Galatasaray maçı biletleri satışta
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında oynanacak olan Sivas Belediyespor, Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazartesi 12:05
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Sivas Belediyespor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmaya gelmek isteyen taraftarlar biletleri Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki gişelerden ve internet üzerinden temin edebilecek. Bilet fiyatları ev sahibi takım için 10 TL, misafir takım için ise 15 TL olarak belirlendi. Karşılaşmada kağıt bilette satılacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Bursaspor’un konuğu Adanaspor
-
Trabzonspor'da hedef bir üst ...
-
"Tur adına elimizden bir şey ...
-
Trabzonspor kupada Erzurumspor'u...