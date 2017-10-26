Bursaspor 5. tura yükseldi!

Cebeci İnönü Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 bitti.



TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Bursaspor, adını bir üst tura yazdırdı.



Süper Lig temsilcisi Bursaspor'da Jorquera, Titi, Kubilay Kanatsızkuş ve Furkan Soyalp penaltıyı gole çevirirken, Sinan Bakış topu dışarı gönderdi.



Yeni Altındağ Belediyespor'da Oktay Kancı ve Burhanettin Çakırefe penaltı atışlarında topu filelere gönderdi. Başkent ekibinde Hüseyin Korkmaz ve Yalçın Eycan Kaya'nın kullandığı penaltı atışlarında Bursaspor kalecisi gole izin vermedi.



Stat: Cebeci İnönü

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara



Yeni Altındağ Belediyespor: Taha Ayan, Barış Bozal, Yalçın Eycan Kaya, Emrah Duman, Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Furkan Dal, Salih Yurt, Utku Doğan (Dk. 107 İsmail Sevindi), Cengiz Tunçer (Dk. 66 Hüseyin Korkmaz), Fatih Özaydın (Dk. 90+1 Burhanettin Çakırefe)



Bursaspor: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk (Dk. 69 Jorquera), Faty, Titi, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Delarge), Furkan Soyalp, Merter Yüce (Dk. 106 Ozan Can Kökcü), Kofi Atta, Sinan Bakış, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş



Sarı kartlar: Dk. 45 Barış Bozal, Dk. 120 Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor), Dk. 48 Kofi Atta (Bursaspor)