı

Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 13:38

Rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri şunlar:

13.30 Gençlerbirliği-Kars 36 Spor: Süleyman Abay

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Ankara Demirspor: Burak Şeker

16.30 Bucaspor-Demir Grup Sivasspor: Koray Gençerler

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: Serkan Çınar

18.45 Aytemiz Alanyaspor-Akın Çorap Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.30 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

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