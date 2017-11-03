 ‘Amatörlerin sesi olacağız’ - Türkiye Kupası - 3 Kasım 2017 Cuma

‘Amatörlerin sesi olacağız’

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Türkiye Kupası 03 Kasım 2017, Cuma

Güncelleme: 03 Kasım 2017, Cuma 00:18

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tarih yazan Bölgesel Amatör Lig takımı Kars 36 Spor, Gençlerbirliği'yle eşleşti, Başkan Muharrem Yıldız, "Gönlümüzde yatan, Süper Lig'in 4 büyük takımından birini Kars'a getirmekti; ama olmadı. Hedefimiz, Gençlerbirliği'ni yenip, o hayalimizi devam ettirmek. Kars36 Spor, 1 yıllık takım. Kupada büyük başarılara imza atarak, amatör ruhunu canlandırdık. Umarım unutulan amatörlerin sesi oluruz" dedi

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