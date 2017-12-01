Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eldivenlerini soğukta üşüyen top toplayıcı çocuğa verdi.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 01 Aralık 2017, Perşembe 19:58
Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Türkiye Kupasında oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı.
Maç oynandığı Erzurum Kazım Karabekir Stadında yaşanan aşırı soğuk nedeni ile top toplayıcılar zorluk yaşarken bu durum Rıza Çalımbay'ın da dikkatini çekti. Altyapıda top koşturan genç oyunculardan bir tanesinin üşüdüğünü gören Rıza Çalımbay eldivenlerini genç oyuncuya verdi. Çalımbay'ın bu davranışı alkış aldı.
Karşılaşma sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Eldivenler cebimde duruyordu, baktım çocuk da üşüyordu, ellerini cebine sokuyordu. Kameraların falan da farkında değilim, büyütülecek bir durum değil" dedi.
Dakika 80 i gecmis.....Biraz gec kalinmis....cevapla 01.12.2017 02:02
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