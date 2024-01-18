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GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçında Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk edecek. Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşmada galip gelen takım, son 16'ya adını yazdıracak. Sakatlığı biten Sanchez'in Ümraniyespor karşısında forma giyeceği öğrenilirken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:50
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GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçlarında heyecan, Galatasaray - Ümraniyespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı karşılaşmada sarı-kırmızılılardan İcardi ve Oliveira sakatlık, Hakim Ziyech ile Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 18 Ocak Perşembe günü saat 21.00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE - A SPOR

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Ali Turap, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan, Berkan, Eyüp Aydın, K. Demirbay, Barış Alper, Zaha, Halil

Ümraniyespor: Abdulsamed, Popov, Cavare, Mustafa, Hasan, Diniyev, Serkan, İlhami, Uğur, Emre, Bouali

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Galatasaray ile Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce Süper Lig'de 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini de sarı-kırmızılılar kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez gol sevinci yaşarken, Ümraniye de 2 gol kaydetti.

SANCHEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Ümraniyespor maçı öncesinde İcardi ve Oliveira sakatlıklarından, Hakim Ziyech ile Bakambu da milli takımları ile Afrika Uluslar Kupası'nda olmasından dolayı kadroda yer almayacak. Sakatlığından dolayı oynamayan Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Ümraniyespor maçında görev alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR PROGRAMI

16 Ocak Salı

  • 13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
  • 15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
  • 21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 Ocak Çarşamba:

  • 13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
  • 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
  • 19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
  • 21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 Ocak Perşembe:

  • 13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
  • 15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
  • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
  • 21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)
ASpor CANLI YAYIN

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