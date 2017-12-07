Turkuvaz'da rövanş şöleni

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu 5. Tur'da rövanş maçlarının programı açıklandı. 4 Büyükler'in ilk maçlarda gol ziyafeti çektiği müthiş şölende birbirinden çekişmeli 16 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. TURKUVAZ Medya kanallarında karşılaşmaların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen dev kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



RÖVANŞ PROGRAMI



12 Aralık Salı

13.30 Antalya-Orhangazi 3-0

15.30 Bursa-Adana 2-0

16.30 Bolu-Kasımpaşa 3-1

17.30 Trabzon-BB Erzurum 4-0

19.30 Sivas Bld.-G.Saray 1-5

21.00 Manisa-Beşiktaş 0-9



13 Aralık Çarşamba

13.30 G.Birliği-Kars 36 Spor 2-1

14.30 Akhisar-Ankara Demir 3-0

16.30 Buca-Sivas 1-2

17.00 Y.Malatya-Osmanlı 1-3

18.45 Alanya-Giresun 2-4

20.30 Adana Demir-F.Bahçe 0-6



14 Aralık Perşembe

13.30 Eyüpspor-Kayseri 2-3

14.00 İstanbulspor-Karabük 1-2

16.00 A.Konya-Batman Petrol 3-0

20.00 M.Başakşehir-K.Maraş 3-1