Çotanak sürprizi

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda günün en çekişmeli maçlarından biri Giresun'da oynandı. TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Giresunspor, Süper Lig'in flaş takımlarından Alanyaspor'u konuk etti. A Spor'dan yayınlanan maça çok hızlı başlayan Çotanaklar, 10'da Oğuzhan, 17'de Mert ve 18'de Carioca'nın golleriyle Akdeniz ekibini adeta dağıttı.



ALANYA'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL

MÜTHİŞ maçta gol sağanağı bu sefer Alanya'yla devam etti. 42'de Yusuf farkı ikiye indirdi. Yeşil-beyazlılar, bu golün şokunu üzerinden atamadan Taha'nın ayağından kalesinde 2. golü gördü: 3-2. Savunmasında ciddi hatalar yapan turuncu-yeşilliler, 52'de Dale'nin golüne engel olamadı. Kalan sürede skoru koruyan Giresunspor, rövanş için büyük bir avantaj sağladı



Rövanş 12, 13 ve 14 Aralık'ta

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5. Tur rövanşları 12, 13 ve 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Eşitlik durumunda deplasmanda gol atan takım üstün sayılacak. Eşitliğin bozulmaması durumunda Son 16 turuna çıkacak takımı, 15'er dakikalık iki devre halindeki uzatmalar ve seri penaltı atışları belirleyecek.



Giresun hak etti

ALANYASPOR Teknik Direktörü Safet Susiç, Giresunspor'un bu sürpriz galibiyeti hak ettiğini söyledi. Susiç, "Giresunspor'u ilk önce iyi oyununda ve haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum, haklı bir galibiyet aldılar. Rövanşta artık zor olacak ama uğraşacağız" dedi.



