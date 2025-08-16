www.fotomac.com.tr Anasayfa
16.08.2025 | William And Mary Tribe - George Mason Patriots
14.08.2025 | Mercyhurst Lakers - Northern Kentucky Norse
14.08.2025 | Alabama State Lady Hornets - Mobile Rams
14.08.2025 | Central Michigan Chippewas - Butler Bulldogs
14.08.2025 | American Eagles - George Washington Colonials
14.08.2025 | East Carolina Pirates - Liberty Lady Flames
14.08.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Charlotte 49Ers
14.08.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Toledo Rockets
14.08.2025 | Ohio Bobcats - Western Kentucky Lady Toppers
14.08.2025 | Umass Minutewomen - St. John's Red Storm
14.08.2025 | Siena Saints - Lafayette Leopards
14.08.2025 | Villanova Wildcats - Michigan Wolverines
14.08.2025 | Robert Morris Colonials - Navy Midshipsmen
14.08.2025 | Ball State Cardinals - Holy Cross (In) Saints
14.08.2025 | Eastern Michigan Eagles - Cincinnati Bearcats
15.08.2025 | Depaul Blue Demons - Chicago State Cougars
15.08.2025 | Richmond Spiders - Vmi Keydets
15.08.2025 | Murray State Racers - Troy Trojans
15.08.2025 | Arkansas State Red Wolves - Texas A&M Corpus Christi Islanders
15.08.2025 | South Dakota Coyotes - Northern Iowa Panthers
15.08.2025 | Viterbo V-Hawks - St Thomas (Mn) Tommies
15.08.2025 | Longwood Lancers - Alabama AM Bulldogs
15.08.2025 | Western Carolina Catamounts - Appalachian State Mountaineers
15.08.2025 | Northeastern Huskies - Boston University Terriers
15.08.2025 | La Salle Explorers - Bucknell Bison
15.08.2025 | Canisius Golden Griffs - Buffalo Bulls
15.08.2025 | Hampton Lady Pirates - Delaware State Hornets
15.08.2025 | Holy Cross Crusaders - Fairfield Stags
15.08.2025 | Stetson Hatters - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
15.08.2025 | Uic Flames - Illinois Fighting Illini
15.08.2025 | Maryland Terrapins - Lehigh Mountain Hawks
15.08.2025 | Chattanooga Mocs - Winthrop Eagles
15.08.2025 | Stony Brook Seawolves - Umass Lowell River Hawks
15.08.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Southeastern Louisiana Lady Lions
15.08.2025 | Iupui Jaguars - Siu Edwardsville Cougars
15.08.2025 | Georgia Southern Eagles - Samford Bulldogs
15.08.2025 | Drexel Dragons - Saint Peter's Peacocks
15.08.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Miami Hurricanes
15.08.2025 | Seton Hall Pirates - Monmouth Hawks
15.08.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Mount Saint Marys Mountaineers
15.08.2025 | Providence Friars - Army Black Knights
15.08.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Akron Zips
15.08.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Cal State Fullerton Titans
15.08.2025 | Queens Charlotte Royals - Campbell Camels
15.08.2025 | Ohio State Buckeyes - Clemson Tigers
15.08.2025 | Unc Greensboro Spartans - Davidson Wildcats
15.08.2025 | Wright State Raiders - Dayton Flyers
15.08.2025 | Southern Illinois Salukis - Eastern Illinois Panthers
15.08.2025 | Vcu Rams - Elon Phoenix
15.08.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Evansville Purple Aces
15.08.2025 | Florida State Seminoles - Florida Gators
15.08.2025 | Rice Owls - Houston Christian Huskies
15.08.2025 | Purdue Boilermakers - Indiana State Sycamores
15.08.2025 | Temple Owls - Iona Gaels
15.08.2025 | West Georgia Wolves - Jacksonville State Gamecocks
15.08.2025 | North Carolina State Wolfpack - James Madison Dukes
15.08.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Kennesaw State Owls
15.08.2025 | Cleveland State Vikings - Kent State Golden Flashes
15.08.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Lipscomb Bisons
15.08.2025 | Pittsburgh Panthers - Xavier Musketeers
15.08.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Western Michigan Broncos
15.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - The Citadel Bulldogs
15.08.2025 | High Point Panthers - Virginia Tech Hokies
15.08.2025 | West Virginia Mountaineers - Virginia Cavaliers
15.08.2025 | Merrimack Warriors - Vermont Catamounts
15.08.2025 | Detroit Mercy Titans - Valparaiso Beacons
15.08.2025 | Wofford Terriers - Usc Upstate Spartans
15.08.2025 | Wagner Seahawks - Umbc Retrievers
15.08.2025 | Montana Grizzlies - Southern Utah Thunderbirds
15.08.2025 | Memphis Tigers - Southern Miss Lady Eagles
15.08.2025 | Furman Paladins - South Florida Bulls
15.08.2025 | Charleston Cougars - South Carolina Gamecocks
15.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Smu Mustangs
15.08.2025 | Hofstra Pride - Saint Josephs Hawks
15.08.2025 | Iowa State Cyclones - Portland State Vikings
15.08.2025 | Duke Blue Devils - Penn State Nittany Lions
15.08.2025 | Bowling Green Falcons - Oakland Golden Grizzlies
15.08.2025 | Howard Lady Bison - North Florida Ospreys
15.08.2025 | Tennessee Volunteers - North Carolina Tar Heels
15.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Njit Highlanders
15.08.2025 | Rhode Island Rams - Le Moyne Dolphins
15.08.2025 | Florida Atlantic Owls - Loyola Maryland Greyhounds
15.08.2025 | Morehead State Eagles - Marshall Herd
15.08.2025 | Ole Miss Rebels - Mississippi Valley State Devilettes
15.08.2025 | Illinois State Redbirds - Lindenwood Lions
15.08.2025 | Boston College Eagles - Stonehill Skyhawks
15.08.2025 | Georgia State Panthers - Truett Mcconnell Bears
15.08.2025 | Jacksonville Dolphins - Edward Waters Tigers
15.08.2025 | Arkansas Razorbacks - Iowa Hawkeyes
15.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - UT Martin Skyhawks
15.08.2025 | Georgia Bulldogs - Ucla Bruins
15.08.2025 | Kansas State Wildcats - Oral Roberts Golden Eagles
15.08.2025 | Georgetown Hoyas - Old Dominion Lady Monarchs
15.08.2025 | Auburn Tigers - Louisville Cardinals
15.08.2025 | Belmont Bruins - Middle Tennessee Blue Raiders
15.08.2025 | Kentucky Wildcats - Jackson State Tigers
15.08.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Tarleton State Texans
15.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Alabama Crimson Tide
15.08.2025 | Vanderbilt Commodores - Austin Peay State Lady Governors
15.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - Byu Cougars
15.08.2025 | Saint Mary's Gaels - Cal State Northridge Matadors
15.08.2025 | Oklahoma Sooners - Creighton Bluejays
15.08.2025 | Air Force Falcons - Denver Pioneers
15.08.2025 | North Alabama Lions - East Tennessee State Lady Buccaneers
15.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Houston Cougars
15.08.2025 | North Texas Mean Green - Incarnate Word Cardinals
15.08.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Lamar Lady Cardinals
15.08.2025 | Indiana Hoosiers - Youngstown State Penguins
15.08.2025 | Drake Bulldogs - Wyoming Cowgirls
15.08.2025 | Uab Blazers - Ucf Knights
15.08.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Tulsa Golden Hurricane
15.08.2025 | Missouri Tigers - South Dakota State Jackrabbits
15.08.2025 | LSU Tigers - South Alabama Jaguars
15.08.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Sam Houston State Bearkats
15.08.2025 | Kansas City Roos - Saint Louis Billikens
15.08.2025 | TCU Horned Frogs - Pepperdine Waves
15.08.2025 | Texas Longhorns - Northwestern State Lady Demons
15.08.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Northwestern Wildcats
15.08.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Northern Colorado Bears
15.08.2025 | Green Bay Phoenix - North Dakota State Bison
15.08.2025 | McNeese State Cowgirls - North Dakota Fighting Hawks
15.08.2025 | Northern Illinois Huskies - Marquette Golden Eagles
15.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Mercer Bears
15.08.2025 | Wisconsin Badgers - Milwaukee Panthers
15.08.2025 | Kansas Jayhawks - Missouri State Bears
15.08.2025 | Texas AM Commerce Lion - Arkansas Little Rock Trojans
15.08.2025 | Nebraska Cornhuskers - Southern Indiana Screaming Eagles
15.08.2025 | Texas AM Aggies - Baylor Bears
15.08.2025 | Texas State Bobcats - Our Lady of The Lake Saints
15.08.2025 | Utep Miners - Abilene Christian Wildcats
15.08.2025 | New Mexico State Aggies - Colorado College Tigers
15.08.2025 | Seattle Redhawks - Eastern Washington Eagles
15.08.2025 | Idaho State Bengals - Utah Valley Wolverines
15.08.2025 | Colorado Buffaloes - Michigan State Spartans
15.08.2025 | Colorado State Rams - Utah Tech Trailblaizers
15.08.2025 | Oregon Ducks - Weber State Wildcats
15.08.2025 | New Mexico Lobos - Texas Southern Lady Tigers
15.08.2025 | San Diego Toreros - Cal Poly Mustangs
15.08.2025 | California Baptist Lancers - Bakersfield Roadrunners
15.08.2025 | Uc San Diego Tritons - California Golden Bears
15.08.2025 | Uc Davis Aggies - Fresno State Bulldogs
15.08.2025 | Long Beach State Beach - Hawaii Rainbow Wahine
15.08.2025 | Washington State Cougars - Utah State Aggies
15.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Utah Utes
15.08.2025 | Arizona Wildcats - Unlv Rebels
15.08.2025 | Idaho Vandals - Uc Riverside Highlanders
15.08.2025 | Grand Canyon Antelopes - Uc Irvine Anteaters
15.08.2025 | San Diego State Aztecs - Texas Tech Red Raiders
15.08.2025 | Stanford Cardinal - San Francisco Dons
15.08.2025 | Pacific Tigers - Sacramento State Hornets
15.08.2025 | Washington Huskies - Oregon State Beavers
15.08.2025 | Arizona State Sun Devils - Nevada Wolf Pack
15.08.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Embry-Riddle (Az) Eagles
15.08.2025 | Santa Clara Broncos - San Jose State Spartans
15.08.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Loyola Marymount Lions
15.08.2025 | Syracuse Orange - Charleston Southern Bucs
16.08.2025 | Fordham Rams - Marist Red Foxes
16.08.2025 | Manhattan Jaspers - Liu Sharks
16.08.2025 | Western Illinois Leathernecks - Saint Ambrose Bees
17.08.2025 | Rio Grande Redstorm - Western Kentucky Lady Toppers
17.08.2025 | Northern Colorado Bears - Oral Roberts Golden Eagles
17.08.2025 | Manhattan Jaspers - Army Black Knights
17.08.2025 | Georgia Bulldogs - Albany Great Danes
17.08.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Green Bay Phoenix
17.08.2025 | Drake Bulldogs - South Dakota Coyotes
17.08.2025 | Grambling State Tigers - Nicholls State Colonels
17.08.2025 | Umbc Retrievers - Mercyhurst Lakers
17.08.2025 | Sacred Heart Pioneers - Vermont Catamounts
17.08.2025 | South Alabama Jaguars - Tennessee Tech Golden Eagles
17.08.2025 | Kansas Jayhawks - South Dakota State Jackrabbits
17.08.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Rice Owls
17.08.2025 | Kansas State Wildcats - Portland State Vikings
17.08.2025 | Maine Black Bears - Rhode Island Rams
17.08.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Louisiana Monroe Warhawks
17.08.2025 | Ohio Bobcats - Clemson Tigers
17.08.2025 | Delaware State Hornets - Alabama AM Bulldogs
17.08.2025 | Morehead State Eagles - Austin Peay State Lady Governors
17.08.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Binghamton Bearcats
17.08.2025 | Stonehill Skyhawks - Bryant Bulldogs
17.08.2025 | Colgate Raiders - Buffalo Bulls
17.08.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Charleston Southern Bucs
17.08.2025 | Michigan Wolverines - Detroit Mercy Titans
17.08.2025 | Kent State Golden Flashes - Duquesne Dukes
17.08.2025 | Akron Zips - Eastern Illinois Panthers
17.08.2025 | Tennessee Volunteers - Eastern Kentucky Colonels
17.08.2025 | Boston College Eagles - Fairleigh Dickinson Knights
17.08.2025 | Drexel Dragons - George Washington Colonials
17.08.2025 | Western Carolina Catamounts - High Point Panthers
17.08.2025 | Northeastern Huskies - Holy Cross Crusaders
17.08.2025 | Bowling Green Falcons - Illinois Fighting Illini
17.08.2025 | Georgia Southern Eagles - Jacksonville Dolphins
17.08.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Uab Blazers
17.08.2025 | Davidson Wildcats - Usc Upstate Spartans
17.08.2025 | Cincinnati Bearcats - Toledo Rockets
17.08.2025 | Navy Midshipsmen - Temple Owls
17.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Siena Saints
17.08.2025 | Hofstra Pride - Quinnipiac Bobcats
17.08.2025 | Ball State Cardinals - Purdue Boilermakers
17.08.2025 | Monmouth Hawks - Pittsburgh Panthers
17.08.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - New Mexico Lobos
17.08.2025 | Boston University Terriers - New Hampshire Wildcats
17.08.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Webber International Warriors
17.08.2025 | Central Michigan Chippewas - Loyola Chicago Ramblers
17.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - LSU Tigers
17.08.2025 | Appalachian State Mountaineers - Miami Hurricanes
17.08.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Arkansas Little Rock Trojans
17.08.2025 | Murray State Racers - Lindenwood Lions
17.08.2025 | Kentucky Wildcats - West Georgia Wolves
17.08.2025 | Wright State Raiders - Fairmont State Fighting Falcons
17.08.2025 | Arizona Wildcats - Uc Irvine Anteaters
17.08.2025 | Richmond Spiders - Coastal Carolina Chanticleers
17.08.2025 | Tarleton State Texans - Houston Christian Huskies
17.08.2025 | The Citadel Bulldogs - Kennesaw State Owls
17.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Stephen F. Austin Ladyjacks
17.08.2025 | Chicago State Cougars - Siu Edwardsville Cougars
17.08.2025 | Marquette Golden Eagles - North Dakota State Bison
17.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - North Dakota Fighting Hawks
17.08.2025 | Jacksonville State Gamecocks - North Alabama Lions
17.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Jackson State Tigers
17.08.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Cleveland State Vikings
17.08.2025 | Nebraska Cornhuskers - Missouri State Bears
17.08.2025 | New Mexico State Aggies - Abilene Christian Wildcats
17.08.2025 | Colorado Buffaloes - Air Force Falcons
17.08.2025 | San Jose State Spartans - Cal State Northridge Matadors
17.08.2025 | Colorado College Tigers - Denver Pioneers
17.08.2025 | Pepperdine Waves - Hawaii Rainbow Wahine
17.08.2025 | Hampton Lady Pirates - Howard Lady Bison
17.08.2025 | Oregon State Beavers - Weber State Wildcats
17.08.2025 | Eastern Washington Eagles - Southern Utah Thunderbirds
17.08.2025 | Lafayette Leopards - Central Connecticut Blue Devils
17.08.2025 | Washington Huskies - Idaho Vandals
17.08.2025 | Merrimack Warriors - Umass Lowell River Hawks
17.08.2025 | Alcorn State Lady Braves - Troy Trojans
17.08.2025 | Stanford Cardinal - Santa Clara Broncos
17.08.2025 | Iona Gaels - Le Moyne Dolphins
17.08.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Nevada Wolf Pack
18.08.2025 | Cal State Fullerton Titans - California Golden Bears
18.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Fairfield Stags
18.08.2025 | Virginia Tech Hokies - Vcu Rams
18.08.2025 | Southern Lady Jaguars - Southern Miss Lady Eagles
18.08.2025 | Maryland Terrapins - Saint Francis Red Flash
18.08.2025 | Campbell Camels - North Florida Ospreys
18.08.2025 | Longwood Lancers - American Eagles
18.08.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Bucknell Bison
18.08.2025 | Ucf Knights - Florida Atlantic Owls
18.08.2025 | Queens Charlotte Royals - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
18.08.2025 | Furman Paladins - Georgia State Panthers
18.08.2025 | James Madison Dukes - Liberty Lady Flames
18.08.2025 | Uic Flames - Wisconsin Badgers
18.08.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - William And Mary Tribe
18.08.2025 | Unc Greensboro Spartans - Unc Wilmington Seahawks
18.08.2025 | South Carolina Gamecocks - South Florida Bulls
18.08.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Saint Peter's Peacocks
18.08.2025 | Milwaukee Panthers - Northern Iowa Panthers
18.08.2025 | Syracuse Orange - Niagara Purple Eagles
18.08.2025 | Towson Tigers - Mount Saint Marys Mountaineers
18.08.2025 | Alabama Crimson Tide - Chattanooga Mocs
18.08.2025 | Michigan State Spartans - Dayton Flyers
18.08.2025 | Florida State Seminoles - Fiu Panthers
18.08.2025 | Elon Phoenix - Vmi Keydets
18.08.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Valparaiso Beacons
18.08.2025 | Wofford Terriers - Unc Asheville Bulldogs
18.08.2025 | Connecticut Huskies - Stony Brook Seawolves
18.08.2025 | Belmont Bruins - Southeast Missouri State Redhawks
18.08.2025 | Auburn Tigers - Samford Bulldogs
18.08.2025 | Charlotte 49Ers - Radford Highlanders
18.08.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Presbyterian Blue Hose
18.08.2025 | Vanderbilt Commodores - Louisville Cardinals
18.08.2025 | Bellarmine Knights - Miami Ohio Redhawks
18.08.2025 | East Carolina Pirates - North Carolina State Wolfpack
18.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - Union Bulldogs
18.08.2025 | Arkansas Razorbacks - Notre Dame Fighting Irish
18.08.2025 | Indiana State Sycamores - Saint Mary-of-The-Woods Pomeroys
18.08.2025 | UT Martin Skyhawks - Arkansas State Red Wolves
18.08.2025 | USC Trojans - California Baptist Lancers
18.08.2025 | Kansas City Roos - Creighton Bluejays
18.08.2025 | Northern Illinois Huskies - Depaul Blue Demons
18.08.2025 | Texas Tech Red Raiders - Youngstown State Penguins
18.08.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Uc Riverside Highlanders
18.08.2025 | Utep Miners - Texas Southern Lady Tigers
18.08.2025 | North Texas Mean Green - Sam Houston State Bearkats
18.08.2025 | Memphis Tigers - Ole Miss Rebels
18.08.2025 | Oklahoma Sooners - Oklahoma State Cowgirls
18.08.2025 | Smu Mustangs - Northwestern State Lady Demons
18.08.2025 | Illinois State Redbirds - Northwestern Wildcats
18.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - McNeese State Cowgirls
18.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Mississippi Valley State Devilettes
18.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - St Thomas (Mn) Tommies
18.08.2025 | Houston Cougars - St Marys Texas Rattler
18.08.2025 | Texas AM Aggies - Lamar Lady Cardinals
18.08.2025 | Incarnate Word Cardinals - Texas State Bobcats
18.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - TCU Horned Frogs
18.08.2025 | Idaho State Bengals - Boise State Broncos
18.08.2025 | Oregon Ducks - Portland Pilots
18.08.2025 | San Diego State Aztecs - Bakersfield Roadrunners
18.08.2025 | Pacific Tigers - Uc Davis Aggies
18.08.2025 | Long Beach State Beach - Texas Longhorns
19.08.2025 | Rider Broncs - Wagner Seahawks
19.08.2025 | Cal Poly Mustangs - Byu Cougars
19.08.2025 | Utah Valley Wolverines - Utah Utes
20.08.2025 | Delaware State Hornets - Manhattan Jaspers
20.08.2025 | Chicago State Cougars - Purdue Fort Wayne Mastodons
21.08.2025 | Longwood Lancers - Vmi Keydets
21.08.2025 | Marshall Herd - Glenville State Pioneers
21.08.2025 | La Salle Explorers - Lehigh Mountain Hawks
21.08.2025 | Missouri Tigers - Youngstown State Penguins
21.08.2025 | Texas AM Aggies - Texas State Bobcats
21.08.2025 | Ucla Bruins - Tennessee Volunteers
21.08.2025 | American Eagles - Vcu Rams
21.08.2025 | Duquesne Dukes - Saint Francis Red Flash
21.08.2025 | Northeastern Huskies - Rhode Island Rams
21.08.2025 | Syracuse Orange - Canisius Golden Griffs
21.08.2025 | Northern Kentucky Norse - Austin Peay State Lady Governors
21.08.2025 | Bowling Green Falcons - Cleveland State Vikings
21.08.2025 | Eastern Illinois Panthers - Iupui Jaguars
21.08.2025 | Charlotte 49Ers - Liberty Lady Flames
21.08.2025 | Winthrop Eagles - The Citadel Bulldogs
21.08.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Usc Upstate Spartans
21.08.2025 | Eastern Michigan Eagles - Uic Flames
21.08.2025 | Saint Peter's Peacocks - Temple Owls
21.08.2025 | Stony Brook Seawolves - Quinnipiac Bobcats
21.08.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Northern Illinois Huskies
21.08.2025 | Lipscomb Bisons - Murray State Racers
21.08.2025 | Robert Morris Colonials - Southern Indiana Screaming Eagles
22.08.2025 | Indiana Hoosiers - Ball State Cardinals
22.08.2025 | Denver Pioneers - Baylor Bears
22.08.2025 | Manhattan Jaspers - Central Connecticut Blue Devils
22.08.2025 | George Mason Patriots - Delaware Fightin Blue Hens
22.08.2025 | Richmond Spiders - East Carolina Pirates
22.08.2025 | Siena Saints - Holy Cross Crusaders
22.08.2025 | Butler Bulldogs - Illinois State Redbirds
22.08.2025 | Seton Hall Pirates - Iona Gaels
22.08.2025 | Navy Midshipsmen - Wofford Terriers
22.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Villanova Wildcats
22.08.2025 | Missouri State Bears - Kansas City Roos
22.08.2025 | Njit Highlanders - Umass Minutewomen
22.08.2025 | Arkansas State Red Wolves - Stephen F. Austin Ladyjacks
22.08.2025 | Pittsburgh Panthers - Ohio Bobcats
22.08.2025 | Virginia Cavaliers - Xavier Musketeers
22.08.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Boise State Broncos
22.08.2025 | Wisconsin Badgers - Central Michigan Chippewas
22.08.2025 | Appalachian State Mountaineers - Davidson Wildcats
22.08.2025 | Western Illinois Leathernecks - Drake Bulldogs
22.08.2025 | Boston University Terriers - Fairfield Stags
22.08.2025 | Western Carolina Catamounts - Georgia Southern Eagles
22.08.2025 | Chattanooga Mocs - Indiana State Sycamores
22.08.2025 | Drexel Dragons - Saint Josephs Hawks
22.08.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Nebraska Omaha Mavericks
22.08.2025 | Duke Blue Devils - Northwestern Wildcats
22.08.2025 | Wyoming Cowgirls - Northern Colorado Bears
22.08.2025 | Colgate Raiders - Marist Red Foxes
22.08.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Jackson State Tigers
22.08.2025 | New Hampshire Wildcats - Stonehill Skyhawks
22.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Friends Falcons
22.08.2025 | Binghamton Bearcats - Saint Bonaventure Bonnies
22.08.2025 | Albany Great Danes - Sacred Heart Pioneers
22.08.2025 | Georgia Bulldogs - North Carolina Tar Heels
22.08.2025 | Army Black Knights - Air Force Falcons
22.08.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Cincinnati Bearcats
22.08.2025 | Buffalo Bulls - Colorado College Tigers
22.08.2025 | Stetson Hatters - Colorado State Rams
22.08.2025 | Purdue Boilermakers - Depaul Blue Demons
22.08.2025 | Lindenwood Lions - Evansville Purple Aces
22.08.2025 | North Florida Ospreys - Fiu Panthers
22.08.2025 | Miami Hurricanes - Florida Atlantic Owls
22.08.2025 | Rice Owls - Incarnate Word Cardinals
22.08.2025 | Creighton Bluejays - Iowa State Cyclones
22.08.2025 | South Dakota Coyotes - Kansas State Wildcats
22.08.2025 | Ole Miss Rebels - Uab Blazers
22.08.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Unc Wilmington Seahawks
22.08.2025 | Maryland Terrapins - Umbc Retrievers
22.08.2025 | Florida Gators - Towson Tigers
22.08.2025 | Southern Illinois Salukis - Southeast Missouri State Redhawks
22.08.2025 | Ucf Knights - South Florida Bulls
22.08.2025 | Samford Bulldogs - South Alabama Jaguars
22.08.2025 | South Carolina Gamecocks - Ohio State Buckeyes
22.08.2025 | Niagara Purple Eagles - Le Moyne Dolphins
22.08.2025 | Nicholls State Colonels - Louisiana Monroe Warhawks
22.08.2025 | William And Mary Tribe - Loyola Maryland Greyhounds
22.08.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - LSU Tigers
22.08.2025 | Kennesaw State Owls - Memphis Tigers
22.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - Mercer Bears
22.08.2025 | Queens Charlotte Royals - Miami Ohio Redhawks
22.08.2025 | Bucknell Bison - Monmouth Hawks
22.08.2025 | Radford Highlanders - Emory And Henry Wasps
22.08.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Mercyhurst Lakers
22.08.2025 | Georgia State Panthers - West Georgia Wolves
22.08.2025 | Umass Lowell River Hawks - Idaho Vandals
22.08.2025 | West Virginia Mountaineers - Akron Zips
22.08.2025 | Louisville Cardinals - Detroit Mercy Titans
22.08.2025 | Kentucky Wildcats - East Tennessee State Lady Buccaneers
22.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - Jacksonville State Gamecocks
22.08.2025 | Georgetown Hoyas - James Madison Dukes
22.08.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Vanderbilt Commodores
22.08.2025 | Auburn Tigers - Southern Miss Lady Eagles
22.08.2025 | California Golden Bears - San Francisco Dons
22.08.2025 | Michigan State Spartans - North Carolina State Wolfpack
22.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Alabama AM Bulldogs
22.08.2025 | Texas Longhorns - Arizona State Sun Devils
22.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - Ut Rio Grande Valley Vaqueros
22.08.2025 | Kansas Jayhawks - Utah Valley Wolverines
22.08.2025 | Abilene Christian Wildcats - Tulsa Golden Hurricane
22.08.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Texas Southern Lady Tigers
22.08.2025 | McNeese State Cowgirls - Southern Lady Jaguars
22.08.2025 | North Texas Mean Green - Smu Mustangs
22.08.2025 | Montana Grizzlies - Seattle Redhawks
22.08.2025 | Penn State Nittany Lions - Saint Louis Billikens
22.08.2025 | Tarleton State Texans - Northwestern State Lady Demons
22.08.2025 | UT Martin Skyhawks - North Alabama Lions
22.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
22.08.2025 | Alabama Crimson Tide - Michigan Wolverines
22.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Nebraska Cornhuskers
22.08.2025 | Oklahoma Sooners - Texas AM Commerce Lion
22.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - St Marys Texas Rattler
22.08.2025 | Virginia Tech Hokies - Clemson Tigers
22.08.2025 | Sam Houston State Bearkats - Houston Cougars
22.08.2025 | Iowa Hawkeyes - TCU Horned Frogs
22.08.2025 | Milwaukee Panthers - Marquette Golden Eagles
22.08.2025 | Unlv Rebels - Utah Tech Trailblaizers
22.08.2025 | New Mexico State Aggies - Arizona Wildcats
22.08.2025 | Weber State Wildcats - Bakersfield Roadrunners
22.08.2025 | Colorado Buffaloes - Fordham Rams
22.08.2025 | Idaho State Bengals - North Dakota State Bison
22.08.2025 | Utah Utes - Westminster College Griffins
22.08.2025 | Fresno State Bulldogs - Cal Poly Mustangs
22.08.2025 | Portland Pilots - Cal State Fullerton Titans
22.08.2025 | Cal State Northridge Matadors - Grand Canyon Antelopes
22.08.2025 | Washington Huskies - Long Beach State Beach
22.08.2025 | Pacific Tigers - Utah State Aggies
22.08.2025 | San Diego Toreros - Uc Irvine Anteaters
22.08.2025 | Uc Davis Aggies - San Jose State Spartans
22.08.2025 | Stanford Cardinal - San Diego State Aztecs
22.08.2025 | USC Trojans - Pepperdine Waves
22.08.2025 | Uc San Diego Tritons - Northern Arizona Lumberjacks
22.08.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - California Baptist Lancers
22.08.2025 | Uc Riverside Highlanders - Utep Miners
22.08.2025 | Santa Clara Broncos - Texas Tech Red Raiders
22.08.2025 | Oregon Ducks - Sacramento State Hornets
22.08.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Central Arkansas Sugar Bears
22.08.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Eastern Washington Eagles
22.08.2025 | Columbia Lions - Hofstra Pride
23.08.2025 | Boston College Eagles - Cornell Big Red
23.08.2025 | Princeton Tigers - Rutgers Scarlet Knights
23.08.2025 | Dartmouth Big Green - Merrimack Warriors
23.08.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Alabama State Lady Hornets
23.08.2025 | New Haven Chargers - Brown Bears
23.08.2025 | Houston Christian Huskies - Grambling State Tigers
23.08.2025 | Vermont Catamounts - Yale Bulldogs
23.08.2025 | Troy Trojans - Southeastern Louisiana Lady Lions
23.08.2025 | Furman Paladins - Bob Jones Bruins
23.08.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Lyon College
23.08.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Southwest Minnesota State Mustangs
24.08.2025 | Northern Colorado Bears - Fordham Rams
24.08.2025 | Stonehill Skyhawks - Idaho Vandals
24.08.2025 | Loyola Marymount Lions - Tennessee Volunteers
24.08.2025 | Asbury Eagles - Bellarmine Knights
24.08.2025 | South Dakota Coyotes - Morningside Mustangs
24.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - North Texas Mean Green
24.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Texas AM Commerce Lion
24.08.2025 | Texas AM Aggies - Connecticut Huskies
24.08.2025 | Byu Cougars - Ucla Bruins
24.08.2025 | William And Mary Tribe - Appalachian State Mountaineers
24.08.2025 | Texas State Bobcats - Arizona State Sun Devils
24.08.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Boise State Broncos
24.08.2025 | Maine Black Bears - Boston University Terriers
24.08.2025 | Canisius Golden Griffs - Colorado College Tigers
24.08.2025 | Penn State Nittany Lions - West Virginia Mountaineers
24.08.2025 | Liu Sharks - Saint Peter's Peacocks
24.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Rice Owls
24.08.2025 | Georgia Bulldogs - Michigan Wolverines
24.08.2025 | Seattle Redhawks - Denver Pioneers
24.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - Alabama State Lady Hornets
24.08.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Belmont Bruins
24.08.2025 | Monmouth Hawks - Binghamton Bearcats
24.08.2025 | Purdue Boilermakers - Butler Bulldogs
24.08.2025 | Radford Highlanders - Campbell Camels
24.08.2025 | High Point Panthers - Charleston Cougars
24.08.2025 | Cornell Big Red - Colgate Raiders
24.08.2025 | South Florida Bulls - Colorado State Rams
24.08.2025 | Kentucky Wildcats - Detroit Mercy Titans
24.08.2025 | Mercyhurst Lakers - Duquesne Dukes
24.08.2025 | Vcu Rams - East Carolina Pirates
24.08.2025 | Eastern Kentucky Colonels - East Tennessee State Lady Buccaneers
24.08.2025 | Bucknell Bison - Fairleigh Dickinson Knights
24.08.2025 | Umass Minutewomen - Harvard Crimson
24.08.2025 | Umbc Retrievers - Iona Gaels
24.08.2025 | Miami Hurricanes - Jacksonville Dolphins
24.08.2025 | Stony Brook Seawolves - La Salle Explorers
24.08.2025 | Liberty Lady Flames - Virginia Cavaliers
24.08.2025 | Holy Cross Crusaders - Syracuse Orange
24.08.2025 | Saint Josephs Hawks - St. John's Red Storm
24.08.2025 | Youngstown State Penguins - Saint Bonaventure Bonnies
24.08.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Ohio State Buckeyes
24.08.2025 | Marist Red Foxes - Njit Highlanders
24.08.2025 | Wagner Seahawks - Manhattan Jaspers
24.08.2025 | South Carolina Gamecocks - Miami Ohio Redhawks
24.08.2025 | Michigan State Spartans - Milwaukee Panthers
24.08.2025 | Chattanooga Mocs - Morehead State Eagles
24.08.2025 | Davidson Wildcats - North Carolina State Wolfpack
24.08.2025 | Akron Zips - Southern Indiana Screaming Eagles
24.08.2025 | Iupui Jaguars - Southern Illinois Salukis
24.08.2025 | Wyoming Cowgirls - Regis Rangers
24.08.2025 | Weber State Wildcats - North Dakota State Bison
24.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Air Force Falcons
24.08.2025 | Northwestern State Lady Demons - Alcorn State Lady Braves
24.08.2025 | Georgia Southern Eagles - Arkansas Razorbacks
24.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Arkansas State Red Wolves
24.08.2025 | Eastern Illinois Panthers - Ball State Cardinals
24.08.2025 | Furman Paladins - Charleston Southern Bucs
24.08.2025 | Villanova Wildcats - Columbia Lions
24.08.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Dartmouth Big Green
24.08.2025 | Abilene Christian Wildcats - Houston Christian Huskies
24.08.2025 | Alabama AM Bulldogs - Howard Lady Bison
24.08.2025 | Green Bay Phoenix - Illinois State Redbirds
24.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Indiana State Sycamores
24.08.2025 | Iowa Hawkeyes - Western Michigan Broncos
24.08.2025 | Northern Iowa Panthers - Western Illinois Leathernecks
24.08.2025 | Lipscomb Bisons - Western Carolina Catamounts
24.08.2025 | Colorado Buffaloes - Unc Greensboro Spartans
24.08.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Unc Asheville Bulldogs
24.08.2025 | San Francisco Dons - Texas Tech Red Raiders
24.08.2025 | Lindenwood Lions - Nebraska Omaha Mavericks
24.08.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Ole Miss Rebels
24.08.2025 | Toledo Rockets - Oakland Golden Grizzlies
24.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - Northern Illinois Huskies
24.08.2025 | Wofford Terriers - Richmond Spiders
24.08.2025 | South Alabama Jaguars - Louisiana Tech Lady Techsters
24.08.2025 | Valparaiso Beacons - Purdue Fort Wayne Mastodons
24.08.2025 | Troy Trojans - Spring Hill Badgers
24.08.2025 | Albany Great Danes - Army Black Knights
24.08.2025 | Idaho State Bengals - Bakersfield Roadrunners
24.08.2025 | Utah State Aggies - Kansas Jayhawks
24.08.2025 | Auburn Tigers - Kennesaw State Owls
24.08.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Missouri State Bears
24.08.2025 | Montana Grizzlies - Baylor Bears
24.08.2025 | Siena Saints - Bryant Bulldogs
24.08.2025 | Navy Midshipsmen - Delaware Fightin Blue Hens
24.08.2025 | Lafayette Leopards - Drexel Dragons
24.08.2025 | Fiu Panthers - Florida Atlantic Owls
24.08.2025 | Yale Bulldogs - Hofstra Pride
24.08.2025 | Portland Pilots - Long Beach State Beach
24.08.2025 | Uc Irvine Anteaters - Washington Huskies
24.08.2025 | Fairfield Stags - Vermont Catamounts
24.08.2025 | Murray State Racers - Tennessee Tech Golden Eagles
24.08.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - San Diego Toreros
24.08.2025 | Stanford Cardinal - Saint Mary's Gaels
24.08.2025 | California Golden Bears - Pepperdine Waves
24.08.2025 | Cal Poly Mustangs - Pacific Tigers
24.08.2025 | Temple Owls - Le Moyne Dolphins
24.08.2025 | Ohio Bobcats - Marshall Herd
24.08.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Jamestown Jimmies
24.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Simon Fraser Red Leafs
24.08.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Phoenix College Bears
24.08.2025 | Portland State Vikings - Western Oregon Wolves
25.08.2025 | Seton Hall Pirates - Rider Broncs
25.08.2025 | Samford Bulldogs - Alabama Crimson Tide
25.08.2025 | Uic Flames - Chicago State Cougars
25.08.2025 | Northwestern Wildcats - Kent State Golden Flashes
25.08.2025 | Uc San Diego Tritons - Unlv Rebels
25.08.2025 | USC Trojans - New Mexico State Aggies
25.08.2025 | Depaul Blue Demons - Loyola Chicago Ramblers
25.08.2025 | Penn Quakers - Mount Saint Marys Mountaineers
25.08.2025 | Virginia Tech Hokies - Georgetown Hoyas
25.08.2025 | Longwood Lancers - Charlotte 49Ers
25.08.2025 | Cincinnati Bearcats - Xavier Musketeers
25.08.2025 | Northeastern Huskies - Providence Friars
25.08.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Princeton Tigers
25.08.2025 | Dayton Flyers - Pittsburgh Panthers
25.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Oklahoma Sooners
25.08.2025 | Saint Louis Billikens - Missouri Tigers
25.08.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Maryland Terrapins
25.08.2025 | Mercer Bears - West Georgia Wolves
25.08.2025 | Grambling State Tigers - Hampton Lady Pirates
25.08.2025 | Iowa State Cyclones - Drake Bulldogs
25.08.2025 | Elon Phoenix - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
25.08.2025 | George Mason Patriots - James Madison Dukes
25.08.2025 | Louisville Cardinals - Wright State Raiders
25.08.2025 | Marquette Golden Eagles - Wisconsin Badgers
25.08.2025 | Houston Cougars - Texas Longhorns
25.08.2025 | Florida Gators - North Florida Ospreys
25.08.2025 | Ucf Knights - LSU Tigers
25.08.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Jackson State Tigers
25.08.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Tarleton State Texans
25.08.2025 | Northern Kentucky Norse - Mount St. Joseph Lions
25.08.2025 | Sacramento State Hornets - Central Arkansas Sugar Bears
25.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - Wake Forest Demon Deacons
25.08.2025 | UT Martin Skyhawks - Austin Peay State Lady Governors
25.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Lamar Lady Cardinals
25.08.2025 | Cal State Fullerton Titans - Utep Miners
25.08.2025 | Smu Mustangs - Southern Lady Jaguars
25.08.2025 | Uab Blazers - Louisiana Monroe Warhawks
25.08.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - McNeese State Cowgirls
25.08.2025 | Kansas City Roos - Rockhurst Hawks
25.08.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Texas AM-San Antonio Jaguars
25.08.2025 | Memphis Tigers - Vanderbilt Commodores
25.08.2025 | Cal State Northridge Matadors - California Baptist Lancers
25.08.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Oregon Ducks
25.08.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Stetson Hatters
26.08.2025 | Mississippi College Choctaws - Mississippi Valley State Devilettes
26.08.2025 | Brown Bears - Rhode Island Rams
26.08.2025 | Illinois Fighting Illini - Boston College Eagles
26.08.2025 | Winthrop Eagles - Southern Wesleyan Warriors
26.08.2025 | Hawaii Pacific Sharks - South Dakota State Jackrabbits
26.08.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Hampton Lady Pirates
26.08.2025 | Navy Midshipsmen - Marywood Pacers
28.08.2025 | American Eagles - Howard Lady Bison
28.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - Marquette Golden Eagles
28.08.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Eastern Michigan Eagles
28.08.2025 | Quinnipiac Bobcats - Syracuse Orange
28.08.2025 | Liu Sharks - Albany Great Danes
28.08.2025 | Louisville Cardinals - Usc Upstate Spartans
28.08.2025 | Marist Red Foxes - Binghamton Bearcats
28.08.2025 | Robert Morris Colonials - Canisius Golden Griffs
28.08.2025 | Western Michigan Broncos - Creighton Bluejays
28.08.2025 | Villanova Wildcats - George Mason Patriots
28.08.2025 | Portland State Vikings - Grand Canyon Antelopes
28.08.2025 | Vmi Keydets - Winthrop Eagles
28.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Unc Greensboro Spartans
28.08.2025 | Saint Peter's Peacocks - Saint Bonaventure Bonnies
28.08.2025 | Merrimack Warriors - Maine Black Bears
28.08.2025 | Alabama AM Bulldogs - Southern Illinois Salukis
29.08.2025 | Depaul Blue Demons - Illinois Fighting Illini
29.08.2025 | Mississippi Valley State Devilettes - Southern Miss Lady Eagles
29.08.2025 | Richmond Spiders - Radford Highlanders
29.08.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Northern Iowa Panthers
29.08.2025 | Mercyhurst Lakers - Niagara Purple Eagles
29.08.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Missouri State Bears
29.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Abilene Christian Wildcats
29.08.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Arkansas State Red Wolves
29.08.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Dayton Flyers
29.08.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Drake Bulldogs
29.08.2025 | Valparaiso Beacons - Eastern Illinois Panthers
29.08.2025 | Kansas Jayhawks - Florida State Seminoles
29.08.2025 | Texas AM Commerce Lion - Grambling State Tigers
29.08.2025 | Oregon State Beavers - Idaho State Bengals
29.08.2025 | Saint Louis Billikens - Indiana Hoosiers
29.08.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Iowa Hawkeyes
29.08.2025 | LSU Tigers - Wisconsin Badgers
29.08.2025 | Illinois State Redbirds - Western Illinois Leathernecks
29.08.2025 | Lamar Lady Cardinals - Uc Davis Aggies
29.08.2025 | North Alabama Lions - Troy Trojans
29.08.2025 | Sam Houston State Bearkats - Texas A&M Corpus Christi Islanders
29.08.2025 | Texas Longhorns - TCU Horned Frogs
29.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - South Florida Bulls
29.08.2025 | Texas Tech Red Raiders - Smu Mustangs
29.08.2025 | Saint Mary's Gaels - San Jose State Spartans
29.08.2025 | Milwaukee Panthers - Northwestern Wildcats
29.08.2025 | Baylor Bears - Mississippi State Bulldogs
29.08.2025 | Oklahoma Sooners - Louisiana Tech Lady Techsters
29.08.2025 | North Texas Mean Green - McNeese State Cowgirls
29.08.2025 | Kansas City Roos - Lindenwood Lions
29.08.2025 | Texas Southern Lady Tigers - North American Stallions
29.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Southern Nazarene Crimson Storm
29.08.2025 | Nebraska Cornhuskers - Weber State Wildcats
29.08.2025 | Texas State Bobcats - Stephen F. Austin Ladyjacks
29.08.2025 | Memphis Tigers - Missouri Tigers
29.08.2025 | San Francisco Dons - Boston University Terriers
29.08.2025 | Colorado State Rams - Ut San Antonio Roadrunners
29.08.2025 | Utah State Aggies - Utah Utes
29.08.2025 | Northern Colorado Bears - Southern Utah Thunderbirds
29.08.2025 | Colorado Buffaloes - New Mexico State Aggies
29.08.2025 | Boise State Broncos - Montana Grizzlies
29.08.2025 | Utep Miners - Tarleton State Texans
29.08.2025 | Utah Valley Wolverines - California Golden Bears
29.08.2025 | Oregon Ducks - New Mexico Lobos
29.08.2025 | Stanford Cardinal - Arizona Wildcats
29.08.2025 | Unlv Rebels - Arizona State Sun Devils
29.08.2025 | Nevada Wolf Pack - Cal Poly Mustangs
29.08.2025 | Idaho Vandals - Washington State Cougars
29.08.2025 | Seattle Redhawks - Washington Huskies
29.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Uic Flames
29.08.2025 | Fresno State Bulldogs - Uc Santa Barbara Gauchos
29.08.2025 | USC Trojans - Portland Pilots
29.08.2025 | Bakersfield Roadrunners - Pacific Tigers
29.08.2025 | Cal State Northridge Matadors - Utah Tech Trailblaizers
29.08.2025 | California Baptist Lancers - South Dakota State Jackrabbits
29.08.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Northern Arizona Lumberjacks
29.08.2025 | Jackson State Tigers - North Dakota Fighting Hawks
30.08.2025 | Fairfield Stags - Harvard Crimson
30.08.2025 | Alabama State Lady Hornets - West Florida Argonauts
30.08.2025 | Vanderbilt Commodores - Yale Bulldogs
30.08.2025 | Alabama Crimson Tide - Mercer Bears
30.08.2025 | Byu Cougars - Auburn Tigers
30.08.2025 | Ucla Bruins - Long Beach State Beach
31.08.2025 | Hampton Lady Pirates - Bluefield State Big Blue
31.08.2025 | Rhode Island Rams - Providence Friars
31.08.2025 | San Diego State Aztecs - Uc San Diego Tritons
31.08.2025 | Manhattan Jaspers - Fordham Rams
31.08.2025 | Princeton Tigers - Syracuse Orange
31.08.2025 | Army Black Knights - Maine Black Bears
31.08.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Delaware State Hornets
31.08.2025 | Maryland Terrapins - Florida Gators
31.08.2025 | Binghamton Bearcats - George Washington Colonials
31.08.2025 | Florida Atlantic Owls - Lipscomb Bisons
31.08.2025 | Pittsburgh Panthers - Santa Clara Broncos
31.08.2025 | Toledo Rockets - Saint Francis Red Flash
31.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Milwaukee Panthers
31.08.2025 | Sacred Heart Pioneers - Navy Midshipsmen
31.08.2025 | Ohio State Buckeyes - Ashland Eagles
31.08.2025 | William And Mary Tribe - American Eagles
31.08.2025 | Iupui Jaguars - Ball State Cardinals
31.08.2025 | Lindenwood Lions - Belmont Bruins
31.08.2025 | Bowling Green Falcons - Cincinnati Bearcats
31.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Connecticut Huskies
31.08.2025 | Umbc Retrievers - Delaware Fightin Blue Hens
31.08.2025 | Virginia Cavaliers - Georgetown Hoyas
31.08.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Georgia Southern Eagles
31.08.2025 | Akron Zips - Green Bay Phoenix
31.08.2025 | Kentucky Wildcats - Illinois Fighting Illini
31.08.2025 | Bellarmine Knights - Indiana Hoosiers
31.08.2025 | Cornell Big Red - Kent State Golden Flashes
31.08.2025 | St. John's Red Storm - Youngstown State Penguins
31.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - Wofford Terriers
31.08.2025 | Michigan Wolverines - Western Michigan Broncos
31.08.2025 | Indiana State Sycamores - Western Illinois Leathernecks
31.08.2025 | Dayton Flyers - West Virginia Mountaineers
31.08.2025 | Iona Gaels - Wagner Seahawks
31.08.2025 | Bucknell Bison - Villanova Wildcats
31.08.2025 | Vmi Keydets - Unc Asheville Bulldogs
31.08.2025 | Saint Josephs Hawks - Towson Tigers
31.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - Texas A&M Corpus Christi Islanders
31.08.2025 | Miami Ohio Redhawks - Tennessee Tech Golden Eagles
31.08.2025 | Monmouth Hawks - Temple Owls
31.08.2025 | Colgate Raiders - Stony Brook Seawolves
31.08.2025 | Unc Greensboro Spartans - South Florida Bulls
31.08.2025 | Drexel Dragons - Seton Hall Pirates
31.08.2025 | Post Eagles - Saint Bonaventure Bonnies
31.08.2025 | Eastern Michigan Eagles - Robert Morris Colonials
31.08.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Longwood Lancers
31.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Mississippi State Bulldogs
31.08.2025 | Howard Lady Bison - Richmond Spiders
31.08.2025 | Xavier Musketeers - Michigan State Spartans
31.08.2025 | Northern Kentucky Norse - Morehead State Eagles
31.08.2025 | Bryant Bulldogs - Merrimack Warriors
31.08.2025 | Radford Highlanders - Shepherd Rams
31.08.2025 | McNeese State Cowgirls - Alcorn State Lady Braves
31.08.2025 | Northwestern Wildcats - Butler Bulldogs
31.08.2025 | Unlv Rebels - Cal Poly Mustangs
31.08.2025 | Texas Longhorns - Charleston Cougars
31.08.2025 | Charleston Southern Bucs - Davidson Wildcats
31.08.2025 | Northern Illinois Huskies - Eastern Illinois Panthers
31.08.2025 | Sacramento State Hornets - Fresno State Bulldogs
31.08.2025 | Penn Quakers - George Mason Patriots
31.08.2025 | Oregon Ducks - Grand Canyon Antelopes
31.08.2025 | Tarleton State Texans - Incarnate Word Cardinals
31.08.2025 | Troy Trojans - Jacksonville Dolphins
31.08.2025 | Valparaiso Beacons - Wright State Raiders
31.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Washington Huskies
31.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Kansas City Roos
31.08.2025 | The Citadel Bulldogs - Stetson Hatters
31.08.2025 | Denver Pioneers - Southern Utah Thunderbirds
31.08.2025 | Houston Christian Huskies - Southern Lady Jaguars
31.08.2025 | New Hampshire Wildcats - Siena Saints
31.08.2025 | Iowa Hawkeyes - Saint Louis Billikens
31.08.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Rice Owls
31.08.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Purdue Boilermakers
31.08.2025 | Mississippi Valley State Devilettes - Northwestern State Lady Demons
31.08.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - North Alabama Lions
31.08.2025 | Northern Iowa Panthers - Viterbo V-Hawks
31.08.2025 | Missouri State Bears - Missouri Tigers
31.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Louisiana Tech Lady Techsters
31.08.2025 | Alabama State Lady Hornets - Mercer Bears
31.08.2025 | North Dakota State Bison - Minnesota State Moorhead Dragons
31.08.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Southern Illinois Salukis
31.08.2025 | Eastern Washington Eagles - Uic Flames
31.08.2025 | Boise State Broncos - Bakersfield Roadrunners
31.08.2025 | UT Martin Skyhawks - Illinois State Redbirds
31.08.2025 | Colorado Buffaloes - Wyoming Cowgirls
31.08.2025 | Colorado College Tigers - Ut San Antonio Roadrunners
31.08.2025 | San Jose State Spartans - Uc Santa Barbara Gauchos
31.08.2025 | Utep Miners - Stephen F. Austin Ladyjacks
31.08.2025 | Evansville Purple Aces - Siu Edwardsville Cougars
31.08.2025 | Le Moyne Dolphins - Saint Peter's Peacocks
31.08.2025 | Oregon State Beavers - New Mexico Lobos
31.08.2025 | Houston Cougars - Louisiana Monroe Warhawks
31.08.2025 | Holy Cross Crusaders - Marist Red Foxes
31.08.2025 | Murray State Racers - Marshall Herd
31.08.2025 | Montana Grizzlies - Nevada Wolf Pack
31.08.2025 | Vermont Catamounts - Stonehill Skyhawks
31.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - West Georgia Wolves
31.08.2025 | Boston College Eagles - Albany Great Danes
31.08.2025 | California Golden Bears - Arizona Wildcats
31.08.2025 | Saint Mary's Gaels - Boston University Terriers
31.08.2025 | Loyola Marymount Lions - Columbia Lions
31.08.2025 | Fairfield Stags - Fairleigh Dickinson Knights
31.08.2025 | Washington State Cougars - Georgia Bulldogs
31.08.2025 | Seattle Redhawks - Idaho State Bengals
31.08.2025 | Alabama AM Bulldogs - Jacksonville State Gamecocks
31.08.2025 | San Francisco Dons - Uc Irvine Anteaters
31.08.2025 | Idaho Vandals - South Dakota Coyotes
31.08.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Marquette Golden Eagles
01.09.2025 | Duke Blue Devils - Creighton Bluejays
01.09.2025 | Rider Broncs - Njit Highlanders
01.09.2025 | Fiu Panthers - Florida Gulf Coast Eagles
01.09.2025 | South Carolina Gamecocks - Georgia State Panthers
01.09.2025 | Penn State Nittany Lions - James Madison Dukes
01.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Liberty Lady Flames
01.09.2025 | Campbell Camels - Virginia Tech Hokies
01.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Umass Minutewomen
01.09.2025 | Western Carolina Catamounts - Tennessee Volunteers
01.09.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - South Dakota State Jackrabbits
01.09.2025 | Gardner Webb Runnin' Bulldogs - South Carolina State Lady Bulldogs
01.09.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Oakland Golden Grizzlies
01.09.2025 | Kennesaw State Owls - North Florida Ospreys
01.09.2025 | Usc Upstate Spartans - Queens Charlotte Royals
01.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Abilene Christian Wildcats
01.09.2025 | Clemson Tigers - Appalachian State Mountaineers
01.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Central Arkansas Sugar Bears
01.09.2025 | Kansas Jayhawks - Drake Bulldogs
01.09.2025 | High Point Panthers - Elon Phoenix
01.09.2025 | Uab Blazers - Southern Miss Lady Eagles
01.09.2025 | South Alabama Jaguars - Southeastern Louisiana Lady Lions
01.09.2025 | Nicholls State Colonels - North Dakota Fighting Hawks
01.09.2025 | Iowa State Cyclones - Memphis Tigers
01.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Union Bulldogs
01.09.2025 | Louisville Cardinals - Coastal Carolina Chanticleers
01.09.2025 | San Diego Toreros - Cal State Northridge Matadors
01.09.2025 | LSU Tigers - Uc Davis Aggies
01.09.2025 | Oklahoma Sooners - North Texas Mean Green
01.09.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - California Baptist Lancers
01.09.2025 | Sam Houston State Bearkats - Lamar Lady Cardinals
01.09.2025 | Texas AM Aggies - Lafayette Leopards
01.09.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Nebraska Cornhuskers
01.09.2025 | Utah Utes - North Carolina State Wolfpack
01.09.2025 | Arizona State Sun Devils - New Mexico State Aggies
01.09.2025 | Houston Cougars - Southern Lady Jaguars
01.09.2025 | Harvard Crimson - Kansas State Wildcats
01.09.2025 | Liu Sharks - Quinnipiac Bobcats
01.09.2025 | Brown Bears - Minnesota Golden Gophers
01.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Auburn Tigers
01.09.2025 | Pacific Tigers - Uc San Diego Tritons
03.09.2025 | Chicago State Cougars - Hampton Lady Pirates
03.09.2025 | Byu Cougars - Arkansas Razorbacks
04.09.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Uc Santa Barbara Gauchos
04.09.2025 | American Eagles - South Carolina Gamecocks
04.09.2025 | Depaul Blue Demons - Uic Flames
04.09.2025 | George Washington Colonials - Howard Lady Bison
04.09.2025 | Eastern Illinois Panthers - Indiana State Sycamores
04.09.2025 | Robert Morris Colonials - Bowling Green Falcons
04.09.2025 | Saint Francis Red Flash - Bucknell Bison
04.09.2025 | Appalachian State Mountaineers - East Carolina Pirates
04.09.2025 | Ohio Bobcats - Northern Kentucky Norse
05.09.2025 | The Citadel Bulldogs - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
05.09.2025 | North Florida Ospreys - Georgia Southern Eagles
05.09.2025 | Njit Highlanders - Wagner Seahawks
05.09.2025 | Morehead State Eagles - Miami Ohio Redhawks
05.09.2025 | Northern Iowa Panthers - Saint Ambrose Bees
05.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Texas AM-San Antonio Jaguars
05.09.2025 | Liberty Lady Flames - Queens Charlotte Royals
05.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Penn Quakers
05.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Cornell Big Red
05.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Drexel Dragons
05.09.2025 | West Georgia Wolves - East Tennessee State Lady Buccaneers
05.09.2025 | Sacramento State Hornets - Hawaii Rainbow Wahine
05.09.2025 | Unc Greensboro Spartans - High Point Panthers
05.09.2025 | Missouri Tigers - Illinois Fighting Illini
05.09.2025 | Green Bay Phoenix - Western Illinois Leathernecks
05.09.2025 | Longwood Lancers - Western Carolina Catamounts
05.09.2025 | California Golden Bears - Washington State Cougars
05.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Virginia Tech Hokies
05.09.2025 | Towson Tigers - Umbc Retrievers
05.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - South Carolina State Lady Bulldogs
05.09.2025 | Virginia Cavaliers - Penn State Nittany Lions
05.09.2025 | James Madison Dukes - Maryland Terrapins
05.09.2025 | Harvard Crimson - Monmouth Hawks
05.09.2025 | Georgia Bulldogs - Wyoming Cowgirls
05.09.2025 | North Carolina Tar Heels - Alabama Crimson Tide
05.09.2025 | Presbyterian Blue Hose - Alabama AM Bulldogs
05.09.2025 | Syracuse Orange - Binghamton Bearcats
05.09.2025 | Rhode Island Rams - Bryant Bulldogs
05.09.2025 | San Jose State Spartans - Cal Poly Mustangs
05.09.2025 | Clemson Tigers - Charlotte 49Ers
05.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Chattanooga Mocs
05.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Cincinnati Bearcats
05.09.2025 | Duquesne Dukes - Cleveland State Vikings
05.09.2025 | Campbell Camels - Coastal Carolina Chanticleers
05.09.2025 | Boston College Eagles - Colgate Raiders
05.09.2025 | St. John's Red Storm - Columbia Lions
05.09.2025 | Yale Bulldogs - Connecticut Huskies
05.09.2025 | Toledo Rockets - Detroit Mercy Titans
05.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Evansville Purple Aces
05.09.2025 | Ucf Knights - Fiu Panthers
05.09.2025 | Jacksonville Dolphins - Florida Atlantic Owls
05.09.2025 | Florida Gators - Florida Gulf Coast Eagles
05.09.2025 | Usc Upstate Spartans - Furman Paladins
05.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Grambling State Tigers
05.09.2025 | Mercer Bears - Kennesaw State Owls
05.09.2025 | Louisville Cardinals - Kent State Golden Flashes
05.09.2025 | Winthrop Eagles - Wofford Terriers
05.09.2025 | Charleston Cougars - Wake Forest Demon Deacons
05.09.2025 | Duke Blue Devils - Vmi Keydets
05.09.2025 | Saint Josephs Hawks - Temple Owls
05.09.2025 | Florida State Seminoles - Stetson Hatters
05.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Southern Lady Jaguars
05.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Southeastern Louisiana Lady Lions
05.09.2025 | Georgia State Panthers - Samford Bulldogs
05.09.2025 | Davidson Wildcats - Radford Highlanders
05.09.2025 | Dayton Flyers - Purdue Boilermakers
05.09.2025 | Miami Hurricanes - Princeton Tigers
05.09.2025 | Ole Miss Rebels - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
05.09.2025 | Lipscomb Bisons - Middle Tennessee Blue Raiders
05.09.2025 | Saint Louis Billikens - Missouri State Bears
05.09.2025 | Vcu Rams - Navy Midshipsmen
05.09.2025 | Elon Phoenix - North Carolina State Wolfpack
05.09.2025 | Wright State Raiders - Bellarmine Knights
05.09.2025 | Fordham Rams - Stonehill Skyhawks
05.09.2025 | North Dakota State Bison - Clarke Pride
05.09.2025 | Belmont Bruins - Eastern Kentucky Colonels
05.09.2025 | Incarnate Word Cardinals - Ut San Antonio Roadrunners
05.09.2025 | Michigan State Spartans - Notre Dame Fighting Irish
05.09.2025 | Brown Bears - Northeastern Huskies
05.09.2025 | Mississippi State Bulldogs - Louisiana Tech Lady Techsters
05.09.2025 | Nicholls State Colonels - Mississippi Valley State Devilettes
05.09.2025 | Eastern Washington Eagles - St Thomas (Mn) Tommies
05.09.2025 | Kentucky Wildcats - Mercyhurst Lakers
05.09.2025 | North Texas Mean Green - Abilene Christian Wildcats
05.09.2025 | North Alabama Lions - Alabama State Lady Hornets
05.09.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions
05.09.2025 | Vanderbilt Commodores - Georgetown Hoyas
05.09.2025 | Smu Mustangs - Houston Christian Huskies
05.09.2025 | Iowa Hawkeyes - Iowa State Cyclones
05.09.2025 | Illinois State Redbirds - Iupui Jaguars
05.09.2025 | Indiana Hoosiers - Xavier Musketeers
05.09.2025 | Uab Blazers - Western Kentucky Lady Toppers
05.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Valparaiso Beacons
05.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Tulsa Golden Hurricane
05.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Texas AM Aggies
05.09.2025 | Baylor Bears - Texas Longhorns
05.09.2025 | Memphis Tigers - Tennessee Volunteers
05.09.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Oklahoma State Cowgirls
05.09.2025 | TCU Horned Frogs - Northwestern Wildcats
05.09.2025 | Wisconsin Badgers - Northern Illinois Huskies
05.09.2025 | Kansas City Roos - Marquette Golden Eagles
05.09.2025 | Houston Cougars - McNeese State Cowgirls
05.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Murray State Racers
05.09.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Southern Illinois Salukis
05.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Oregon State Beavers
05.09.2025 | Tarleton State Texans - Texas A&M Corpus Christi Islanders
05.09.2025 | Texas State Bobcats - Oklahoma Sooners
05.09.2025 | Portland State Vikings - Cal State Northridge Matadors
05.09.2025 | San Francisco Dons - Dartmouth Big Green
05.09.2025 | Boise State Broncos - Weber State Wildcats
05.09.2025 | New Mexico State Aggies - Texas Tech Red Raiders
05.09.2025 | Colorado State Rams - Northern Colorado Bears
05.09.2025 | Colorado College Tigers - Uc San Diego Tritons
05.09.2025 | Idaho State Bengals - Utah Tech Trailblaizers
05.09.2025 | USC Trojans - Stanford Cardinal
05.09.2025 | Utah Valley Wolverines - LSU Tigers
05.09.2025 | Gonzaga Bulldogs - Air Force Falcons
05.09.2025 | Arizona Wildcats - Denver Pioneers
05.09.2025 | Bakersfield Roadrunners - Fresno State Bulldogs
05.09.2025 | Idaho Vandals - Utep Miners
05.09.2025 | Washington Huskies - Utah Utes
05.09.2025 | Portland Pilots - Ucla Bruins
05.09.2025 | Unlv Rebels - Uc Riverside Highlanders
05.09.2025 | Uc Davis Aggies - Saint Mary's Gaels
05.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Pepperdine Waves
05.09.2025 | Long Beach State Beach - Nevada Wolf Pack
05.09.2025 | Hampton Lady Pirates - Lincoln PA Lions
05.09.2025 | Charleston Southern Bucs - Vermont Catamounts
06.09.2025 | Creighton Bluejays - Arkansas Razorbacks
06.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Alcorn State Lady Braves
06.09.2025 | Marshall Herd - Fairmont State Fighting Falcons
06.09.2025 | Minnesota Golden Gophers - Milwaukee Panthers
06.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - Sam Houston State Bearkats
06.09.2025 | Seattle Redhawks - Oregon Ducks
06.09.2025 | Quinnipiac Bobcats - Rider Broncs
06.09.2025 | Manhattan Jaspers - Canisius Golden Griffs
06.09.2025 | Saint Peter's Peacocks - Niagara Purple Eagles
06.09.2025 | Merrimack Warriors - Mount Saint Marys Mountaineers
06.09.2025 | Siena Saints - Sacred Heart Pioneers
06.09.2025 | Hofstra Pride - Loyola Maryland Greyhounds
07.09.2025 | Grambling State Tigers - Southeastern Louisiana Lady Lions
07.09.2025 | Providence Friars - Rutgers Scarlet Knights
07.09.2025 | West Virginia Mountaineers - Army Black Knights
07.09.2025 | Marist Red Foxes - Iona Gaels
07.09.2025 | Bryant Bulldogs - New Haven Chargers
07.09.2025 | Byu Cougars - Utah State Aggies
07.09.2025 | Loyola Marymount Lions - Cal State Fullerton Titans
07.09.2025 | South Dakota Coyotes - Central Michigan Chippewas
07.09.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Alabama AM Bulldogs
07.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Brown Bears
07.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Drexel Dragons
07.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Florida State Seminoles
07.09.2025 | Maine Black Bears - Holy Cross Crusaders
07.09.2025 | Yale Bulldogs - Kansas Jayhawks
07.09.2025 | Nicholls State Colonels - Prairie View Am Lady Panthers
07.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Texas Lutheran Bulldogs
07.09.2025 | Umass Minutewomen - Boston College Eagles
07.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Bucknell Bison
07.09.2025 | Ball State Cardinals - Butler Bulldogs
07.09.2025 | Wright State Raiders - Chicago State Cougars
07.09.2025 | Binghamton Bearcats - Colgate Raiders
07.09.2025 | Wisconsin Badgers - Colorado Buffaloes
07.09.2025 | Syracuse Orange - Cornell Big Red
07.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Denver Pioneers
07.09.2025 | Western Michigan Broncos - Detroit Mercy Titans
07.09.2025 | Bowling Green Falcons - Duquesne Dukes
07.09.2025 | George Mason Patriots - Elon Phoenix
07.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Fordham Rams
07.09.2025 | Tennessee Volunteers - Georgia Southern Eagles
07.09.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Kent State Golden Flashes
07.09.2025 | Michigan Wolverines - Youngstown State Penguins
07.09.2025 | Purdue Boilermakers - Western Illinois Leathernecks
07.09.2025 | The Citadel Bulldogs - Vermont Catamounts
07.09.2025 | Vmi Keydets - Usc Upstate Spartans
07.09.2025 | High Point Panthers - Unc Wilmington Seahawks
07.09.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Unc Asheville Bulldogs
07.09.2025 | North Dakota State Bison - Uc Santa Barbara Gauchos
07.09.2025 | George Washington Colonials - Towson Tigers
07.09.2025 | Indiana State Sycamores - Southeast Missouri State Redhawks
07.09.2025 | Georgetown Hoyas - South Carolina Gamecocks
07.09.2025 | Njit Highlanders - Seton Hall Pirates
07.09.2025 | Monmouth Hawks - St. John's Red Storm
07.09.2025 | Cleveland State Vikings - Saint Bonaventure Bonnies
07.09.2025 | Saint Francis Red Flash - Robert Morris Colonials
07.09.2025 | Navy Midshipsmen - Presbyterian Blue Hose
07.09.2025 | Liberty Lady Flames - Penn State Nittany Lions
07.09.2025 | Kentucky Wildcats - Ohio State Buckeyes
07.09.2025 | Indiana Hoosiers - Ohio Bobcats
07.09.2025 | Harvard Crimson - Northeastern Huskies
07.09.2025 | Charleston Cougars - North Florida Ospreys
07.09.2025 | James Madison Dukes - North Carolina Tar Heels
07.09.2025 | Stony Brook Seawolves - New Hampshire Wildcats
07.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Jackson State Tigers
07.09.2025 | Radford Highlanders - Morehead State Eagles
07.09.2025 | Bellarmine Knights - Southern Indiana Screaming Eagles
07.09.2025 | Idaho State Bengals - St Thomas (Mn) Tommies
07.09.2025 | Duke Blue Devils - Alabama Crimson Tide
07.09.2025 | Depaul Blue Demons - Eastern Michigan Eagles
07.09.2025 | Arizona Wildcats - Pepperdine Waves
07.09.2025 | West Georgia Wolves - Alabama State Lady Hornets
07.09.2025 | Longwood Lancers - Appalachian State Mountaineers
07.09.2025 | Arkansas State Red Wolves - Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions
07.09.2025 | Wofford Terriers - Charleston Southern Bucs
07.09.2025 | Auburn Tigers - Florida Gulf Coast Eagles
07.09.2025 | Davidson Wildcats - Furman Paladins
07.09.2025 | Missouri State Bears - Iowa Hawkeyes
07.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Kansas State Wildcats
07.09.2025 | Samford Bulldogs - Western Kentucky Lady Toppers
07.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Valparaiso Beacons
07.09.2025 | Houston Christian Huskies - Southern Lady Jaguars
07.09.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Saint Louis Billikens
07.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Oregon State Beavers
07.09.2025 | Oklahoma Sooners - Nebraska Omaha Mavericks
07.09.2025 | Marquette Golden Eagles - Notre Dame Fighting Irish
07.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - North Texas Mean Green
07.09.2025 | Iowa State Cyclones - North Dakota Fighting Hawks
07.09.2025 | Queens Charlotte Royals - Richmond Spiders
07.09.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Louisiana Tech Lady Techsters
07.09.2025 | Illinois State Redbirds - Loyola Chicago Ramblers
07.09.2025 | Tarleton State Texans - McNeese State Cowgirls
07.09.2025 | Troy Trojans - Mississippi Valley State Devilettes
07.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Murray State Racers
07.09.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Texas AM Commerce Lion
07.09.2025 | Lipscomb Bisons - Mercyhurst Lakers
07.09.2025 | Columbia Lions - La Salle Explorers
07.09.2025 | Eastern Washington Eagles - Air Force Falcons
07.09.2025 | Northern Colorado Bears - Colorado College Tigers
07.09.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - East Carolina Pirates
07.09.2025 | Saint Mary's Gaels - Hawaii Rainbow Wahine
07.09.2025 | Boise State Broncos - Utep Miners
07.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Unlv Rebels
07.09.2025 | Sacramento State Hornets - San Jose State Spartans
07.09.2025 | South Alabama Jaguars - Mississippi State Bulldogs
07.09.2025 | Utah Utes - LSU Tigers
07.09.2025 | Colorado State Rams - Uc San Diego Tritons
07.09.2025 | Montana Grizzlies - Montana State Billings Yellowjackets
07.09.2025 | New Mexico Lobos - New Mexico State Aggies
07.09.2025 | Liu Sharks - Temple Owls
07.09.2025 | Lafayette Leopards - Penn Quakers
07.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Albany Great Danes
07.09.2025 | Portland Pilots - Cal State Northridge Matadors
07.09.2025 | Cal Poly Mustangs - California Golden Bears
07.09.2025 | Santa Clara Broncos - Dartmouth Big Green
07.09.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Eastern Illinois Panthers
07.09.2025 | Mercer Bears - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
07.09.2025 | Villanova Wildcats - Lehigh Mountain Hawks
07.09.2025 | American Eagles - Umbc Retrievers
07.09.2025 | Kennesaw State Owls - Tennessee Tech Golden Eagles
07.09.2025 | Ucla Bruins - Stanford Cardinal
07.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Northern Arizona Lumberjacks
08.09.2025 | Miami Hurricanes - Fiu Panthers
08.09.2025 | Green Bay Phoenix - Uic Flames
08.09.2025 | Lindenwood Lions - Southern Illinois Salukis
08.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Boston University Terriers
08.09.2025 | Clemson Tigers - Georgia Bulldogs
08.09.2025 | Florida Gators - Georgia State Panthers
08.09.2025 | Virginia Tech Hokies - William And Mary Tribe
08.09.2025 | Winthrop Eagles - Western Carolina Catamounts
08.09.2025 | Charlotte 49Ers - Unc Greensboro Spartans
08.09.2025 | South Florida Bulls - Stetson Hatters
08.09.2025 | Vcu Rams - Old Dominion Lady Monarchs
08.09.2025 | Cincinnati Bearcats - Northern Kentucky Norse
08.09.2025 | Chattanooga Mocs - North Alabama Lions
08.09.2025 | Uab Blazers - Belmont Bruins
08.09.2025 | North Carolina State Wolfpack - Campbell Camels
08.09.2025 | Louisville Cardinals - Dayton Flyers
08.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Incarnate Word Cardinals
08.09.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Vanderbilt Commodores
08.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Rice Owls
08.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
08.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Houston Cougars
08.09.2025 | Memphis Tigers - UT Martin Skyhawks
08.09.2025 | Missouri Tigers - Kansas City Roos
08.09.2025 | San Diego Toreros - Uc Riverside Highlanders
08.09.2025 | TCU Horned Frogs - Texas AM Aggies
08.09.2025 | Smu Mustangs - Sam Houston State Bearkats
08.09.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Oral Roberts Golden Eagles
08.09.2025 | Texas State Bobcats - Baylor Bears
08.09.2025 | California Baptist Lancers - Nevada Wolf Pack
09.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Gonzaga Bulldogs
10.09.2025 | Marist Red Foxes - New Haven Chargers
10.09.2025 | Hampton Lady Pirates - Virginia State Trojans
10.09.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Ball State Cardinals
11.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Miami Hurricanes
11.09.2025 | Temple Owls - South Florida Bulls
11.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Northern Kentucky Norse
11.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Liu Sharks
11.09.2025 | Green Bay Phoenix - Indiana State Sycamores
11.09.2025 | Charleston Southern Bucs - The Citadel Bulldogs
11.09.2025 | George Washington Colonials - Vmi Keydets
11.09.2025 | St. John's Red Storm - Fairleigh Dickinson Knights
11.09.2025 | Central Michigan Chippewas - Wright State Raiders
11.09.2025 | Murray State Racers - Southeast Missouri State Redhawks
11.09.2025 | Eastern Michigan Eagles - Loyola Chicago Ramblers
12.09.2025 | Xavier Musketeers - Chattanooga Mocs
12.09.2025 | Northern Iowa Panthers - Iowa State Cyclones
12.09.2025 | Mercer Bears - Winthrop Eagles
12.09.2025 | Umbc Retrievers - Robert Morris Colonials
12.09.2025 | West Georgia Wolves - Alabama AM Bulldogs
12.09.2025 | Florida Gators - Arkansas Razorbacks
12.09.2025 | Dartmouth Big Green - Colgate Raiders
12.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Furman Paladins
12.09.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - George Mason Patriots
12.09.2025 | Drexel Dragons - La Salle Explorers
12.09.2025 | Stony Brook Seawolves - Yale Bulldogs
12.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - Valparaiso Beacons
12.09.2025 | Liberty Lady Flames - Unc Greensboro Spartans
12.09.2025 | North Florida Ospreys - Ucf Knights
12.09.2025 | Clemson Tigers - Stanford Cardinal
12.09.2025 | Pepperdine Waves - San Diego State Aztecs
12.09.2025 | Penn Quakers - Saint Josephs Hawks
12.09.2025 | Abilene Christian Wildcats - Northwestern State Lady Demons
12.09.2025 | Vermont Catamounts - Northeastern Huskies
12.09.2025 | Army Black Knights - North Texas Mean Green
12.09.2025 | Penn State Nittany Lions - Maryland Terrapins
12.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Stonehill Skyhawks
12.09.2025 | Albany Great Danes - Holy Cross Crusaders
12.09.2025 | Harvard Crimson - Boston University Terriers
12.09.2025 | Pittsburgh Panthers - California Golden Bears
12.09.2025 | Southern Illinois Salukis - Chicago State Cougars
12.09.2025 | Fordham Rams - Columbia Lions
12.09.2025 | Rhode Island Rams - Connecticut Huskies
12.09.2025 | Providence Friars - Cornell Big Red
12.09.2025 | Virginia Cavaliers - Duke Blue Devils
12.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Fresno State Bulldogs
12.09.2025 | Charleston Cougars - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
12.09.2025 | Bucknell Bison - Georgetown Hoyas
12.09.2025 | Wofford Terriers - Georgia State Panthers
12.09.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Grambling State Tigers
12.09.2025 | Brown Bears - Hofstra Pride
12.09.2025 | Butler Bulldogs - Iupui Jaguars
12.09.2025 | Duquesne Dukes - Youngstown State Penguins
12.09.2025 | Marshall Herd - West Virginia Mountaineers
12.09.2025 | Princeton Tigers - Villanova Wildcats
12.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Ut San Antonio Roadrunners
12.09.2025 | Loyola Marymount Lions - Uc Davis Aggies
12.09.2025 | East Carolina Pirates - Tulsa Golden Hurricane
12.09.2025 | Stetson Hatters - Troy Trojans
12.09.2025 | Syracuse Orange - Smu Mustangs
12.09.2025 | Wagner Seahawks - Seton Hall Pirates
12.09.2025 | Navy Midshipsmen - Saint Mary's Gaels
12.09.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Radford Highlanders
12.09.2025 | North Carolina State Wolfpack - Notre Dame Fighting Irish
12.09.2025 | South Dakota Coyotes - Northern Colorado Bears
12.09.2025 | Virginia Tech Hokies - North Carolina Tar Heels
12.09.2025 | Njit Highlanders - Lafayette Leopards
12.09.2025 | Longwood Lancers - Richmond Spiders
12.09.2025 | Florida State Seminoles - Louisville Cardinals
12.09.2025 | Detroit Mercy Titans - Madonna Crusaders
12.09.2025 | Charlotte 49Ers - Memphis Tigers
12.09.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Missouri State Bears
12.09.2025 | Morehead State Eagles - Bellarmine Knights
12.09.2025 | Buffalo Bulls - Mercyhurst Lakers
12.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Texas AM-San Antonio Jaguars
12.09.2025 | Kansas State Wildcats - Colorado College Tigers
12.09.2025 | Belmont Bruins - Samford Bulldogs
12.09.2025 | Tarleton State Texans - Alcorn State Lady Braves
12.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Austin Peay State Lady Governors
12.09.2025 | Illinois State Redbirds - Eastern Illinois Panthers
12.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Evansville Purple Aces
12.09.2025 | Houston Cougars - Ut Rio Grande Valley Vaqueros
12.09.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Tennessee Tech Golden Eagles
12.09.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Stephen F. Austin Ladyjacks
12.09.2025 | Alabama Crimson Tide - South Carolina Gamecocks
12.09.2025 | McNeese State Cowgirls - Sam Houston State Bearkats
12.09.2025 | Uab Blazers - Rice Owls
12.09.2025 | Wisconsin Badgers - Purdue Boilermakers
12.09.2025 | Houston Christian Huskies - Prairie View Am Lady Panthers
12.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Oklahoma State Cowgirls
12.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Minnesota Golden Gophers
12.09.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Arkansas Little Rock Trojans
12.09.2025 | Denver Pioneers - Colorado Buffaloes
12.09.2025 | Idaho State Bengals - Wyoming Cowgirls
12.09.2025 | Utah State Aggies - Weber State Wildcats
12.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Santa Clara Broncos
12.09.2025 | Boise State Broncos - North Dakota Fighting Hawks
12.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - New Mexico State Aggies
12.09.2025 | Utah Utes - Utah Tech Trailblaizers
12.09.2025 | Uc San Diego Tritons - Washington State Cougars
12.09.2025 | USC Trojans - Washington Huskies
12.09.2025 | Seattle Redhawks - Unlv Rebels
12.09.2025 | Long Beach State Beach - San Diego Toreros
12.09.2025 | Cal State Northridge Matadors - Sacramento State Hornets
12.09.2025 | Nevada Wolf Pack - Pacific Tigers
12.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - New Mexico Lobos
12.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - Idaho Vandals
12.09.2025 | California Baptist Lancers - Uc Riverside Highlanders
12.09.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Eastern Washington Eagles
12.09.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Michigan State Spartans
13.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - William And Mary Tribe
13.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Northern Arizona Lumberjacks
13.09.2025 | Dayton Flyers - Akron Zips
13.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Jacksonville State Gamecocks
13.09.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Western Carolina Catamounts
13.09.2025 | Mississippi State Bulldogs - Tennessee Volunteers
13.09.2025 | Ohio State Buckeyes - Michigan Wolverines
13.09.2025 | Nicholls State Colonels - Jackson State Tigers
13.09.2025 | Kentucky Wildcats - Oklahoma Sooners
13.09.2025 | Iowa Hawkeyes - Northwestern Wildcats
13.09.2025 | Ole Miss Rebels - Auburn Tigers
13.09.2025 | TCU Horned Frogs - Gonzaga Bulldogs
13.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Indiana Hoosiers
13.09.2025 | Missouri Tigers - Texas Longhorns
13.09.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Southern Lady Jaguars
13.09.2025 | Vanderbilt Commodores - LSU Tigers
13.09.2025 | Texas AM Aggies - Georgia Bulldogs
13.09.2025 | Byu Cougars - Utah Valley Wolverines
13.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Utep Miners
13.09.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Saint Peter's Peacocks
13.09.2025 | Niagara Purple Eagles - Quinnipiac Bobcats
13.09.2025 | Sacred Heart Pioneers - Manhattan Jaspers
13.09.2025 | Iona Gaels - Fairfield Stags
13.09.2025 | Marist Red Foxes - Siena Saints
13.09.2025 | Njit Highlanders - North Texas Mean Green
13.09.2025 | The Citadel Bulldogs - Bob Jones Bruins
13.09.2025 | Canisius Golden Griffs - Merrimack Warriors
13.09.2025 | Western Michigan Broncos - Depaul Blue Demons
14.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Appalachian State Mountaineers
14.09.2025 | James Madison Dukes - Coastal Carolina Chanticleers
14.09.2025 | Jacksonville Dolphins - Fiu Panthers
14.09.2025 | Uic Flames - Saint Ambrose Bees
14.09.2025 | Delaware State Hornets - Lincoln PA Lions
14.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Texas State Bobcats
14.09.2025 | South Alabama Jaguars - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
14.09.2025 | Portland State Vikings - Portland Pilots
14.09.2025 | Ucla Bruins - Oregon Ducks
14.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - Nebraska Omaha Mavericks
14.09.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Fresno State Bulldogs
14.09.2025 | South Florida Bulls - Grambling State Tigers
14.09.2025 | Liberty Lady Flames - Kansas Jayhawks
14.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Saint Josephs Hawks
14.09.2025 | Rider Broncs - Albany Great Danes
14.09.2025 | George Mason Patriots - American Eagles
14.09.2025 | Umass Minutewomen - Ball State Cardinals
14.09.2025 | Cornell Big Red - Binghamton Bearcats
14.09.2025 | Boston University Terriers - Bryant Bulldogs
14.09.2025 | Clemson Tigers - California Golden Bears
14.09.2025 | Hofstra Pride - Dartmouth Big Green
14.09.2025 | Butler Bulldogs - Drake Bulldogs
14.09.2025 | Miami Hurricanes - Duke Blue Devils
14.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Duquesne Dukes
14.09.2025 | Syracuse Orange - Florida State Seminoles
14.09.2025 | Bowling Green Falcons - Kent State Golden Flashes
14.09.2025 | Fordham Rams - Yale Bulldogs
14.09.2025 | Stetson Hatters - Wofford Terriers
14.09.2025 | Louisville Cardinals - Virginia Tech Hokies
14.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Usc Upstate Spartans
14.09.2025 | New Haven Chargers - Umass Lowell River Hawks
14.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Tulsa Golden Hurricane
14.09.2025 | Bucknell Bison - Towson Tigers
14.09.2025 | Iupui Jaguars - Toledo Rockets
14.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Stanford Cardinal
14.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Seton Hall Pirates
14.09.2025 | Georgetown Hoyas - Saint Mary's Gaels
14.09.2025 | Army Black Knights - Princeton Tigers
14.09.2025 | Charleston Cougars - Presbyterian Blue Hose
14.09.2025 | Central Michigan Chippewas - Ohio Bobcats
14.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Oakland Golden Grizzlies
14.09.2025 | Harvard Crimson - New Hampshire Wildcats
14.09.2025 | George Washington Colonials - Loyola Maryland Greyhounds
14.09.2025 | Connecticut Huskies - Maine Black Bears
14.09.2025 | Georgia Southern Eagles - Marshall Herd
14.09.2025 | Columbia Lions - Monmouth Hawks
14.09.2025 | Cleveland State Vikings - Morehead State Eagles
14.09.2025 | Kennesaw State Owls - Bellarmine Knights
14.09.2025 | Indiana State Sycamores - Lindenwood Lions
14.09.2025 | Creighton Bluejays - South Dakota Coyotes
14.09.2025 | Smu Mustangs - Alcorn State Lady Braves
14.09.2025 | Chattanooga Mocs - Belmont Bruins
14.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Brown Bears
14.09.2025 | Valparaiso Beacons - Chicago State Cougars
14.09.2025 | Denver Pioneers - Colorado State Rams
14.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Davidson Wildcats
14.09.2025 | Arizona Wildcats - Grand Canyon Antelopes
14.09.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Green Bay Phoenix
14.09.2025 | West Georgia Wolves - High Point Panthers
14.09.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Houston Christian Huskies
14.09.2025 | Bakersfield Roadrunners - Idaho Vandals
14.09.2025 | Saint Louis Billikens - Illinois State Redbirds
14.09.2025 | Mercer Bears - Jacksonville State Gamecocks
14.09.2025 | Alabama Crimson Tide - Lipscomb Bisons
14.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Ut Rio Grande Valley Vaqueros
14.09.2025 | Texas Tech Red Raiders - Utah State Aggies
14.09.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Kansas City Roos
14.09.2025 | Arkansas State Red Wolves - Troy Trojans
14.09.2025 | Georgia State Panthers - Southern Miss Lady Eagles
14.09.2025 | Milwaukee Panthers - Siu Edwardsville Cougars
14.09.2025 | Vmi Keydets - Saint Francis Red Flash
14.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Sacramento State Hornets
14.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Prairie View Am Lady Panthers
14.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Northern Colorado Bears
14.09.2025 | Holy Cross Crusaders - Rhode Island Rams
14.09.2025 | Northern Illinois Huskies - Miami Ohio Redhawks
14.09.2025 | Winthrop Eagles - Queens Charlotte Royals
14.09.2025 | St. John's Red Storm - Boston College Eagles
14.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Colgate Raiders
14.09.2025 | Howard Lady Bison - La Salle Explorers
14.09.2025 | Utah Utes - Oregon State Beavers
14.09.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Northern Arizona Lumberjacks
14.09.2025 | Idaho State Bengals - North Dakota Fighting Hawks
14.09.2025 | Long Beach State Beach - New Mexico State Aggies
14.09.2025 | Uc Davis Aggies - Montana Grizzlies
14.09.2025 | Wyoming Cowgirls - Colorado Mesa Mavericks
14.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Washington State Cougars
14.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Nicholls State Colonels
14.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Purdue Fort Wayne Mastodons
15.09.2025 | Virginia Cavaliers - Vcu Rams
15.09.2025 | Navy Midshipsmen - Umbc Retrievers
15.09.2025 | Hampton Lady Pirates - South Carolina State Lady Bulldogs
15.09.2025 | Uc San Diego Tritons - San Francisco Dons
15.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - New Mexico Lobos
15.09.2025 | Marquette Golden Eagles - Loyola Chicago Ramblers
15.09.2025 | Evansville Purple Aces - Middle Tennessee Blue Raiders
15.09.2025 | Penn Quakers - Villanova Wildcats
15.09.2025 | Florida Atlantic Owls - North Dakota State Bison
15.09.2025 | Hawaii Pacific Sharks - Eastern Washington Eagles
15.09.2025 | Southern Illinois Salukis - UT Martin Skyhawks
15.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - North Alabama Lions
15.09.2025 | Baylor Bears - Abilene Christian Wildcats
15.09.2025 | San Diego Toreros - California Baptist Lancers
15.09.2025 | Uab Blazers - Samford Bulldogs
15.09.2025 | San Diego State Aztecs - Uc Riverside Highlanders
15.09.2025 | Cal Poly Mustangs - Seattle Redhawks
16.09.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Harding Bisons
16.09.2025 | Weber State Wildcats - Utah Valley Wolverines
17.09.2025 | Air Force Falcons - Uccs Mountain Lions
18.09.2025 | Kennesaw State Owls - Alabama State Lady Hornets
18.09.2025 | Liu Sharks - Mercyhurst Lakers
18.09.2025 | Akron Zips - Umass Minutewomen
18.09.2025 | Toledo Rockets - Northern Illinois Huskies
18.09.2025 | Ohio Bobcats - Bowling Green Falcons
18.09.2025 | Ball State Cardinals - Central Michigan Chippewas
18.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Delaware State Hornets
18.09.2025 | The Citadel Bulldogs - East Tennessee State Lady Buccaneers
18.09.2025 | Robert Morris Colonials - Milwaukee Panthers
18.09.2025 | Eastern Michigan Eagles - Buffalo Bulls
19.09.2025 | Utah State Aggies - Utah Valley Wolverines
19.09.2025 | Northern Kentucky Norse - Oakland Golden Grizzlies
19.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - St Thomas (Mn) Tommies
19.09.2025 | Stony Brook Seawolves - Campbell Camels
19.09.2025 | Monmouth Hawks - Charleston Cougars
19.09.2025 | Montana Grizzlies - Gonzaga Bulldogs
19.09.2025 | Youngstown State Penguins - Green Bay Phoenix
19.09.2025 | Towson Tigers - Hampton Lady Pirates
19.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - James Madison Dukes
19.09.2025 | Chattanooga Mocs - Wofford Terriers
19.09.2025 | Drexel Dragons - William And Mary Tribe
19.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Wagner Seahawks
19.09.2025 | Unc Greensboro Spartans - Vmi Keydets
19.09.2025 | Northeastern Huskies - Unc Wilmington Seahawks
19.09.2025 | Sacramento State Hornets - Uc Davis Aggies
19.09.2025 | Penn State Nittany Lions - Nebraska Cornhuskers
19.09.2025 | Stonehill Skyhawks - New Haven Chargers
19.09.2025 | Georgia Bulldogs - Kentucky Wildcats
19.09.2025 | Georgia State Panthers - Appalachian State Mountaineers
19.09.2025 | Iowa State Cyclones - Arizona Wildcats
19.09.2025 | Houston Cougars - Cincinnati Bearcats
19.09.2025 | Detroit Mercy Titans - Cleveland State Vikings
19.09.2025 | South Alabama Jaguars - Coastal Carolina Chanticleers
19.09.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Duke Blue Devils
19.09.2025 | South Florida Bulls - East Carolina Pirates
19.09.2025 | Lipscomb Bisons - Eastern Kentucky Colonels
19.09.2025 | Hofstra Pride - Elon Phoenix
19.09.2025 | Oklahoma Sooners - Florida Gators
19.09.2025 | Rice Owls - Florida Atlantic Owls
19.09.2025 | Maryland Terrapins - Indiana Hoosiers
19.09.2025 | Purdue Boilermakers - Iowa Hawkeyes
19.09.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Wright State Raiders
19.09.2025 | Ohio State Buckeyes - Wisconsin Badgers
19.09.2025 | Miami Ohio Redhawks - Western Michigan Broncos
19.09.2025 | Samford Bulldogs - Western Carolina Catamounts
19.09.2025 | Ucf Knights - West Virginia Mountaineers
19.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Virginia Tech Hokies
19.09.2025 | Michigan Wolverines - USC Trojans
19.09.2025 | Georgia Southern Eagles - Texas State Bobcats
19.09.2025 | Missouri Tigers - Tennessee Volunteers
19.09.2025 | Boston College Eagles - Pittsburgh Panthers
19.09.2025 | South Carolina Gamecocks - Ole Miss Rebels
19.09.2025 | Furman Paladins - Mercer Bears
19.09.2025 | Vcu Rams - Miami Hurricanes
19.09.2025 | Illinois State Redbirds - Murray State Racers
19.09.2025 | Smu Mustangs - North Carolina State Wolfpack
19.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Bellarmine Knights
19.09.2025 | Jacksonville Dolphins - Queens Charlotte Royals
19.09.2025 | North Florida Ospreys - West Georgia Wolves
19.09.2025 | Arkansas Razorbacks - Vanderbilt Commodores
19.09.2025 | Auburn Tigers - Texas AM Aggies
19.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Northwestern State Lady Demons
19.09.2025 | LSU Tigers - Alabama Crimson Tide
19.09.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Arkansas State Red Wolves
19.09.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Kansas Jayhawks
19.09.2025 | Memphis Tigers - Uab Blazers
19.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Wyoming Cowgirls
19.09.2025 | Michigan State Spartans - Ucla Bruins
19.09.2025 | Houston Christian Huskies - Texas A&M Corpus Christi Islanders
19.09.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Temple Owls
19.09.2025 | Troy Trojans - Southern Miss Lady Eagles
19.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - San Jose State Spartans
19.09.2025 | Minnesota Golden Gophers - Rutgers Scarlet Knights
19.09.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - North Texas Mean Green
19.09.2025 | Incarnate Word Cardinals - Nicholls State Colonels
19.09.2025 | Texas Longhorns - Mississippi State Bulldogs
19.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Marshall Herd
19.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - McNeese State Cowgirls
19.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Texas AM Commerce Lion
19.09.2025 | Tarleton State Texans - Schreiner Mountaineers
19.09.2025 | Unlv Rebels - Idaho State Bengals
19.09.2025 | Colorado Buffaloes - Kansas State Wildcats
19.09.2025 | Idaho Vandals - Boise State Broncos
19.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Byu Cougars
19.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Cal Poly Mustangs
19.09.2025 | Uc San Diego Tritons - Bakersfield Roadrunners
19.09.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Grand Canyon Antelopes
19.09.2025 | Long Beach State Beach - Hawaii Rainbow Wahine
19.09.2025 | Oregon Ducks - Illinois Fighting Illini
19.09.2025 | California Baptist Lancers - Weber State Wildcats
19.09.2025 | Washington Huskies - Northwestern Wildcats
19.09.2025 | Washington State Cougars - North Dakota State Bison
19.09.2025 | Uc Riverside Highlanders - Loyola Marymount Lions
19.09.2025 | San Diego State Aztecs - Nevada Wolf Pack
19.09.2025 | Liberty Lady Flames - Missouri State Bears
20.09.2025 | Penn Quakers - Princeton Tigers
20.09.2025 | Southern Illinois Salukis - Belmont Bruins
20.09.2025 | Louisville Cardinals - Clemson Tigers
20.09.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Colorado State Rams
20.09.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Utep Miners
20.09.2025 | TCU Horned Frogs - Utah Utes
20.09.2025 | Baylor Bears - Texas Tech Red Raiders
20.09.2025 | Air Force Falcons - Northern Colorado Bears
20.09.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Portland State Vikings
20.09.2025 | Merrimack Warriors - Iona Gaels
20.09.2025 | Saint Peter's Peacocks - Marist Red Foxes
20.09.2025 | Quinnipiac Bobcats - Mount Saint Marys Mountaineers
20.09.2025 | American Eagles - Army Black Knights
20.09.2025 | Navy Midshipsmen - Boston University Terriers
20.09.2025 | Lafayette Leopards - Colgate Raiders
20.09.2025 | Cornell Big Red - Columbia Lions
20.09.2025 | La Salle Explorers - Dayton Flyers
20.09.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Holy Cross Crusaders
20.09.2025 | Fairfield Stags - Sacred Heart Pioneers
20.09.2025 | Siena Saints - Niagara Purple Eagles
20.09.2025 | Saint Josephs Hawks - Rhode Island Rams
20.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Bucknell Bison
20.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Charleston Southern Bucs
20.09.2025 | Longwood Lancers - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
20.09.2025 | Depaul Blue Demons - Xavier Musketeers
20.09.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Northwest Missouri State Bearcats
20.09.2025 | Rider Broncs - Canisius Golden Griffs
20.09.2025 | Northern Iowa Panthers - Indiana State Sycamores
20.09.2025 | Fresno State Bulldogs - Oregon State Beavers
20.09.2025 | Villanova Wildcats - Seton Hall Pirates
21.09.2025 | Evansville Purple Aces - Uic Flames
21.09.2025 | George Mason Patriots - George Washington Colonials
21.09.2025 | Drake Bulldogs - Valparaiso Beacons
21.09.2025 | Winthrop Eagles - Usc Upstate Spartans
21.09.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Allen Yellow Jackets
21.09.2025 | Harvard Crimson - Dartmouth Big Green
21.09.2025 | Creighton Bluejays - Georgetown Hoyas
21.09.2025 | Syracuse Orange - Virginia Cavaliers
21.09.2025 | California Golden Bears - Santa Clara Broncos
21.09.2025 | Connecticut Huskies - St. John's Red Storm
21.09.2025 | Presbyterian Blue Hose - Radford Highlanders
21.09.2025 | Marquette Golden Eagles - Butler Bulldogs
21.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Southern Indiana Screaming Eagles
21.09.2025 | New Mexico State Aggies - Sam Houston State Bearkats
21.09.2025 | Portland Pilots - Utah State Aggies
21.09.2025 | Northeastern Huskies - Charleston Cougars
21.09.2025 | Stony Brook Seawolves - Elon Phoenix
21.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Fiu Panthers
21.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Southeastern Louisiana Lady Lions
21.09.2025 | Maryland Terrapins - Purdue Boilermakers
21.09.2025 | Iupui Jaguars - Northern Kentucky Norse
21.09.2025 | Youngstown State Penguins - Milwaukee Panthers
21.09.2025 | Ohio State Buckeyes - Nebraska Cornhuskers
21.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - New Haven Chargers
21.09.2025 | Ohio Bobcats - Akron Zips
21.09.2025 | Vermont Catamounts - Bryant Bulldogs
21.09.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Cleveland State Vikings
21.09.2025 | Wright State Raiders - Detroit Mercy Titans
21.09.2025 | Toledo Rockets - Eastern Michigan Eagles
21.09.2025 | Stetson Hatters - Florida Gulf Coast Eagles
21.09.2025 | North Carolina State Wolfpack - Florida State Seminoles
21.09.2025 | Vmi Keydets - Furman Paladins
21.09.2025 | James Madison Dukes - Georgia Southern Eagles
21.09.2025 | Rice Owls - Grambling State Tigers
21.09.2025 | Robert Morris Colonials - Green Bay Phoenix
21.09.2025 | Drexel Dragons - Hampton Lady Pirates
21.09.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Indiana Hoosiers
21.09.2025 | Ball State Cardinals - Kent State Golden Flashes
21.09.2025 | Towson Tigers - William And Mary Tribe
21.09.2025 | Bowling Green Falcons - Western Michigan Broncos
21.09.2025 | Morehead State Eagles - Western Illinois Leathernecks
21.09.2025 | Montana Grizzlies - Washington State Cougars
21.09.2025 | Boston College Eagles - Wake Forest Demon Deacons
21.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Vcu Rams
21.09.2025 | Michigan State Spartans - USC Trojans
21.09.2025 | Monmouth Hawks - Unc Wilmington Seahawks
21.09.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Unc Greensboro Spartans
21.09.2025 | Binghamton Bearcats - Umbc Retrievers
21.09.2025 | Michigan Wolverines - Ucla Bruins
21.09.2025 | Stonehill Skyhawks - Saint Francis Red Flash
21.09.2025 | Vanderbilt Commodores - Oklahoma Sooners
21.09.2025 | Duquesne Dukes - Richmond Spiders
21.09.2025 | Kentucky Wildcats - Missouri Tigers
21.09.2025 | Appalachian State Mountaineers - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
21.09.2025 | Buffalo Bulls - Miami Ohio Redhawks
21.09.2025 | North Florida Ospreys - Queens Charlotte Royals
21.09.2025 | Wagner Seahawks - Mercyhurst Lakers
21.09.2025 | Jacksonville Dolphins - West Georgia Wolves
21.09.2025 | Hofstra Pride - Campbell Camels
21.09.2025 | North Alabama Lions - Central Arkansas Sugar Bears
21.09.2025 | Samford Bulldogs - Chattanooga Mocs
21.09.2025 | Saint Louis Billikens - Davidson Wildcats
21.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Eastern Kentucky Colonels
21.09.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Fordham Rams
21.09.2025 | Ole Miss Rebels - Georgia Bulldogs
21.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Howard Lady Bison
21.09.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Jacksonville State Gamecocks
21.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Kennesaw State Owls
21.09.2025 | Incarnate Word Cardinals - Lamar Lady Cardinals
21.09.2025 | South Dakota Coyotes - Wyoming Cowgirls
21.09.2025 | Mercer Bears - Western Carolina Catamounts
21.09.2025 | Wofford Terriers - The Citadel Bulldogs
21.09.2025 | Northern Colorado Bears - Kansas City Roos
21.09.2025 | Alabama Crimson Tide - Texas Longhorns
21.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Stephen F. Austin Ladyjacks
21.09.2025 | Lindenwood Lions - Southeast Missouri State Redhawks
21.09.2025 | Southern Miss Lady Eagles - South Alabama Jaguars
21.09.2025 | Eastern Illinois Panthers - Siu Edwardsville Cougars
21.09.2025 | Arkansas State Red Wolves - Louisiana Monroe Warhawks
21.09.2025 | Tennessee Volunteers - LSU Tigers
21.09.2025 | Iowa Hawkeyes - Minnesota Golden Gophers
21.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Arkansas Little Rock Trojans
21.09.2025 | Lipscomb Bisons - Bellarmine Knights
21.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Auburn Montgomery Warhawks
21.09.2025 | New Hampshire Wildcats - Southern Maine Huskies
21.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Chicago State Cougars
21.09.2025 | San Diego State Aztecs - Hawaii Rainbow Wahine
21.09.2025 | Penn State Nittany Lions - Wisconsin Badgers
21.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Weber State Wildcats
21.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Portland State Vikings
21.09.2025 | Oregon Ducks - Northwestern Wildcats
21.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Njit Highlanders
21.09.2025 | Albany Great Danes - Maine Black Bears
21.09.2025 | Delaware State Hornets - Liu Sharks
21.09.2025 | Yale Bulldogs - Brown Bears
21.09.2025 | Washington Huskies - Illinois Fighting Illini
21.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Uc Riverside Highlanders
21.09.2025 | Florida Gators - South Carolina Gamecocks
21.09.2025 | Eastern Washington Eagles - Pacific Tigers
21.09.2025 | Temple Owls - Lincoln PA Lions
22.09.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Old Dominion Lady Monarchs
22.09.2025 | Mississippi State Bulldogs - Auburn Tigers
22.09.2025 | Marshall Herd - Georgia State Panthers
22.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Saint Thomas Houston Celts
22.09.2025 | Texas AM Aggies - Arkansas Razorbacks
22.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - Cal State Northridge Matadors
22.09.2025 | Texas State Bobcats - Troy Trojans
25.09.2025 | Utah Utes - Cincinnati Bearcats
25.09.2025 | Byu Cougars - West Virginia Mountaineers
25.09.2025 | San Francisco Dons - Loyola Marymount Lions
25.09.2025 | Washington State Cougars - Seattle Redhawks
25.09.2025 | Portland Pilots - Santa Clara Broncos
25.09.2025 | San Diego Toreros - Pacific Tigers
25.09.2025 | Liu Sharks - Saint Francis Red Flash
25.09.2025 | Robert Morris Colonials - Detroit Mercy Titans
25.09.2025 | Richmond Spiders - George Mason Patriots
25.09.2025 | Kent State Golden Flashes - Umass Minutewomen
25.09.2025 | George Washington Colonials - Duquesne Dukes
25.09.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Denver Pioneers
25.09.2025 | Western Michigan Broncos - Ohio Bobcats
25.09.2025 | Murray State Racers - Northern Iowa Panthers
25.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Stonehill Skyhawks
26.09.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Jacksonville Dolphins
26.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Prairie View Am Lady Panthers
26.09.2025 | Delaware State Hornets - Le Moyne Dolphins
26.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - Eastern Illinois Panthers
26.09.2025 | Buffalo Bulls - Ball State Cardinals
26.09.2025 | Chicago State Cougars - Central Connecticut Blue Devils
26.09.2025 | Green Bay Phoenix - Northern Kentucky Norse
26.09.2025 | Kansas Jayhawks - Baylor Bears
26.09.2025 | Miami Ohio Redhawks - Eastern Michigan Eagles
26.09.2025 | Southern Illinois Salukis - Evansville Purple Aces
26.09.2025 | Kennesaw State Owls - Fiu Panthers
26.09.2025 | Queens Charlotte Royals - Florida Gulf Coast Eagles
26.09.2025 | Rhode Island Rams - La Salle Explorers
26.09.2025 | Cleveland State Vikings - Youngstown State Penguins
26.09.2025 | Iupui Jaguars - Wright State Raiders
26.09.2025 | Duke Blue Devils - Wake Forest Demon Deacons
26.09.2025 | Howard Lady Bison - Wagner Seahawks
26.09.2025 | Clemson Tigers - Virginia Cavaliers
26.09.2025 | Indiana State Sycamores - Uic Flames
26.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Tulsa Golden Hurricane
26.09.2025 | Central Michigan Chippewas - Toledo Rockets
26.09.2025 | California Golden Bears - Syracuse Orange
26.09.2025 | West Georgia Wolves - Stetson Hatters
26.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Smu Mustangs
26.09.2025 | Vcu Rams - Saint Louis Billikens
26.09.2025 | Fordham Rams - Saint Josephs Hawks
26.09.2025 | Davidson Wildcats - Saint Bonaventure Bonnies
26.09.2025 | Temple Owls - Rice Owls
26.09.2025 | Purdue Boilermakers - Oregon Ducks
26.09.2025 | North Dakota State Bison - Nebraska Omaha Mavericks
26.09.2025 | Bellarmine Knights - North Alabama Lions
26.09.2025 | Dayton Flyers - Loyola Chicago Ramblers
26.09.2025 | Auburn Tigers - LSU Tigers
26.09.2025 | Louisville Cardinals - Miami Hurricanes
26.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Missouri State Bears
26.09.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Arkansas Little Rock Trojans
26.09.2025 | McNeese State Cowgirls - Texas AM Commerce Lion
26.09.2025 | Belmont Bruins - Drake Bulldogs
26.09.2025 | Kansas State Wildcats - TCU Horned Frogs
26.09.2025 | Northwestern Wildcats - Ohio State Buckeyes
26.09.2025 | Northern Illinois Huskies - Akron Zips
26.09.2025 | North Texas Mean Green - Charlotte 49Ers
26.09.2025 | Weber State Wildcats - Eastern Washington Eagles
26.09.2025 | Texas Tech Red Raiders - Houston Cougars
26.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Houston Christian Huskies
26.09.2025 | Valparaiso Beacons - Illinois State Redbirds
26.09.2025 | Wisconsin Badgers - Iowa Hawkeyes
26.09.2025 | Indiana Hoosiers - Washington Huskies
26.09.2025 | Uab Blazers - Ut San Antonio Roadrunners
26.09.2025 | Lindenwood Lions - UT Martin Skyhawks
26.09.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Tennessee Tech Golden Eagles
26.09.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Stephen F. Austin Ladyjacks
26.09.2025 | Memphis Tigers - South Florida Bulls
26.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Penn State Nittany Lions
26.09.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Nicholls State Colonels
26.09.2025 | Minnesota Golden Gophers - Michigan State Spartans
26.09.2025 | Milwaukee Panthers - Purdue Fort Wayne Mastodons
26.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - St Thomas (Mn) Tommies
26.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Michigan Wolverines
26.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Morehead State Eagles
26.09.2025 | New Mexico Lobos - Colorado College Tigers
26.09.2025 | Utah State Aggies - Colorado State Rams
26.09.2025 | New Mexico State Aggies - Delaware Fightin Blue Hens
26.09.2025 | Idaho State Bengals - Idaho Vandals
26.09.2025 | Colorado Buffaloes - Iowa State Cyclones
26.09.2025 | Utep Miners - Liberty Lady Flames
26.09.2025 | Boise State Broncos - Wyoming Cowgirls
26.09.2025 | Uc Davis Aggies - Uc Santa Barbara Gauchos
26.09.2025 | Northern Colorado Bears - Sacramento State Hornets
26.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Tarleton State Texans
26.09.2025 | California Baptist Lancers - Abilene Christian Wildcats
26.09.2025 | Stanford Cardinal - Boston College Eagles
26.09.2025 | Uc Riverside Highlanders - Cal State Fullerton Titans
26.09.2025 | Nevada Wolf Pack - Fresno State Bulldogs
26.09.2025 | Arizona Wildcats - Ucf Knights
26.09.2025 | Cal State Northridge Matadors - Uc Irvine Anteaters
26.09.2025 | Unlv Rebels - San Jose State Spartans
26.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - San Diego State Aztecs
26.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Oklahoma State Cowgirls
26.09.2025 | USC Trojans - Maryland Terrapins
26.09.2025 | Cal Poly Mustangs - Uc San Diego Tritons
26.09.2025 | Ucla Bruins - Rutgers Scarlet Knights
26.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Central Arkansas Sugar Bears
26.09.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Montana Grizzlies
26.09.2025 | Appalachian State Mountaineers - South Alabama Jaguars
26.09.2025 | Alabama AM Bulldogs - Jackson State Tigers
27.09.2025 | Colgate Raiders - Navy Midshipsmen
27.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Army Black Knights
27.09.2025 | Unc Greensboro Spartans - Chattanooga Mocs
27.09.2025 | Mercer Bears - East Tennessee State Lady Buccaneers
27.09.2025 | Wofford Terriers - Samford Bulldogs
27.09.2025 | Georgia Bulldogs - Florida Gators
27.09.2025 | Western Carolina Catamounts - Furman Paladins
27.09.2025 | Alcorn State Lady Braves - Grambling State Tigers
27.09.2025 | Texas Longhorns - Vanderbilt Commodores
27.09.2025 | Tennessee Volunteers - Texas AM Aggies
27.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Southern Lady Jaguars
27.09.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Louisiana Monroe Warhawks
27.09.2025 | Kentucky Wildcats - Alabama Crimson Tide
27.09.2025 | Arkansas Razorbacks - Ole Miss Rebels
27.09.2025 | Oklahoma Sooners - South Carolina Gamecocks
27.09.2025 | Missouri Tigers - Mississippi State Bulldogs
27.09.2025 | Canisius Golden Griffs - Iona Gaels
27.09.2025 | Niagara Purple Eagles - Marist Red Foxes
27.09.2025 | Manhattan Jaspers - Mount Saint Marys Mountaineers
27.09.2025 | Holy Cross Crusaders - Bucknell Bison
27.09.2025 | Penn Quakers - Dartmouth Big Green
27.09.2025 | William And Mary Tribe - Elon Phoenix
27.09.2025 | Xavier Musketeers - Villanova Wildcats
27.09.2025 | Fairfield Stags - Siena Saints
27.09.2025 | Seton Hall Pirates - St. John's Red Storm
27.09.2025 | Merrimack Warriors - Quinnipiac Bobcats
27.09.2025 | Harvard Crimson - Princeton Tigers
27.09.2025 | Boston University Terriers - Loyola Maryland Greyhounds
27.09.2025 | Butler Bulldogs - Providence Friars
28.09.2025 | Georgetown Hoyas - Connecticut Huskies
28.09.2025 | Creighton Bluejays - Marquette Golden Eagles
28.09.2025 | Columbia Lions - Brown Bears
28.09.2025 | Yale Bulldogs - Cornell Big Red
28.09.2025 | Sacred Heart Pioneers - Rider Broncs
28.09.2025 | Lafayette Leopards - American Eagles
28.09.2025 | Marshall Herd - Arkansas State Red Wolves
28.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Middle Tennessee Blue Raiders
28.09.2025 | Virginia Tech Hokies - North Carolina State Wolfpack
28.09.2025 | San Francisco Dons - Saint Mary's Gaels
28.09.2025 | Texas State Bobcats - Georgia State Panthers
28.09.2025 | Troy Trojans - James Madison Dukes
28.09.2025 | Utah Utes - West Virginia Mountaineers
28.09.2025 | Kansas City Roos - Oral Roberts Golden Eagles
28.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Abilene Christian Wildcats
28.09.2025 | Byu Cougars - Cincinnati Bearcats
28.09.2025 | Gonzaga Bulldogs - San Diego Toreros
28.09.2025 | Washington State Cougars - Santa Clara Broncos
28.09.2025 | Seattle Redhawks - Pepperdine Waves
28.09.2025 | Fordham Rams - Richmond Spiders
28.09.2025 | Rice Owls - Memphis Tigers
28.09.2025 | Kennesaw State Owls - Missouri State Bears
28.09.2025 | Kansas State Wildcats - Baylor Bears
28.09.2025 | Njit Highlanders - Albany Great Danes
28.09.2025 | Kent State Golden Flashes - Buffalo Bulls
28.09.2025 | Hampton Lady Pirates - Campbell Camels
28.09.2025 | Bellarmine Knights - Central Arkansas Sugar Bears
28.09.2025 | Bowling Green Falcons - Central Michigan Chippewas
28.09.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Charleston Cougars
28.09.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Charlotte 49Ers
28.09.2025 | Wagner Seahawks - Chicago State Cougars
28.09.2025 | Saint Francis Red Flash - Delaware State Hornets
28.09.2025 | North Dakota State Bison - Denver Pioneers
28.09.2025 | Youngstown State Penguins - Detroit Mercy Titans
28.09.2025 | Northeastern Huskies - Drexel Dragons
28.09.2025 | Dayton Flyers - Duquesne Dukes
28.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Fiu Panthers
28.09.2025 | West Georgia Wolves - Florida Gulf Coast Eagles
28.09.2025 | La Salle Explorers - George Mason Patriots
28.09.2025 | Towson Tigers - Hofstra Pride
28.09.2025 | Mercyhurst Lakers - Howard Lady Bison
28.09.2025 | Cleveland State Vikings - Iupui Jaguars
28.09.2025 | Vmi Keydets - The Citadel Bulldogs
28.09.2025 | Purdue Boilermakers - Washington Huskies
28.09.2025 | Umbc Retrievers - Umass Lowell River Hawks
28.09.2025 | South Florida Bulls - Tulsa Golden Hurricane
28.09.2025 | Western Michigan Broncos - Toledo Rockets
28.09.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Texas A&M Corpus Christi Islanders
28.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Temple Owls
28.09.2025 | Kansas Jayhawks - TCU Horned Frogs
28.09.2025 | Monmouth Hawks - Stony Brook Seawolves
28.09.2025 | Queens Charlotte Royals - Stetson Hatters
28.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Siu Edwardsville Cougars
28.09.2025 | George Washington Colonials - Saint Louis Billikens
28.09.2025 | Vcu Rams - Saint Josephs Hawks
28.09.2025 | Indiana Hoosiers - Oregon Ducks
28.09.2025 | Eastern Michigan Eagles - Ohio Bobcats
28.09.2025 | Umass Minutewomen - Northern Illinois Huskies
28.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - North Alabama Lions
28.09.2025 | Vermont Catamounts - New Hampshire Wildcats
28.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Rhode Island Rams
28.09.2025 | Davidson Wildcats - Loyola Chicago Ramblers
28.09.2025 | Akron Zips - Miami Ohio Redhawks
28.09.2025 | Wisconsin Badgers - Michigan State Spartans
28.09.2025 | Michigan Wolverines - Minnesota Golden Gophers
28.09.2025 | Morehead State Eagles - Lindenwood Lions
28.09.2025 | Alcorn State Lady Braves - Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions
28.09.2025 | Lipscomb Bisons - Austin Peay State Lady Governors
28.09.2025 | Boise State Broncos - Colorado State Rams
28.09.2025 | Utep Miners - Delaware Fightin Blue Hens
28.09.2025 | Murray State Racers - Drake Bulldogs
28.09.2025 | North Texas Mean Green - East Carolina Pirates
28.09.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Georgia Southern Eagles
28.09.2025 | Weber State Wildcats - Idaho Vandals
28.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Incarnate Word Cardinals
28.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Western Illinois Leathernecks
28.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Ut Rio Grande Valley Vaqueros
28.09.2025 | Iowa State Cyclones - Texas Tech Red Raiders
28.09.2025 | Alabama AM Bulldogs - Southern Lady Jaguars
28.09.2025 | Northwestern Wildcats - Penn State Nittany Lions
28.09.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Nebraska Omaha Mavericks
28.09.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Old Dominion Lady Monarchs
28.09.2025 | Arizona Wildcats - Oklahoma State Cowgirls
28.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Ohio State Buckeyes
28.09.2025 | Houston Christian Huskies - Northwestern State Lady Demons
28.09.2025 | Milwaukee Panthers - Northern Kentucky Norse
28.09.2025 | Belmont Bruins - Northern Iowa Panthers
28.09.2025 | Montana Grizzlies - Northern Colorado Bears
28.09.2025 | Sam Houston State Bearkats - Louisiana Tech Lady Techsters
28.09.2025 | Nicholls State Colonels - McNeese State Cowgirls
28.09.2025 | Smu Mustangs - Miami Hurricanes
28.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Jackson State Tigers
28.09.2025 | Green Bay Phoenix - Purdue Fort Wayne Mastodons
28.09.2025 | Illinois State Redbirds - Southern Illinois Salukis
28.09.2025 | South Dakota Coyotes - St Thomas (Mn) Tommies
28.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Iowa Hawkeyes
28.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Southeast Missouri State Redhawks
28.09.2025 | San Diego State Aztecs - Colorado College Tigers
28.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Eastern Illinois Panthers
28.09.2025 | Unlv Rebels - Fresno State Bulldogs
28.09.2025 | Colorado Buffaloes - Houston Cougars
28.09.2025 | New Mexico State Aggies - Liberty Lady Flames
28.09.2025 | Utah State Aggies - Wyoming Cowgirls
28.09.2025 | Pacific Tigers - Portland Pilots
28.09.2025 | Wright State Raiders - Oakland Golden Grizzlies
28.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Utah Tech Trailblaizers
28.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - New Haven Chargers
28.09.2025 | Bryant Bulldogs - Binghamton Bearcats
28.09.2025 | California Golden Bears - Boston College Eagles
28.09.2025 | Uc Davis Aggies - Cal Poly Mustangs
28.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Fairleigh Dickinson Knights
28.09.2025 | Eastern Washington Eagles - Idaho State Bengals
28.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Ucf Knights
28.09.2025 | Bakersfield Roadrunners - Uc Irvine Anteaters
28.09.2025 | Stanford Cardinal - Syracuse Orange
28.09.2025 | Nevada Wolf Pack - San Jose State Spartans
28.09.2025 | USC Trojans - Rutgers Scarlet Knights
28.09.2025 | Loyola Marymount Lions - Oregon State Beavers
28.09.2025 | Sacramento State Hornets - Northern Arizona Lumberjacks
28.09.2025 | Ucla Bruins - Maryland Terrapins
29.09.2025 | Uic Flames - Valparaiso Beacons
29.09.2025 | Clemson Tigers - Notre Dame Fighting Irish
29.09.2025 | Evansville Purple Aces - Indiana State Sycamores
29.09.2025 | North Florida Ospreys - Jacksonville Dolphins
29.09.2025 | California Baptist Lancers - Tarleton State Texans
29.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - Air Force Falcons
29.09.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Uc Santa Barbara Gauchos
29.09.2025 | Cal State Northridge Matadors - Uc Riverside Highlanders
29.09.2025 | Grambling State Tigers - South Carolina State Lady Bulldogs
01.10.2025 | Dartmouth Big Green - Brandeis Judges
01.10.2025 | Niagara Purple Eagles - Manhattan Jaspers
01.10.2025 | American Eagles - Loyola Maryland Greyhounds
01.10.2025 | Sacred Heart Pioneers - Canisius Golden Griffs
01.10.2025 | Siena Saints - Quinnipiac Bobcats
01.10.2025 | Saint Peter's Peacocks - Iona Gaels
02.10.2025 | Depaul Blue Demons - Villanova Wildcats
02.10.2025 | Army Black Knights - Boston University Terriers
02.10.2025 | Providence Friars - Connecticut Huskies
02.10.2025 | Colgate Raiders - Holy Cross Crusaders
02.10.2025 | Gardner Webb Runnin' Bulldogs - Winthrop Eagles
02.10.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Rider Broncs
02.10.2025 | Georgetown Hoyas - Butler Bulldogs
02.10.2025 | Usc Upstate Spartans - Charleston Southern Bucs
02.10.2025 | Navy Midshipsmen - Lehigh Mountain Hawks
02.10.2025 | Presbyterian Blue Hose - Unc Asheville Bulldogs
02.10.2025 | Bucknell Bison - Lafayette Leopards
02.10.2025 | High Point Panthers - Longwood Lancers
02.10.2025 | Fairfield Stags - Marist Red Foxes
02.10.2025 | Creighton Bluejays - Xavier Musketeers
02.10.2025 | Marquette Golden Eagles - St. John's Red Storm
02.10.2025 | Liu Sharks - Stonehill Skyhawks
02.10.2025 | Mercyhurst Lakers - Le Moyne Dolphins
02.10.2025 | Ohio Bobcats - Ball State Cardinals
02.10.2025 | Western Michigan Broncos - Umass Minutewomen
02.10.2025 | New Haven Chargers - Saint Francis Red Flash
03.10.2025 | Richmond Spiders - Dayton Flyers
03.10.2025 | Samford Bulldogs - The Citadel Bulldogs
03.10.2025 | Arkansas State Red Wolves - Texas State Bobcats
03.10.2025 | Buffalo Bulls - Akron Zips
03.10.2025 | Njit Highlanders - Binghamton Bearcats
03.10.2025 | Maine Black Bears - Bryant Bulldogs
03.10.2025 | Unc Greensboro Spartans - Furman Paladins
03.10.2025 | Sacramento State Hornets - Idaho Vandals
03.10.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Jacksonville Dolphins
03.10.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Wofford Terriers
03.10.2025 | Wyoming Cowgirls - Unlv Rebels
03.10.2025 | New Hampshire Wildcats - Umass Lowell River Hawks
03.10.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Troy Trojans
03.10.2025 | Stony Brook Seawolves - Towson Tigers
03.10.2025 | Eastern Washington Eagles - Montana Grizzlies
03.10.2025 | LSU Tigers - Missouri Tigers
03.10.2025 | Chattanooga Mocs - Mercer Bears
03.10.2025 | Drexel Dragons - Monmouth Hawks
03.10.2025 | Albany Great Danes - Umbc Retrievers
03.10.2025 | Alcorn State Lady Braves - Alabama AM Bulldogs
03.10.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Appalachian State Mountaineers
03.10.2025 | West Virginia Mountaineers - Arizona Wildcats
03.10.2025 | Cincinnati Bearcats - Arizona State Sun Devils
03.10.2025 | South Carolina Gamecocks - Arkansas Razorbacks
03.10.2025 | North Carolina Tar Heels - Boston College Eagles
03.10.2025 | Toledo Rockets - Bowling Green Falcons
03.10.2025 | Saint Josephs Hawks - Davidson Wildcats
03.10.2025 | Kent State Golden Flashes - Eastern Michigan Eagles
03.10.2025 | East Carolina Pirates - Florida Atlantic Owls
03.10.2025 | Rhode Island Rams - Fordham Rams
03.10.2025 | Tennessee Volunteers - Georgia Bulldogs
03.10.2025 | Georgia Southern Eagles - Georgia State Panthers
03.10.2025 | Charleston Cougars - Hampton Lady Pirates
03.10.2025 | Kansas Jayhawks - Kansas State Wildcats
03.10.2025 | Florida Gators - Kentucky Wildcats
03.10.2025 | Charlotte 49Ers - Uab Blazers
03.10.2025 | Campbell Camels - William And Mary Tribe
03.10.2025 | North Carolina State Wolfpack - Wake Forest Demon Deacons
03.10.2025 | Western Carolina Catamounts - Vmi Keydets
03.10.2025 | Duquesne Dukes - Vcu Rams
03.10.2025 | Rice Owls - Ut San Antonio Roadrunners
03.10.2025 | Ucf Knights - Utah Utes
03.10.2025 | Elon Phoenix - Unc Wilmington Seahawks
03.10.2025 | George Mason Patriots - Saint Bonaventure Bonnies
03.10.2025 | Duke Blue Devils - Pittsburgh Panthers
03.10.2025 | Mississippi State Bulldogs - Ole Miss Rebels
03.10.2025 | Central Michigan Chippewas - Northern Illinois Huskies
03.10.2025 | Hofstra Pride - Northeastern Huskies
03.10.2025 | Temple Owls - North Texas Mean Green
03.10.2025 | Stetson Hatters - North Florida Ospreys
03.10.2025 | South Dakota Coyotes - North Dakota State Bison
03.10.2025 | James Madison Dukes - Marshall Herd
03.10.2025 | Vanderbilt Commodores - Auburn Tigers
03.10.2025 | North Alabama Lions - Austin Peay State Lady Governors
03.10.2025 | Colorado College Tigers - Boise State Broncos
03.10.2025 | Houston Cougars - Byu Cougars
03.10.2025 | TCU Horned Frogs - Colorado Buffaloes
03.10.2025 | Loyola Chicago Ramblers - George Washington Colonials
03.10.2025 | Baylor Bears - Iowa State Cyclones
03.10.2025 | Saint Louis Billikens - La Salle Explorers
03.10.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Lamar Lady Cardinals
03.10.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Lipscomb Bisons
03.10.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Western Kentucky Lady Toppers
03.10.2025 | Houston Christian Huskies - Ut Rio Grande Valley Vaqueros
03.10.2025 | Air Force Falcons - Utah State Aggies
03.10.2025 | Texas AM Aggies - Texas Longhorns
03.10.2025 | Tarleton State Texans - Southern Utah Thunderbirds
03.10.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Southern Miss Lady Eagles
03.10.2025 | Northwestern State Lady Demons - Southeastern Louisiana Lady Lions
03.10.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - South Alabama Jaguars
03.10.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Oral Roberts Golden Eagles
03.10.2025 | Texas Tech Red Raiders - Oklahoma State Cowgirls
03.10.2025 | Alabama Crimson Tide - Oklahoma Sooners
03.10.2025 | South Dakota State Jackrabbits - North Dakota Fighting Hawks
03.10.2025 | Texas AM Commerce Lion - Nicholls State Colonels
03.10.2025 | Incarnate Word Cardinals - McNeese State Cowgirls
03.10.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Memphis Tigers
03.10.2025 | Sam Houston State Bearkats - Middle Tennessee Blue Raiders
03.10.2025 | Abilene Christian Wildcats - Utah Tech Trailblaizers
03.10.2025 | Cal State Fullerton Titans - Hawaii Rainbow Wahine
03.10.2025 | Denver Pioneers - Kansas City Roos
03.10.2025 | Uc Irvine Anteaters - Uc Davis Aggies
03.10.2025 | Weber State Wildcats - Portland State Vikings
03.10.2025 | Cal Poly Mustangs - Bakersfield Roadrunners
03.10.2025 | Nevada Wolf Pack - Grand Canyon Antelopes
03.10.2025 | Fresno State Bulldogs - San Diego State Aztecs
03.10.2025 | San Jose State Spartans - New Mexico Lobos
03.10.2025 | Uc Riverside Highlanders - Long Beach State Beach
03.10.2025 | Oregon Ducks - USC Trojans
03.10.2025 | Jackson State Tigers - Texas Southern Lady Tigers
04.10.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Louisville Cardinals
04.10.2025 | Purdue Boilermakers - Indiana Hoosiers
04.10.2025 | Florida State Seminoles - Miami Hurricanes
04.10.2025 | Southern Lady Jaguars - Prairie View Am Lady Panthers
04.10.2025 | Utah Valley Wolverines - California Baptist Lancers
04.10.2025 | Cornell Big Red - Harvard Crimson
04.10.2025 | Manhattan Jaspers - Siena Saints
04.10.2025 | Providence Friars - Seton Hall Pirates
04.10.2025 | Quinnipiac Bobcats - Saint Peter's Peacocks
04.10.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Sacred Heart Pioneers
04.10.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Bucknell Bison
04.10.2025 | Canisius Golden Griffs - Fairfield Stags
04.10.2025 | Charleston Southern Bucs - High Point Panthers
04.10.2025 | American Eagles - Lehigh Mountain Hawks
04.10.2025 | Northern Kentucky Norse - Robert Morris Colonials
04.10.2025 | Iona Gaels - Niagara Purple Eagles
04.10.2025 | Boston University Terriers - Lafayette Leopards
04.10.2025 | Cleveland State Vikings - Milwaukee Panthers
04.10.2025 | Rider Broncs - Merrimack Warriors
04.10.2025 | Dartmouth Big Green - Columbia Lions
04.10.2025 | Detroit Mercy Titans - Iupui Jaguars
04.10.2025 | Longwood Lancers - Presbyterian Blue Hose
04.10.2025 | Oregon State Beavers - Portland Pilots
04.10.2025 | Pepperdine Waves - Pacific Tigers
04.10.2025 | Santa Clara Broncos - Seattle Redhawks
04.10.2025 | Gonzaga Bulldogs - San Francisco Dons
04.10.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Penn State Nittany Lions
05.10.2025 | Brown Bears - Penn Quakers
05.10.2025 | Army Black Knights - Colgate Raiders
05.10.2025 | Wright State Raiders - Youngstown State Penguins
05.10.2025 | Minnesota Golden Gophers - Wisconsin Badgers
05.10.2025 | Radford Highlanders - Usc Upstate Spartans
05.10.2025 | Winthrop Eagles - Unc Asheville Bulldogs
05.10.2025 | Valparaiso Beacons - Northern Iowa Panthers
05.10.2025 | Gardner Webb Runnin' Bulldogs - Allen Yellow Jackets
05.10.2025 | Xavier Musketeers - Butler Bulldogs
05.10.2025 | Connecticut Huskies - Creighton Bluejays
05.10.2025 | St. John's Red Storm - Georgetown Hoyas
05.10.2025 | Princeton Tigers - Yale Bulldogs
05.10.2025 | San Diego Toreros - Washington State Cougars
05.10.2025 | Virginia Cavaliers - Virginia Tech Hokies
05.10.2025 | Loyola Marymount Lions - Saint Mary's Gaels
05.10.2025 | Iowa Hawkeyes - Michigan Wolverines
05.10.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Purdue Fort Wayne Mastodons
05.10.2025 | Marquette Golden Eagles - Depaul Blue Demons
05.10.2025 | Jacksonville State Gamecocks - New Mexico State Aggies
05.10.2025 | Utep Miners - Kennesaw State Owls
05.10.2025 | Washington Huskies - Ucla Bruins
05.10.2025 | Cincinnati Bearcats - Arizona Wildcats
05.10.2025 | West Virginia Mountaineers - Arizona State Sun Devils
05.10.2025 | South Alabama Jaguars - Arkansas State Red Wolves
05.10.2025 | Saint Francis Red Flash - Central Connecticut Blue Devils
05.10.2025 | William And Mary Tribe - Charleston Cougars
05.10.2025 | Maryland Terrapins - Illinois Fighting Illini
05.10.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Incarnate Word Cardinals
05.10.2025 | Umbc Retrievers - Vermont Catamounts
05.10.2025 | Binghamton Bearcats - Maine Black Bears
05.10.2025 | Bryant Bulldogs - Albany Great Danes
05.10.2025 | Eastern Michigan Eagles - Bowling Green Falcons
05.10.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Chattanooga Mocs
05.10.2025 | Syracuse Orange - Clemson Tigers
05.10.2025 | Georgia State Panthers - Coastal Carolina Chanticleers
05.10.2025 | Vcu Rams - Dayton Flyers
05.10.2025 | Missouri State Bears - Delaware Fightin Blue Hens
05.10.2025 | Stony Brook Seawolves - Drexel Dragons
05.10.2025 | Davidson Wildcats - Fordham Rams
05.10.2025 | Duquesne Dukes - George Mason Patriots
05.10.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - George Washington Colonials
05.10.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Hampton Lady Pirates
05.10.2025 | Monmouth Hawks - Hofstra Pride
05.10.2025 | Stetson Hatters - Jacksonville Dolphins
05.10.2025 | Appalachian State Mountaineers - James Madison Dukes
05.10.2025 | Ucf Knights - Kansas State Wildcats
05.10.2025 | Akron Zips - Kent State Golden Flashes
05.10.2025 | Fiu Panthers - Liberty Lady Flames
05.10.2025 | Ball State Cardinals - Western Michigan Broncos
05.10.2025 | Stonehill Skyhawks - Wagner Seahawks
05.10.2025 | Kentucky Wildcats - Vanderbilt Commodores
05.10.2025 | Central Michigan Chippewas - Umass Minutewomen
05.10.2025 | Northeastern Huskies - Towson Tigers
05.10.2025 | Miami Ohio Redhawks - Toledo Rockets
05.10.2025 | Lindenwood Lions - Tennessee Tech Golden Eagles
05.10.2025 | Saint Josephs Hawks - Saint Louis Billikens
05.10.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - North Florida Ospreys
05.10.2025 | La Salle Explorers - Loyola Chicago Ramblers
05.10.2025 | Vmi Keydets - Mercer Bears
05.10.2025 | Holy Cross Crusaders - Navy Midshipsmen
05.10.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Southern Indiana Screaming Eagles
05.10.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Bellarmine Knights
05.10.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Texas AM Commerce Lion
05.10.2025 | Queens Charlotte Royals - West Georgia Wolves
05.10.2025 | Alcorn State Lady Braves - Alabama State Lady Hornets
05.10.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Austin Peay State Lady Governors
05.10.2025 | Northern Illinois Huskies - Buffalo Bulls
05.10.2025 | Smu Mustangs - California Golden Bears
05.10.2025 | Baylor Bears - Colorado Buffaloes
05.10.2025 | Illinois State Redbirds - Evansville Purple Aces
05.10.2025 | Troy Trojans - Georgia Southern Eagles
05.10.2025 | Drake Bulldogs - Indiana State Sycamores
05.10.2025 | TCU Horned Frogs - Iowa State Cyclones
05.10.2025 | Texas Tech Red Raiders - Kansas Jayhawks
05.10.2025 | North Alabama Lions - Lipscomb Bisons
05.10.2025 | Sam Houston State Bearkats - Western Kentucky Lady Toppers
05.10.2025 | The Citadel Bulldogs - Western Carolina Catamounts
05.10.2025 | Colorado College Tigers - Utah State Aggies
05.10.2025 | Houston Cougars - Utah Utes
05.10.2025 | Colorado State Rams - Unlv Rebels
05.10.2025 | Wofford Terriers - Unc Greensboro Spartans
05.10.2025 | Southern Illinois Salukis - Uic Flames
05.10.2025 | Southern Lady Jaguars - Texas Southern Lady Tigers
05.10.2025 | Lamar Lady Cardinals - Stephen F. Austin Ladyjacks
05.10.2025 | Abilene Christian Wildcats - Southern Utah Thunderbirds
05.10.2025 | Furman Paladins - Samford Bulldogs
05.10.2025 | Jackson State Tigers - Prairie View Am Lady Panthers
05.10.2025 | Idaho State Bengals - Portland State Vikings
05.10.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Nebraska Omaha Mavericks
05.10.2025 | Michigan State Spartans - Ohio State Buckeyes
05.10.2025 | South Dakota State Jackrabbits - North Dakota State Bison
05.10.2025 | South Dakota Coyotes - North Dakota Fighting Hawks
05.10.2025 | New Hampshire Wildcats - Njit Highlanders
05.10.2025 | Richmond Spiders - Rhode Island Rams
05.10.2025 | Texas State Bobcats - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns
05.10.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Louisiana Monroe Warhawks
05.10.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Middle Tennessee Blue Raiders
05.10.2025 | Eastern Illinois Panthers - Morehead State Eagles
05.10.2025 | Northwestern Wildcats - Nebraska Cornhuskers
05.10.2025 | Chicago State Cougars - Liu Sharks
05.10.2025 | Tarleton State Texans - Utah Tech Trailblaizers
05.10.2025 | Missouri Tigers - Alabama Crimson Tide
05.10.2025 | Air Force Falcons - Boise State Broncos
05.10.2025 | Mercyhurst Lakers - Fairleigh Dickinson Knights
05.10.2025 | Texas Longhorns - Florida Gators
05.10.2025 | San Jose State Spartans - Grand Canyon Antelopes
05.10.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - UT Martin Skyhawks
05.10.2025 | Oklahoma Sooners - Texas AM Aggies
05.10.2025 | Ole Miss Rebels - Tennessee Volunteers
05.10.2025 | Auburn Tigers - South Carolina Gamecocks
05.10.2025 | Denver Pioneers - Oral Roberts Golden Eagles
05.10.2025 | Fresno State Bulldogs - New Mexico Lobos
05.10.2025 | Wyoming Cowgirls - Nevada Wolf Pack
05.10.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Bakersfield Roadrunners
05.10.2025 | Howard Lady Bison - Delaware State Hornets
05.10.2025 | Sacramento State Hornets - Eastern Washington Eagles
05.10.2025 | North Carolina Tar Heels - Pittsburgh Panthers
05.10.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Northern Colorado Bears
05.10.2025 | Idaho Vandals - Montana Grizzlies
06.10.2025 | Uc San Diego Tritons - Cal State Northridge Matadors
06.10.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Western Illinois Leathernecks
06.10.2025 | Cal State Fullerton Titans - Uc Davis Aggies
06.10.2025 | Campbell Camels - Elon Phoenix
06.10.2025 | Marshall Herd - Old Dominion Lady Monarchs
06.10.2025 | Georgia Bulldogs - LSU Tigers
06.10.2025 | Arkansas Razorbacks - Mississippi State Bulldogs
06.10.2025 | Belmont Bruins - Murray State Racers
06.10.2025 | Long Beach State Beach - Uc Irvine Anteaters
06.10.2025 | Uc Riverside Highlanders - Hawaii Rainbow Wahine
07.10.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Byu Cougars
08.10.2025 | Lafayette Leopards - Cornell Big Red
08.10.2025 | Marist Red Foxes - Quinnipiac Bobcats
08.10.2025 | Iona Gaels - Rider Broncs
08.10.2025 | Allen Yellow Jackets - Gardner Webb Runnin' Bulldogs
08.10.2025 | Charleston Southern Bucs - South Carolina State Lady Bulldogs