 Fenerbahçe'nin maçı Şansalan'a - Türkiye Kupası - 27 Kasım 2017 Pazartesi

Fenerbahçe'nin maçı Şansalan'a

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Kupası 27 Kasım 2017, Pazartesi

Güncelleme: 27 Kasım 2017, Pazartesi 16:00

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çarşamba günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş

16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler

18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

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