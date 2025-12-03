CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fatih Tekke: Oyundan koptuğunuz anda...

Fatih Tekke: Oyundan koptuğunuz anda...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Van Spor FK'yı 2-0 yenerek gruplara kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, maç sonunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 23:05
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke: Oyundan koptuğunuz anda...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, sahasında Van Spor FK'yı 2-0 yenerek turnuvada gruplara kaldı. Bordo-mavililerde maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı...

"İYİ MÜCADELE ETTİLER"

"Zor oldu yine. Rakibin savunmasını açmak, üretmek... İlk yarı üretemedik. Daha sakin kalıp oynamamız gerekiyordu. Bazen birebirler, ikiye ikiler doğru oynamadık. Rakibin hızlı hücum ve duran top haricinde gözükmedi. Bence iyi mücadele ettiler. ikinci yarı oyuncuların yerlerinin değişmesi, biraz daha inisiyatif almaları ile biraz daha iyiydik."

"ONURALP'İ KUTLARIM"

"Maçın kritik noktası Onuralp. O kadar top gelmeden özellikle iki top geldi. İlki de kritik ama ikincisi daha kritik. Çok tehlikeli 2 topu çıkarmak genç oyuncu için kutlarım."

"OYUNDAN KOPTUĞUNUZ ANDA..."

"Oyun anından koptuğunuz anda her takım size zorluk çıkarıyor. Her anı kontrolünüzde gitmiyor. Genel hatlarıyla top zaten bizde. Set hücumlarımızın çeşitliği fazla değildi. Daha iyi olabilirdik. Mecbur dinlendirdiğim oyuncuları antrenman isteğiyle, bazısını yarım saat, bazını 4 dakika hareketlendirdik o yüzden oyuna soktuk."

GÖZTEPE MAÇI...

"Hafta sonu maç var. İzmir'de Göztepe ile. Onu da söylemem lazım. Göztepe baskı yapsanız uzun vuruyor, topa oynuyor. Zor maç. Hızları 90 dakika boyuncu durmadan oynayan takım. Top sizdeyken topu kazanıp hızlı hocum yapmaya çalışan takım. Sakatlarımızı düşündüğümüzde zor karşılaşma."

ONUACHU VE NİJERYA MİLLİ TAKIMI...

"Geniş kadroda daha net değil. Sadece bizim için değil, bir çok takım için sorun. Devam etmek zorundayız. Mevcut kadromuz bu. Trabzonspor'da forma giyen herkes bunu bilecek. Bu formayı giyiyorsan, bu işi yapıyorsan her anını doğru değerlendirmen lazım. Bugün olumsuz diyemeyeceğim daha da iyi olması lazım"

Fırtına hata yapmadı!
Trabzonspor
