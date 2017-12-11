Bursaspor’un konuğu Adanaspor
Bursaspor, Türkiye Kupası mücadelesinde yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası 11 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 11 Aralık 2017, Pazartesi 12:48
Süper Lig'in 15. haftasında Bursa'da karşılaştığı Fenerbahçe'ye karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran yeşil-beyazlı ekip, gözünü kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında yarın sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Timsah, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği rakibine karşı sürpriz yaşamayarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
YEDEK AĞIRLIKLI KADRO
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen'in yarınki Adanaspor karşılaşmasında ligde az forma şansı bulan Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Merter Yüce, Furkan Soyalp, Sinan Bakış gibi isimlere görev vermesi bekleniyor.
DÜDÜK VOLKAN BAYARSLAN'DA
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.
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