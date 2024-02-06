Haberler Galatasaray GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u konuk edecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Bu sezon 3 kulvarda yarışan Galatasaray, Bandırmaspor karşısında sürprize yer vermek istemiyor. Bandırmaspor ise zorlu deplasmandan tur ile dönmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY BANDIRMASPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Günay Güvenç, Ali Turap Bülbül, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Tete, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius'un maça 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY BANDIRMASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışta. Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçta en ucuz bilet fiyatı 275 lira olarak belirlenirken en pahalı bilet ise 4250 lira olacak açıklandı.

  • Premium - ₺4.250,00
  • Delux - ₺4.000,00
  • Lux - ₺3.750,00
  • Classic - ₺3.500,00
  • 1. Kategori - ₺2.250,00
  • 2. Kategori - ₺1.675,00
  • 3. Kategori - ₺1.350,00
  • 4. Kategori - ₺1.125,00
  • 5. Kategori - ₺1.000,00
  • 6. Kategori - ₺750,00
  • 7. Kategori - ₺550,00
  • 8. Kategori - ₺300,00
  • 9. Kategori - ₺275,00
  • Misafir - ₺275,00

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray 70 milyonluk dünya yıldızını getiriyor! Okan Buruk'un yeni orta sahası belli oldu...
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 deprem konutunun anahtar teslim törenine katılacak
G.Saray'a Azeri bek!
G.Saray'dan on numara operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'a Azeri bek!
G.Saray'dan 10 numara harekatı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 Şubat rakamları
AFAD - Kandilli son depremler 6 Şubat 2024
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 6 ŞUBAT 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe beğenmemişti! Şov yaptı F.Bahçe beğenmemişti! Şov yaptı 09:20
Başakşehir'in Kupada rakibi Hatayspor! Başakşehir'in Kupada rakibi Hatayspor! 09:14
Galatasaray - Bandırmaspor | CANLI İZLE Galatasaray - Bandırmaspor | CANLI İZLE 09:09
Alanyaspor'da ayrılık! Alanyaspor'da ayrılık! 09:07
Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? 07:38
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Daha Eski
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:40
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:39
Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... 00:15