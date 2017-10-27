‘Futbol kesinlikle şakaya gelmez’

YEŞİL Bursa'yı 90+4'te bulduğu golle eleyen Kayserispor'da Teknik Direktör Marius Sumudica, bu tip maçların zor geçtiğini işaret ederken, futbolcularına da sitem etti. Rumen teknik adam, "Bu tip maçlara futbolcularımızı konsantre etmek çok zor. Biraz rahat davrandılar golü attıktan sonra, maçın bittiğini düşündüler. Futbol şakaya gelmez. Değişiklik yaptım, risk aldım. Golü bulduk. Uzatmalara gitseydi bizim için çok kötü olacaktı, oyuncularım daha fazla yorulacaklardı" ifadelerini kullandı.