15.05.2025 | 01:00 | Defensa Y Justicia-CD Universidad Catolica del Ecuador | Copa Sudamericana | 5. Hafta

Defensa Y Justicia ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Mendez, Jose tarafından yönetilen Defensa Y Justicia-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Norberto Tomaghello Stadı'nda oynanıyor. Defensa Y Justicia-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Defensa Y Justicia-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 15.05.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Mendez, Jose