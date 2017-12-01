Kupa beyi Hugo

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0'lık skorla geçerek, rövanşı formaliteye çevirdi. 10. dakikada Bero'nun ceza sahasına yerden yaptığı ortayı kontrol eden Rodallega, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 27'de Mehmet Ozan'ın uzaklaştırmak istediği top pres yapan Bero'ya çarpıp Rodallega'nın önünde kaldı. Kolombiyalı ayağının içiyle aynı köşeden meşin yuvarlağı ikinci kez ağlarla buluşturdu: 0-2.







DADAŞ DİREĞE TAKILDI

Erzurumspor 29'da Mansaly, 36'da ise Abdülkadir ile direği geçemedi. 77'de yine presle topu kapan Bero'nun pasını Rodallega boş kaleye gönderdi: 0-3. 87'de kaleci çıkmakta gecikince araya giren Olcay Şahan, Trabzon'u farka taşıyan golü attı: 0-4.



Yunus Emre SEL