Başakşehir’den 1 avans 3’te biter
Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 01 Aralık 2017, Cuma 00:24
TÜRKİYE Kupası'nda geçen yılın finalisti M.Başakşehir, A2 ekranlarında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kahramanmaraş'la kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertliler, 1-0 geriye düştükleri maçta Mevlüt, İrfan ve Napoleoni'nin golleriyle 3-1 kazanıp rövanş için avantaj sağladı.
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