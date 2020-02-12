Galatasaray zoru sever! İşte Fatih Terim'in Alanya maçı 11'i

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirveye adım adım yaklaşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda zor bir sınava çıkıyor. Çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, saat 20.30'da formda rakibini Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Cimbom'un turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bugün as kadrosu ile sahaya çıkması bekleniyor.



TUZLA'YI ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, daha önce Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eledi. Aslan, Tuzlaspor'u ilk maçı 2-0 kaybedip rövanşı 4-0 kazanarak geçmişti. Çaykur Rizespor maçları ise 1-1 ve 2-1 bitmişti. Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Süper Lig'de iyi bir hava yakalayan Galatasaray bugün de zoru başarıp yarı final mücadelesine dahil olmayı hedefliyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Emre, Sekidika, Onyekuru, Adem



ALANYASPOR: Marafona, Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Bakasetas, Efecan, Fernandes, Cisse



ADEM İLE DEVAM

Son haftaların yıldızı Adem Büyük, bugün de Galatasaray'ın en önemli kozlarından olacak. 32 yaşındaki yıldız bu sezon 25 maçta 7 gol atarak takımına ciddi katkı sağladı. Bu sezon attığı 5 golün 4'ünü son 3 karşılaşmada kaydeden ve formda olduğunu gösteren Adem Büyük'ün kupada da bir golü bulunuyor.



EMRE AKBABA 10 NUMARANIN HAKKINI VERİYOR

Belhanda'nın yapamadığını her maçta beceren Emre Akbaba, taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Sezonun ikinci yarısında formasına kavuşan 27 yaşındaki orta saha, 10 numara pozisyonunda takımını gole götürmeyi başarıyor. Emre'nin, kalan maçlarda Galatasaray'ın en büyük kozlarından olmayı sürdürmesi bekleniyor.



TARAFTARLAR HAVAYA GİRDİ

Süper Lig'de 5'te 5 yapan Galatasaray'ın bugün yalnız kalmaması bekleniyor. İyi gidişatın ve maç saatinin 20.30'da olmasının etkisiyle taraftarların destek vermesi ve tribünleri doldurması bekleniyor.



EMİN'E SAHİP ÇIKTI

Kasım ayı sonunda profesyonel sözleşme imzalanan Emin Bayram bir anda menajerlerin ablukası altında kaldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen pek çok yerli ve yabancı menajer, genç oyuncuyu Avrupa'ya götürebileceklerini ikna ederek haklarını almak için çalıştı. Fakat Fatih Terim'in uyarısıyla hiçbir menajerle çalışmayı kabul etmedi.



ANDONE KULÜBEDE

Son iki maçtır kadroya giren ancak kulübeden çıkamayan Florin Andone, bugün de kulübede oturacak. 26 yaşındaki Rumen golcünün Alanyaspor karşısında şans beklediği ve antrenmanlarda sıkı çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor. Fatih Terim skora göre maçın son bölümlerinde Florin Andone'ye forma vermeyi planlıyor.



MARIANO ŞOV BAŞLADI

İlk yarıda takımın kötüleri arasında yer alan ve kapıdan dönen Mariano açıldı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 4 Süper Lig maçında 4 asiste imza attı ve sarı-kırmızılı takımın 5 maçlık galibiyet serisi yakalamasına büyük katkı sağladı. Geçen sezon 30 maçta 5 asist yapan Mariano bu sezon 18 maçta 4 asiste ulaştı.



BİLETLER 40 TL

Galatasaray-Alanyaspor maçı biletleri Süper Lig maçlarına göre yarı fiyatına alıcı arıyor. En ucuz bilet 40 TL olacak. Diğer biletler 50, 60, 70, 100, 125, 175, 200, 250 ve 300 TL'den satışa sunuldu.