Kasımpaşa kupada tur arıyor
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig takımlarından Niğde Belediyespor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası 23 Ekim 2017, Pazartesi
Güncelleme: 23 Ekim 2017, Pazartesi 10:19
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Kasımpaşa, tek maç eleme usulüyle yapılacak mücadelede Niğde Belediyespor karşısında turu geçmek istiyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 9 haftada topladığı 15 puanla 7. sırada bulunan Niğde Belediyespor da rakibini yenerek sürpriz yapmayı hedefliyor.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Akhisar’da kupa mesaisi
-
Türkiye Kupası'nda hakemler belli...
-
"Antalyaspor'dan korkmuyoruz"
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur...