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MAÇLAR
19.10.2019 | Antalyaspor - Gençlerbirliği
16.08.2019 | Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.08.2019 | Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.08.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
17.08.2019 | Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
18.08.2019 | Konyaspor - MKE Ankaragücü
18.08.2019 | Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
18.08.2019 | Göztepe - Antalyaspor
18.08.2019 | Kasımpaşa - Trabzonspor
19.08.2019 | Fenerbahçe - Gaziantep FK
23.08.2019 | Beşiktaş - Göztepe
24.08.2019 | MKE Ankaragücü - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.08.2019 | Alanyaspor - Kasımpaşa
24.08.2019 | Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
25.08.2019 | Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor
25.08.2019 | Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.08.2019 | Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
25.08.2019 | Galatasaray - Konyaspor
26.08.2019 | Gaziantep FK - Gençlerbirliği
30.08.2019 | Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
30.08.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
31.08.2019 | Konyaspor - Antalyaspor
31.08.2019 | Göztepe - Yukatel Denizlispor
31.08.2019 | Beşiktaş - Çaykur Rizespor
01.09.2019 | Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
01.09.2019 | Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
01.09.2019 | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
01.09.2019 | Fenerbahçe - Trabzonspor
13.09.2019 | Galatasaray - Kasımpaşa
14.09.2019 | Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
14.09.2019 | Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
14.09.2019 | Gaziantep FK - Beşiktaş
15.09.2019 | MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
15.09.2019 | Çaykur Rizespor - Göztepe
15.09.2019 | Yukatel Denizlispor - Konyaspor
15.09.2019 | Trabzonspor - Gençlerbirliği
16.09.2019 | Alanyaspor - Fenerbahçe
20.09.2019 | Göztepe - Konyaspor
21.09.2019 | Kasımpaşa - Antalyaspor
21.09.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor
21.09.2019 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
22.09.2019 | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
22.09.2019 | Gençlerbirliği - Alanyaspor
22.09.2019 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray
23.09.2019 | Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
23.09.2019 | Beşiktaş - Medipol Başakşehir
27.09.2019 | Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
28.09.2019 | Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa
28.09.2019 | Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.09.2019 | Galatasaray - Fenerbahçe
29.09.2019 | Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
29.09.2019 | MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
29.09.2019 | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
29.09.2019 | Trabzonspor - Beşiktaş
30.09.2019 | Gaziantep FK - Göztepe
04.10.2019 | Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor
04.10.2019 | Fenerbahçe - Antalyaspor
05.10.2019 | Kasımpaşa - Konyaspor
05.10.2019 | Göztepe - İstikbal Mobilya Kayserispor
05.10.2019 | Gençlerbirliği - Galatasaray
06.10.2019 | Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
06.10.2019 | Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 | Gaziantep FK - Medipol Başakşehir
06.10.2019 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor
18.10.2019 | Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
19.10.2019 | Medipol Başakşehir - Göztepe
19.10.2019 | Trabzonspor - Gaziantep FK
19.10.2019 | MKE Ankaragücü - Beşiktaş
20.10.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa
20.10.2019 | Alanyaspor - Çaykur Rizespor
20.10.2019 | Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe
21.10.2019 | Konyaspor - Yeni Malatyaspor
25.10.2019 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
26.10.2019 | Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor
26.10.2019 | Gaziantep FK - Alanyaspor
26.10.2019 | Fenerbahçe - Konyaspor
27.10.2019 | Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
27.10.2019 | Göztepe - Kasımpaşa
27.10.2019 | Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor
27.10.2019 | Beşiktaş - Galatasaray
28.10.2019 | Medipol Başakşehir - Trabzonspor
01.11.2019 | Galatasaray - Çaykur Rizespor
02.11.2019 | Trabzonspor - Göztepe
02.11.2019 | Alanyaspor - Medipol Başakşehir
02.11.2019 | Antalyaspor - Beşiktaş
03.11.2019 | Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor
03.11.2019 | Konyaspor - Gençlerbirliği
03.11.2019 | Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 | MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
10.11.2019 | Beşiktaş - Yukatel Denizlispor
10.11.2019 | Fenerbahçe - Kasımpaşa
10.11.2019 | Göztepe - Yeni Malatyaspor
10.11.2019 | Trabzonspor - Alanyaspor
10.11.2019 | Çaykur Rizespor - Antalyaspor
10.11.2019 | Demir Grup Sivasspor - Konyaspor
10.11.2019 | Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
10.11.2019 | Gaziantep FK - Galatasaray
10.11.2019 | Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor
24.11.2019 | Antalyaspor - Gaziantep FK
24.11.2019 | Galatasaray - Medipol Başakşehir
24.11.2019 | Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor
24.11.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
24.11.2019 | Konyaspor - Beşiktaş
24.11.2019 | MKE Ankaragücü - Trabzonspor
24.11.2019 | Kasımpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 | Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
01.12.2019 | Beşiktaş - İstikbal Mobilya Kayserispor
01.12.2019 | Trabzonspor - Galatasaray
01.12.2019 | Göztepe - Fenerbahçe
01.12.2019 | Çaykur Rizespor - Konyaspor
01.12.2019 | Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
01.12.2019 | Medipol Başakşehir - Antalyaspor
01.12.2019 | Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor
01.12.2019 | Alanyaspor - MKE Ankaragücü
01.12.2019 | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
07.12.2019 | MKE Ankaragücü - Göztepe
08.12.2019 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği
08.12.2019 | Antalyaspor - Trabzonspor
08.12.2019 | Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir
08.12.2019 | Galatasaray - Alanyaspor
08.12.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor
08.12.2019 | Konyaspor - Gaziantep FK
08.12.2019 | Kasımpaşa - Beşiktaş
08.12.2019 | Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
15.12.2019 | Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
15.12.2019 | Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
15.12.2019 | Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
15.12.2019 | Galatasaray - MKE Ankaragücü
15.12.2019 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe
15.12.2019 | Medipol Başakşehir - Konyaspor
15.12.2019 | Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor
15.12.2019 | Gençlerbirliği - Göztepe
15.12.2019 | Alanyaspor - Antalyaspor
22.12.2019 | Fenerbahçe - Beşiktaş
22.12.2019 | Antalyaspor - MKE Ankaragücü
22.12.2019 | Göztepe - Galatasaray
22.12.2019 | Yukatel Denizlispor - Alanyaspor
22.12.2019 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
22.12.2019 | Konyaspor - Trabzonspor
22.12.2019 | Kasımpaşa - Gaziantep FK
22.12.2019 | Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor
22.12.2019 | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
29.12.2019 | Beşiktaş - Gençlerbirliği
29.12.2019 | Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
29.12.2019 | Galatasaray - Antalyaspor
29.12.2019 | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
29.12.2019 | Demir Grup Sivasspor - Göztepe
29.12.2019 | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
29.12.2019 | MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor
29.12.2019 | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor
29.12.2019 | Alanyaspor - Konyaspor
19.01.2020 | Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
19.01.2020 | Trabzonspor - Kasımpaşa
19.01.2020 | Antalyaspor - Göztepe
19.01.2020 | Galatasaray - Yukatel Denizlispor
19.01.2020 | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19.01.2020 | Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor
19.01.2020 | MKE Ankaragücü - Konyaspor
19.01.2020 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
19.01.2020 | Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
26.01.2020 | Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
26.01.2020 | Göztepe - Beşiktaş
26.01.2020 | Yukatel Denizlispor - Antalyaspor
26.01.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
26.01.2020 | Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor
26.01.2020 | Konyaspor - Galatasaray
26.01.2020 | Kasımpaşa - Alanyaspor
26.01.2020 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK
26.01.2020 | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
02.02.2020 | Trabzonspor - Fenerbahçe
02.02.2020 | Antalyaspor - Konyaspor
02.02.2020 | Yukatel Denizlispor - Göztepe
02.02.2020 | Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
02.02.2020 | Çaykur Rizespor - Beşiktaş
02.02.2020 | Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
02.02.2020 | MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
02.02.2020 | Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor
02.02.2020 | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
09.02.2020 | Beşiktaş - Gaziantep FK
09.02.2020 | Fenerbahçe - Alanyaspor
09.02.2020 | Göztepe - Çaykur Rizespor
09.02.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Antalyaspor
09.02.2020 | Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
09.02.2020 | Konyaspor - Yukatel Denizlispor
09.02.2020 | Kasımpaşa - Galatasaray
09.02.2020 | Gençlerbirliği - Trabzonspor
09.02.2020 | Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16.02.2020 | Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
16.02.2020 | Antalyaspor - Kasımpaşa
16.02.2020 | Galatasaray - Yeni Malatyaspor
16.02.2020 | Yukatel Denizlispor - İstikbal Mobilya Kayserispor
16.02.2020 | Konyaspor - Göztepe
16.02.2020 | Medipol Başakşehir - Beşiktaş
16.02.2020 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
16.02.2020 | Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
16.02.2020 | Alanyaspor - Gençlerbirliği
23.02.2020 | Fenerbahçe - Galatasaray
23.02.2020 | Göztepe - Gaziantep FK
23.02.2020 | Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 | Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
23.02.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Konyaspor
23.02.2020 | Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
23.02.2020 | Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor
23.02.2020 | Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
23.02.2020 | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
01.03.2020 | Trabzonspor - Çaykur Rizespor
01.03.2020 | Antalyaspor - Fenerbahçe
01.03.2020 | Yukatel Denizlispor - Yeni Malatyaspor
01.03.2020 | Galatasaray - Gençlerbirliği
01.03.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Göztepe
01.03.2020 | Konyaspor - Kasımpaşa
01.03.2020 | Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
01.03.2020 | MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
01.03.2020 | Alanyaspor - Beşiktaş
08.03.2020 | Beşiktaş - MKE Ankaragücü
08.03.2020 | Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
08.03.2020 | Göztepe - Medipol Başakşehir
08.03.2020 | Çaykur Rizespor - Alanyaspor
08.03.2020 | Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
08.03.2020 | Gaziantep FK - Trabzonspor
08.03.2020 | Kasımpaşa - İstikbal Mobilya Kayserispor
08.03.2020 | Gençlerbirliği - Antalyaspor
08.03.2020 | Yeni Malatyaspor - Konyaspor
15.03.2020 | Trabzonspor - Medipol Başakşehir
15.03.2020 | Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
15.03.2020 | Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
15.03.2020 | Galatasaray - Beşiktaş
15.03.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Yeni Malatyaspor
15.03.2020 | Konyaspor - Fenerbahçe
15.03.2020 | MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
15.03.2020 | Kasımpaşa - Göztepe
15.03.2020 | Alanyaspor - Gaziantep FK
22.03.2020 | Beşiktaş - Antalyaspor
22.03.2020 | Fenerbahçe - İstikbal Mobilya Kayserispor
22.03.2020 | Göztepe - Trabzonspor
22.03.2020 | Çaykur Rizespor - Galatasaray
22.03.2020 | Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
22.03.2020 | Medipol Başakşehir - Alanyaspor
22.03.2020 | Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
22.03.2020 | Gençlerbirliği - Konyaspor
22.03.2020 | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
05.04.2020 | Antalyaspor - Çaykur Rizespor
05.04.2020 | Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
05.04.2020 | Galatasaray - Gaziantep FK
05.04.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Gençlerbirliği
05.04.2020 | Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
05.04.2020 | MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
05.04.2020 | Kasımpaşa - Fenerbahçe
05.04.2020 | Alanyaspor - Trabzonspor
05.04.2020 | Yeni Malatyaspor - Göztepe
12.04.2020 | Beşiktaş - Konyaspor
12.04.2020 | Trabzonspor - MKE Ankaragücü
12.04.2020 | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
12.04.2020 | Göztepe - Alanyaspor
12.04.2020 | Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
12.04.2020 | Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
12.04.2020 | Medipol Başakşehir - Galatasaray
12.04.2020 | Gaziantep FK - Antalyaspor
12.04.2020 | Gençlerbirliği - Kasımpaşa
19.04.2020 | Fenerbahçe - Göztepe
19.04.2020 | Antalyaspor - Medipol Başakşehir
19.04.2020 | Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK
19.04.2020 | Galatasaray - Trabzonspor
19.04.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş
19.04.2020 | Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.04.2020 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
19.04.2020 | Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.04.2020 | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
26.04.2020 | Beşiktaş - Kasımpaşa
26.04.2020 | Trabzonspor - Antalyaspor
26.04.2020 | Göztepe - MKE Ankaragücü
26.04.2020 | Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor
26.04.2020 | Demir Grup Sivasspor - Yeni Malatyaspor
26.04.2020 | Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
26.04.2020 | Gaziantep FK - Konyaspor
26.04.2020 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
26.04.2020 | Alanyaspor - Galatasaray
03.05.2020 | Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
03.05.2020 | Göztepe - Gençlerbirliği
03.05.2020 | Antalyaspor - Alanyaspor
03.05.2020 | Yukatel Denizlispor - Trabzonspor
03.05.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Gaziantep FK
03.05.2020 | Konyaspor - Medipol Başakşehir
03.05.2020 | MKE Ankaragücü - Galatasaray
03.05.2020 | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
03.05.2020 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
10.05.2020 | Trabzonspor - Konyaspor
10.05.2020 | Beşiktaş - Fenerbahçe
10.05.2020 | Galatasaray - Göztepe
10.05.2020 | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor
10.05.2020 | Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği
10.05.2020 | Medipol Başakşehir - İstikbal Mobilya Kayserispor
10.05.2020 | MKE Ankaragücü - Antalyaspor
10.05.2020 | Gaziantep FK - Kasımpaşa
10.05.2020 | Alanyaspor - Yukatel Denizlispor
17.05.2020 | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
17.05.2020 | Göztepe - Demir Grup Sivasspor
17.05.2020 | Antalyaspor - Galatasaray
17.05.2020 | Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü
17.05.2020 | İstikbal Mobilya Kayserispor - Trabzonspor
17.05.2020 | Konyaspor - Alanyaspor
17.05.2020 | Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
17.05.2020 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
17.05.2020 | Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
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Süper Lig 19/20 Sezonu
Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı
Süper Lig 19/20
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