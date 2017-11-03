"Fener'i eleriz"
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur’da Fenerbahçe’yle eşleşen Adana Demirspor’da Başkanvekili Mustafa İzgioğlu, “F.Bahçe’yi eleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu başaracağız” dedi
Türkiye Kupası 03 Kasım 2017, Cuma
Güncelleme: 03 Kasım 2017, Cuma 00:17
TÜRKİYE'NİN kupasında 5. Tur kurası çekildi ve 4 Büyükler'den F.Bahçe, Türk futbolunun önemli camialarından Adana Demirspor'la eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak birbirinden çekişmeli karşılaşmalarda ilk maçı deplasmanda oynayacak olan mavi-lacivertliler güçlü rakibinden çekinmiyor. Kura çekimine katılan TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un başkanvekili Mustafa İzgioğlu, kupada F.Bahçe'yi eleyeceklerine inandıklarını dile getirdi.
TARAFTARINA GÜVENİYOR
İZGİOĞLU, iyi bir kura çektiklerini aktararak, "F.Bahçe'nin çıkması bizim açımızdan iyi oldu. Demirspor iyi bir takım. Kupada F.Bahçe'yi eleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu başaracağız. Stadımız da her zaman dolu oluyor. İki takım için hayırlı uğurlu olsun" değerlendirmesinde bulundu. Demirspor'da Giresunspor yenilgisi sonrası istifa eden Teknik Direktör Giray Bulak'ın yerine takımın sportif direktörü Gürcan Aday ile Bursaspor'un efsane isimlerinden Ersel Uzgur ikilisi göreve getirilmişti.
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