Galatasaray maçı biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Sivas Belediyespor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmaya gelmek isteyen taraftarlar biletleri Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki gişelerden ve internet üzerinden temin edebilecek. Bilet fiyatları ev sahibi takım için 10 TL, misafir takım için ise 15 TL olarak belirlendi. Karşılaşmada kağıt bilette satılacak.