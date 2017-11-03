‘Amatörlerin sesi olacağız’

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tarih yazan Bölgesel Amatör Lig takımı Kars 36 Spor, Gençlerbirliği'yle eşleşti, Başkan Muharrem Yıldız, "Gönlümüzde yatan, Süper Lig'in 4 büyük takımından birini Kars'a getirmekti; ama olmadı. Hedefimiz, Gençlerbirliği'ni yenip, o hayalimizi devam ettirmek. Kars36 Spor, 1 yıllık takım. Kupada büyük başarılara imza atarak, amatör ruhunu canlandırdık. Umarım unutulan amatörlerin sesi oluruz" dedi