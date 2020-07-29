Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesi merak edilen konular arasında muhtemel 11'ler, maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Mücadelede gözler Sörloth ve Cisse'nin üzerinde olacak. Süper Lig'in iki flaş takımı Türkiye kupasını kazanarak 2019-2020 sezonunu kupa kazanarak tamamlamak istiyor. Peki, Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
2019-2020 sezonuna damga vuran Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde kozlarını paylaşacak. Mücadele İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Dev maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR'da da Emre Malok görev yapacak.
GÖZLER SÖRLOTH VE CISSE'DE
Süper Lig'de bu sezon gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth ve ikinci sırada olan Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının en önemli silahı olacak. 58. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer söz konusu maçta 10 yıllık kupa hasretine son vermek isterken, Alanyaspor ise ilk kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Ligin en golcü isimleri ise bu maçta takımları adına ter dökecek. Bir tarafta Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth, diğer tarafta ise Sörloth'un en yakın takipçisi Papiss Cisse takımlarının en büyük kozları olacak.
SÖRLOTH ALANYASPOR KALESİNİ SARSMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında bu sezon oynanan maçlarda bordo-mavililerin golcüsü Alexander Sörloth gol atma başarası gösteremedi. Norveçli oyuncu Süper Lig'de gol atamadığı 4 takımdan biri olan Alanyaspor'un kalesini bu kez Ziraat Türkiye Kupası'ndan oynanacak olan final maçında sarsmak için mücadele edecek.
CISSE TRABZONSPOR'A 3 GOL ATTI
Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ise Trabzonspor'a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol atma başarası gösterdi. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Alanya'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
TRABZONSPOR İLE AYTEMİZ ALANYASPOR'UN KUPA YOLCULUĞU
TRABZONSPOR
5. TUR
Altay-Trabzonspor 1-2
Trabzonspor-Altay 4-1
SON 16 TURU
Trabzonspor-Denizlispor 2-0
Denizlispor-Trabzonpor 2-0 (2-4 pen)
ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor-BB Erzurum 5-0
BB Erzurum-Trabzonspor 1-4
YARI FİNAL
Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
Fenerbahçe-Trabzonspor 1-3
ALANYASPOR
4. TUR
Alanyaspor-İnegölspor 3-0
5. TUR
Alanyaspor-Adanaspor 5-1
Adanaspor-Alanyaspor 1-7
SON 16 TURU
Alanyaspor-Kasımpaşa 3-1
Kasımpaşa-Alanyaspor 3-2
ÇEYREK FİNAL
Alanyaspor-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Alanyaspor 3-1
YARI FİNAL
Antalyaspor-Alanyaspor 0-1
Alanyaspor-Antalyaspor 4-0
TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı 21:30'da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın anlatımını Ender Bilgin ile Cüneyt Şen üstlenecek.
TRABZONSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
- 29.07.2020
- Güncelleme: 29.07.2020 15:46
- Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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