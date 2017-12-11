 Galatasaray maçı biletleri satışta - Türkiye Kupası - 11 Aralık 2017 Pazartesi

Galatasaray maçı biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında oynanacak olan Sivas Belediyespor, Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

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Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi

Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazartesi 12:05

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Sivas Belediyespor ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmaya gelmek isteyen taraftarlar biletleri Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki gişelerden ve internet üzerinden temin edebilecek. Bilet fiyatları ev sahibi takım için 10 TL, misafir takım için ise 15 TL olarak belirlendi. Karşılaşmada kağıt bilette satılacak.

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