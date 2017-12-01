Kupada gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Maçlarda atılan gollerin fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 01 Aralık 2017, Cuma 09:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda adeta gol yağmuru yaşandı. Kayserispor'un Eyüpspor'u 3-2 mağlup ettiği maçla tamamlanan 5'inci tur ilk maçlarında, toplam 68 kez gol sevinci yaşandı. 16 karşılaşmanın oynadığı 5'inci turda, maç başına 4.25 gol ortalaması yakalandı.
Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'u kendi sahasında 9-0 mağlup ederek en farklı skoru kaydederken, siyah-beyazlıları Adana Demirspor'u 6-0 ile geçen Fenerbahçe takip etti. Galatasaray ve Trabzonspor da maçlarından 4 farkla galip ayrıldı.
Tek maç üzerinden oynanan ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olmadığı 4'üncü tur karşılaşmalarında maç başına 2.7 gol ortalaması yakalanmıştı.
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