Kupa'da program belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden Türkiye Kupası'nda 5. tur programını açıkladı.
Türkiye Kupası 15 Kasım 2017, Çarşamba
Güncelleme: 15 Kasım 2017, Çarşamba 15:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takımın çift maç eleme usulüne göre mücadele edeceği 5. Tur'da 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde oyanancak ilk maçların müsabaka programı şöyle;
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