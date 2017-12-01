 Rıza Çalımbay'dan örnek hareket - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2017 Cuma

Rıza Çalımbay'dan örnek hareket

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eldivenlerini soğukta üşüyen top toplayıcı çocuğa verdi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 01 Aralık 2017, Perşembe 19:58

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Türkiye Kupasında oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Maç oynandığı Erzurum Kazım Karabekir Stadında yaşanan aşırı soğuk nedeni ile top toplayıcılar zorluk yaşarken bu durum Rıza Çalımbay'ın da dikkatini çekti. Altyapıda top koşturan genç oyunculardan bir tanesinin üşüdüğünü gören Rıza Çalımbay eldivenlerini genç oyuncuya verdi. Çalımbay'ın bu davranışı alkış aldı.

Karşılaşma sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Eldivenler cebimde duruyordu, baktım çocuk da üşüyordu, ellerini cebine sokuyordu. Kameraların falan da farkında değilim, büyütülecek bir durum değil" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)
Akyuz Akyuz

Dakika 80 i gecmis.....Biraz gec kalinmis....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.12.2017 02:02
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN