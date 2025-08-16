Maçları Filtrele

16.08.2025 | William And Mary Tribe - George Mason Patriots 14.08.2025 | Mercyhurst Lakers - Northern Kentucky Norse 14.08.2025 | Alabama State Lady Hornets - Mobile Rams 14.08.2025 | Central Michigan Chippewas - Butler Bulldogs 14.08.2025 | American Eagles - George Washington Colonials 14.08.2025 | East Carolina Pirates - Liberty Lady Flames 14.08.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Charlotte 49Ers 14.08.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Toledo Rockets 14.08.2025 | Ohio Bobcats - Western Kentucky Lady Toppers 14.08.2025 | Umass Minutewomen - St. John's Red Storm 14.08.2025 | Siena Saints - Lafayette Leopards 14.08.2025 | Villanova Wildcats - Michigan Wolverines 14.08.2025 | Robert Morris Colonials - Navy Midshipsmen 14.08.2025 | Ball State Cardinals - Holy Cross (In) Saints 14.08.2025 | Eastern Michigan Eagles - Cincinnati Bearcats 15.08.2025 | Depaul Blue Demons - Chicago State Cougars 15.08.2025 | Richmond Spiders - Vmi Keydets 15.08.2025 | Murray State Racers - Troy Trojans 15.08.2025 | Arkansas State Red Wolves - Texas A&M Corpus Christi Islanders 15.08.2025 | South Dakota Coyotes - Northern Iowa Panthers 15.08.2025 | Viterbo V-Hawks - St Thomas (Mn) Tommies 15.08.2025 | Longwood Lancers - Alabama AM Bulldogs 15.08.2025 | Western Carolina Catamounts - Appalachian State Mountaineers 15.08.2025 | Northeastern Huskies - Boston University Terriers 15.08.2025 | La Salle Explorers - Bucknell Bison 15.08.2025 | Canisius Golden Griffs - Buffalo Bulls 15.08.2025 | Hampton Lady Pirates - Delaware State Hornets 15.08.2025 | Holy Cross Crusaders - Fairfield Stags 15.08.2025 | Stetson Hatters - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 15.08.2025 | Uic Flames - Illinois Fighting Illini 15.08.2025 | Maryland Terrapins - Lehigh Mountain Hawks 15.08.2025 | Chattanooga Mocs - Winthrop Eagles 15.08.2025 | Stony Brook Seawolves - Umass Lowell River Hawks 15.08.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Southeastern Louisiana Lady Lions 15.08.2025 | Iupui Jaguars - Siu Edwardsville Cougars 15.08.2025 | Georgia Southern Eagles - Samford Bulldogs 15.08.2025 | Drexel Dragons - Saint Peter's Peacocks 15.08.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Miami Hurricanes 15.08.2025 | Seton Hall Pirates - Monmouth Hawks 15.08.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Mount Saint Marys Mountaineers 15.08.2025 | Providence Friars - Army Black Knights 15.08.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Akron Zips 15.08.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Cal State Fullerton Titans 15.08.2025 | Queens Charlotte Royals - Campbell Camels 15.08.2025 | Ohio State Buckeyes - Clemson Tigers 15.08.2025 | Unc Greensboro Spartans - Davidson Wildcats 15.08.2025 | Wright State Raiders - Dayton Flyers 15.08.2025 | Southern Illinois Salukis - Eastern Illinois Panthers 15.08.2025 | Vcu Rams - Elon Phoenix 15.08.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Evansville Purple Aces 15.08.2025 | Florida State Seminoles - Florida Gators 15.08.2025 | Rice Owls - Houston Christian Huskies 15.08.2025 | Purdue Boilermakers - Indiana State Sycamores 15.08.2025 | Temple Owls - Iona Gaels 15.08.2025 | West Georgia Wolves - Jacksonville State Gamecocks 15.08.2025 | North Carolina State Wolfpack - James Madison Dukes 15.08.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Kennesaw State Owls 15.08.2025 | Cleveland State Vikings - Kent State Golden Flashes 15.08.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Lipscomb Bisons 15.08.2025 | Pittsburgh Panthers - Xavier Musketeers 15.08.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Western Michigan Broncos 15.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - The Citadel Bulldogs 15.08.2025 | High Point Panthers - Virginia Tech Hokies 15.08.2025 | West Virginia Mountaineers - Virginia Cavaliers 15.08.2025 | Merrimack Warriors - Vermont Catamounts 15.08.2025 | Detroit Mercy Titans - Valparaiso Beacons 15.08.2025 | Wofford Terriers - Usc Upstate Spartans 15.08.2025 | Wagner Seahawks - Umbc Retrievers 15.08.2025 | Montana Grizzlies - Southern Utah Thunderbirds 15.08.2025 | Memphis Tigers - Southern Miss Lady Eagles 15.08.2025 | Furman Paladins - South Florida Bulls 15.08.2025 | Charleston Cougars - South Carolina Gamecocks 15.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Smu Mustangs 15.08.2025 | Hofstra Pride - Saint Josephs Hawks 15.08.2025 | Iowa State Cyclones - Portland State Vikings 15.08.2025 | Duke Blue Devils - Penn State Nittany Lions 15.08.2025 | Bowling Green Falcons - Oakland Golden Grizzlies 15.08.2025 | Howard Lady Bison - North Florida Ospreys 15.08.2025 | Tennessee Volunteers - North Carolina Tar Heels 15.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Njit Highlanders 15.08.2025 | Rhode Island Rams - Le Moyne Dolphins 15.08.2025 | Florida Atlantic Owls - Loyola Maryland Greyhounds 15.08.2025 | Morehead State Eagles - Marshall Herd 15.08.2025 | Ole Miss Rebels - Mississippi Valley State Devilettes 15.08.2025 | Illinois State Redbirds - Lindenwood Lions 15.08.2025 | Boston College Eagles - Stonehill Skyhawks 15.08.2025 | Georgia State Panthers - Truett Mcconnell Bears 15.08.2025 | Jacksonville Dolphins - Edward Waters Tigers 15.08.2025 | Arkansas Razorbacks - Iowa Hawkeyes 15.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - UT Martin Skyhawks 15.08.2025 | Georgia Bulldogs - Ucla Bruins 15.08.2025 | Kansas State Wildcats - Oral Roberts Golden Eagles 15.08.2025 | Georgetown Hoyas - Old Dominion Lady Monarchs 15.08.2025 | Auburn Tigers - Louisville Cardinals 15.08.2025 | Belmont Bruins - Middle Tennessee Blue Raiders 15.08.2025 | Kentucky Wildcats - Jackson State Tigers 15.08.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Tarleton State Texans 15.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Alabama Crimson Tide 15.08.2025 | Vanderbilt Commodores - Austin Peay State Lady Governors 15.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - Byu Cougars 15.08.2025 | Saint Mary's Gaels - Cal State Northridge Matadors 15.08.2025 | Oklahoma Sooners - Creighton Bluejays 15.08.2025 | Air Force Falcons - Denver Pioneers 15.08.2025 | North Alabama Lions - East Tennessee State Lady Buccaneers 15.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Houston Cougars 15.08.2025 | North Texas Mean Green - Incarnate Word Cardinals 15.08.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Lamar Lady Cardinals 15.08.2025 | Indiana Hoosiers - Youngstown State Penguins 15.08.2025 | Drake Bulldogs - Wyoming Cowgirls 15.08.2025 | Uab Blazers - Ucf Knights 15.08.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Tulsa Golden Hurricane 15.08.2025 | Missouri Tigers - South Dakota State Jackrabbits 15.08.2025 | LSU Tigers - South Alabama Jaguars 15.08.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Sam Houston State Bearkats 15.08.2025 | Kansas City Roos - Saint Louis Billikens 15.08.2025 | TCU Horned Frogs - Pepperdine Waves 15.08.2025 | Texas Longhorns - Northwestern State Lady Demons 15.08.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Northwestern Wildcats 15.08.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Northern Colorado Bears 15.08.2025 | Green Bay Phoenix - North Dakota State Bison 15.08.2025 | McNeese State Cowgirls - North Dakota Fighting Hawks 15.08.2025 | Northern Illinois Huskies - Marquette Golden Eagles 15.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Mercer Bears 15.08.2025 | Wisconsin Badgers - Milwaukee Panthers 15.08.2025 | Kansas Jayhawks - Missouri State Bears 15.08.2025 | Texas AM Commerce Lion - Arkansas Little Rock Trojans 15.08.2025 | Nebraska Cornhuskers - Southern Indiana Screaming Eagles 15.08.2025 | Texas AM Aggies - Baylor Bears 15.08.2025 | Texas State Bobcats - Our Lady of The Lake Saints 15.08.2025 | Utep Miners - Abilene Christian Wildcats 15.08.2025 | New Mexico State Aggies - Colorado College Tigers 15.08.2025 | Seattle Redhawks - Eastern Washington Eagles 15.08.2025 | Idaho State Bengals - Utah Valley Wolverines 15.08.2025 | Colorado Buffaloes - Michigan State Spartans 15.08.2025 | Colorado State Rams - Utah Tech Trailblaizers 15.08.2025 | Oregon Ducks - Weber State Wildcats 15.08.2025 | New Mexico Lobos - Texas Southern Lady Tigers 15.08.2025 | San Diego Toreros - Cal Poly Mustangs 15.08.2025 | California Baptist Lancers - Bakersfield Roadrunners 15.08.2025 | Uc San Diego Tritons - California Golden Bears 15.08.2025 | Uc Davis Aggies - Fresno State Bulldogs 15.08.2025 | Long Beach State Beach - Hawaii Rainbow Wahine 15.08.2025 | Washington State Cougars - Utah State Aggies 15.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Utah Utes 15.08.2025 | Arizona Wildcats - Unlv Rebels 15.08.2025 | Idaho Vandals - Uc Riverside Highlanders 15.08.2025 | Grand Canyon Antelopes - Uc Irvine Anteaters 15.08.2025 | San Diego State Aztecs - Texas Tech Red Raiders 15.08.2025 | Stanford Cardinal - San Francisco Dons 15.08.2025 | Pacific Tigers - Sacramento State Hornets 15.08.2025 | Washington Huskies - Oregon State Beavers 15.08.2025 | Arizona State Sun Devils - Nevada Wolf Pack 15.08.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Embry-Riddle (Az) Eagles 15.08.2025 | Santa Clara Broncos - San Jose State Spartans 15.08.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Loyola Marymount Lions 15.08.2025 | Syracuse Orange - Charleston Southern Bucs 16.08.2025 | Fordham Rams - Marist Red Foxes 16.08.2025 | Manhattan Jaspers - Liu Sharks 16.08.2025 | Western Illinois Leathernecks - Saint Ambrose Bees 17.08.2025 | Rio Grande Redstorm - Western Kentucky Lady Toppers 17.08.2025 | Northern Colorado Bears - Oral Roberts Golden Eagles 17.08.2025 | Manhattan Jaspers - Army Black Knights 17.08.2025 | Georgia Bulldogs - Albany Great Danes 17.08.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Green Bay Phoenix 17.08.2025 | Drake Bulldogs - South Dakota Coyotes 17.08.2025 | Grambling State Tigers - Nicholls State Colonels 17.08.2025 | Umbc Retrievers - Mercyhurst Lakers 17.08.2025 | Sacred Heart Pioneers - Vermont Catamounts 17.08.2025 | South Alabama Jaguars - Tennessee Tech Golden Eagles 17.08.2025 | Kansas Jayhawks - South Dakota State Jackrabbits 17.08.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Rice Owls 17.08.2025 | Kansas State Wildcats - Portland State Vikings 17.08.2025 | Maine Black Bears - Rhode Island Rams 17.08.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Louisiana Monroe Warhawks 17.08.2025 | Ohio Bobcats - Clemson Tigers 17.08.2025 | Delaware State Hornets - Alabama AM Bulldogs 17.08.2025 | Morehead State Eagles - Austin Peay State Lady Governors 17.08.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Binghamton Bearcats 17.08.2025 | Stonehill Skyhawks - Bryant Bulldogs 17.08.2025 | Colgate Raiders - Buffalo Bulls 17.08.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Charleston Southern Bucs 17.08.2025 | Michigan Wolverines - Detroit Mercy Titans 17.08.2025 | Kent State Golden Flashes - Duquesne Dukes 17.08.2025 | Akron Zips - Eastern Illinois Panthers 17.08.2025 | Tennessee Volunteers - Eastern Kentucky Colonels 17.08.2025 | Boston College Eagles - Fairleigh Dickinson Knights 17.08.2025 | Drexel Dragons - George Washington Colonials 17.08.2025 | Western Carolina Catamounts - High Point Panthers 17.08.2025 | Northeastern Huskies - Holy Cross Crusaders 17.08.2025 | Bowling Green Falcons - Illinois Fighting Illini 17.08.2025 | Georgia Southern Eagles - Jacksonville Dolphins 17.08.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Uab Blazers 17.08.2025 | Davidson Wildcats - Usc Upstate Spartans 17.08.2025 | Cincinnati Bearcats - Toledo Rockets 17.08.2025 | Navy Midshipsmen - Temple Owls 17.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Siena Saints 17.08.2025 | Hofstra Pride - Quinnipiac Bobcats 17.08.2025 | Ball State Cardinals - Purdue Boilermakers 17.08.2025 | Monmouth Hawks - Pittsburgh Panthers 17.08.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - New Mexico Lobos 17.08.2025 | Boston University Terriers - New Hampshire Wildcats 17.08.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Webber International Warriors 17.08.2025 | Central Michigan Chippewas - Loyola Chicago Ramblers 17.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - LSU Tigers 17.08.2025 | Appalachian State Mountaineers - Miami Hurricanes 17.08.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Arkansas Little Rock Trojans 17.08.2025 | Murray State Racers - Lindenwood Lions 17.08.2025 | Kentucky Wildcats - West Georgia Wolves 17.08.2025 | Wright State Raiders - Fairmont State Fighting Falcons 17.08.2025 | Arizona Wildcats - Uc Irvine Anteaters 17.08.2025 | Richmond Spiders - Coastal Carolina Chanticleers 17.08.2025 | Tarleton State Texans - Houston Christian Huskies 17.08.2025 | The Citadel Bulldogs - Kennesaw State Owls 17.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Stephen F. Austin Ladyjacks 17.08.2025 | Chicago State Cougars - Siu Edwardsville Cougars 17.08.2025 | Marquette Golden Eagles - North Dakota State Bison 17.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - North Dakota Fighting Hawks 17.08.2025 | Jacksonville State Gamecocks - North Alabama Lions 17.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Jackson State Tigers 17.08.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Cleveland State Vikings 17.08.2025 | Nebraska Cornhuskers - Missouri State Bears 17.08.2025 | New Mexico State Aggies - Abilene Christian Wildcats 17.08.2025 | Colorado Buffaloes - Air Force Falcons 17.08.2025 | San Jose State Spartans - Cal State Northridge Matadors 17.08.2025 | Colorado College Tigers - Denver Pioneers 17.08.2025 | Pepperdine Waves - Hawaii Rainbow Wahine 17.08.2025 | Hampton Lady Pirates - Howard Lady Bison 17.08.2025 | Oregon State Beavers - Weber State Wildcats 17.08.2025 | Eastern Washington Eagles - Southern Utah Thunderbirds 17.08.2025 | Lafayette Leopards - Central Connecticut Blue Devils 17.08.2025 | Washington Huskies - Idaho Vandals 17.08.2025 | Merrimack Warriors - Umass Lowell River Hawks 17.08.2025 | Alcorn State Lady Braves - Troy Trojans 17.08.2025 | Stanford Cardinal - Santa Clara Broncos 17.08.2025 | Iona Gaels - Le Moyne Dolphins 17.08.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Nevada Wolf Pack 18.08.2025 | Cal State Fullerton Titans - California Golden Bears 18.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Fairfield Stags 18.08.2025 | Virginia Tech Hokies - Vcu Rams 18.08.2025 | Southern Lady Jaguars - Southern Miss Lady Eagles 18.08.2025 | Maryland Terrapins - Saint Francis Red Flash 18.08.2025 | Campbell Camels - North Florida Ospreys 18.08.2025 | Longwood Lancers - American Eagles 18.08.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Bucknell Bison 18.08.2025 | Ucf Knights - Florida Atlantic Owls 18.08.2025 | Queens Charlotte Royals - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 18.08.2025 | Furman Paladins - Georgia State Panthers 18.08.2025 | James Madison Dukes - Liberty Lady Flames 18.08.2025 | Uic Flames - Wisconsin Badgers 18.08.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - William And Mary Tribe 18.08.2025 | Unc Greensboro Spartans - Unc Wilmington Seahawks 18.08.2025 | South Carolina Gamecocks - South Florida Bulls 18.08.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Saint Peter's Peacocks 18.08.2025 | Milwaukee Panthers - Northern Iowa Panthers 18.08.2025 | Syracuse Orange - Niagara Purple Eagles 18.08.2025 | Towson Tigers - Mount Saint Marys Mountaineers 18.08.2025 | Alabama Crimson Tide - Chattanooga Mocs 18.08.2025 | Michigan State Spartans - Dayton Flyers 18.08.2025 | Florida State Seminoles - Fiu Panthers 18.08.2025 | Elon Phoenix - Vmi Keydets 18.08.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Valparaiso Beacons 18.08.2025 | Wofford Terriers - Unc Asheville Bulldogs 18.08.2025 | Connecticut Huskies - Stony Brook Seawolves 18.08.2025 | Belmont Bruins - Southeast Missouri State Redhawks 18.08.2025 | Auburn Tigers - Samford Bulldogs 18.08.2025 | Charlotte 49Ers - Radford Highlanders 18.08.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Presbyterian Blue Hose 18.08.2025 | Vanderbilt Commodores - Louisville Cardinals 18.08.2025 | Bellarmine Knights - Miami Ohio Redhawks 18.08.2025 | East Carolina Pirates - North Carolina State Wolfpack 18.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - Union Bulldogs 18.08.2025 | Arkansas Razorbacks - Notre Dame Fighting Irish 18.08.2025 | Indiana State Sycamores - Saint Mary-of-The-Woods Pomeroys 18.08.2025 | UT Martin Skyhawks - Arkansas State Red Wolves 18.08.2025 | USC Trojans - California Baptist Lancers 18.08.2025 | Kansas City Roos - Creighton Bluejays 18.08.2025 | Northern Illinois Huskies - Depaul Blue Demons 18.08.2025 | Texas Tech Red Raiders - Youngstown State Penguins 18.08.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Uc Riverside Highlanders 18.08.2025 | Utep Miners - Texas Southern Lady Tigers 18.08.2025 | North Texas Mean Green - Sam Houston State Bearkats 18.08.2025 | Memphis Tigers - Ole Miss Rebels 18.08.2025 | Oklahoma Sooners - Oklahoma State Cowgirls 18.08.2025 | Smu Mustangs - Northwestern State Lady Demons 18.08.2025 | Illinois State Redbirds - Northwestern Wildcats 18.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - McNeese State Cowgirls 18.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Mississippi Valley State Devilettes 18.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - St Thomas (Mn) Tommies 18.08.2025 | Houston Cougars - St Marys Texas Rattler 18.08.2025 | Texas AM Aggies - Lamar Lady Cardinals 18.08.2025 | Incarnate Word Cardinals - Texas State Bobcats 18.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - TCU Horned Frogs 18.08.2025 | Idaho State Bengals - Boise State Broncos 18.08.2025 | Oregon Ducks - Portland Pilots 18.08.2025 | San Diego State Aztecs - Bakersfield Roadrunners 18.08.2025 | Pacific Tigers - Uc Davis Aggies 18.08.2025 | Long Beach State Beach - Texas Longhorns 19.08.2025 | Rider Broncs - Wagner Seahawks 19.08.2025 | Cal Poly Mustangs - Byu Cougars 19.08.2025 | Utah Valley Wolverines - Utah Utes 20.08.2025 | Delaware State Hornets - Manhattan Jaspers 20.08.2025 | Chicago State Cougars - Purdue Fort Wayne Mastodons 21.08.2025 | Longwood Lancers - Vmi Keydets 21.08.2025 | Marshall Herd - Glenville State Pioneers 21.08.2025 | La Salle Explorers - Lehigh Mountain Hawks 21.08.2025 | Missouri Tigers - Youngstown State Penguins 21.08.2025 | Texas AM Aggies - Texas State Bobcats 21.08.2025 | Ucla Bruins - Tennessee Volunteers 21.08.2025 | American Eagles - Vcu Rams 21.08.2025 | Duquesne Dukes - Saint Francis Red Flash 21.08.2025 | Northeastern Huskies - Rhode Island Rams 21.08.2025 | Syracuse Orange - Canisius Golden Griffs 21.08.2025 | Northern Kentucky Norse - Austin Peay State Lady Governors 21.08.2025 | Bowling Green Falcons - Cleveland State Vikings 21.08.2025 | Eastern Illinois Panthers - Iupui Jaguars 21.08.2025 | Charlotte 49Ers - Liberty Lady Flames 21.08.2025 | Winthrop Eagles - The Citadel Bulldogs 21.08.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Usc Upstate Spartans 21.08.2025 | Eastern Michigan Eagles - Uic Flames 21.08.2025 | Saint Peter's Peacocks - Temple Owls 21.08.2025 | Stony Brook Seawolves - Quinnipiac Bobcats 21.08.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Northern Illinois Huskies 21.08.2025 | Lipscomb Bisons - Murray State Racers 21.08.2025 | Robert Morris Colonials - Southern Indiana Screaming Eagles 22.08.2025 | Indiana Hoosiers - Ball State Cardinals 22.08.2025 | Denver Pioneers - Baylor Bears 22.08.2025 | Manhattan Jaspers - Central Connecticut Blue Devils 22.08.2025 | George Mason Patriots - Delaware Fightin Blue Hens 22.08.2025 | Richmond Spiders - East Carolina Pirates 22.08.2025 | Siena Saints - Holy Cross Crusaders 22.08.2025 | Butler Bulldogs - Illinois State Redbirds 22.08.2025 | Seton Hall Pirates - Iona Gaels 22.08.2025 | Navy Midshipsmen - Wofford Terriers 22.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Villanova Wildcats 22.08.2025 | Missouri State Bears - Kansas City Roos 22.08.2025 | Njit Highlanders - Umass Minutewomen 22.08.2025 | Arkansas State Red Wolves - Stephen F. Austin Ladyjacks 22.08.2025 | Pittsburgh Panthers - Ohio Bobcats 22.08.2025 | Virginia Cavaliers - Xavier Musketeers 22.08.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Boise State Broncos 22.08.2025 | Wisconsin Badgers - Central Michigan Chippewas 22.08.2025 | Appalachian State Mountaineers - Davidson Wildcats 22.08.2025 | Western Illinois Leathernecks - Drake Bulldogs 22.08.2025 | Boston University Terriers - Fairfield Stags 22.08.2025 | Western Carolina Catamounts - Georgia Southern Eagles 22.08.2025 | Chattanooga Mocs - Indiana State Sycamores 22.08.2025 | Drexel Dragons - Saint Josephs Hawks 22.08.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Nebraska Omaha Mavericks 22.08.2025 | Duke Blue Devils - Northwestern Wildcats 22.08.2025 | Wyoming Cowgirls - Northern Colorado Bears 22.08.2025 | Colgate Raiders - Marist Red Foxes 22.08.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Jackson State Tigers 22.08.2025 | New Hampshire Wildcats - Stonehill Skyhawks 22.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Friends Falcons 22.08.2025 | Binghamton Bearcats - Saint Bonaventure Bonnies 22.08.2025 | Albany Great Danes - Sacred Heart Pioneers 22.08.2025 | Georgia Bulldogs - North Carolina Tar Heels 22.08.2025 | Army Black Knights - Air Force Falcons 22.08.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Cincinnati Bearcats 22.08.2025 | Buffalo Bulls - Colorado College Tigers 22.08.2025 | Stetson Hatters - Colorado State Rams 22.08.2025 | Purdue Boilermakers - Depaul Blue Demons 22.08.2025 | Lindenwood Lions - Evansville Purple Aces 22.08.2025 | North Florida Ospreys - Fiu Panthers 22.08.2025 | Miami Hurricanes - Florida Atlantic Owls 22.08.2025 | Rice Owls - Incarnate Word Cardinals 22.08.2025 | Creighton Bluejays - Iowa State Cyclones 22.08.2025 | South Dakota Coyotes - Kansas State Wildcats 22.08.2025 | Ole Miss Rebels - Uab Blazers 22.08.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Unc Wilmington Seahawks 22.08.2025 | Maryland Terrapins - Umbc Retrievers 22.08.2025 | Florida Gators - Towson Tigers 22.08.2025 | Southern Illinois Salukis - Southeast Missouri State Redhawks 22.08.2025 | Ucf Knights - South Florida Bulls 22.08.2025 | Samford Bulldogs - South Alabama Jaguars 22.08.2025 | South Carolina Gamecocks - Ohio State Buckeyes 22.08.2025 | Niagara Purple Eagles - Le Moyne Dolphins 22.08.2025 | Nicholls State Colonels - Louisiana Monroe Warhawks 22.08.2025 | William And Mary Tribe - Loyola Maryland Greyhounds 22.08.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - LSU Tigers 22.08.2025 | Kennesaw State Owls - Memphis Tigers 22.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - Mercer Bears 22.08.2025 | Queens Charlotte Royals - Miami Ohio Redhawks 22.08.2025 | Bucknell Bison - Monmouth Hawks 22.08.2025 | Radford Highlanders - Emory And Henry Wasps 22.08.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Mercyhurst Lakers 22.08.2025 | Georgia State Panthers - West Georgia Wolves 22.08.2025 | Umass Lowell River Hawks - Idaho Vandals 22.08.2025 | West Virginia Mountaineers - Akron Zips 22.08.2025 | Louisville Cardinals - Detroit Mercy Titans 22.08.2025 | Kentucky Wildcats - East Tennessee State Lady Buccaneers 22.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - Jacksonville State Gamecocks 22.08.2025 | Georgetown Hoyas - James Madison Dukes 22.08.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Vanderbilt Commodores 22.08.2025 | Auburn Tigers - Southern Miss Lady Eagles 22.08.2025 | California Golden Bears - San Francisco Dons 22.08.2025 | Michigan State Spartans - North Carolina State Wolfpack 22.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Alabama AM Bulldogs 22.08.2025 | Texas Longhorns - Arizona State Sun Devils 22.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - Ut Rio Grande Valley Vaqueros 22.08.2025 | Kansas Jayhawks - Utah Valley Wolverines 22.08.2025 | Abilene Christian Wildcats - Tulsa Golden Hurricane 22.08.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Texas Southern Lady Tigers 22.08.2025 | McNeese State Cowgirls - Southern Lady Jaguars 22.08.2025 | North Texas Mean Green - Smu Mustangs 22.08.2025 | Montana Grizzlies - Seattle Redhawks 22.08.2025 | Penn State Nittany Lions - Saint Louis Billikens 22.08.2025 | Tarleton State Texans - Northwestern State Lady Demons 22.08.2025 | UT Martin Skyhawks - North Alabama Lions 22.08.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 22.08.2025 | Alabama Crimson Tide - Michigan Wolverines 22.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Nebraska Cornhuskers 22.08.2025 | Oklahoma Sooners - Texas AM Commerce Lion 22.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - St Marys Texas Rattler 22.08.2025 | Virginia Tech Hokies - Clemson Tigers 22.08.2025 | Sam Houston State Bearkats - Houston Cougars 22.08.2025 | Iowa Hawkeyes - TCU Horned Frogs 22.08.2025 | Milwaukee Panthers - Marquette Golden Eagles 22.08.2025 | Unlv Rebels - Utah Tech Trailblaizers 22.08.2025 | New Mexico State Aggies - Arizona Wildcats 22.08.2025 | Weber State Wildcats - Bakersfield Roadrunners 22.08.2025 | Colorado Buffaloes - Fordham Rams 22.08.2025 | Idaho State Bengals - North Dakota State Bison 22.08.2025 | Utah Utes - Westminster College Griffins 22.08.2025 | Fresno State Bulldogs - Cal Poly Mustangs 22.08.2025 | Portland Pilots - Cal State Fullerton Titans 22.08.2025 | Cal State Northridge Matadors - Grand Canyon Antelopes 22.08.2025 | Washington Huskies - Long Beach State Beach 22.08.2025 | Pacific Tigers - Utah State Aggies 22.08.2025 | San Diego Toreros - Uc Irvine Anteaters 22.08.2025 | Uc Davis Aggies - San Jose State Spartans 22.08.2025 | Stanford Cardinal - San Diego State Aztecs 22.08.2025 | USC Trojans - Pepperdine Waves 22.08.2025 | Uc San Diego Tritons - Northern Arizona Lumberjacks 22.08.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - California Baptist Lancers 22.08.2025 | Uc Riverside Highlanders - Utep Miners 22.08.2025 | Santa Clara Broncos - Texas Tech Red Raiders 22.08.2025 | Oregon Ducks - Sacramento State Hornets 22.08.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Central Arkansas Sugar Bears 22.08.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Eastern Washington Eagles 22.08.2025 | Columbia Lions - Hofstra Pride 23.08.2025 | Boston College Eagles - Cornell Big Red 23.08.2025 | Princeton Tigers - Rutgers Scarlet Knights 23.08.2025 | Dartmouth Big Green - Merrimack Warriors 23.08.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Alabama State Lady Hornets 23.08.2025 | New Haven Chargers - Brown Bears 23.08.2025 | Houston Christian Huskies - Grambling State Tigers 23.08.2025 | Vermont Catamounts - Yale Bulldogs 23.08.2025 | Troy Trojans - Southeastern Louisiana Lady Lions 23.08.2025 | Furman Paladins - Bob Jones Bruins 23.08.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Lyon College 23.08.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Southwest Minnesota State Mustangs 24.08.2025 | Northern Colorado Bears - Fordham Rams 24.08.2025 | Stonehill Skyhawks - Idaho Vandals 24.08.2025 | Loyola Marymount Lions - Tennessee Volunteers 24.08.2025 | Asbury Eagles - Bellarmine Knights 24.08.2025 | South Dakota Coyotes - Morningside Mustangs 24.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - North Texas Mean Green 24.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Texas AM Commerce Lion 24.08.2025 | Texas AM Aggies - Connecticut Huskies 24.08.2025 | Byu Cougars - Ucla Bruins 24.08.2025 | William And Mary Tribe - Appalachian State Mountaineers 24.08.2025 | Texas State Bobcats - Arizona State Sun Devils 24.08.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Boise State Broncos 24.08.2025 | Maine Black Bears - Boston University Terriers 24.08.2025 | Canisius Golden Griffs - Colorado College Tigers 24.08.2025 | Penn State Nittany Lions - West Virginia Mountaineers 24.08.2025 | Liu Sharks - Saint Peter's Peacocks 24.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Rice Owls 24.08.2025 | Georgia Bulldogs - Michigan Wolverines 24.08.2025 | Seattle Redhawks - Denver Pioneers 24.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - Alabama State Lady Hornets 24.08.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Belmont Bruins 24.08.2025 | Monmouth Hawks - Binghamton Bearcats 24.08.2025 | Purdue Boilermakers - Butler Bulldogs 24.08.2025 | Radford Highlanders - Campbell Camels 24.08.2025 | High Point Panthers - Charleston Cougars 24.08.2025 | Cornell Big Red - Colgate Raiders 24.08.2025 | South Florida Bulls - Colorado State Rams 24.08.2025 | Kentucky Wildcats - Detroit Mercy Titans 24.08.2025 | Mercyhurst Lakers - Duquesne Dukes 24.08.2025 | Vcu Rams - East Carolina Pirates 24.08.2025 | Eastern Kentucky Colonels - East Tennessee State Lady Buccaneers 24.08.2025 | Bucknell Bison - Fairleigh Dickinson Knights 24.08.2025 | Umass Minutewomen - Harvard Crimson 24.08.2025 | Umbc Retrievers - Iona Gaels 24.08.2025 | Miami Hurricanes - Jacksonville Dolphins 24.08.2025 | Stony Brook Seawolves - La Salle Explorers 24.08.2025 | Liberty Lady Flames - Virginia Cavaliers 24.08.2025 | Holy Cross Crusaders - Syracuse Orange 24.08.2025 | Saint Josephs Hawks - St. John's Red Storm 24.08.2025 | Youngstown State Penguins - Saint Bonaventure Bonnies 24.08.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Ohio State Buckeyes 24.08.2025 | Marist Red Foxes - Njit Highlanders 24.08.2025 | Wagner Seahawks - Manhattan Jaspers 24.08.2025 | South Carolina Gamecocks - Miami Ohio Redhawks 24.08.2025 | Michigan State Spartans - Milwaukee Panthers 24.08.2025 | Chattanooga Mocs - Morehead State Eagles 24.08.2025 | Davidson Wildcats - North Carolina State Wolfpack 24.08.2025 | Akron Zips - Southern Indiana Screaming Eagles 24.08.2025 | Iupui Jaguars - Southern Illinois Salukis 24.08.2025 | Wyoming Cowgirls - Regis Rangers 24.08.2025 | Weber State Wildcats - North Dakota State Bison 24.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Air Force Falcons 24.08.2025 | Northwestern State Lady Demons - Alcorn State Lady Braves 24.08.2025 | Georgia Southern Eagles - Arkansas Razorbacks 24.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Arkansas State Red Wolves 24.08.2025 | Eastern Illinois Panthers - Ball State Cardinals 24.08.2025 | Furman Paladins - Charleston Southern Bucs 24.08.2025 | Villanova Wildcats - Columbia Lions 24.08.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Dartmouth Big Green 24.08.2025 | Abilene Christian Wildcats - Houston Christian Huskies 24.08.2025 | Alabama AM Bulldogs - Howard Lady Bison 24.08.2025 | Green Bay Phoenix - Illinois State Redbirds 24.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Indiana State Sycamores 24.08.2025 | Iowa Hawkeyes - Western Michigan Broncos 24.08.2025 | Northern Iowa Panthers - Western Illinois Leathernecks 24.08.2025 | Lipscomb Bisons - Western Carolina Catamounts 24.08.2025 | Colorado Buffaloes - Unc Greensboro Spartans 24.08.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Unc Asheville Bulldogs 24.08.2025 | San Francisco Dons - Texas Tech Red Raiders 24.08.2025 | Lindenwood Lions - Nebraska Omaha Mavericks 24.08.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Ole Miss Rebels 24.08.2025 | Toledo Rockets - Oakland Golden Grizzlies 24.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - Northern Illinois Huskies 24.08.2025 | Wofford Terriers - Richmond Spiders 24.08.2025 | South Alabama Jaguars - Louisiana Tech Lady Techsters 24.08.2025 | Valparaiso Beacons - Purdue Fort Wayne Mastodons 24.08.2025 | Troy Trojans - Spring Hill Badgers 24.08.2025 | Albany Great Danes - Army Black Knights 24.08.2025 | Idaho State Bengals - Bakersfield Roadrunners 24.08.2025 | Utah State Aggies - Kansas Jayhawks 24.08.2025 | Auburn Tigers - Kennesaw State Owls 24.08.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Missouri State Bears 24.08.2025 | Montana Grizzlies - Baylor Bears 24.08.2025 | Siena Saints - Bryant Bulldogs 24.08.2025 | Navy Midshipsmen - Delaware Fightin Blue Hens 24.08.2025 | Lafayette Leopards - Drexel Dragons 24.08.2025 | Fiu Panthers - Florida Atlantic Owls 24.08.2025 | Yale Bulldogs - Hofstra Pride 24.08.2025 | Portland Pilots - Long Beach State Beach 24.08.2025 | Uc Irvine Anteaters - Washington Huskies 24.08.2025 | Fairfield Stags - Vermont Catamounts 24.08.2025 | Murray State Racers - Tennessee Tech Golden Eagles 24.08.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - San Diego Toreros 24.08.2025 | Stanford Cardinal - Saint Mary's Gaels 24.08.2025 | California Golden Bears - Pepperdine Waves 24.08.2025 | Cal Poly Mustangs - Pacific Tigers 24.08.2025 | Temple Owls - Le Moyne Dolphins 24.08.2025 | Ohio Bobcats - Marshall Herd 24.08.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Jamestown Jimmies 24.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Simon Fraser Red Leafs 24.08.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Phoenix College Bears 24.08.2025 | Portland State Vikings - Western Oregon Wolves 25.08.2025 | Seton Hall Pirates - Rider Broncs 25.08.2025 | Samford Bulldogs - Alabama Crimson Tide 25.08.2025 | Uic Flames - Chicago State Cougars 25.08.2025 | Northwestern Wildcats - Kent State Golden Flashes 25.08.2025 | Uc San Diego Tritons - Unlv Rebels 25.08.2025 | USC Trojans - New Mexico State Aggies 25.08.2025 | Depaul Blue Demons - Loyola Chicago Ramblers 25.08.2025 | Penn Quakers - Mount Saint Marys Mountaineers 25.08.2025 | Virginia Tech Hokies - Georgetown Hoyas 25.08.2025 | Longwood Lancers - Charlotte 49Ers 25.08.2025 | Cincinnati Bearcats - Xavier Musketeers 25.08.2025 | Northeastern Huskies - Providence Friars 25.08.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Princeton Tigers 25.08.2025 | Dayton Flyers - Pittsburgh Panthers 25.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Oklahoma Sooners 25.08.2025 | Saint Louis Billikens - Missouri Tigers 25.08.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Maryland Terrapins 25.08.2025 | Mercer Bears - West Georgia Wolves 25.08.2025 | Grambling State Tigers - Hampton Lady Pirates 25.08.2025 | Iowa State Cyclones - Drake Bulldogs 25.08.2025 | Elon Phoenix - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 25.08.2025 | George Mason Patriots - James Madison Dukes 25.08.2025 | Louisville Cardinals - Wright State Raiders 25.08.2025 | Marquette Golden Eagles - Wisconsin Badgers 25.08.2025 | Houston Cougars - Texas Longhorns 25.08.2025 | Florida Gators - North Florida Ospreys 25.08.2025 | Ucf Knights - LSU Tigers 25.08.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Jackson State Tigers 25.08.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Tarleton State Texans 25.08.2025 | Northern Kentucky Norse - Mount St. Joseph Lions 25.08.2025 | Sacramento State Hornets - Central Arkansas Sugar Bears 25.08.2025 | Mississippi State Bulldogs - Wake Forest Demon Deacons 25.08.2025 | UT Martin Skyhawks - Austin Peay State Lady Governors 25.08.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Lamar Lady Cardinals 25.08.2025 | Cal State Fullerton Titans - Utep Miners 25.08.2025 | Smu Mustangs - Southern Lady Jaguars 25.08.2025 | Uab Blazers - Louisiana Monroe Warhawks 25.08.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - McNeese State Cowgirls 25.08.2025 | Kansas City Roos - Rockhurst Hawks 25.08.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Texas AM-San Antonio Jaguars 25.08.2025 | Memphis Tigers - Vanderbilt Commodores 25.08.2025 | Cal State Northridge Matadors - California Baptist Lancers 25.08.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Oregon Ducks 25.08.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Stetson Hatters 26.08.2025 | Mississippi College Choctaws - Mississippi Valley State Devilettes 26.08.2025 | Brown Bears - Rhode Island Rams 26.08.2025 | Illinois Fighting Illini - Boston College Eagles 26.08.2025 | Winthrop Eagles - Southern Wesleyan Warriors 26.08.2025 | Hawaii Pacific Sharks - South Dakota State Jackrabbits 26.08.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Hampton Lady Pirates 26.08.2025 | Navy Midshipsmen - Marywood Pacers 28.08.2025 | American Eagles - Howard Lady Bison 28.08.2025 | Minnesota Golden Gophers - Marquette Golden Eagles 28.08.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Eastern Michigan Eagles 28.08.2025 | Quinnipiac Bobcats - Syracuse Orange 28.08.2025 | Liu Sharks - Albany Great Danes 28.08.2025 | Louisville Cardinals - Usc Upstate Spartans 28.08.2025 | Marist Red Foxes - Binghamton Bearcats 28.08.2025 | Robert Morris Colonials - Canisius Golden Griffs 28.08.2025 | Western Michigan Broncos - Creighton Bluejays 28.08.2025 | Villanova Wildcats - George Mason Patriots 28.08.2025 | Portland State Vikings - Grand Canyon Antelopes 28.08.2025 | Vmi Keydets - Winthrop Eagles 28.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Unc Greensboro Spartans 28.08.2025 | Saint Peter's Peacocks - Saint Bonaventure Bonnies 28.08.2025 | Merrimack Warriors - Maine Black Bears 28.08.2025 | Alabama AM Bulldogs - Southern Illinois Salukis 29.08.2025 | Depaul Blue Demons - Illinois Fighting Illini 29.08.2025 | Mississippi Valley State Devilettes - Southern Miss Lady Eagles 29.08.2025 | Richmond Spiders - Radford Highlanders 29.08.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Northern Iowa Panthers 29.08.2025 | Mercyhurst Lakers - Niagara Purple Eagles 29.08.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Missouri State Bears 29.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Abilene Christian Wildcats 29.08.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Arkansas State Red Wolves 29.08.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Dayton Flyers 29.08.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Drake Bulldogs 29.08.2025 | Valparaiso Beacons - Eastern Illinois Panthers 29.08.2025 | Kansas Jayhawks - Florida State Seminoles 29.08.2025 | Texas AM Commerce Lion - Grambling State Tigers 29.08.2025 | Oregon State Beavers - Idaho State Bengals 29.08.2025 | Saint Louis Billikens - Indiana Hoosiers 29.08.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Iowa Hawkeyes 29.08.2025 | LSU Tigers - Wisconsin Badgers 29.08.2025 | Illinois State Redbirds - Western Illinois Leathernecks 29.08.2025 | Lamar Lady Cardinals - Uc Davis Aggies 29.08.2025 | North Alabama Lions - Troy Trojans 29.08.2025 | Sam Houston State Bearkats - Texas A&M Corpus Christi Islanders 29.08.2025 | Texas Longhorns - TCU Horned Frogs 29.08.2025 | Wake Forest Demon Deacons - South Florida Bulls 29.08.2025 | Texas Tech Red Raiders - Smu Mustangs 29.08.2025 | Saint Mary's Gaels - San Jose State Spartans 29.08.2025 | Milwaukee Panthers - Northwestern Wildcats 29.08.2025 | Baylor Bears - Mississippi State Bulldogs 29.08.2025 | Oklahoma Sooners - Louisiana Tech Lady Techsters 29.08.2025 | North Texas Mean Green - McNeese State Cowgirls 29.08.2025 | Kansas City Roos - Lindenwood Lions 29.08.2025 | Texas Southern Lady Tigers - North American Stallions 29.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Southern Nazarene Crimson Storm 29.08.2025 | Nebraska Cornhuskers - Weber State Wildcats 29.08.2025 | Texas State Bobcats - Stephen F. Austin Ladyjacks 29.08.2025 | Memphis Tigers - Missouri Tigers 29.08.2025 | San Francisco Dons - Boston University Terriers 29.08.2025 | Colorado State Rams - Ut San Antonio Roadrunners 29.08.2025 | Utah State Aggies - Utah Utes 29.08.2025 | Northern Colorado Bears - Southern Utah Thunderbirds 29.08.2025 | Colorado Buffaloes - New Mexico State Aggies 29.08.2025 | Boise State Broncos - Montana Grizzlies 29.08.2025 | Utep Miners - Tarleton State Texans 29.08.2025 | Utah Valley Wolverines - California Golden Bears 29.08.2025 | Oregon Ducks - New Mexico Lobos 29.08.2025 | Stanford Cardinal - Arizona Wildcats 29.08.2025 | Unlv Rebels - Arizona State Sun Devils 29.08.2025 | Nevada Wolf Pack - Cal Poly Mustangs 29.08.2025 | Idaho Vandals - Washington State Cougars 29.08.2025 | Seattle Redhawks - Washington Huskies 29.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Uic Flames 29.08.2025 | Fresno State Bulldogs - Uc Santa Barbara Gauchos 29.08.2025 | USC Trojans - Portland Pilots 29.08.2025 | Bakersfield Roadrunners - Pacific Tigers 29.08.2025 | Cal State Northridge Matadors - Utah Tech Trailblaizers 29.08.2025 | California Baptist Lancers - South Dakota State Jackrabbits 29.08.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Northern Arizona Lumberjacks 29.08.2025 | Jackson State Tigers - North Dakota Fighting Hawks 30.08.2025 | Fairfield Stags - Harvard Crimson 30.08.2025 | Alabama State Lady Hornets - West Florida Argonauts 30.08.2025 | Vanderbilt Commodores - Yale Bulldogs 30.08.2025 | Alabama Crimson Tide - Mercer Bears 30.08.2025 | Byu Cougars - Auburn Tigers 30.08.2025 | Ucla Bruins - Long Beach State Beach 31.08.2025 | Hampton Lady Pirates - Bluefield State Big Blue 31.08.2025 | Rhode Island Rams - Providence Friars 31.08.2025 | San Diego State Aztecs - Uc San Diego Tritons 31.08.2025 | Manhattan Jaspers - Fordham Rams 31.08.2025 | Princeton Tigers - Syracuse Orange 31.08.2025 | Army Black Knights - Maine Black Bears 31.08.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Delaware State Hornets 31.08.2025 | Maryland Terrapins - Florida Gators 31.08.2025 | Binghamton Bearcats - George Washington Colonials 31.08.2025 | Florida Atlantic Owls - Lipscomb Bisons 31.08.2025 | Pittsburgh Panthers - Santa Clara Broncos 31.08.2025 | Toledo Rockets - Saint Francis Red Flash 31.08.2025 | North Carolina Tar Heels - Milwaukee Panthers 31.08.2025 | Sacred Heart Pioneers - Navy Midshipsmen 31.08.2025 | Ohio State Buckeyes - Ashland Eagles 31.08.2025 | William And Mary Tribe - American Eagles 31.08.2025 | Iupui Jaguars - Ball State Cardinals 31.08.2025 | Lindenwood Lions - Belmont Bruins 31.08.2025 | Bowling Green Falcons - Cincinnati Bearcats 31.08.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Connecticut Huskies 31.08.2025 | Umbc Retrievers - Delaware Fightin Blue Hens 31.08.2025 | Virginia Cavaliers - Georgetown Hoyas 31.08.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Georgia Southern Eagles 31.08.2025 | Akron Zips - Green Bay Phoenix 31.08.2025 | Kentucky Wildcats - Illinois Fighting Illini 31.08.2025 | Bellarmine Knights - Indiana Hoosiers 31.08.2025 | Cornell Big Red - Kent State Golden Flashes 31.08.2025 | St. John's Red Storm - Youngstown State Penguins 31.08.2025 | Presbyterian Blue Hose - Wofford Terriers 31.08.2025 | Michigan Wolverines - Western Michigan Broncos 31.08.2025 | Indiana State Sycamores - Western Illinois Leathernecks 31.08.2025 | Dayton Flyers - West Virginia Mountaineers 31.08.2025 | Iona Gaels - Wagner Seahawks 31.08.2025 | Bucknell Bison - Villanova Wildcats 31.08.2025 | Vmi Keydets - Unc Asheville Bulldogs 31.08.2025 | Saint Josephs Hawks - Towson Tigers 31.08.2025 | Prairie View Am Lady Panthers - Texas A&M Corpus Christi Islanders 31.08.2025 | Miami Ohio Redhawks - Tennessee Tech Golden Eagles 31.08.2025 | Monmouth Hawks - Temple Owls 31.08.2025 | Colgate Raiders - Stony Brook Seawolves 31.08.2025 | Unc Greensboro Spartans - South Florida Bulls 31.08.2025 | Drexel Dragons - Seton Hall Pirates 31.08.2025 | Post Eagles - Saint Bonaventure Bonnies 31.08.2025 | Eastern Michigan Eagles - Robert Morris Colonials 31.08.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Longwood Lancers 31.08.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Mississippi State Bulldogs 31.08.2025 | Howard Lady Bison - Richmond Spiders 31.08.2025 | Xavier Musketeers - Michigan State Spartans 31.08.2025 | Northern Kentucky Norse - Morehead State Eagles 31.08.2025 | Bryant Bulldogs - Merrimack Warriors 31.08.2025 | Radford Highlanders - Shepherd Rams 31.08.2025 | McNeese State Cowgirls - Alcorn State Lady Braves 31.08.2025 | Northwestern Wildcats - Butler Bulldogs 31.08.2025 | Unlv Rebels - Cal Poly Mustangs 31.08.2025 | Texas Longhorns - Charleston Cougars 31.08.2025 | Charleston Southern Bucs - Davidson Wildcats 31.08.2025 | Northern Illinois Huskies - Eastern Illinois Panthers 31.08.2025 | Sacramento State Hornets - Fresno State Bulldogs 31.08.2025 | Penn Quakers - George Mason Patriots 31.08.2025 | Oregon Ducks - Grand Canyon Antelopes 31.08.2025 | Tarleton State Texans - Incarnate Word Cardinals 31.08.2025 | Troy Trojans - Jacksonville Dolphins 31.08.2025 | Valparaiso Beacons - Wright State Raiders 31.08.2025 | Gonzaga Bulldogs - Washington Huskies 31.08.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Kansas City Roos 31.08.2025 | The Citadel Bulldogs - Stetson Hatters 31.08.2025 | Denver Pioneers - Southern Utah Thunderbirds 31.08.2025 | Houston Christian Huskies - Southern Lady Jaguars 31.08.2025 | New Hampshire Wildcats - Siena Saints 31.08.2025 | Iowa Hawkeyes - Saint Louis Billikens 31.08.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Rice Owls 31.08.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Purdue Boilermakers 31.08.2025 | Mississippi Valley State Devilettes - Northwestern State Lady Demons 31.08.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - North Alabama Lions 31.08.2025 | Northern Iowa Panthers - Viterbo V-Hawks 31.08.2025 | Missouri State Bears - Missouri Tigers 31.08.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Louisiana Tech Lady Techsters 31.08.2025 | Alabama State Lady Hornets - Mercer Bears 31.08.2025 | North Dakota State Bison - Minnesota State Moorhead Dragons 31.08.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Southern Illinois Salukis 31.08.2025 | Eastern Washington Eagles - Uic Flames 31.08.2025 | Boise State Broncos - Bakersfield Roadrunners 31.08.2025 | UT Martin Skyhawks - Illinois State Redbirds 31.08.2025 | Colorado Buffaloes - Wyoming Cowgirls 31.08.2025 | Colorado College Tigers - Ut San Antonio Roadrunners 31.08.2025 | San Jose State Spartans - Uc Santa Barbara Gauchos 31.08.2025 | Utep Miners - Stephen F. Austin Ladyjacks 31.08.2025 | Evansville Purple Aces - Siu Edwardsville Cougars 31.08.2025 | Le Moyne Dolphins - Saint Peter's Peacocks 31.08.2025 | Oregon State Beavers - New Mexico Lobos 31.08.2025 | Houston Cougars - Louisiana Monroe Warhawks 31.08.2025 | Holy Cross Crusaders - Marist Red Foxes 31.08.2025 | Murray State Racers - Marshall Herd 31.08.2025 | Montana Grizzlies - Nevada Wolf Pack 31.08.2025 | Vermont Catamounts - Stonehill Skyhawks 31.08.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - West Georgia Wolves 31.08.2025 | Boston College Eagles - Albany Great Danes 31.08.2025 | California Golden Bears - Arizona Wildcats 31.08.2025 | Saint Mary's Gaels - Boston University Terriers 31.08.2025 | Loyola Marymount Lions - Columbia Lions 31.08.2025 | Fairfield Stags - Fairleigh Dickinson Knights 31.08.2025 | Washington State Cougars - Georgia Bulldogs 31.08.2025 | Seattle Redhawks - Idaho State Bengals 31.08.2025 | Alabama AM Bulldogs - Jacksonville State Gamecocks 31.08.2025 | San Francisco Dons - Uc Irvine Anteaters 31.08.2025 | Idaho Vandals - South Dakota Coyotes 31.08.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Marquette Golden Eagles 01.09.2025 | Duke Blue Devils - Creighton Bluejays 01.09.2025 | Rider Broncs - Njit Highlanders 01.09.2025 | Fiu Panthers - Florida Gulf Coast Eagles 01.09.2025 | South Carolina Gamecocks - Georgia State Panthers 01.09.2025 | Penn State Nittany Lions - James Madison Dukes 01.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Liberty Lady Flames 01.09.2025 | Campbell Camels - Virginia Tech Hokies 01.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Umass Minutewomen 01.09.2025 | Western Carolina Catamounts - Tennessee Volunteers 01.09.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - South Dakota State Jackrabbits 01.09.2025 | Gardner Webb Runnin' Bulldogs - South Carolina State Lady Bulldogs 01.09.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Oakland Golden Grizzlies 01.09.2025 | Kennesaw State Owls - North Florida Ospreys 01.09.2025 | Usc Upstate Spartans - Queens Charlotte Royals 01.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Abilene Christian Wildcats 01.09.2025 | Clemson Tigers - Appalachian State Mountaineers 01.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Central Arkansas Sugar Bears 01.09.2025 | Kansas Jayhawks - Drake Bulldogs 01.09.2025 | High Point Panthers - Elon Phoenix 01.09.2025 | Uab Blazers - Southern Miss Lady Eagles 01.09.2025 | South Alabama Jaguars - Southeastern Louisiana Lady Lions 01.09.2025 | Nicholls State Colonels - North Dakota Fighting Hawks 01.09.2025 | Iowa State Cyclones - Memphis Tigers 01.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Union Bulldogs 01.09.2025 | Louisville Cardinals - Coastal Carolina Chanticleers 01.09.2025 | San Diego Toreros - Cal State Northridge Matadors 01.09.2025 | LSU Tigers - Uc Davis Aggies 01.09.2025 | Oklahoma Sooners - North Texas Mean Green 01.09.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - California Baptist Lancers 01.09.2025 | Sam Houston State Bearkats - Lamar Lady Cardinals 01.09.2025 | Texas AM Aggies - Lafayette Leopards 01.09.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Nebraska Cornhuskers 01.09.2025 | Utah Utes - North Carolina State Wolfpack 01.09.2025 | Arizona State Sun Devils - New Mexico State Aggies 01.09.2025 | Houston Cougars - Southern Lady Jaguars 01.09.2025 | Harvard Crimson - Kansas State Wildcats 01.09.2025 | Liu Sharks - Quinnipiac Bobcats 01.09.2025 | Brown Bears - Minnesota Golden Gophers 01.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Auburn Tigers 01.09.2025 | Pacific Tigers - Uc San Diego Tritons 03.09.2025 | Chicago State Cougars - Hampton Lady Pirates 03.09.2025 | Byu Cougars - Arkansas Razorbacks 04.09.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Uc Santa Barbara Gauchos 04.09.2025 | American Eagles - South Carolina Gamecocks 04.09.2025 | Depaul Blue Demons - Uic Flames 04.09.2025 | George Washington Colonials - Howard Lady Bison 04.09.2025 | Eastern Illinois Panthers - Indiana State Sycamores 04.09.2025 | Robert Morris Colonials - Bowling Green Falcons 04.09.2025 | Saint Francis Red Flash - Bucknell Bison 04.09.2025 | Appalachian State Mountaineers - East Carolina Pirates 04.09.2025 | Ohio Bobcats - Northern Kentucky Norse 05.09.2025 | The Citadel Bulldogs - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 05.09.2025 | North Florida Ospreys - Georgia Southern Eagles 05.09.2025 | Njit Highlanders - Wagner Seahawks 05.09.2025 | Morehead State Eagles - Miami Ohio Redhawks 05.09.2025 | Northern Iowa Panthers - Saint Ambrose Bees 05.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Texas AM-San Antonio Jaguars 05.09.2025 | Liberty Lady Flames - Queens Charlotte Royals 05.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Penn Quakers 05.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Cornell Big Red 05.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Drexel Dragons 05.09.2025 | West Georgia Wolves - East Tennessee State Lady Buccaneers 05.09.2025 | Sacramento State Hornets - Hawaii Rainbow Wahine 05.09.2025 | Unc Greensboro Spartans - High Point Panthers 05.09.2025 | Missouri Tigers - Illinois Fighting Illini 05.09.2025 | Green Bay Phoenix - Western Illinois Leathernecks 05.09.2025 | Longwood Lancers - Western Carolina Catamounts 05.09.2025 | California Golden Bears - Washington State Cougars 05.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Virginia Tech Hokies 05.09.2025 | Towson Tigers - Umbc Retrievers 05.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - South Carolina State Lady Bulldogs 05.09.2025 | Virginia Cavaliers - Penn State Nittany Lions 05.09.2025 | James Madison Dukes - Maryland Terrapins 05.09.2025 | Harvard Crimson - Monmouth Hawks 05.09.2025 | Georgia Bulldogs - Wyoming Cowgirls 05.09.2025 | North Carolina Tar Heels - Alabama Crimson Tide 05.09.2025 | Presbyterian Blue Hose - Alabama AM Bulldogs 05.09.2025 | Syracuse Orange - Binghamton Bearcats 05.09.2025 | Rhode Island Rams - Bryant Bulldogs 05.09.2025 | San Jose State Spartans - Cal Poly Mustangs 05.09.2025 | Clemson Tigers - Charlotte 49Ers 05.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Chattanooga Mocs 05.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Cincinnati Bearcats 05.09.2025 | Duquesne Dukes - Cleveland State Vikings 05.09.2025 | Campbell Camels - Coastal Carolina Chanticleers 05.09.2025 | Boston College Eagles - Colgate Raiders 05.09.2025 | St. John's Red Storm - Columbia Lions 05.09.2025 | Yale Bulldogs - Connecticut Huskies 05.09.2025 | Toledo Rockets - Detroit Mercy Titans 05.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Evansville Purple Aces 05.09.2025 | Ucf Knights - Fiu Panthers 05.09.2025 | Jacksonville Dolphins - Florida Atlantic Owls 05.09.2025 | Florida Gators - Florida Gulf Coast Eagles 05.09.2025 | Usc Upstate Spartans - Furman Paladins 05.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Grambling State Tigers 05.09.2025 | Mercer Bears - Kennesaw State Owls 05.09.2025 | Louisville Cardinals - Kent State Golden Flashes 05.09.2025 | Winthrop Eagles - Wofford Terriers 05.09.2025 | Charleston Cougars - Wake Forest Demon Deacons 05.09.2025 | Duke Blue Devils - Vmi Keydets 05.09.2025 | Saint Josephs Hawks - Temple Owls 05.09.2025 | Florida State Seminoles - Stetson Hatters 05.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Southern Lady Jaguars 05.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Southeastern Louisiana Lady Lions 05.09.2025 | Georgia State Panthers - Samford Bulldogs 05.09.2025 | Davidson Wildcats - Radford Highlanders 05.09.2025 | Dayton Flyers - Purdue Boilermakers 05.09.2025 | Miami Hurricanes - Princeton Tigers 05.09.2025 | Ole Miss Rebels - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 05.09.2025 | Lipscomb Bisons - Middle Tennessee Blue Raiders 05.09.2025 | Saint Louis Billikens - Missouri State Bears 05.09.2025 | Vcu Rams - Navy Midshipsmen 05.09.2025 | Elon Phoenix - North Carolina State Wolfpack 05.09.2025 | Wright State Raiders - Bellarmine Knights 05.09.2025 | Fordham Rams - Stonehill Skyhawks 05.09.2025 | North Dakota State Bison - Clarke Pride 05.09.2025 | Belmont Bruins - Eastern Kentucky Colonels 05.09.2025 | Incarnate Word Cardinals - Ut San Antonio Roadrunners 05.09.2025 | Michigan State Spartans - Notre Dame Fighting Irish 05.09.2025 | Brown Bears - Northeastern Huskies 05.09.2025 | Mississippi State Bulldogs - Louisiana Tech Lady Techsters 05.09.2025 | Nicholls State Colonels - Mississippi Valley State Devilettes 05.09.2025 | Eastern Washington Eagles - St Thomas (Mn) Tommies 05.09.2025 | Kentucky Wildcats - Mercyhurst Lakers 05.09.2025 | North Texas Mean Green - Abilene Christian Wildcats 05.09.2025 | North Alabama Lions - Alabama State Lady Hornets 05.09.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions 05.09.2025 | Vanderbilt Commodores - Georgetown Hoyas 05.09.2025 | Smu Mustangs - Houston Christian Huskies 05.09.2025 | Iowa Hawkeyes - Iowa State Cyclones 05.09.2025 | Illinois State Redbirds - Iupui Jaguars 05.09.2025 | Indiana Hoosiers - Xavier Musketeers 05.09.2025 | Uab Blazers - Western Kentucky Lady Toppers 05.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Valparaiso Beacons 05.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Tulsa Golden Hurricane 05.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Texas AM Aggies 05.09.2025 | Baylor Bears - Texas Longhorns 05.09.2025 | Memphis Tigers - Tennessee Volunteers 05.09.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Oklahoma State Cowgirls 05.09.2025 | TCU Horned Frogs - Northwestern Wildcats 05.09.2025 | Wisconsin Badgers - Northern Illinois Huskies 05.09.2025 | Kansas City Roos - Marquette Golden Eagles 05.09.2025 | Houston Cougars - McNeese State Cowgirls 05.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Murray State Racers 05.09.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Southern Illinois Salukis 05.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Oregon State Beavers 05.09.2025 | Tarleton State Texans - Texas A&M Corpus Christi Islanders 05.09.2025 | Texas State Bobcats - Oklahoma Sooners 05.09.2025 | Portland State Vikings - Cal State Northridge Matadors 05.09.2025 | San Francisco Dons - Dartmouth Big Green 05.09.2025 | Boise State Broncos - Weber State Wildcats 05.09.2025 | New Mexico State Aggies - Texas Tech Red Raiders 05.09.2025 | Colorado State Rams - Northern Colorado Bears 05.09.2025 | Colorado College Tigers - Uc San Diego Tritons 05.09.2025 | Idaho State Bengals - Utah Tech Trailblaizers 05.09.2025 | USC Trojans - Stanford Cardinal 05.09.2025 | Utah Valley Wolverines - LSU Tigers 05.09.2025 | Gonzaga Bulldogs - Air Force Falcons 05.09.2025 | Arizona Wildcats - Denver Pioneers 05.09.2025 | Bakersfield Roadrunners - Fresno State Bulldogs 05.09.2025 | Idaho Vandals - Utep Miners 05.09.2025 | Washington Huskies - Utah Utes 05.09.2025 | Portland Pilots - Ucla Bruins 05.09.2025 | Unlv Rebels - Uc Riverside Highlanders 05.09.2025 | Uc Davis Aggies - Saint Mary's Gaels 05.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Pepperdine Waves 05.09.2025 | Long Beach State Beach - Nevada Wolf Pack 05.09.2025 | Hampton Lady Pirates - Lincoln PA Lions 05.09.2025 | Charleston Southern Bucs - Vermont Catamounts 06.09.2025 | Creighton Bluejays - Arkansas Razorbacks 06.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Alcorn State Lady Braves 06.09.2025 | Marshall Herd - Fairmont State Fighting Falcons 06.09.2025 | Minnesota Golden Gophers - Milwaukee Panthers 06.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - Sam Houston State Bearkats 06.09.2025 | Seattle Redhawks - Oregon Ducks 06.09.2025 | Quinnipiac Bobcats - Rider Broncs 06.09.2025 | Manhattan Jaspers - Canisius Golden Griffs 06.09.2025 | Saint Peter's Peacocks - Niagara Purple Eagles 06.09.2025 | Merrimack Warriors - Mount Saint Marys Mountaineers 06.09.2025 | Siena Saints - Sacred Heart Pioneers 06.09.2025 | Hofstra Pride - Loyola Maryland Greyhounds 07.09.2025 | Grambling State Tigers - Southeastern Louisiana Lady Lions 07.09.2025 | Providence Friars - Rutgers Scarlet Knights 07.09.2025 | West Virginia Mountaineers - Army Black Knights 07.09.2025 | Marist Red Foxes - Iona Gaels 07.09.2025 | Bryant Bulldogs - New Haven Chargers 07.09.2025 | Byu Cougars - Utah State Aggies 07.09.2025 | Loyola Marymount Lions - Cal State Fullerton Titans 07.09.2025 | South Dakota Coyotes - Central Michigan Chippewas 07.09.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Alabama AM Bulldogs 07.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Brown Bears 07.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Drexel Dragons 07.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Florida State Seminoles 07.09.2025 | Maine Black Bears - Holy Cross Crusaders 07.09.2025 | Yale Bulldogs - Kansas Jayhawks 07.09.2025 | Nicholls State Colonels - Prairie View Am Lady Panthers 07.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Texas Lutheran Bulldogs 07.09.2025 | Umass Minutewomen - Boston College Eagles 07.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Bucknell Bison 07.09.2025 | Ball State Cardinals - Butler Bulldogs 07.09.2025 | Wright State Raiders - Chicago State Cougars 07.09.2025 | Binghamton Bearcats - Colgate Raiders 07.09.2025 | Wisconsin Badgers - Colorado Buffaloes 07.09.2025 | Syracuse Orange - Cornell Big Red 07.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Denver Pioneers 07.09.2025 | Western Michigan Broncos - Detroit Mercy Titans 07.09.2025 | Bowling Green Falcons - Duquesne Dukes 07.09.2025 | George Mason Patriots - Elon Phoenix 07.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Fordham Rams 07.09.2025 | Tennessee Volunteers - Georgia Southern Eagles 07.09.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Kent State Golden Flashes 07.09.2025 | Michigan Wolverines - Youngstown State Penguins 07.09.2025 | Purdue Boilermakers - Western Illinois Leathernecks 07.09.2025 | The Citadel Bulldogs - Vermont Catamounts 07.09.2025 | Vmi Keydets - Usc Upstate Spartans 07.09.2025 | High Point Panthers - Unc Wilmington Seahawks 07.09.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Unc Asheville Bulldogs 07.09.2025 | North Dakota State Bison - Uc Santa Barbara Gauchos 07.09.2025 | George Washington Colonials - Towson Tigers 07.09.2025 | Indiana State Sycamores - Southeast Missouri State Redhawks 07.09.2025 | Georgetown Hoyas - South Carolina Gamecocks 07.09.2025 | Njit Highlanders - Seton Hall Pirates 07.09.2025 | Monmouth Hawks - St. John's Red Storm 07.09.2025 | Cleveland State Vikings - Saint Bonaventure Bonnies 07.09.2025 | Saint Francis Red Flash - Robert Morris Colonials 07.09.2025 | Navy Midshipsmen - Presbyterian Blue Hose 07.09.2025 | Liberty Lady Flames - Penn State Nittany Lions 07.09.2025 | Kentucky Wildcats - Ohio State Buckeyes 07.09.2025 | Indiana Hoosiers - Ohio Bobcats 07.09.2025 | Harvard Crimson - Northeastern Huskies 07.09.2025 | Charleston Cougars - North Florida Ospreys 07.09.2025 | James Madison Dukes - North Carolina Tar Heels 07.09.2025 | Stony Brook Seawolves - New Hampshire Wildcats 07.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Jackson State Tigers 07.09.2025 | Radford Highlanders - Morehead State Eagles 07.09.2025 | Bellarmine Knights - Southern Indiana Screaming Eagles 07.09.2025 | Idaho State Bengals - St Thomas (Mn) Tommies 07.09.2025 | Duke Blue Devils - Alabama Crimson Tide 07.09.2025 | Depaul Blue Demons - Eastern Michigan Eagles 07.09.2025 | Arizona Wildcats - Pepperdine Waves 07.09.2025 | West Georgia Wolves - Alabama State Lady Hornets 07.09.2025 | Longwood Lancers - Appalachian State Mountaineers 07.09.2025 | Arkansas State Red Wolves - Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions 07.09.2025 | Wofford Terriers - Charleston Southern Bucs 07.09.2025 | Auburn Tigers - Florida Gulf Coast Eagles 07.09.2025 | Davidson Wildcats - Furman Paladins 07.09.2025 | Missouri State Bears - Iowa Hawkeyes 07.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Kansas State Wildcats 07.09.2025 | Samford Bulldogs - Western Kentucky Lady Toppers 07.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Valparaiso Beacons 07.09.2025 | Houston Christian Huskies - Southern Lady Jaguars 07.09.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Saint Louis Billikens 07.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Oregon State Beavers 07.09.2025 | Oklahoma Sooners - Nebraska Omaha Mavericks 07.09.2025 | Marquette Golden Eagles - Notre Dame Fighting Irish 07.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - North Texas Mean Green 07.09.2025 | Iowa State Cyclones - North Dakota Fighting Hawks 07.09.2025 | Queens Charlotte Royals - Richmond Spiders 07.09.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Louisiana Tech Lady Techsters 07.09.2025 | Illinois State Redbirds - Loyola Chicago Ramblers 07.09.2025 | Tarleton State Texans - McNeese State Cowgirls 07.09.2025 | Troy Trojans - Mississippi Valley State Devilettes 07.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Murray State Racers 07.09.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Texas AM Commerce Lion 07.09.2025 | Lipscomb Bisons - Mercyhurst Lakers 07.09.2025 | Columbia Lions - La Salle Explorers 07.09.2025 | Eastern Washington Eagles - Air Force Falcons 07.09.2025 | Northern Colorado Bears - Colorado College Tigers 07.09.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - East Carolina Pirates 07.09.2025 | Saint Mary's Gaels - Hawaii Rainbow Wahine 07.09.2025 | Boise State Broncos - Utep Miners 07.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Unlv Rebels 07.09.2025 | Sacramento State Hornets - San Jose State Spartans 07.09.2025 | South Alabama Jaguars - Mississippi State Bulldogs 07.09.2025 | Utah Utes - LSU Tigers 07.09.2025 | Colorado State Rams - Uc San Diego Tritons 07.09.2025 | Montana Grizzlies - Montana State Billings Yellowjackets 07.09.2025 | New Mexico Lobos - New Mexico State Aggies 07.09.2025 | Liu Sharks - Temple Owls 07.09.2025 | Lafayette Leopards - Penn Quakers 07.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Albany Great Danes 07.09.2025 | Portland Pilots - Cal State Northridge Matadors 07.09.2025 | Cal Poly Mustangs - California Golden Bears 07.09.2025 | Santa Clara Broncos - Dartmouth Big Green 07.09.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Eastern Illinois Panthers 07.09.2025 | Mercer Bears - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 07.09.2025 | Villanova Wildcats - Lehigh Mountain Hawks 07.09.2025 | American Eagles - Umbc Retrievers 07.09.2025 | Kennesaw State Owls - Tennessee Tech Golden Eagles 07.09.2025 | Ucla Bruins - Stanford Cardinal 07.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Northern Arizona Lumberjacks 08.09.2025 | Miami Hurricanes - Fiu Panthers 08.09.2025 | Green Bay Phoenix - Uic Flames 08.09.2025 | Lindenwood Lions - Southern Illinois Salukis 08.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Boston University Terriers 08.09.2025 | Clemson Tigers - Georgia Bulldogs 08.09.2025 | Florida Gators - Georgia State Panthers 08.09.2025 | Virginia Tech Hokies - William And Mary Tribe 08.09.2025 | Winthrop Eagles - Western Carolina Catamounts 08.09.2025 | Charlotte 49Ers - Unc Greensboro Spartans 08.09.2025 | South Florida Bulls - Stetson Hatters 08.09.2025 | Vcu Rams - Old Dominion Lady Monarchs 08.09.2025 | Cincinnati Bearcats - Northern Kentucky Norse 08.09.2025 | Chattanooga Mocs - North Alabama Lions 08.09.2025 | Uab Blazers - Belmont Bruins 08.09.2025 | North Carolina State Wolfpack - Campbell Camels 08.09.2025 | Louisville Cardinals - Dayton Flyers 08.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Incarnate Word Cardinals 08.09.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Vanderbilt Commodores 08.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Rice Owls 08.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 08.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Houston Cougars 08.09.2025 | Memphis Tigers - UT Martin Skyhawks 08.09.2025 | Missouri Tigers - Kansas City Roos 08.09.2025 | San Diego Toreros - Uc Riverside Highlanders 08.09.2025 | TCU Horned Frogs - Texas AM Aggies 08.09.2025 | Smu Mustangs - Sam Houston State Bearkats 08.09.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Oral Roberts Golden Eagles 08.09.2025 | Texas State Bobcats - Baylor Bears 08.09.2025 | California Baptist Lancers - Nevada Wolf Pack 09.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Gonzaga Bulldogs 10.09.2025 | Marist Red Foxes - New Haven Chargers 10.09.2025 | Hampton Lady Pirates - Virginia State Trojans 10.09.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Ball State Cardinals 11.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Miami Hurricanes 11.09.2025 | Temple Owls - South Florida Bulls 11.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Northern Kentucky Norse 11.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Liu Sharks 11.09.2025 | Green Bay Phoenix - Indiana State Sycamores 11.09.2025 | Charleston Southern Bucs - The Citadel Bulldogs 11.09.2025 | George Washington Colonials - Vmi Keydets 11.09.2025 | St. John's Red Storm - Fairleigh Dickinson Knights 11.09.2025 | Central Michigan Chippewas - Wright State Raiders 11.09.2025 | Murray State Racers - Southeast Missouri State Redhawks 11.09.2025 | Eastern Michigan Eagles - Loyola Chicago Ramblers 12.09.2025 | Xavier Musketeers - Chattanooga Mocs 12.09.2025 | Northern Iowa Panthers - Iowa State Cyclones 12.09.2025 | Mercer Bears - Winthrop Eagles 12.09.2025 | Umbc Retrievers - Robert Morris Colonials 12.09.2025 | West Georgia Wolves - Alabama AM Bulldogs 12.09.2025 | Florida Gators - Arkansas Razorbacks 12.09.2025 | Dartmouth Big Green - Colgate Raiders 12.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Furman Paladins 12.09.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - George Mason Patriots 12.09.2025 | Drexel Dragons - La Salle Explorers 12.09.2025 | Stony Brook Seawolves - Yale Bulldogs 12.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - Valparaiso Beacons 12.09.2025 | Liberty Lady Flames - Unc Greensboro Spartans 12.09.2025 | North Florida Ospreys - Ucf Knights 12.09.2025 | Clemson Tigers - Stanford Cardinal 12.09.2025 | Pepperdine Waves - San Diego State Aztecs 12.09.2025 | Penn Quakers - Saint Josephs Hawks 12.09.2025 | Abilene Christian Wildcats - Northwestern State Lady Demons 12.09.2025 | Vermont Catamounts - Northeastern Huskies 12.09.2025 | Army Black Knights - North Texas Mean Green 12.09.2025 | Penn State Nittany Lions - Maryland Terrapins 12.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Stonehill Skyhawks 12.09.2025 | Albany Great Danes - Holy Cross Crusaders 12.09.2025 | Harvard Crimson - Boston University Terriers 12.09.2025 | Pittsburgh Panthers - California Golden Bears 12.09.2025 | Southern Illinois Salukis - Chicago State Cougars 12.09.2025 | Fordham Rams - Columbia Lions 12.09.2025 | Rhode Island Rams - Connecticut Huskies 12.09.2025 | Providence Friars - Cornell Big Red 12.09.2025 | Virginia Cavaliers - Duke Blue Devils 12.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Fresno State Bulldogs 12.09.2025 | Charleston Cougars - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 12.09.2025 | Bucknell Bison - Georgetown Hoyas 12.09.2025 | Wofford Terriers - Georgia State Panthers 12.09.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Grambling State Tigers 12.09.2025 | Brown Bears - Hofstra Pride 12.09.2025 | Butler Bulldogs - Iupui Jaguars 12.09.2025 | Duquesne Dukes - Youngstown State Penguins 12.09.2025 | Marshall Herd - West Virginia Mountaineers 12.09.2025 | Princeton Tigers - Villanova Wildcats 12.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Ut San Antonio Roadrunners 12.09.2025 | Loyola Marymount Lions - Uc Davis Aggies 12.09.2025 | East Carolina Pirates - Tulsa Golden Hurricane 12.09.2025 | Stetson Hatters - Troy Trojans 12.09.2025 | Syracuse Orange - Smu Mustangs 12.09.2025 | Wagner Seahawks - Seton Hall Pirates 12.09.2025 | Navy Midshipsmen - Saint Mary's Gaels 12.09.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Radford Highlanders 12.09.2025 | North Carolina State Wolfpack - Notre Dame Fighting Irish 12.09.2025 | South Dakota Coyotes - Northern Colorado Bears 12.09.2025 | Virginia Tech Hokies - North Carolina Tar Heels 12.09.2025 | Njit Highlanders - Lafayette Leopards 12.09.2025 | Longwood Lancers - Richmond Spiders 12.09.2025 | Florida State Seminoles - Louisville Cardinals 12.09.2025 | Detroit Mercy Titans - Madonna Crusaders 12.09.2025 | Charlotte 49Ers - Memphis Tigers 12.09.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Missouri State Bears 12.09.2025 | Morehead State Eagles - Bellarmine Knights 12.09.2025 | Buffalo Bulls - Mercyhurst Lakers 12.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Texas AM-San Antonio Jaguars 12.09.2025 | Kansas State Wildcats - Colorado College Tigers 12.09.2025 | Belmont Bruins - Samford Bulldogs 12.09.2025 | Tarleton State Texans - Alcorn State Lady Braves 12.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Austin Peay State Lady Governors 12.09.2025 | Illinois State Redbirds - Eastern Illinois Panthers 12.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Evansville Purple Aces 12.09.2025 | Houston Cougars - Ut Rio Grande Valley Vaqueros 12.09.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Tennessee Tech Golden Eagles 12.09.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Stephen F. Austin Ladyjacks 12.09.2025 | Alabama Crimson Tide - South Carolina Gamecocks 12.09.2025 | McNeese State Cowgirls - Sam Houston State Bearkats 12.09.2025 | Uab Blazers - Rice Owls 12.09.2025 | Wisconsin Badgers - Purdue Boilermakers 12.09.2025 | Houston Christian Huskies - Prairie View Am Lady Panthers 12.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Oklahoma State Cowgirls 12.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Minnesota Golden Gophers 12.09.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Arkansas Little Rock Trojans 12.09.2025 | Denver Pioneers - Colorado Buffaloes 12.09.2025 | Idaho State Bengals - Wyoming Cowgirls 12.09.2025 | Utah State Aggies - Weber State Wildcats 12.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Santa Clara Broncos 12.09.2025 | Boise State Broncos - North Dakota Fighting Hawks 12.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - New Mexico State Aggies 12.09.2025 | Utah Utes - Utah Tech Trailblaizers 12.09.2025 | Uc San Diego Tritons - Washington State Cougars 12.09.2025 | USC Trojans - Washington Huskies 12.09.2025 | Seattle Redhawks - Unlv Rebels 12.09.2025 | Long Beach State Beach - San Diego Toreros 12.09.2025 | Cal State Northridge Matadors - Sacramento State Hornets 12.09.2025 | Nevada Wolf Pack - Pacific Tigers 12.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - New Mexico Lobos 12.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - Idaho Vandals 12.09.2025 | California Baptist Lancers - Uc Riverside Highlanders 12.09.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Eastern Washington Eagles 12.09.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Michigan State Spartans 13.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - William And Mary Tribe 13.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Northern Arizona Lumberjacks 13.09.2025 | Dayton Flyers - Akron Zips 13.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Jacksonville State Gamecocks 13.09.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Western Carolina Catamounts 13.09.2025 | Mississippi State Bulldogs - Tennessee Volunteers 13.09.2025 | Ohio State Buckeyes - Michigan Wolverines 13.09.2025 | Nicholls State Colonels - Jackson State Tigers 13.09.2025 | Kentucky Wildcats - Oklahoma Sooners 13.09.2025 | Iowa Hawkeyes - Northwestern Wildcats 13.09.2025 | Ole Miss Rebels - Auburn Tigers 13.09.2025 | TCU Horned Frogs - Gonzaga Bulldogs 13.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Indiana Hoosiers 13.09.2025 | Missouri Tigers - Texas Longhorns 13.09.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Southern Lady Jaguars 13.09.2025 | Vanderbilt Commodores - LSU Tigers 13.09.2025 | Texas AM Aggies - Georgia Bulldogs 13.09.2025 | Byu Cougars - Utah Valley Wolverines 13.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Utep Miners 13.09.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Saint Peter's Peacocks 13.09.2025 | Niagara Purple Eagles - Quinnipiac Bobcats 13.09.2025 | Sacred Heart Pioneers - Manhattan Jaspers 13.09.2025 | Iona Gaels - Fairfield Stags 13.09.2025 | Marist Red Foxes - Siena Saints 13.09.2025 | Njit Highlanders - North Texas Mean Green 13.09.2025 | The Citadel Bulldogs - Bob Jones Bruins 13.09.2025 | Canisius Golden Griffs - Merrimack Warriors 13.09.2025 | Western Michigan Broncos - Depaul Blue Demons 14.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Appalachian State Mountaineers 14.09.2025 | James Madison Dukes - Coastal Carolina Chanticleers 14.09.2025 | Jacksonville Dolphins - Fiu Panthers 14.09.2025 | Uic Flames - Saint Ambrose Bees 14.09.2025 | Delaware State Hornets - Lincoln PA Lions 14.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Texas State Bobcats 14.09.2025 | South Alabama Jaguars - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 14.09.2025 | Portland State Vikings - Portland Pilots 14.09.2025 | Ucla Bruins - Oregon Ducks 14.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - Nebraska Omaha Mavericks 14.09.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Fresno State Bulldogs 14.09.2025 | South Florida Bulls - Grambling State Tigers 14.09.2025 | Liberty Lady Flames - Kansas Jayhawks 14.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Saint Josephs Hawks 14.09.2025 | Rider Broncs - Albany Great Danes 14.09.2025 | George Mason Patriots - American Eagles 14.09.2025 | Umass Minutewomen - Ball State Cardinals 14.09.2025 | Cornell Big Red - Binghamton Bearcats 14.09.2025 | Boston University Terriers - Bryant Bulldogs 14.09.2025 | Clemson Tigers - California Golden Bears 14.09.2025 | Hofstra Pride - Dartmouth Big Green 14.09.2025 | Butler Bulldogs - Drake Bulldogs 14.09.2025 | Miami Hurricanes - Duke Blue Devils 14.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Duquesne Dukes 14.09.2025 | Syracuse Orange - Florida State Seminoles 14.09.2025 | Bowling Green Falcons - Kent State Golden Flashes 14.09.2025 | Fordham Rams - Yale Bulldogs 14.09.2025 | Stetson Hatters - Wofford Terriers 14.09.2025 | Louisville Cardinals - Virginia Tech Hokies 14.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Usc Upstate Spartans 14.09.2025 | New Haven Chargers - Umass Lowell River Hawks 14.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Tulsa Golden Hurricane 14.09.2025 | Bucknell Bison - Towson Tigers 14.09.2025 | Iupui Jaguars - Toledo Rockets 14.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Stanford Cardinal 14.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Seton Hall Pirates 14.09.2025 | Georgetown Hoyas - Saint Mary's Gaels 14.09.2025 | Army Black Knights - Princeton Tigers 14.09.2025 | Charleston Cougars - Presbyterian Blue Hose 14.09.2025 | Central Michigan Chippewas - Ohio Bobcats 14.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Oakland Golden Grizzlies 14.09.2025 | Harvard Crimson - New Hampshire Wildcats 14.09.2025 | George Washington Colonials - Loyola Maryland Greyhounds 14.09.2025 | Connecticut Huskies - Maine Black Bears 14.09.2025 | Georgia Southern Eagles - Marshall Herd 14.09.2025 | Columbia Lions - Monmouth Hawks 14.09.2025 | Cleveland State Vikings - Morehead State Eagles 14.09.2025 | Kennesaw State Owls - Bellarmine Knights 14.09.2025 | Indiana State Sycamores - Lindenwood Lions 14.09.2025 | Creighton Bluejays - South Dakota Coyotes 14.09.2025 | Smu Mustangs - Alcorn State Lady Braves 14.09.2025 | Chattanooga Mocs - Belmont Bruins 14.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Brown Bears 14.09.2025 | Valparaiso Beacons - Chicago State Cougars 14.09.2025 | Denver Pioneers - Colorado State Rams 14.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Davidson Wildcats 14.09.2025 | Arizona Wildcats - Grand Canyon Antelopes 14.09.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Green Bay Phoenix 14.09.2025 | West Georgia Wolves - High Point Panthers 14.09.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Houston Christian Huskies 14.09.2025 | Bakersfield Roadrunners - Idaho Vandals 14.09.2025 | Saint Louis Billikens - Illinois State Redbirds 14.09.2025 | Mercer Bears - Jacksonville State Gamecocks 14.09.2025 | Alabama Crimson Tide - Lipscomb Bisons 14.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Ut Rio Grande Valley Vaqueros 14.09.2025 | Texas Tech Red Raiders - Utah State Aggies 14.09.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Kansas City Roos 14.09.2025 | Arkansas State Red Wolves - Troy Trojans 14.09.2025 | Georgia State Panthers - Southern Miss Lady Eagles 14.09.2025 | Milwaukee Panthers - Siu Edwardsville Cougars 14.09.2025 | Vmi Keydets - Saint Francis Red Flash 14.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Sacramento State Hornets 14.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Prairie View Am Lady Panthers 14.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Northern Colorado Bears 14.09.2025 | Holy Cross Crusaders - Rhode Island Rams 14.09.2025 | Northern Illinois Huskies - Miami Ohio Redhawks 14.09.2025 | Winthrop Eagles - Queens Charlotte Royals 14.09.2025 | St. John's Red Storm - Boston College Eagles 14.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Colgate Raiders 14.09.2025 | Howard Lady Bison - La Salle Explorers 14.09.2025 | Utah Utes - Oregon State Beavers 14.09.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Northern Arizona Lumberjacks 14.09.2025 | Idaho State Bengals - North Dakota Fighting Hawks 14.09.2025 | Long Beach State Beach - New Mexico State Aggies 14.09.2025 | Uc Davis Aggies - Montana Grizzlies 14.09.2025 | Wyoming Cowgirls - Colorado Mesa Mavericks 14.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Washington State Cougars 14.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Nicholls State Colonels 14.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Purdue Fort Wayne Mastodons 15.09.2025 | Virginia Cavaliers - Vcu Rams 15.09.2025 | Navy Midshipsmen - Umbc Retrievers 15.09.2025 | Hampton Lady Pirates - South Carolina State Lady Bulldogs 15.09.2025 | Uc San Diego Tritons - San Francisco Dons 15.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - New Mexico Lobos 15.09.2025 | Marquette Golden Eagles - Loyola Chicago Ramblers 15.09.2025 | Evansville Purple Aces - Middle Tennessee Blue Raiders 15.09.2025 | Penn Quakers - Villanova Wildcats 15.09.2025 | Florida Atlantic Owls - North Dakota State Bison 15.09.2025 | Hawaii Pacific Sharks - Eastern Washington Eagles 15.09.2025 | Southern Illinois Salukis - UT Martin Skyhawks 15.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - North Alabama Lions 15.09.2025 | Baylor Bears - Abilene Christian Wildcats 15.09.2025 | San Diego Toreros - California Baptist Lancers 15.09.2025 | Uab Blazers - Samford Bulldogs 15.09.2025 | San Diego State Aztecs - Uc Riverside Highlanders 15.09.2025 | Cal Poly Mustangs - Seattle Redhawks 16.09.2025 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions - Harding Bisons 16.09.2025 | Weber State Wildcats - Utah Valley Wolverines 17.09.2025 | Air Force Falcons - Uccs Mountain Lions 18.09.2025 | Kennesaw State Owls - Alabama State Lady Hornets 18.09.2025 | Liu Sharks - Mercyhurst Lakers 18.09.2025 | Akron Zips - Umass Minutewomen 18.09.2025 | Toledo Rockets - Northern Illinois Huskies 18.09.2025 | Ohio Bobcats - Bowling Green Falcons 18.09.2025 | Ball State Cardinals - Central Michigan Chippewas 18.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Delaware State Hornets 18.09.2025 | The Citadel Bulldogs - East Tennessee State Lady Buccaneers 18.09.2025 | Robert Morris Colonials - Milwaukee Panthers 18.09.2025 | Eastern Michigan Eagles - Buffalo Bulls 19.09.2025 | Utah State Aggies - Utah Valley Wolverines 19.09.2025 | Northern Kentucky Norse - Oakland Golden Grizzlies 19.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - St Thomas (Mn) Tommies 19.09.2025 | Stony Brook Seawolves - Campbell Camels 19.09.2025 | Monmouth Hawks - Charleston Cougars 19.09.2025 | Montana Grizzlies - Gonzaga Bulldogs 19.09.2025 | Youngstown State Penguins - Green Bay Phoenix 19.09.2025 | Towson Tigers - Hampton Lady Pirates 19.09.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - James Madison Dukes 19.09.2025 | Chattanooga Mocs - Wofford Terriers 19.09.2025 | Drexel Dragons - William And Mary Tribe 19.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Wagner Seahawks 19.09.2025 | Unc Greensboro Spartans - Vmi Keydets 19.09.2025 | Northeastern Huskies - Unc Wilmington Seahawks 19.09.2025 | Sacramento State Hornets - Uc Davis Aggies 19.09.2025 | Penn State Nittany Lions - Nebraska Cornhuskers 19.09.2025 | Stonehill Skyhawks - New Haven Chargers 19.09.2025 | Georgia Bulldogs - Kentucky Wildcats 19.09.2025 | Georgia State Panthers - Appalachian State Mountaineers 19.09.2025 | Iowa State Cyclones - Arizona Wildcats 19.09.2025 | Houston Cougars - Cincinnati Bearcats 19.09.2025 | Detroit Mercy Titans - Cleveland State Vikings 19.09.2025 | South Alabama Jaguars - Coastal Carolina Chanticleers 19.09.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Duke Blue Devils 19.09.2025 | South Florida Bulls - East Carolina Pirates 19.09.2025 | Lipscomb Bisons - Eastern Kentucky Colonels 19.09.2025 | Hofstra Pride - Elon Phoenix 19.09.2025 | Oklahoma Sooners - Florida Gators 19.09.2025 | Rice Owls - Florida Atlantic Owls 19.09.2025 | Maryland Terrapins - Indiana Hoosiers 19.09.2025 | Purdue Boilermakers - Iowa Hawkeyes 19.09.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons - Wright State Raiders 19.09.2025 | Ohio State Buckeyes - Wisconsin Badgers 19.09.2025 | Miami Ohio Redhawks - Western Michigan Broncos 19.09.2025 | Samford Bulldogs - Western Carolina Catamounts 19.09.2025 | Ucf Knights - West Virginia Mountaineers 19.09.2025 | Wake Forest Demon Deacons - Virginia Tech Hokies 19.09.2025 | Michigan Wolverines - USC Trojans 19.09.2025 | Georgia Southern Eagles - Texas State Bobcats 19.09.2025 | Missouri Tigers - Tennessee Volunteers 19.09.2025 | Boston College Eagles - Pittsburgh Panthers 19.09.2025 | South Carolina Gamecocks - Ole Miss Rebels 19.09.2025 | Furman Paladins - Mercer Bears 19.09.2025 | Vcu Rams - Miami Hurricanes 19.09.2025 | Illinois State Redbirds - Murray State Racers 19.09.2025 | Smu Mustangs - North Carolina State Wolfpack 19.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Bellarmine Knights 19.09.2025 | Jacksonville Dolphins - Queens Charlotte Royals 19.09.2025 | North Florida Ospreys - West Georgia Wolves 19.09.2025 | Arkansas Razorbacks - Vanderbilt Commodores 19.09.2025 | Auburn Tigers - Texas AM Aggies 19.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Northwestern State Lady Demons 19.09.2025 | LSU Tigers - Alabama Crimson Tide 19.09.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Arkansas State Red Wolves 19.09.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Kansas Jayhawks 19.09.2025 | Memphis Tigers - Uab Blazers 19.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - Wyoming Cowgirls 19.09.2025 | Michigan State Spartans - Ucla Bruins 19.09.2025 | Houston Christian Huskies - Texas A&M Corpus Christi Islanders 19.09.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Temple Owls 19.09.2025 | Troy Trojans - Southern Miss Lady Eagles 19.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - San Jose State Spartans 19.09.2025 | Minnesota Golden Gophers - Rutgers Scarlet Knights 19.09.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - North Texas Mean Green 19.09.2025 | Incarnate Word Cardinals - Nicholls State Colonels 19.09.2025 | Texas Longhorns - Mississippi State Bulldogs 19.09.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - Marshall Herd 19.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - McNeese State Cowgirls 19.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Texas AM Commerce Lion 19.09.2025 | Tarleton State Texans - Schreiner Mountaineers 19.09.2025 | Unlv Rebels - Idaho State Bengals 19.09.2025 | Colorado Buffaloes - Kansas State Wildcats 19.09.2025 | Idaho Vandals - Boise State Broncos 19.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Byu Cougars 19.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Cal Poly Mustangs 19.09.2025 | Uc San Diego Tritons - Bakersfield Roadrunners 19.09.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Grand Canyon Antelopes 19.09.2025 | Long Beach State Beach - Hawaii Rainbow Wahine 19.09.2025 | Oregon Ducks - Illinois Fighting Illini 19.09.2025 | California Baptist Lancers - Weber State Wildcats 19.09.2025 | Washington Huskies - Northwestern Wildcats 19.09.2025 | Washington State Cougars - North Dakota State Bison 19.09.2025 | Uc Riverside Highlanders - Loyola Marymount Lions 19.09.2025 | San Diego State Aztecs - Nevada Wolf Pack 19.09.2025 | Liberty Lady Flames - Missouri State Bears 20.09.2025 | Penn Quakers - Princeton Tigers 20.09.2025 | Southern Illinois Salukis - Belmont Bruins 20.09.2025 | Louisville Cardinals - Clemson Tigers 20.09.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Colorado State Rams 20.09.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Utep Miners 20.09.2025 | TCU Horned Frogs - Utah Utes 20.09.2025 | Baylor Bears - Texas Tech Red Raiders 20.09.2025 | Air Force Falcons - Northern Colorado Bears 20.09.2025 | Utah Tech Trailblaizers - Portland State Vikings 20.09.2025 | Merrimack Warriors - Iona Gaels 20.09.2025 | Saint Peter's Peacocks - Marist Red Foxes 20.09.2025 | Quinnipiac Bobcats - Mount Saint Marys Mountaineers 20.09.2025 | American Eagles - Army Black Knights 20.09.2025 | Navy Midshipsmen - Boston University Terriers 20.09.2025 | Lafayette Leopards - Colgate Raiders 20.09.2025 | Cornell Big Red - Columbia Lions 20.09.2025 | La Salle Explorers - Dayton Flyers 20.09.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Holy Cross Crusaders 20.09.2025 | Fairfield Stags - Sacred Heart Pioneers 20.09.2025 | Siena Saints - Niagara Purple Eagles 20.09.2025 | Saint Josephs Hawks - Rhode Island Rams 20.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Bucknell Bison 20.09.2025 | Unc Asheville Bulldogs - Charleston Southern Bucs 20.09.2025 | Longwood Lancers - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 20.09.2025 | Depaul Blue Demons - Xavier Musketeers 20.09.2025 | Oral Roberts Golden Eagles - Northwest Missouri State Bearcats 20.09.2025 | Rider Broncs - Canisius Golden Griffs 20.09.2025 | Northern Iowa Panthers - Indiana State Sycamores 20.09.2025 | Fresno State Bulldogs - Oregon State Beavers 20.09.2025 | Villanova Wildcats - Seton Hall Pirates 21.09.2025 | Evansville Purple Aces - Uic Flames 21.09.2025 | George Mason Patriots - George Washington Colonials 21.09.2025 | Drake Bulldogs - Valparaiso Beacons 21.09.2025 | Winthrop Eagles - Usc Upstate Spartans 21.09.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Allen Yellow Jackets 21.09.2025 | Harvard Crimson - Dartmouth Big Green 21.09.2025 | Creighton Bluejays - Georgetown Hoyas 21.09.2025 | Syracuse Orange - Virginia Cavaliers 21.09.2025 | California Golden Bears - Santa Clara Broncos 21.09.2025 | Connecticut Huskies - St. John's Red Storm 21.09.2025 | Presbyterian Blue Hose - Radford Highlanders 21.09.2025 | Marquette Golden Eagles - Butler Bulldogs 21.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Southern Indiana Screaming Eagles 21.09.2025 | New Mexico State Aggies - Sam Houston State Bearkats 21.09.2025 | Portland Pilots - Utah State Aggies 21.09.2025 | Northeastern Huskies - Charleston Cougars 21.09.2025 | Stony Brook Seawolves - Elon Phoenix 21.09.2025 | Delaware Fightin Blue Hens - Fiu Panthers 21.09.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Southeastern Louisiana Lady Lions 21.09.2025 | Maryland Terrapins - Purdue Boilermakers 21.09.2025 | Iupui Jaguars - Northern Kentucky Norse 21.09.2025 | Youngstown State Penguins - Milwaukee Panthers 21.09.2025 | Ohio State Buckeyes - Nebraska Cornhuskers 21.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - New Haven Chargers 21.09.2025 | Ohio Bobcats - Akron Zips 21.09.2025 | Vermont Catamounts - Bryant Bulldogs 21.09.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Cleveland State Vikings 21.09.2025 | Wright State Raiders - Detroit Mercy Titans 21.09.2025 | Toledo Rockets - Eastern Michigan Eagles 21.09.2025 | Stetson Hatters - Florida Gulf Coast Eagles 21.09.2025 | North Carolina State Wolfpack - Florida State Seminoles 21.09.2025 | Vmi Keydets - Furman Paladins 21.09.2025 | James Madison Dukes - Georgia Southern Eagles 21.09.2025 | Rice Owls - Grambling State Tigers 21.09.2025 | Robert Morris Colonials - Green Bay Phoenix 21.09.2025 | Drexel Dragons - Hampton Lady Pirates 21.09.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Indiana Hoosiers 21.09.2025 | Ball State Cardinals - Kent State Golden Flashes 21.09.2025 | Towson Tigers - William And Mary Tribe 21.09.2025 | Bowling Green Falcons - Western Michigan Broncos 21.09.2025 | Morehead State Eagles - Western Illinois Leathernecks 21.09.2025 | Montana Grizzlies - Washington State Cougars 21.09.2025 | Boston College Eagles - Wake Forest Demon Deacons 21.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Vcu Rams 21.09.2025 | Michigan State Spartans - USC Trojans 21.09.2025 | Monmouth Hawks - Unc Wilmington Seahawks 21.09.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Unc Greensboro Spartans 21.09.2025 | Binghamton Bearcats - Umbc Retrievers 21.09.2025 | Michigan Wolverines - Ucla Bruins 21.09.2025 | Stonehill Skyhawks - Saint Francis Red Flash 21.09.2025 | Vanderbilt Commodores - Oklahoma Sooners 21.09.2025 | Duquesne Dukes - Richmond Spiders 21.09.2025 | Kentucky Wildcats - Missouri Tigers 21.09.2025 | Appalachian State Mountaineers - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 21.09.2025 | Buffalo Bulls - Miami Ohio Redhawks 21.09.2025 | North Florida Ospreys - Queens Charlotte Royals 21.09.2025 | Wagner Seahawks - Mercyhurst Lakers 21.09.2025 | Jacksonville Dolphins - West Georgia Wolves 21.09.2025 | Hofstra Pride - Campbell Camels 21.09.2025 | North Alabama Lions - Central Arkansas Sugar Bears 21.09.2025 | Samford Bulldogs - Chattanooga Mocs 21.09.2025 | Saint Louis Billikens - Davidson Wildcats 21.09.2025 | Austin Peay State Lady Governors - Eastern Kentucky Colonels 21.09.2025 | Loyola Chicago Ramblers - Fordham Rams 21.09.2025 | Ole Miss Rebels - Georgia Bulldogs 21.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - Howard Lady Bison 21.09.2025 | Middle Tennessee Blue Raiders - Jacksonville State Gamecocks 21.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Kennesaw State Owls 21.09.2025 | Incarnate Word Cardinals - Lamar Lady Cardinals 21.09.2025 | South Dakota Coyotes - Wyoming Cowgirls 21.09.2025 | Mercer Bears - Western Carolina Catamounts 21.09.2025 | Wofford Terriers - The Citadel Bulldogs 21.09.2025 | Northern Colorado Bears - Kansas City Roos 21.09.2025 | Alabama Crimson Tide - Texas Longhorns 21.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Stephen F. Austin Ladyjacks 21.09.2025 | Lindenwood Lions - Southeast Missouri State Redhawks 21.09.2025 | Southern Miss Lady Eagles - South Alabama Jaguars 21.09.2025 | Eastern Illinois Panthers - Siu Edwardsville Cougars 21.09.2025 | Arkansas State Red Wolves - Louisiana Monroe Warhawks 21.09.2025 | Tennessee Volunteers - LSU Tigers 21.09.2025 | Iowa Hawkeyes - Minnesota Golden Gophers 21.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Arkansas Little Rock Trojans 21.09.2025 | Lipscomb Bisons - Bellarmine Knights 21.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Auburn Montgomery Warhawks 21.09.2025 | New Hampshire Wildcats - Southern Maine Huskies 21.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Chicago State Cougars 21.09.2025 | San Diego State Aztecs - Hawaii Rainbow Wahine 21.09.2025 | Penn State Nittany Lions - Wisconsin Badgers 21.09.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Weber State Wildcats 21.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Portland State Vikings 21.09.2025 | Oregon Ducks - Northwestern Wildcats 21.09.2025 | Umass Lowell River Hawks - Njit Highlanders 21.09.2025 | Albany Great Danes - Maine Black Bears 21.09.2025 | Delaware State Hornets - Liu Sharks 21.09.2025 | Yale Bulldogs - Brown Bears 21.09.2025 | Washington Huskies - Illinois Fighting Illini 21.09.2025 | Uc Irvine Anteaters - Uc Riverside Highlanders 21.09.2025 | Florida Gators - South Carolina Gamecocks 21.09.2025 | Eastern Washington Eagles - Pacific Tigers 21.09.2025 | Temple Owls - Lincoln PA Lions 22.09.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Old Dominion Lady Monarchs 22.09.2025 | Mississippi State Bulldogs - Auburn Tigers 22.09.2025 | Marshall Herd - Georgia State Panthers 22.09.2025 | Texas Southern Lady Tigers - Saint Thomas Houston Celts 22.09.2025 | Texas AM Aggies - Arkansas Razorbacks 22.09.2025 | Cal State Fullerton Titans - Cal State Northridge Matadors 22.09.2025 | Texas State Bobcats - Troy Trojans 25.09.2025 | Utah Utes - Cincinnati Bearcats 25.09.2025 | Byu Cougars - West Virginia Mountaineers 25.09.2025 | San Francisco Dons - Loyola Marymount Lions 25.09.2025 | Washington State Cougars - Seattle Redhawks 25.09.2025 | Portland Pilots - Santa Clara Broncos 25.09.2025 | San Diego Toreros - Pacific Tigers 25.09.2025 | Liu Sharks - Saint Francis Red Flash 25.09.2025 | Robert Morris Colonials - Detroit Mercy Titans 25.09.2025 | Richmond Spiders - George Mason Patriots 25.09.2025 | Kent State Golden Flashes - Umass Minutewomen 25.09.2025 | George Washington Colonials - Duquesne Dukes 25.09.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Denver Pioneers 25.09.2025 | Western Michigan Broncos - Ohio Bobcats 25.09.2025 | Murray State Racers - Northern Iowa Panthers 25.09.2025 | Fairleigh Dickinson Knights - Stonehill Skyhawks 26.09.2025 | South Carolina State Lady Bulldogs - Jacksonville Dolphins 26.09.2025 | Northwestern State Lady Demons - Prairie View Am Lady Panthers 26.09.2025 | Delaware State Hornets - Le Moyne Dolphins 26.09.2025 | Western Illinois Leathernecks - Eastern Illinois Panthers 26.09.2025 | Buffalo Bulls - Ball State Cardinals 26.09.2025 | Chicago State Cougars - Central Connecticut Blue Devils 26.09.2025 | Green Bay Phoenix - Northern Kentucky Norse 26.09.2025 | Kansas Jayhawks - Baylor Bears 26.09.2025 | Miami Ohio Redhawks - Eastern Michigan Eagles 26.09.2025 | Southern Illinois Salukis - Evansville Purple Aces 26.09.2025 | Kennesaw State Owls - Fiu Panthers 26.09.2025 | Queens Charlotte Royals - Florida Gulf Coast Eagles 26.09.2025 | Rhode Island Rams - La Salle Explorers 26.09.2025 | Cleveland State Vikings - Youngstown State Penguins 26.09.2025 | Iupui Jaguars - Wright State Raiders 26.09.2025 | Duke Blue Devils - Wake Forest Demon Deacons 26.09.2025 | Howard Lady Bison - Wagner Seahawks 26.09.2025 | Clemson Tigers - Virginia Cavaliers 26.09.2025 | Indiana State Sycamores - Uic Flames 26.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Tulsa Golden Hurricane 26.09.2025 | Central Michigan Chippewas - Toledo Rockets 26.09.2025 | California Golden Bears - Syracuse Orange 26.09.2025 | West Georgia Wolves - Stetson Hatters 26.09.2025 | Pittsburgh Panthers - Smu Mustangs 26.09.2025 | Vcu Rams - Saint Louis Billikens 26.09.2025 | Fordham Rams - Saint Josephs Hawks 26.09.2025 | Davidson Wildcats - Saint Bonaventure Bonnies 26.09.2025 | Temple Owls - Rice Owls 26.09.2025 | Purdue Boilermakers - Oregon Ducks 26.09.2025 | North Dakota State Bison - Nebraska Omaha Mavericks 26.09.2025 | Bellarmine Knights - North Alabama Lions 26.09.2025 | Dayton Flyers - Loyola Chicago Ramblers 26.09.2025 | Auburn Tigers - LSU Tigers 26.09.2025 | Louisville Cardinals - Miami Hurricanes 26.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Missouri State Bears 26.09.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - Arkansas Little Rock Trojans 26.09.2025 | McNeese State Cowgirls - Texas AM Commerce Lion 26.09.2025 | Belmont Bruins - Drake Bulldogs 26.09.2025 | Kansas State Wildcats - TCU Horned Frogs 26.09.2025 | Northwestern Wildcats - Ohio State Buckeyes 26.09.2025 | Northern Illinois Huskies - Akron Zips 26.09.2025 | North Texas Mean Green - Charlotte 49Ers 26.09.2025 | Weber State Wildcats - Eastern Washington Eagles 26.09.2025 | Texas Tech Red Raiders - Houston Cougars 26.09.2025 | Lamar Lady Cardinals - Houston Christian Huskies 26.09.2025 | Valparaiso Beacons - Illinois State Redbirds 26.09.2025 | Wisconsin Badgers - Iowa Hawkeyes 26.09.2025 | Indiana Hoosiers - Washington Huskies 26.09.2025 | Uab Blazers - Ut San Antonio Roadrunners 26.09.2025 | Lindenwood Lions - UT Martin Skyhawks 26.09.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Tennessee Tech Golden Eagles 26.09.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Stephen F. Austin Ladyjacks 26.09.2025 | Memphis Tigers - South Florida Bulls 26.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Penn State Nittany Lions 26.09.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Nicholls State Colonels 26.09.2025 | Minnesota Golden Gophers - Michigan State Spartans 26.09.2025 | Milwaukee Panthers - Purdue Fort Wayne Mastodons 26.09.2025 | South Dakota State Jackrabbits - St Thomas (Mn) Tommies 26.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Michigan Wolverines 26.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Morehead State Eagles 26.09.2025 | New Mexico Lobos - Colorado College Tigers 26.09.2025 | Utah State Aggies - Colorado State Rams 26.09.2025 | New Mexico State Aggies - Delaware Fightin Blue Hens 26.09.2025 | Idaho State Bengals - Idaho Vandals 26.09.2025 | Colorado Buffaloes - Iowa State Cyclones 26.09.2025 | Utep Miners - Liberty Lady Flames 26.09.2025 | Boise State Broncos - Wyoming Cowgirls 26.09.2025 | Uc Davis Aggies - Uc Santa Barbara Gauchos 26.09.2025 | Northern Colorado Bears - Sacramento State Hornets 26.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Tarleton State Texans 26.09.2025 | California Baptist Lancers - Abilene Christian Wildcats 26.09.2025 | Stanford Cardinal - Boston College Eagles 26.09.2025 | Uc Riverside Highlanders - Cal State Fullerton Titans 26.09.2025 | Nevada Wolf Pack - Fresno State Bulldogs 26.09.2025 | Arizona Wildcats - Ucf Knights 26.09.2025 | Cal State Northridge Matadors - Uc Irvine Anteaters 26.09.2025 | Unlv Rebels - San Jose State Spartans 26.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - San Diego State Aztecs 26.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Oklahoma State Cowgirls 26.09.2025 | USC Trojans - Maryland Terrapins 26.09.2025 | Cal Poly Mustangs - Uc San Diego Tritons 26.09.2025 | Ucla Bruins - Rutgers Scarlet Knights 26.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Central Arkansas Sugar Bears 26.09.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Montana Grizzlies 26.09.2025 | Appalachian State Mountaineers - South Alabama Jaguars 26.09.2025 | Alabama AM Bulldogs - Jackson State Tigers 27.09.2025 | Colgate Raiders - Navy Midshipsmen 27.09.2025 | Lehigh Mountain Hawks - Army Black Knights 27.09.2025 | Unc Greensboro Spartans - Chattanooga Mocs 27.09.2025 | Mercer Bears - East Tennessee State Lady Buccaneers 27.09.2025 | Wofford Terriers - Samford Bulldogs 27.09.2025 | Georgia Bulldogs - Florida Gators 27.09.2025 | Western Carolina Catamounts - Furman Paladins 27.09.2025 | Alcorn State Lady Braves - Grambling State Tigers 27.09.2025 | Texas Longhorns - Vanderbilt Commodores 27.09.2025 | Tennessee Volunteers - Texas AM Aggies 27.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Southern Lady Jaguars 27.09.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Louisiana Monroe Warhawks 27.09.2025 | Kentucky Wildcats - Alabama Crimson Tide 27.09.2025 | Arkansas Razorbacks - Ole Miss Rebels 27.09.2025 | Oklahoma Sooners - South Carolina Gamecocks 27.09.2025 | Missouri Tigers - Mississippi State Bulldogs 27.09.2025 | Canisius Golden Griffs - Iona Gaels 27.09.2025 | Niagara Purple Eagles - Marist Red Foxes 27.09.2025 | Manhattan Jaspers - Mount Saint Marys Mountaineers 27.09.2025 | Holy Cross Crusaders - Bucknell Bison 27.09.2025 | Penn Quakers - Dartmouth Big Green 27.09.2025 | William And Mary Tribe - Elon Phoenix 27.09.2025 | Xavier Musketeers - Villanova Wildcats 27.09.2025 | Fairfield Stags - Siena Saints 27.09.2025 | Seton Hall Pirates - St. John's Red Storm 27.09.2025 | Merrimack Warriors - Quinnipiac Bobcats 27.09.2025 | Harvard Crimson - Princeton Tigers 27.09.2025 | Boston University Terriers - Loyola Maryland Greyhounds 27.09.2025 | Butler Bulldogs - Providence Friars 28.09.2025 | Georgetown Hoyas - Connecticut Huskies 28.09.2025 | Creighton Bluejays - Marquette Golden Eagles 28.09.2025 | Columbia Lions - Brown Bears 28.09.2025 | Yale Bulldogs - Cornell Big Red 28.09.2025 | Sacred Heart Pioneers - Rider Broncs 28.09.2025 | Lafayette Leopards - American Eagles 28.09.2025 | Marshall Herd - Arkansas State Red Wolves 28.09.2025 | Western Kentucky Lady Toppers - Middle Tennessee Blue Raiders 28.09.2025 | Virginia Tech Hokies - North Carolina State Wolfpack 28.09.2025 | San Francisco Dons - Saint Mary's Gaels 28.09.2025 | Texas State Bobcats - Georgia State Panthers 28.09.2025 | Troy Trojans - James Madison Dukes 28.09.2025 | Utah Utes - West Virginia Mountaineers 28.09.2025 | Kansas City Roos - Oral Roberts Golden Eagles 28.09.2025 | Utah Valley Wolverines - Abilene Christian Wildcats 28.09.2025 | Byu Cougars - Cincinnati Bearcats 28.09.2025 | Gonzaga Bulldogs - San Diego Toreros 28.09.2025 | Washington State Cougars - Santa Clara Broncos 28.09.2025 | Seattle Redhawks - Pepperdine Waves 28.09.2025 | Fordham Rams - Richmond Spiders 28.09.2025 | Rice Owls - Memphis Tigers 28.09.2025 | Kennesaw State Owls - Missouri State Bears 28.09.2025 | Kansas State Wildcats - Baylor Bears 28.09.2025 | Njit Highlanders - Albany Great Danes 28.09.2025 | Kent State Golden Flashes - Buffalo Bulls 28.09.2025 | Hampton Lady Pirates - Campbell Camels 28.09.2025 | Bellarmine Knights - Central Arkansas Sugar Bears 28.09.2025 | Bowling Green Falcons - Central Michigan Chippewas 28.09.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Charleston Cougars 28.09.2025 | Ut San Antonio Roadrunners - Charlotte 49Ers 28.09.2025 | Wagner Seahawks - Chicago State Cougars 28.09.2025 | Saint Francis Red Flash - Delaware State Hornets 28.09.2025 | North Dakota State Bison - Denver Pioneers 28.09.2025 | Youngstown State Penguins - Detroit Mercy Titans 28.09.2025 | Northeastern Huskies - Drexel Dragons 28.09.2025 | Dayton Flyers - Duquesne Dukes 28.09.2025 | Jacksonville State Gamecocks - Fiu Panthers 28.09.2025 | West Georgia Wolves - Florida Gulf Coast Eagles 28.09.2025 | La Salle Explorers - George Mason Patriots 28.09.2025 | Towson Tigers - Hofstra Pride 28.09.2025 | Mercyhurst Lakers - Howard Lady Bison 28.09.2025 | Cleveland State Vikings - Iupui Jaguars 28.09.2025 | Vmi Keydets - The Citadel Bulldogs 28.09.2025 | Purdue Boilermakers - Washington Huskies 28.09.2025 | Umbc Retrievers - Umass Lowell River Hawks 28.09.2025 | South Florida Bulls - Tulsa Golden Hurricane 28.09.2025 | Western Michigan Broncos - Toledo Rockets 28.09.2025 | Southeastern Louisiana Lady Lions - Texas A&M Corpus Christi Islanders 28.09.2025 | Florida Atlantic Owls - Temple Owls 28.09.2025 | Kansas Jayhawks - TCU Horned Frogs 28.09.2025 | Monmouth Hawks - Stony Brook Seawolves 28.09.2025 | Queens Charlotte Royals - Stetson Hatters 28.09.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Siu Edwardsville Cougars 28.09.2025 | George Washington Colonials - Saint Louis Billikens 28.09.2025 | Vcu Rams - Saint Josephs Hawks 28.09.2025 | Indiana Hoosiers - Oregon Ducks 28.09.2025 | Eastern Michigan Eagles - Ohio Bobcats 28.09.2025 | Umass Minutewomen - Northern Illinois Huskies 28.09.2025 | Eastern Kentucky Colonels - North Alabama Lions 28.09.2025 | Vermont Catamounts - New Hampshire Wildcats 28.09.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - Rhode Island Rams 28.09.2025 | Davidson Wildcats - Loyola Chicago Ramblers 28.09.2025 | Akron Zips - Miami Ohio Redhawks 28.09.2025 | Wisconsin Badgers - Michigan State Spartans 28.09.2025 | Michigan Wolverines - Minnesota Golden Gophers 28.09.2025 | Morehead State Eagles - Lindenwood Lions 28.09.2025 | Alcorn State Lady Braves - Arkansas-Pine Bluff Golden Lady Lions 28.09.2025 | Lipscomb Bisons - Austin Peay State Lady Governors 28.09.2025 | Boise State Broncos - Colorado State Rams 28.09.2025 | Utep Miners - Delaware Fightin Blue Hens 28.09.2025 | Murray State Racers - Drake Bulldogs 28.09.2025 | North Texas Mean Green - East Carolina Pirates 28.09.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Georgia Southern Eagles 28.09.2025 | Weber State Wildcats - Idaho Vandals 28.09.2025 | Texas AM Commerce Lion - Incarnate Word Cardinals 28.09.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles - Western Illinois Leathernecks 28.09.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks - Ut Rio Grande Valley Vaqueros 28.09.2025 | Iowa State Cyclones - Texas Tech Red Raiders 28.09.2025 | Alabama AM Bulldogs - Southern Lady Jaguars 28.09.2025 | Northwestern Wildcats - Penn State Nittany Lions 28.09.2025 | North Dakota Fighting Hawks - Nebraska Omaha Mavericks 28.09.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Old Dominion Lady Monarchs 28.09.2025 | Arizona Wildcats - Oklahoma State Cowgirls 28.09.2025 | Illinois Fighting Illini - Ohio State Buckeyes 28.09.2025 | Houston Christian Huskies - Northwestern State Lady Demons 28.09.2025 | Milwaukee Panthers - Northern Kentucky Norse 28.09.2025 | Belmont Bruins - Northern Iowa Panthers 28.09.2025 | Montana Grizzlies - Northern Colorado Bears 28.09.2025 | Sam Houston State Bearkats - Louisiana Tech Lady Techsters 28.09.2025 | Nicholls State Colonels - McNeese State Cowgirls 28.09.2025 | Smu Mustangs - Miami Hurricanes 28.09.2025 | Alabama State Lady Hornets - Jackson State Tigers 28.09.2025 | Green Bay Phoenix - Purdue Fort Wayne Mastodons 28.09.2025 | Illinois State Redbirds - Southern Illinois Salukis 28.09.2025 | South Dakota Coyotes - St Thomas (Mn) Tommies 28.09.2025 | Nebraska Cornhuskers - Iowa Hawkeyes 28.09.2025 | Southern Indiana Screaming Eagles - Southeast Missouri State Redhawks 28.09.2025 | San Diego State Aztecs - Colorado College Tigers 28.09.2025 | UT Martin Skyhawks - Eastern Illinois Panthers 28.09.2025 | Unlv Rebels - Fresno State Bulldogs 28.09.2025 | Colorado Buffaloes - Houston Cougars 28.09.2025 | New Mexico State Aggies - Liberty Lady Flames 28.09.2025 | Utah State Aggies - Wyoming Cowgirls 28.09.2025 | Pacific Tigers - Portland Pilots 28.09.2025 | Wright State Raiders - Oakland Golden Grizzlies 28.09.2025 | Southern Utah Thunderbirds - Utah Tech Trailblaizers 28.09.2025 | Central Connecticut Blue Devils - New Haven Chargers 28.09.2025 | Bryant Bulldogs - Binghamton Bearcats 28.09.2025 | California Golden Bears - Boston College Eagles 28.09.2025 | Uc Davis Aggies - Cal Poly Mustangs 28.09.2025 | Le Moyne Dolphins - Fairleigh Dickinson Knights 28.09.2025 | Eastern Washington Eagles - Idaho State Bengals 28.09.2025 | Arizona State Sun Devils - Ucf Knights 28.09.2025 | Bakersfield Roadrunners - Uc Irvine Anteaters 28.09.2025 | Stanford Cardinal - Syracuse Orange 28.09.2025 | Nevada Wolf Pack - San Jose State Spartans 28.09.2025 | USC Trojans - Rutgers Scarlet Knights 28.09.2025 | Loyola Marymount Lions - Oregon State Beavers 28.09.2025 | Sacramento State Hornets - Northern Arizona Lumberjacks 28.09.2025 | Ucla Bruins - Maryland Terrapins 29.09.2025 | Uic Flames - Valparaiso Beacons 29.09.2025 | Clemson Tigers - Notre Dame Fighting Irish 29.09.2025 | Evansville Purple Aces - Indiana State Sycamores 29.09.2025 | North Florida Ospreys - Jacksonville Dolphins 29.09.2025 | California Baptist Lancers - Tarleton State Texans 29.09.2025 | Grand Canyon Antelopes - Air Force Falcons 29.09.2025 | Hawaii Rainbow Wahine - Uc Santa Barbara Gauchos 29.09.2025 | Cal State Northridge Matadors - Uc Riverside Highlanders 29.09.2025 | Grambling State Tigers - South Carolina State Lady Bulldogs 01.10.2025 | Dartmouth Big Green - Brandeis Judges 01.10.2025 | Niagara Purple Eagles - Manhattan Jaspers 01.10.2025 | American Eagles - Loyola Maryland Greyhounds 01.10.2025 | Sacred Heart Pioneers - Canisius Golden Griffs 01.10.2025 | Siena Saints - Quinnipiac Bobcats 01.10.2025 | Saint Peter's Peacocks - Iona Gaels 02.10.2025 | Depaul Blue Demons - Villanova Wildcats 02.10.2025 | Army Black Knights - Boston University Terriers 02.10.2025 | Providence Friars - Connecticut Huskies 02.10.2025 | Colgate Raiders - Holy Cross Crusaders 02.10.2025 | Gardner Webb Runnin' Bulldogs - Winthrop Eagles 02.10.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Rider Broncs 02.10.2025 | Georgetown Hoyas - Butler Bulldogs 02.10.2025 | Usc Upstate Spartans - Charleston Southern Bucs 02.10.2025 | Navy Midshipsmen - Lehigh Mountain Hawks 02.10.2025 | Presbyterian Blue Hose - Unc Asheville Bulldogs 02.10.2025 | Bucknell Bison - Lafayette Leopards 02.10.2025 | High Point Panthers - Longwood Lancers 02.10.2025 | Fairfield Stags - Marist Red Foxes 02.10.2025 | Creighton Bluejays - Xavier Musketeers 02.10.2025 | Marquette Golden Eagles - St. John's Red Storm 02.10.2025 | Liu Sharks - Stonehill Skyhawks 02.10.2025 | Mercyhurst Lakers - Le Moyne Dolphins 02.10.2025 | Ohio Bobcats - Ball State Cardinals 02.10.2025 | Western Michigan Broncos - Umass Minutewomen 02.10.2025 | New Haven Chargers - Saint Francis Red Flash 03.10.2025 | Richmond Spiders - Dayton Flyers 03.10.2025 | Samford Bulldogs - The Citadel Bulldogs 03.10.2025 | Arkansas State Red Wolves - Texas State Bobcats 03.10.2025 | Buffalo Bulls - Akron Zips 03.10.2025 | Njit Highlanders - Binghamton Bearcats 03.10.2025 | Maine Black Bears - Bryant Bulldogs 03.10.2025 | Unc Greensboro Spartans - Furman Paladins 03.10.2025 | Sacramento State Hornets - Idaho Vandals 03.10.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - Jacksonville Dolphins 03.10.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Wofford Terriers 03.10.2025 | Wyoming Cowgirls - Unlv Rebels 03.10.2025 | New Hampshire Wildcats - Umass Lowell River Hawks 03.10.2025 | Old Dominion Lady Monarchs - Troy Trojans 03.10.2025 | Stony Brook Seawolves - Towson Tigers 03.10.2025 | Eastern Washington Eagles - Montana Grizzlies 03.10.2025 | LSU Tigers - Missouri Tigers 03.10.2025 | Chattanooga Mocs - Mercer Bears 03.10.2025 | Drexel Dragons - Monmouth Hawks 03.10.2025 | Albany Great Danes - Umbc Retrievers 03.10.2025 | Alcorn State Lady Braves - Alabama AM Bulldogs 03.10.2025 | Coastal Carolina Chanticleers - Appalachian State Mountaineers 03.10.2025 | West Virginia Mountaineers - Arizona Wildcats 03.10.2025 | Cincinnati Bearcats - Arizona State Sun Devils 03.10.2025 | South Carolina Gamecocks - Arkansas Razorbacks 03.10.2025 | North Carolina Tar Heels - Boston College Eagles 03.10.2025 | Toledo Rockets - Bowling Green Falcons 03.10.2025 | Saint Josephs Hawks - Davidson Wildcats 03.10.2025 | Kent State Golden Flashes - Eastern Michigan Eagles 03.10.2025 | East Carolina Pirates - Florida Atlantic Owls 03.10.2025 | Rhode Island Rams - Fordham Rams 03.10.2025 | Tennessee Volunteers - Georgia Bulldogs 03.10.2025 | Georgia Southern Eagles - Georgia State Panthers 03.10.2025 | Charleston Cougars - Hampton Lady Pirates 03.10.2025 | Kansas Jayhawks - Kansas State Wildcats 03.10.2025 | Florida Gators - Kentucky Wildcats 03.10.2025 | Charlotte 49Ers - Uab Blazers 03.10.2025 | Campbell Camels - William And Mary Tribe 03.10.2025 | North Carolina State Wolfpack - Wake Forest Demon Deacons 03.10.2025 | Western Carolina Catamounts - Vmi Keydets 03.10.2025 | Duquesne Dukes - Vcu Rams 03.10.2025 | Rice Owls - Ut San Antonio Roadrunners 03.10.2025 | Ucf Knights - Utah Utes 03.10.2025 | Elon Phoenix - Unc Wilmington Seahawks 03.10.2025 | George Mason Patriots - Saint Bonaventure Bonnies 03.10.2025 | Duke Blue Devils - Pittsburgh Panthers 03.10.2025 | Mississippi State Bulldogs - Ole Miss Rebels 03.10.2025 | Central Michigan Chippewas - Northern Illinois Huskies 03.10.2025 | Hofstra Pride - Northeastern Huskies 03.10.2025 | Temple Owls - North Texas Mean Green 03.10.2025 | Stetson Hatters - North Florida Ospreys 03.10.2025 | South Dakota Coyotes - North Dakota State Bison 03.10.2025 | James Madison Dukes - Marshall Herd 03.10.2025 | Vanderbilt Commodores - Auburn Tigers 03.10.2025 | North Alabama Lions - Austin Peay State Lady Governors 03.10.2025 | Colorado College Tigers - Boise State Broncos 03.10.2025 | Houston Cougars - Byu Cougars 03.10.2025 | TCU Horned Frogs - Colorado Buffaloes 03.10.2025 | Loyola Chicago Ramblers - George Washington Colonials 03.10.2025 | Baylor Bears - Iowa State Cyclones 03.10.2025 | Saint Louis Billikens - La Salle Explorers 03.10.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Lamar Lady Cardinals 03.10.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Lipscomb Bisons 03.10.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Western Kentucky Lady Toppers 03.10.2025 | Houston Christian Huskies - Ut Rio Grande Valley Vaqueros 03.10.2025 | Air Force Falcons - Utah State Aggies 03.10.2025 | Texas AM Aggies - Texas Longhorns 03.10.2025 | Tarleton State Texans - Southern Utah Thunderbirds 03.10.2025 | Louisiana Lafayette Ragin Cajuns - Southern Miss Lady Eagles 03.10.2025 | Northwestern State Lady Demons - Southeastern Louisiana Lady Lions 03.10.2025 | Louisiana Monroe Warhawks - South Alabama Jaguars 03.10.2025 | Nebraska Omaha Mavericks - Oral Roberts Golden Eagles 03.10.2025 | Texas Tech Red Raiders - Oklahoma State Cowgirls 03.10.2025 | Alabama Crimson Tide - Oklahoma Sooners 03.10.2025 | South Dakota State Jackrabbits - North Dakota Fighting Hawks 03.10.2025 | Texas AM Commerce Lion - Nicholls State Colonels 03.10.2025 | Incarnate Word Cardinals - McNeese State Cowgirls 03.10.2025 | Tulsa Golden Hurricane - Memphis Tigers 03.10.2025 | Sam Houston State Bearkats - Middle Tennessee Blue Raiders 03.10.2025 | Abilene Christian Wildcats - Utah Tech Trailblaizers 03.10.2025 | Cal State Fullerton Titans - Hawaii Rainbow Wahine 03.10.2025 | Denver Pioneers - Kansas City Roos 03.10.2025 | Uc Irvine Anteaters - Uc Davis Aggies 03.10.2025 | Weber State Wildcats - Portland State Vikings 03.10.2025 | Cal Poly Mustangs - Bakersfield Roadrunners 03.10.2025 | Nevada Wolf Pack - Grand Canyon Antelopes 03.10.2025 | Fresno State Bulldogs - San Diego State Aztecs 03.10.2025 | San Jose State Spartans - New Mexico Lobos 03.10.2025 | Uc Riverside Highlanders - Long Beach State Beach 03.10.2025 | Oregon Ducks - USC Trojans 03.10.2025 | Jackson State Tigers - Texas Southern Lady Tigers 04.10.2025 | Notre Dame Fighting Irish - Louisville Cardinals 04.10.2025 | Purdue Boilermakers - Indiana Hoosiers 04.10.2025 | Florida State Seminoles - Miami Hurricanes 04.10.2025 | Southern Lady Jaguars - Prairie View Am Lady Panthers 04.10.2025 | Utah Valley Wolverines - California Baptist Lancers 04.10.2025 | Cornell Big Red - Harvard Crimson 04.10.2025 | Manhattan Jaspers - Siena Saints 04.10.2025 | Providence Friars - Seton Hall Pirates 04.10.2025 | Quinnipiac Bobcats - Saint Peter's Peacocks 04.10.2025 | Mount Saint Marys Mountaineers - Sacred Heart Pioneers 04.10.2025 | Loyola Maryland Greyhounds - Bucknell Bison 04.10.2025 | Canisius Golden Griffs - Fairfield Stags 04.10.2025 | Charleston Southern Bucs - High Point Panthers 04.10.2025 | American Eagles - Lehigh Mountain Hawks 04.10.2025 | Northern Kentucky Norse - Robert Morris Colonials 04.10.2025 | Iona Gaels - Niagara Purple Eagles 04.10.2025 | Boston University Terriers - Lafayette Leopards 04.10.2025 | Cleveland State Vikings - Milwaukee Panthers 04.10.2025 | Rider Broncs - Merrimack Warriors 04.10.2025 | Dartmouth Big Green - Columbia Lions 04.10.2025 | Detroit Mercy Titans - Iupui Jaguars 04.10.2025 | Longwood Lancers - Presbyterian Blue Hose 04.10.2025 | Oregon State Beavers - Portland Pilots 04.10.2025 | Pepperdine Waves - Pacific Tigers 04.10.2025 | Santa Clara Broncos - Seattle Redhawks 04.10.2025 | Gonzaga Bulldogs - San Francisco Dons 04.10.2025 | Rutgers Scarlet Knights - Penn State Nittany Lions 05.10.2025 | Brown Bears - Penn Quakers 05.10.2025 | Army Black Knights - Colgate Raiders 05.10.2025 | Wright State Raiders - Youngstown State Penguins 05.10.2025 | Minnesota Golden Gophers - Wisconsin Badgers 05.10.2025 | Radford Highlanders - Usc Upstate Spartans 05.10.2025 | Winthrop Eagles - Unc Asheville Bulldogs 05.10.2025 | Valparaiso Beacons - Northern Iowa Panthers 05.10.2025 | Gardner Webb Runnin' Bulldogs - Allen Yellow Jackets 05.10.2025 | Xavier Musketeers - Butler Bulldogs 05.10.2025 | Connecticut Huskies - Creighton Bluejays 05.10.2025 | St. John's Red Storm - Georgetown Hoyas 05.10.2025 | Princeton Tigers - Yale Bulldogs 05.10.2025 | San Diego Toreros - Washington State Cougars 05.10.2025 | Virginia Cavaliers - Virginia Tech Hokies 05.10.2025 | Loyola Marymount Lions - Saint Mary's Gaels 05.10.2025 | Iowa Hawkeyes - Michigan Wolverines 05.10.2025 | Oakland Golden Grizzlies - Purdue Fort Wayne Mastodons 05.10.2025 | Marquette Golden Eagles - Depaul Blue Demons 05.10.2025 | Jacksonville State Gamecocks - New Mexico State Aggies 05.10.2025 | Utep Miners - Kennesaw State Owls 05.10.2025 | Washington Huskies - Ucla Bruins 05.10.2025 | Cincinnati Bearcats - Arizona Wildcats 05.10.2025 | West Virginia Mountaineers - Arizona State Sun Devils 05.10.2025 | South Alabama Jaguars - Arkansas State Red Wolves 05.10.2025 | Saint Francis Red Flash - Central Connecticut Blue Devils 05.10.2025 | William And Mary Tribe - Charleston Cougars 05.10.2025 | Maryland Terrapins - Illinois Fighting Illini 05.10.2025 | Ut Rio Grande Valley Vaqueros - Incarnate Word Cardinals 05.10.2025 | Umbc Retrievers - Vermont Catamounts 05.10.2025 | Binghamton Bearcats - Maine Black Bears 05.10.2025 | Bryant Bulldogs - Albany Great Danes 05.10.2025 | Eastern Michigan Eagles - Bowling Green Falcons 05.10.2025 | East Tennessee State Lady Buccaneers - Chattanooga Mocs 05.10.2025 | Syracuse Orange - Clemson Tigers 05.10.2025 | Georgia State Panthers - Coastal Carolina Chanticleers 05.10.2025 | Vcu Rams - Dayton Flyers 05.10.2025 | Missouri State Bears - Delaware Fightin Blue Hens 05.10.2025 | Stony Brook Seawolves - Drexel Dragons 05.10.2025 | Davidson Wildcats - Fordham Rams 05.10.2025 | Duquesne Dukes - George Mason Patriots 05.10.2025 | Saint Bonaventure Bonnies - George Washington Colonials 05.10.2025 | Unc Wilmington Seahawks - Hampton Lady Pirates 05.10.2025 | Monmouth Hawks - Hofstra Pride 05.10.2025 | Stetson Hatters - Jacksonville Dolphins 05.10.2025 | Appalachian State Mountaineers - James Madison Dukes 05.10.2025 | Ucf Knights - Kansas State Wildcats 05.10.2025 | Akron Zips - Kent State Golden Flashes 05.10.2025 | Fiu Panthers - Liberty Lady Flames 05.10.2025 | Ball State Cardinals - Western Michigan Broncos 05.10.2025 | Stonehill Skyhawks - Wagner Seahawks 05.10.2025 | Kentucky Wildcats - Vanderbilt Commodores 05.10.2025 | Central Michigan Chippewas - Umass Minutewomen 05.10.2025 | Northeastern Huskies - Towson Tigers 05.10.2025 | Miami Ohio Redhawks - Toledo Rockets 05.10.2025 | Lindenwood Lions - Tennessee Tech Golden Eagles 05.10.2025 | Saint Josephs Hawks - Saint Louis Billikens 05.10.2025 | Florida Gulf Coast Eagles - North Florida Ospreys 05.10.2025 | La Salle Explorers - Loyola Chicago Ramblers 05.10.2025 | Vmi Keydets - Mercer Bears 05.10.2025 | Holy Cross Crusaders - Navy Midshipsmen 05.10.2025 | Arkansas Little Rock Trojans - Southern Indiana Screaming Eagles 05.10.2025 | Eastern Kentucky Colonels - Bellarmine Knights 05.10.2025 | Texas A&M Corpus Christi Islanders - Texas AM Commerce Lion 05.10.2025 | Queens Charlotte Royals - West Georgia Wolves 05.10.2025 | Alcorn State Lady Braves - Alabama State Lady Hornets 05.10.2025 | Central Arkansas Sugar Bears - Austin Peay State Lady Governors 05.10.2025 | Northern Illinois Huskies - Buffalo Bulls 05.10.2025 | Smu Mustangs - California Golden Bears 05.10.2025 | Baylor Bears - Colorado Buffaloes 05.10.2025 | Illinois State Redbirds - Evansville Purple Aces 05.10.2025 | Troy Trojans - Georgia Southern Eagles 05.10.2025 | Drake Bulldogs - Indiana State Sycamores 05.10.2025 | TCU Horned Frogs - Iowa State Cyclones 05.10.2025 | Texas Tech Red Raiders - Kansas Jayhawks 05.10.2025 | North Alabama Lions - Lipscomb Bisons 05.10.2025 | Sam Houston State Bearkats - Western Kentucky Lady Toppers 05.10.2025 | The Citadel Bulldogs - Western Carolina Catamounts 05.10.2025 | Colorado College Tigers - Utah State Aggies 05.10.2025 | Houston Cougars - Utah Utes 05.10.2025 | Colorado State Rams - Unlv Rebels 05.10.2025 | Wofford Terriers - Unc Greensboro Spartans 05.10.2025 | Southern Illinois Salukis - Uic Flames 05.10.2025 | Southern Lady Jaguars - Texas Southern Lady Tigers 05.10.2025 | Lamar Lady Cardinals - Stephen F. Austin Ladyjacks 05.10.2025 | Abilene Christian Wildcats - Southern Utah Thunderbirds 05.10.2025 | Furman Paladins - Samford Bulldogs 05.10.2025 | Jackson State Tigers - Prairie View Am Lady Panthers 05.10.2025 | Idaho State Bengals - Portland State Vikings 05.10.2025 | St Thomas (Mn) Tommies - Nebraska Omaha Mavericks 05.10.2025 | Michigan State Spartans - Ohio State Buckeyes 05.10.2025 | South Dakota State Jackrabbits - North Dakota State Bison 05.10.2025 | South Dakota Coyotes - North Dakota Fighting Hawks 05.10.2025 | New Hampshire Wildcats - Njit Highlanders 05.10.2025 | Richmond Spiders - Rhode Island Rams 05.10.2025 | Texas State Bobcats - Louisiana Lafayette Ragin Cajuns 05.10.2025 | Southern Miss Lady Eagles - Louisiana Monroe Warhawks 05.10.2025 | Louisiana Tech Lady Techsters - Middle Tennessee Blue Raiders 05.10.2025 | Eastern Illinois Panthers - Morehead State Eagles 05.10.2025 | Northwestern Wildcats - Nebraska Cornhuskers 05.10.2025 | Chicago State Cougars - Liu Sharks 05.10.2025 | Tarleton State Texans - Utah Tech Trailblaizers 05.10.2025 | Missouri Tigers - Alabama Crimson Tide 05.10.2025 | Air Force Falcons - Boise State Broncos 05.10.2025 | Mercyhurst Lakers - Fairleigh Dickinson Knights 05.10.2025 | Texas Longhorns - Florida Gators 05.10.2025 | San Jose State Spartans - Grand Canyon Antelopes 05.10.2025 | Southeast Missouri State Redhawks - UT Martin Skyhawks 05.10.2025 | Oklahoma Sooners - Texas AM Aggies 05.10.2025 | Ole Miss Rebels - Tennessee Volunteers 05.10.2025 | Auburn Tigers - South Carolina Gamecocks 05.10.2025 | Denver Pioneers - Oral Roberts Golden Eagles 05.10.2025 | Fresno State Bulldogs - New Mexico Lobos 05.10.2025 | Wyoming Cowgirls - Nevada Wolf Pack 05.10.2025 | Uc Santa Barbara Gauchos - Bakersfield Roadrunners 05.10.2025 | Howard Lady Bison - Delaware State Hornets 05.10.2025 | Sacramento State Hornets - Eastern Washington Eagles 05.10.2025 | North Carolina Tar Heels - Pittsburgh Panthers 05.10.2025 | Northern Arizona Lumberjacks - Northern Colorado Bears 05.10.2025 | Idaho Vandals - Montana Grizzlies 06.10.2025 | Uc San Diego Tritons - Cal State Northridge Matadors 06.10.2025 | Siu Edwardsville Cougars - Western Illinois Leathernecks 06.10.2025 | Cal State Fullerton Titans - Uc Davis Aggies 06.10.2025 | Campbell Camels - Elon Phoenix 06.10.2025 | Marshall Herd - Old Dominion Lady Monarchs 06.10.2025 | Georgia Bulldogs - LSU Tigers 06.10.2025 | Arkansas Razorbacks - Mississippi State Bulldogs 06.10.2025 | Belmont Bruins - Murray State Racers 06.10.2025 | Long Beach State Beach - Uc Irvine Anteaters 06.10.2025 | Uc Riverside Highlanders - Hawaii Rainbow Wahine 07.10.2025 | Oklahoma State Cowgirls - Byu Cougars 08.10.2025 | Lafayette Leopards - Cornell Big Red 08.10.2025 | Marist Red Foxes - Quinnipiac Bobcats 08.10.2025 | Iona Gaels - Rider Broncs 08.10.2025 | Allen Yellow Jackets - Gardner Webb Runnin' Bulldogs 08.10.2025 | Charleston Southern Bucs - South Carolina State Lady Bulldogs