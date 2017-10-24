 Yarın oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı - Türkiye Kupası - 24 Ekim 2017 Salı

Yarın oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın yapılacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 24 Ekim 2017, Salı

Güncelleme: 24 Ekim 2017, Salı 13:38

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

13.00 Batman Petrolspor-Denizlispor: Kadir Sağlam

13.00 Eyüpspor-Gümüşhanespor: Mustafa İlker Coşkun

13.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

13.00 Orhangazi Belediyespor-Şanlıurfaspor: Kutluhan Bilgiç

13.00 Ofspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

14.30 Çorum Belediyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

16.30 Elazığspor-Sivas Belediyespor: Burak Şeker

17.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

18.30 Demir Grup Sivasspor-Kızılcabölükspor: Volkan Bayarslan

19.00 Gazişehir Gaziantep-Ankara Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Zorbay Küçük

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tire 1922: Erkan Özdamar

20.30 Osmanlıspor-Ottocool Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu

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