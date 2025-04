Maçları Filtrele

23.04.2025 | Melgar - Academia Puerto Cabello 05.03.2025 | CD Universidad Catolica - Palestino 05.03.2025 | Sportiva Luqueno - Sportivo Ameliano 05.03.2025 | FC Universitario de Vinto - CA Nacional Potosi 05.03.2025 | Asociacion Deportiva Tarma - CS Cienciano 06.03.2025 | Union Espanola - CD Everton Vina Del Mar 06.03.2025 | Racing Club Montevideo - Montevideo Wanderers 06.03.2025 | Academia Puerto Cabello - Metropolitanos FC 06.03.2025 | Club Aurora - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 06.03.2025 | CD Once Caldas - Millonarios FC 06.03.2025 | Mushuc Runa SC - Orense SC 07.03.2025 | Club Guarani - CS 2 de Mayo 07.03.2025 | Cerro Largo FC - Danubio 07.03.2025 | CD Junior FC - America de Cali 07.03.2025 | Atletico Grau - Cusco FC 07.03.2025 | Deportivo La Guaira - Caracas FC 07.03.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - SD Aucas 02.04.2025 | Cerro Largo FC - Defensa Y Justicia 02.04.2025 | CA Boston River - Club Guarani 02.04.2025 | CA Nacional Potosi - CA Independiente Avellaneda 02.04.2025 | Union de Santa Fe - Cruzeiro EC MG 02.04.2025 | Deportes Iquique - Caracas FC 02.04.2025 | CS Cienciano - Atletico Mineiro MG 02.04.2025 | CD Once Caldas - Fluminense FC RJ 03.04.2025 | SC Corinthians SP - CA Huracan 03.04.2025 | Melgar - CR Vasco da Gama RJ 03.04.2025 | EC Vitoria BA - CD Universidad Catolica del Ecuador 03.04.2025 | Racing Club Montevideo - America de Cali 03.04.2025 | Sportiva Luqueno - Gremio FB Porto Alegrense RS 03.04.2025 | Atletico Grau - CD Godoy Cruz 04.04.2025 | Academia Puerto Cabello - Atletico Lanus 04.04.2025 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Union Espanola 04.04.2025 | Cerro Largo FC - Defensa Y Justicia 04.04.2025 | Mushuc Runa SC - Palestino 09.04.2025 | CA Independiente Avellaneda - CA Boston River 09.04.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Atletico Grau 09.04.2025 | Caracas FC - CS Cienciano 09.04.2025 | America de Cali - SC Corinthians SP 09.04.2025 | CD Godoy Cruz - Sportiva Luqueno 09.04.2025 | CR Vasco da Gama RJ - Academia Puerto Cabello 10.04.2025 | CA Huracan - Racing Club Montevideo 10.04.2025 | Palestino - Union de Santa Fe 10.04.2025 | Cruzeiro EC MG - Mushuc Runa SC 10.04.2025 | Atletico Lanus - Melgar 10.04.2025 | Union Espanola - CD Once Caldas 11.04.2025 | Defensa Y Justicia - EC Vitoria BA 11.04.2025 | Club Guarani - CA Nacional Potosi 11.04.2025 | Atletico Mineiro MG - Deportes Iquique 11.04.2025 | Fluminense FC RJ - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 11.04.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Cerro Largo FC 23.04.2025 | CA Boston River - CA Nacional Potosi 23.04.2025 | Club Guarani - CA Independiente Avellaneda 23.04.2025 | CR Vasco da Gama RJ - Atletico Lanus 23.04.2025 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - CD Once Caldas