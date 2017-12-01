Kupa beyi Hugo
Bordo-mavililer, deplasmanda Hugo Rodallega (3) ve Olcay’ın golleriyle farklı kazanıp, turu garantiye aldı. Matus Bero 3 golü hazırlayıp yıldızlaştı
Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 01 Aralık 2017, Cuma 00:21
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0'lık skorla geçerek, rövanşı formaliteye çevirdi. 10. dakikada Bero'nun ceza sahasına yerden yaptığı ortayı kontrol eden Rodallega, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 27'de Mehmet Ozan'ın uzaklaştırmak istediği top pres yapan Bero'ya çarpıp Rodallega'nın önünde kaldı. Kolombiyalı ayağının içiyle aynı köşeden meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu: 0-2.
DADAŞ DİREĞE TAKILDI
Erzurumspor 29'da Mansaly, 36'da ise Abdülkadir ile direği geçemedi. 77'de yine presle topu kapan Bero'nun pasını Rodallega boş kaleye gönderdi: 0-3. 87'de kaleci çıkmakta gecikince araya giren Olcay Şahan, Trabzon'u farka taşıyan golü attı: 0-4.
Yunus Emre SEL
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