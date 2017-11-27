Fenerbahçe'nin maçı Şansalan'a
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Kupası 27 Kasım 2017, Pazartesi
Güncelleme: 27 Kasım 2017, Pazartesi 16:00
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çarşamba günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar
16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş
16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
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