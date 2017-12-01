Antalya ikinci yarıda coştu
3. Lig’den Orhangazi’yi Emre’nin 50 ve 84, Charles’ın 79’daki golleriyle yıktı
Türkiye Kupası 01 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 01 Aralık 2017, Cuma 00:32
Kupada A Spor'dan yayınlanan maçta Antalyaspor, ilk yarısı golsüz biten maçta 3. Lig 1. Grup'ta sonuncu sıradaki Bursa temsilcisi Orhangazi karşısında 2. yarıda sonuca gitti. ANTALYASPOR, uzun süre sakatlıklarla boğuşan, son olarak 20 Şubat 2016'da golle buluşan 28 yaşındaki santrforu Emre Güral'la 50'de gol perdesini açtı. 79'da Charles durumu 2-0'a getirdi. 84'te kazanılan penaltıyı kendisinin 2, takımının 3. golü olarak ağlara gönderen Emre sonucu ilan etti: 0-3.
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