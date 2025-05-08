08.05.2025 | 01:00 | Cerro Largo FC-CD Universidad Catolica del Ecuador | Copa Sudamericana | 4. Hafta

Cerro Largo FC ile CD Universidad Catolica del Ecuador 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Mendez Chavez, Ivo Nigel tarafından yönetilen Cerro Largo FC-CD Universidad Catolica del Ecuador maçı, Estadio Centenario Stadı'nda oynanıyor. Cerro Largo FC-CD Universidad Catolica del Ecuador maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Cerro Largo FC-CD Universidad Catolica del Ecuador
Maçın Tarihi ve Saati: 08.05.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Mendez Chavez, Ivo Nigel