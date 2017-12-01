 Takıma iyi moral oldu - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2017 Cuma

Takıma iyi moral oldu

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 01 Aralık 2017, Cuma 00:31

SÜPER Lig'de kötü günler geçiren G.Birliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda amatör rakibi Kars'ı deplasmanda 2-1 yenerek, rövanş için avantaj sağladı. Böylesine sıkıntılı bir dönemde alınan galibiyetin önemine değinen Teknik Direktör Ümit Özat, "Kupada oynadığımız maçı kazanmak o zemin ve hava şartlarına rağmen önemliydi. Takıma moral oldu" yorumunu yaptı.

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