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MAÇLAR
11.01.2019 | Fenerbahçe - AZ Alkmaar
04.01.2019 | Odin 59 - EVV Eindhoven
05.01.2019 | Tampereen Ilves - TPV
05.01.2019 | Sparta Rotterdam - FC Utrecht
05.01.2019 | Mainz 05 - TUS Marienborn
05.01.2019 | Waalwijk - Katwijk
06.01.2019 | Municipal - CD Aguila
06.01.2019 | Roda JC Kerkrade - Lierse Kempenzonen
06.01.2019 | Kaizer Chiefs - Werder Bremen
06.01.2019 | Hannover 96 - NEC Nijmegen
06.01.2019 | Vfb Stuttgart - FC Utrecht
06.01.2019 | VfL Wolfsburg - Vitesse Arnhem
07.01.2019 | Borussia Mönchengladbach U23 - Den Bosch
07.01.2019 | M'gladbach - Magdeburg
07.01.2019 | Nürnberg - Zwolle
07.01.2019 | Holstein Kiel - Yellow-Red Mechelen
07.01.2019 | Borussia Dortmund - Fortuna Dusseldorf
07.01.2019 | NAC Breda - ST. Truidense VV
08.01.2019 | Nakhon Pathom United FC - Uitm FC
08.01.2019 | Galatasaray - Eskişehirspor
08.01.2019 | Bayer Leverkusen - FC Twente Enschede
08.01.2019 | Genclerbirligi SK - MTK Budapeşte FC
08.01.2019 | FC Luzern - FC Winterthur
08.01.2019 | Dordrecht - FC Osss
08.01.2019 | SV Darmstadt 1898 - SV Wehen Wiesbaden
08.01.2019 | Trabzonspor - ADO Den Haag
08.01.2019 | Standart Liege - Mainz 05
08.01.2019 | FC Viktoria Plzen - TJ Jiskra Usti nad Orlici
08.01.2019 | Köln - FC Groningen
09.01.2019 | AC Sparta Prag - SK Dynamo Ceske Budejovice
09.01.2019 | FC Spartak Trnava - 1.SC Znojmo FK
09.01.2019 | Erzgebirge Aue - Hallescher
09.01.2019 | Jena - Neugersdorf
09.01.2019 | AC Sparta Prag - SK Dynamo Ceske Budejovice
09.01.2019 | FC Zürih - FC Aarau
09.01.2019 | Hertha Berlin - DSC Arminia Bielefeld
09.01.2019 | 1860 Münih - Josko Ried
09.01.2019 | FC Chiasso - FC Lugano
09.01.2019 | FK Mlada Boleslav - FC Viktoria Zizkov
09.01.2019 | Zulte - Hannover 96
09.01.2019 | Magdeburg - Shenzhen FC
10.01.2019 | FC Ingolstadt - SC Heerenveen
10.01.2019 | FC Ingolstadt - SC Heerenveen
10.01.2019 | KRC Genk - Fortuna Sittard
10.01.2019 | Antalyaspor - Sandhausen
10.01.2019 | FC Ingolstadt - SC Heerenveen
10.01.2019 | Altınordu FK - Atiker Konyaspor
10.01.2019 | KAA Gent - Holstein Kiel
10.01.2019 | KV RS Waasland Beveren - Kickers Würzburg
10.01.2019 | FC Utrecht - KV Oostende
10.01.2019 | Fortuna Dusseldorf - Emmen
11.01.2019 | Mictlan - Deportivo Catocha
11.01.2019 | Mezokovesd SE - Vasas FC
11.01.2019 | Hoffenheim - ST. Truidense VV
11.01.2019 | Magdeburg - Karlsruher SC
11.01.2019 | Sisaket FC - Ubon Umt Utd
11.01.2019 | 1. FC Saarbrucken - SV Wehen Wiesbaden
11.01.2019 | Erzgebirge Aue - FC Hansa Rostock
11.01.2019 | Antalyaspor - Partizan Tiran
11.01.2019 | Unterhaching - Ulm 1846
11.01.2019 | Bayer Leverkusen - Zwolle
11.01.2019 | FC Rostov - KS Kukesi
11.01.2019 | FC Basel 1893 - FC Aarau
11.01.2019 | Cercle Brugge - Vfb Stuttgart
11.01.2019 | Trabzonspor - MTK Budapeşte FC
11.01.2019 | Medipol Başakşehir - ADO Den Haag
11.01.2019 | Schalke 04 - KRC Genk
11.01.2019 | Horn - SV Leobendorf
11.01.2019 | Bursaspor - Yeni Malatyaspor
11.01.2019 | Bayer Leverkusen - SC Preussen 06 Munster
11.01.2019 | Paide Flora - Flora Tallinn
11.01.2019 | M'gladbach - Standart Liege
11.01.2019 | Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam
11.01.2019 | Vitesse Arnhem - Livingston FC
11.01.2019 | FC Vevey United - Servette FC
12.01.2019 | Millonarios FC - Atletico Nacional
12.01.2019 | FC Viktoria Zizkov - Bohemians Prag 1905
12.01.2019 | Mainz 05 - SC Freiburg
12.01.2019 | Cegledi VSE - Dabas FC
12.01.2019 | Feyenoord Rotterdam - Karlsruher SC
12.01.2019 | NK Lokomotiva Zagreb - HNK Gorica
12.01.2019 | VfL Wolfsburg - Rijeka
12.01.2019 | Energie Cottbus - AC Sparta Prag
12.01.2019 | SC Freiburg - Mainz 05
12.01.2019 | Auerbach 1906 - Zwickau
12.01.2019 | Beşiktaş - Greuther Furth
13.01.2019 | America Cali - Independiente SF
13.01.2019 | SC Paderborn - SV Meppen 1912
13.01.2019 | Sandhausen - FC Hansa Rostock
13.01.2019 | FC Wil 1900 - Grasshoppers Club Zurich
13.01.2019 | Hannover 96 - Heracles Almelo
13.01.2019 | FC Rubin Kazan - Diosgyör
13.01.2019 | Tampere United - FC KTP
14.01.2019 | FC Tambov - FC Fakel Voronezh
14.01.2019 | SV Darmstadt 1898 - 1860 Münih
15.01.2019 | America Cali - Atletico Nacional
15.01.2019 | Erzgebirge Aue - FC Sion
15.01.2019 | SG Dynamo Dresden - FC Zürih
16.01.2019 | Independiente SF - Millonarios FC
16.01.2019 | FC Nizhny Novgorod - Torpedo Armavir
16.01.2019 | VfL Bochum - CSKA Sofya
17.01.2019 | FC Rubin Kazan - FC Viitorul Constanta
17.01.2019 | FC Ingolstadt - Hallescher
18.01.2019 | FC SKA-Khabarovsk - Atyrau
18.01.2019 | FC Basel 1893 - Puskas Akademia FC
18.01.2019 | Independiente SF - Atletico Nacional
18.01.2019 | Odense Boldklub - Holstein Kiel
18.01.2019 | E. Braunschweig - FC Rot-Weiss Erfurt
19.01.2019 | Millonarios FC - America Cali
19.01.2019 | Chemnitzer - Hallescher
19.01.2019 | FC Nizhny Novgorod - FC Rotor
19.01.2019 | VfL Bochum - FC Dinamo Kiev
20.01.2019 | SG Dynamo Dresden - FC Aarau
20.01.2019 | SG Dynamo Dresden - Grasshoppers Club Zurich
20.01.2019 | Jena - Erzgebirge Aue
21.01.2019 | Servette FC - MSV Duisburg
21.01.2019 | FC Spartak Moskova - FC Rostov
22.01.2019 | Vendsyssel FF - Grasshoppers Club Zurich
22.01.2019 | SC Paderborn - SV Darmstadt 1898
22.01.2019 | Greuther Furth - Sandhausen
22.01.2019 | FC Basel 1893 - FC Krasnodar
22.01.2019 | FC Zenit St Petersburg - FC Lokomotiv Moskova
23.01.2019 | BSC Young Boys - FC Schaffhausen
24.01.2019 | Chemnitzer - Grasshoppers Club Zurich
24.01.2019 | FC Yenisey Krasnoyarsk - FC Viitorul Constanta
25.01.2019 | FC Zenit St Petersburg - FC Spartak Moskova
25.01.2019 | FC Rostov - FC Lokomotiv Moskova
26.01.2019 | BSG Wismut Gera - Lokomotiv Leipzig
28.01.2019 | FC SKA-Khabarovsk - FC Fakel Voronezh
28.01.2019 | FC Rostov - FC Zenit St Petersburg
29.01.2019 | FC Spartak Moskova - FC Lokomotiv Moskova
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