 Kupa'da program belli oldu - Türkiye Kupası - 15 Kasım 2017 Çarşamba

Kupa'da program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden Türkiye Kupası'nda 5. tur programını açıkladı.

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Türkiye Kupası 15 Kasım 2017, Çarşamba

Güncelleme: 15 Kasım 2017, Çarşamba 15:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur'da 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oyanancak ilk maçların müsabaka programı şöyle;

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Hacımustafa Hacımustafa

easy sivas belediyespor 5 leriz :D

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cevapla 15.11.2017 15:25
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