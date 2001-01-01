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MAÇLAR
27.12.2020 | Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor
11.09.2020 | Rizespor - Fenerbahçe
12.09.2020 | Fatih Karagümrük SK - Yeni Malatyaspor
12.09.2020 | Sivasspor - Alanyaspor
12.09.2020 | Göztepe - Denizlispor
12.09.2020 | Galatasaray SK - Gaziantep
13.09.2020 | Kayserispor - Kasımpaşa
13.09.2020 | Ankaragücü - BB Erzurumspor
13.09.2020 | Antalyaspor - Gençlerbirliği
13.09.2020 | Trabzonspor - Beşiktaş
14.09.2020 | Hatayspor - Başakşehir
18.09.2020 | Yeni Malatyaspor - Göztepe
19.09.2020 | Gençlerbirliği - Konyaspor
19.09.2020 | Denizlispor - Trabzonspor
19.09.2020 | Alanyaspor - Kayserispor
19.09.2020 | Beşiktaş - Antalyaspor
20.09.2020 | BB Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 | Kasımpaşa - Rizespor
20.09.2020 | Gaziantep - Fatih Karagümrük SK
20.09.2020 | Başakşehir - Galatasaray SK
21.09.2020 | Fenerbahçe - Hatayspor
25.09.2020 | Fatih Karagümrük SK - Başakşehir
26.09.2020 | Kayserispor - BB Erzurumspor
26.09.2020 | Göztepe - Gaziantep
26.09.2020 | Hatayspor - Kasımpaşa
26.09.2020 | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
27.09.2020 | Rizespor - Alanyaspor
27.09.2020 | Sivasspor - Ankaragücü
27.09.2020 | Konyaspor - Beşiktaş
27.09.2020 | Galatasaray SK - Fenerbahçe
28.09.2020 | Antalyaspor - Denizlispor
02.10.2020 | Ankaragücü - Kayserispor
02.10.2020 | Gaziantep - Trabzonspor
03.10.2020 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
03.10.2020 | BB Erzurumspor - Rizespor
03.10.2020 | Başakşehir - Göztepe
03.10.2020 | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük SK
04.10.2020 | Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 | Alanyaspor - Hatayspor
04.10.2020 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
04.10.2020 | Kasımpaşa - Galatasaray SK
17.10.2020 | Rizespor - Ankaragücü
17.10.2020 | Konyaspor - Yeni Malatyaspor
17.10.2020 | Kayserispor - Sivasspor
17.10.2020 | Trabzonspor - Başakşehir
18.10.2020 | Hatayspor - BB Erzurumspor
18.10.2020 | Antalyaspor - Gaziantep
18.10.2020 | Fatih Karagümrük SK - Kasımpaşa
18.10.2020 | Göztepe - Fenerbahçe
19.10.2020 | Gençlerbirliği - Denizlispor
19.10.2020 | Galatasaray SK - Alanyaspor
23.10.2020 | Kasımpaşa - Göztepe
24.10.2020 | Ankaragücü - Hatayspor
24.10.2020 | Gaziantep - Konyaspor
24.10.2020 | Başakşehir - Antalyaspor
24.10.2020 | BB Erzurumspor - Galatasaray SK
25.10.2020 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
25.10.2020 | Alanyaspor - Fatih Karagümrük SK
25.10.2020 | Fenerbahçe - Trabzonspor
26.10.2020 | Denizlispor - Beşiktaş
26.10.2020 | Sivasspor - Rizespor
30.10.2020 | Fatih Karagümrük SK - BB Erzurumspor
30.10.2020 | Trabzonspor - Kasımpaşa
31.10.2020 | Gençlerbirliği - Gaziantep
31.10.2020 | Göztepe - Alanyaspor
31.10.2020 | Galatasaray SK - Ankaragücü
01.11.2020 | Rizespor - Kayserispor
01.11.2020 | Konyaspor - Başakşehir
01.11.2020 | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
02.11.2020 | Hatayspor - Sivasspor
02.11.2020 | Antalyaspor - Fenerbahçe
06.11.2020 | Gaziantep - Beşiktaş
07.11.2020 | Kasımpaşa - Antalyaspor
07.11.2020 | BB Erzurumspor - Göztepe
07.11.2020 | Alanyaspor - Trabzonspor
07.11.2020 | Fenerbahçe - Konyaspor
08.11.2020 | Yeni Malatyaspor - Denizlispor
08.11.2020 | Ankaragücü - Fatih Karagümrük SK
08.11.2020 | Kayserispor - Hatayspor
08.11.2020 | Başakşehir - Gençlerbirliği
08.11.2020 | Sivasspor - Galatasaray SK
21.11.2020 | Fatih Karagümrük SK - Sivasspor
21.11.2020 | Denizlispor - Gaziantep
21.11.2020 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 | Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 | Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 | Konyaspor - Kasımpaşa
22.11.2020 | Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 | Antalyaspor - Alanyaspor
22.11.2020 | Trabzonspor - BB Erzurumspor
23.11.2020 | Galatasaray SK - Kayserispor
27.11.2020 | Ankaragücü - Trabzonspor
28.11.2020 | Gaziantep - Yeni Malatyaspor
28.11.2020 | Başakşehir - Denizlispor
28.11.2020 | Rizespor - Galatasaray SK
29.11.2020 | BB Erzurumspor - Antalyaspor
29.11.2020 | Kasımpaşa - Gençlerbirliği
29.11.2020 | Alanyaspor - Konyaspor
29.11.2020 | Fenerbahçe - Beşiktaş
30.11.2020 | Kayserispor - Fatih Karagümrük SK
30.11.2020 | Sivasspor - Göztepe
04.12.2020 | Beşiktaş - Kasımpaşa
05.12.2020 | Göztepe - Kayserispor
05.12.2020 | Gençlerbirliği - Alanyaspor
05.12.2020 | Konyaspor - BB Erzurumspor
05.12.2020 | Yeni Malatyaspor - Başakşehir
05.12.2020 | Galatasaray SK - Hatayspor
06.12.2020 | Fatih Karagümrük SK - Rizespor
06.12.2020 | Antalyaspor - Ankaragücü
06.12.2020 | Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 | Trabzonspor - Sivasspor
09.12.2020 | Göztepe - Alanyaspor
09.12.2020 | Hatayspor - BB Erzurumspor
11.12.2020 | Kasımpaşa - Denizlispor
12.12.2020 | Hatayspor - Fatih Karagümrük SK
12.12.2020 | Rizespor - Göztepe
12.12.2020 | Kayserispor - Trabzonspor
12.12.2020 | Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 | BB Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 | Alanyaspor - Beşiktaş
13.12.2020 | Başakşehir - Gaziantep
14.12.2020 | Sivasspor - Antalyaspor
15.12.2020 | Ankaragücü - Hatayspor
18.12.2020 | Fatih Karagümrük SK - Galatasaray SK
19.12.2020 | Göztepe - Hatayspor
19.12.2020 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
19.12.2020 | Trabzonspor - Rizespor
19.12.2020 | Gaziantep - Fenerbahçe
20.12.2020 | Gençlerbirliği - Ankaragücü
20.12.2020 | Denizlispor - Alanyaspor
20.12.2020 | Beşiktaş - BB Erzurumspor
21.12.2020 | Antalyaspor - Kayserispor
21.12.2020 | Konyaspor - Sivasspor
22.12.2020 | Hatayspor - Trabzonspor
22.12.2020 | Galatasaray SK - Göztepe
23.12.2020 | BB Erzurumspor - Denizlispor
23.12.2020 | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2020 | Kasımpaşa - Gaziantep
23.12.2020 | Fenerbahçe - Başakşehir
24.12.2020 | Kayserispor - Konyaspor
24.12.2020 | Sivasspor - Gençlerbirliği
24.12.2020 | Rizespor - Antalyaspor
24.12.2020 | Ankaragücü - Beşiktaş
26.12.2020 | Göztepe - Fatih Karagümrük SK
26.12.2020 | Trabzonspor - Galatasaray SK
27.12.2020 | Gaziantep - Alanyaspor
27.12.2020 | Denizlispor - Ankaragücü
27.12.2020 | Başakşehir - Kasımpaşa
28.12.2020 | Gençlerbirliği - Kayserispor
28.12.2020 | Konyaspor - Rizespor
28.12.2020 | Antalyaspor - Hatayspor
28.12.2020 | Beşiktaş - Sivasspor
02.01.2021 | Sivasspor - Denizlispor
02.01.2021 | BB Erzurumspor - Gaziantep
02.01.2021 | Alanyaspor - Başakşehir
02.01.2021 | Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
02.01.2021 | Galatasaray SK - Antalyaspor
02.01.2021 | Hatayspor - Konyaspor
03.01.2021 | Rizespor - Gençlerbirliği
03.01.2021 | Fatih Karagümrük SK - Trabzonspor
03.01.2021 | Kayserispor - Beşiktaş
04.01.2021 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
05.01.2021 | Yeni Malatyaspor - Sivasspor
05.01.2021 | Gaziantep - Ankaragücü
05.01.2021 | Konyaspor - Galatasaray SK
06.01.2021 | Denizlispor - Kayserispor
06.01.2021 | Trabzonspor - Göztepe
06.01.2021 | Gençlerbirliği - Hatayspor
06.01.2021 | Başakşehir - BB Erzurumspor
06.01.2021 | Beşiktaş - Rizespor
06.01.2021 | Antalyaspor - Fatih Karagümrük SK
07.01.2021 | Fenerbahçe - Alanyaspor
09.01.2021 | Sivasspor - Gaziantep
09.01.2021 | Göztepe - Antalyaspor
09.01.2021 | Kayserispor - Yeni Malatyaspor
09.01.2021 | Galatasaray SK - Gençlerbirliği
10.01.2021 | Fatih Karagümrük SK - Konyaspor
10.01.2021 | Rizespor - Denizlispor
10.01.2021 | Ankaragücü - Başakşehir
10.01.2021 | Hatayspor - Beşiktaş
11.01.2021 | BB Erzurumspor - Fenerbahçe
11.01.2021 | Alanyaspor - Kasımpaşa
15.01.2021 | Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük SK
16.01.2021 | Konyaspor - Göztepe
16.01.2021 | Gaziantep - Kayserispor
16.01.2021 | Başakşehir - Sivasspor
16.01.2021 | Antalyaspor - Trabzonspor
17.01.2021 | Denizlispor - Hatayspor
17.01.2021 | Yeni Malatyaspor - Rizespor
17.01.2021 | Beşiktaş - Galatasaray SK
18.01.2021 | Fenerbahçe - Ankaragücü
18.01.2021 | Kasımpaşa - BB Erzurumspor
20.01.2021 | Fatih Karagümrük SK - Beşiktaş
20.01.2021 | Sivasspor - Fenerbahçe
20.01.2021 | Galatasaray SK - Denizlispor
20.01.2021 | Trabzonspor - Konyaspor
20.01.2021 | Kayserispor - Başakşehir
20.01.2021 | Rizespor - Gaziantep
20.01.2021 | Ankaragücü - Kasımpaşa
20.01.2021 | BB Erzurumspor - Alanyaspor
20.01.2021 | Göztepe - Gençlerbirliği
20.01.2021 | Hatayspor - Yeni Malatyaspor
24.01.2021 | Gençlerbirliği - Trabzonspor
24.01.2021 | Beşiktaş - Göztepe
24.01.2021 | Konyaspor - Antalyaspor
24.01.2021 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray SK
24.01.2021 | Başakşehir - Rizespor
24.01.2021 | Fenerbahçe - Kayserispor
24.01.2021 | Kasımpaşa - Sivasspor
24.01.2021 | Gaziantep - Hatayspor
24.01.2021 | Alanyaspor - Ankaragücü
24.01.2021 | Denizlispor - Fatih Karagümrük SK
31.01.2021 | Beşiktaş - Trabzonspor
31.01.2021 | Denizlispor - Göztepe
31.01.2021 | Gençlerbirliği - Antalyaspor
31.01.2021 | Gaziantep - Galatasaray SK
31.01.2021 | Fenerbahçe - Rizespor
31.01.2021 | Kasımpaşa - Kayserispor
31.01.2021 | Alanyaspor - Sivasspor
31.01.2021 | Başakşehir - Hatayspor
31.01.2021 | BB Erzurumspor - Ankaragücü
31.01.2021 | Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük SK
03.02.2021 | Antalyaspor - Beşiktaş
03.02.2021 | Hatayspor - Fenerbahçe
03.02.2021 | Trabzonspor - Denizlispor
03.02.2021 | Galatasaray SK - Başakşehir
03.02.2021 | Fatih Karagümrük SK - Gaziantep
03.02.2021 | Rizespor - Kasımpaşa
03.02.2021 | Kayserispor - Alanyaspor
03.02.2021 | Konyaspor - Gençlerbirliği
03.02.2021 | Göztepe - Yeni Malatyaspor
03.02.2021 | Sivasspor - BB Erzurumspor
07.02.2021 | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
07.02.2021 | Gaziantep - Göztepe
07.02.2021 | Denizlispor - Antalyaspor
07.02.2021 | Fenerbahçe - Galatasaray SK
07.02.2021 | Alanyaspor - Rizespor
07.02.2021 | BB Erzurumspor - Kayserispor
07.02.2021 | Ankaragücü - Sivasspor
07.02.2021 | Beşiktaş - Konyaspor
07.02.2021 | Kasımpaşa - Hatayspor
07.02.2021 | Başakşehir - Fatih Karagümrük SK
14.02.2021 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
14.02.2021 | Fatih Karagümrük SK - Fenerbahçe
14.02.2021 | Konyaspor - Denizlispor
14.02.2021 | Göztepe - Başakşehir
14.02.2021 | Kayserispor - Ankaragücü
14.02.2021 | Trabzonspor - Gaziantep
14.02.2021 | Galatasaray SK - Kasımpaşa
14.02.2021 | Hatayspor - Alanyaspor
14.02.2021 | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
14.02.2021 | Rizespor - BB Erzurumspor
21.02.2021 | Başakşehir - Trabzonspor
21.02.2021 | Fenerbahçe - Göztepe
21.02.2021 | Gaziantep - Antalyaspor
21.02.2021 | Alanyaspor - Galatasaray SK
21.02.2021 | Ankaragücü - Rizespor
21.02.2021 | Sivasspor - Kayserispor
21.02.2021 | Yeni Malatyaspor - Konyaspor
21.02.2021 | BB Erzurumspor - Hatayspor
21.02.2021 | Kasımpaşa - Fatih Karagümrük SK
21.02.2021 | Denizlispor - Gençlerbirliği
28.02.2021 | Trabzonspor - Fenerbahçe
28.02.2021 | Beşiktaş - Denizlispor
28.02.2021 | Rizespor - Sivasspor
28.02.2021 | Antalyaspor - Başakşehir
28.02.2021 | Hatayspor - Ankaragücü
28.02.2021 | Konyaspor - Gaziantep
28.02.2021 | Göztepe - Kasımpaşa
28.02.2021 | Fatih Karagümrük SK - Alanyaspor
28.02.2021 | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
28.02.2021 | Galatasaray SK - BB Erzurumspor
03.03.2021 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
03.03.2021 | Kasımpaşa - Trabzonspor
03.03.2021 | Alanyaspor - Göztepe
03.03.2021 | Fenerbahçe - Antalyaspor
03.03.2021 | Ankaragücü - Galatasaray SK
03.03.2021 | Kayserispor - Rizespor
03.03.2021 | Başakşehir - Konyaspor
03.03.2021 | Sivasspor - Hatayspor
03.03.2021 | BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük SK
03.03.2021 | Gaziantep - Gençlerbirliği
07.03.2021 | Konyaspor - Fenerbahçe
07.03.2021 | Hatayspor - Kayserispor
07.03.2021 | Galatasaray SK - Sivasspor
07.03.2021 | Gençlerbirliği - Başakşehir
07.03.2021 | Fatih Karagümrük SK - Ankaragücü
07.03.2021 | Beşiktaş - Gaziantep
07.03.2021 | Antalyaspor - Kasımpaşa
07.03.2021 | Trabzonspor - Alanyaspor
07.03.2021 | Denizlispor - Yeni Malatyaspor
07.03.2021 | Göztepe - BB Erzurumspor
14.03.2021 | BB Erzurumspor - Trabzonspor
14.03.2021 | Başakşehir - Beşiktaş
14.03.2021 | Ankaragücü - Göztepe
14.03.2021 | Alanyaspor - Antalyaspor
14.03.2021 | Gaziantep - Denizlispor
14.03.2021 | Kayserispor - Galatasaray SK
14.03.2021 | Kasımpaşa - Konyaspor
14.03.2021 | Rizespor - Hatayspor
14.03.2021 | Sivasspor - Fatih Karagümrük SK
14.03.2021 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği
21.03.2021 | Beşiktaş - Fenerbahçe
21.03.2021 | Galatasaray SK - Rizespor
21.03.2021 | Fatih Karagümrük SK - Kayserispor
21.03.2021 | Göztepe - Sivasspor
21.03.2021 | Denizlispor - Başakşehir
21.03.2021 | Trabzonspor - Ankaragücü
21.03.2021 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep
21.03.2021 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
21.03.2021 | Konyaspor - Alanyaspor
21.03.2021 | Antalyaspor - BB Erzurumspor
04.04.2021 | Kasımpaşa - Beşiktaş
04.04.2021 | Sivasspor - Trabzonspor
04.04.2021 | Ankaragücü - Antalyaspor
04.04.2021 | Kayserispor - Göztepe
04.04.2021 | Fenerbahçe - Denizlispor
04.04.2021 | Hatayspor - Galatasaray SK
04.04.2021 | BB Erzurumspor - Konyaspor
04.04.2021 | Rizespor - Fatih Karagümrük SK
04.04.2021 | Alanyaspor - Gençlerbirliği
04.04.2021 | Başakşehir - Yeni Malatyaspor
07.04.2021 | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
07.04.2021 | Göztepe - Rizespor
07.04.2021 | Trabzonspor - Kayserispor
07.04.2021 | Antalyaspor - Sivasspor
07.04.2021 | Gaziantep - Başakşehir
07.04.2021 | Fatih Karagümrük SK - Hatayspor
07.04.2021 | Konyaspor - Ankaragücü
07.04.2021 | Denizlispor - Kasımpaşa
07.04.2021 | Beşiktaş - Alanyaspor
07.04.2021 | Gençlerbirliği - BB Erzurumspor
11.04.2021 | BB Erzurumspor - Beşiktaş
11.04.2021 | Rizespor - Trabzonspor
11.04.2021 | Hatayspor - Göztepe
11.04.2021 | Kayserispor - Antalyaspor
11.04.2021 | Alanyaspor - Denizlispor
11.04.2021 | Sivasspor - Konyaspor
11.04.2021 | Galatasaray SK - Fatih Karagümrük SK
11.04.2021 | Fenerbahçe - Gaziantep
11.04.2021 | Ankaragücü - Gençlerbirliği
11.04.2021 | Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
18.04.2021 | Başakşehir - Fenerbahçe
18.04.2021 | Göztepe - Galatasaray SK
18.04.2021 | Antalyaspor - Rizespor
18.04.2021 | Konyaspor - Kayserispor
18.04.2021 | Gençlerbirliği - Sivasspor
18.04.2021 | Trabzonspor - Hatayspor
18.04.2021 | Beşiktaş - Ankaragücü
18.04.2021 | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
18.04.2021 | Gaziantep - Kasımpaşa
18.04.2021 | Denizlispor - BB Erzurumspor
21.04.2021 | Sivasspor - Beşiktaş
21.04.2021 | Galatasaray SK - Trabzonspor
21.04.2021 | Fatih Karagümrük SK - Göztepe
21.04.2021 | Hatayspor - Antalyaspor
21.04.2021 | Ankaragücü - Denizlispor
21.04.2021 | Rizespor - Konyaspor
21.04.2021 | Kasımpaşa - Başakşehir
21.04.2021 | Alanyaspor - Gaziantep
21.04.2021 | Kayserispor - Gençlerbirliği
21.04.2021 | BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
25.04.2021 | Antalyaspor - Galatasaray SK
25.04.2021 | Gençlerbirliği - Rizespor
25.04.2021 | Beşiktaş - Kayserispor
25.04.2021 | Denizlispor - Sivasspor
25.04.2021 | Konyaspor - Hatayspor
25.04.2021 | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
25.04.2021 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük SK
25.04.2021 | Fenerbahçe - Kasımpaşa
25.04.2021 | Başakşehir - Alanyaspor
25.04.2021 | Gaziantep - BB Erzurumspor
28.04.2021 | Rizespor - Beşiktaş
28.04.2021 | Göztepe - Trabzonspor
28.04.2021 | Alanyaspor - Fenerbahçe
28.04.2021 | Fatih Karagümrük SK - Antalyaspor
28.04.2021 | Kayserispor - Denizlispor
28.04.2021 | Galatasaray SK - Konyaspor
28.04.2021 | BB Erzurumspor - Başakşehir
28.04.2021 | Ankaragücü - Gaziantep
28.04.2021 | Hatayspor - Gençlerbirliği
28.04.2021 | Sivasspor - Yeni Malatyaspor
02.05.2021 | Antalyaspor - Göztepe
02.05.2021 | Gençlerbirliği - Galatasaray SK
02.05.2021 | Denizlispor - Rizespor
02.05.2021 | Yeni Malatyaspor - Kayserispor
02.05.2021 | Gaziantep - Sivasspor
02.05.2021 | Beşiktaş - Hatayspor
02.05.2021 | Başakşehir - Ankaragücü
02.05.2021 | Konyaspor - Fatih Karagümrük SK
02.05.2021 | Kasımpaşa - Alanyaspor
02.05.2021 | Fenerbahçe - BB Erzurumspor
09.05.2021 | Galatasaray SK - Beşiktaş
09.05.2021 | Ankaragücü - Fenerbahçe
09.05.2021 | Trabzonspor - Antalyaspor
09.05.2021 | Hatayspor - Denizlispor
09.05.2021 | Göztepe - Konyaspor
09.05.2021 | Sivasspor - Başakşehir
09.05.2021 | Kayserispor - Gaziantep
09.05.2021 | BB Erzurumspor - Kasımpaşa
09.05.2021 | Rizespor - Yeni Malatyaspor
09.05.2021 | Fatih Karagümrük SK - Gençlerbirliği
12.05.2021 | Konyaspor - Trabzonspor
12.05.2021 | Gençlerbirliği - Göztepe
12.05.2021 | Denizlispor - Galatasaray SK
12.05.2021 | Gaziantep - Rizespor
12.05.2021 | Başakşehir - Kayserispor
12.05.2021 | Fenerbahçe - Sivasspor
12.05.2021 | Kasımpaşa - Ankaragücü
12.05.2021 | Yeni Malatyaspor - Hatayspor
12.05.2021 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük SK
12.05.2021 | Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.05.2021 | Göztepe - Beşiktaş
16.05.2021 | Kayserispor - Fenerbahçe
16.05.2021 | Fatih Karagümrük SK - Denizlispor
16.05.2021 | Antalyaspor - Konyaspor
16.05.2021 | Rizespor - Başakşehir
16.05.2021 | Hatayspor - Gaziantep
16.05.2021 | Sivasspor - Kasımpaşa
16.05.2021 | Ankaragücü - Alanyaspor
16.05.2021 | Trabzonspor - Gençlerbirliği
16.05.2021 | Galatasaray SK - Yeni Malatyaspor
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Süper Lig 20/21 Sezonu
Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçı
Süper Lig 20/21
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