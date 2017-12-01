 Başakşehir’den 1 avans 3’te biter - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2017 Cuma

Başakşehir’den 1 avans 3’te biter

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 01 Aralık 2017, Cuma 00:24

TÜRKİYE Kupası'nda geçen yılın finalisti M.Başakşehir, A2 ekranlarında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kahramanmaraş'la kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertliler, 1-0 geriye düştükleri maçta Mevlüt, İrfan ve Napoleoni'nin golleriyle 3-1 kazanıp rövanş için avantaj sağladı.

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