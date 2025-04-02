02.04.2025 | 01:00 | CA Nacional Potosi-CA Independiente Avellaneda | Copa Sudamericana | 1. Hafta

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02.04.2025 | CA Nacional Potosi - CA Independiente Avellaneda 05.03.2025 | CD Universidad Catolica - Palestino 05.03.2025 | FC Universitario de Vinto - CA Nacional Potosi 05.03.2025 | Sportiva Luqueno - Sportivo Ameliano 05.03.2025 | Asociacion Deportiva Tarma - CS Cienciano 06.03.2025 | Racing Club Montevideo - Montevideo Wanderers 06.03.2025 | Union Espanola - CD Everton Vina Del Mar 06.03.2025 | Club Aurora - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 06.03.2025 | Academia Puerto Cabello - Metropolitanos FC 06.03.2025 | CD Once Caldas - Millonarios FC 06.03.2025 | Mushuc Runa SC - Orense SC 07.03.2025 | Cerro Largo FC - Danubio 07.03.2025 | Club Guarani - CS 2 de Mayo 07.03.2025 | Atletico Grau - Cusco FC 07.03.2025 | CD Junior FC - America de Cali 07.03.2025 | Deportivo La Guaira - Caracas FC 07.03.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - SD Aucas 02.04.2025 | Deportes Iquique - Caracas FC 02.04.2025 | Cerro Largo FC - Defensa Y Justicia 02.04.2025 | CA Boston River - Club Guarani 02.04.2025 | Union de Santa Fe - Cruzeiro EC MG 02.04.2025 | CD Once Caldas - Fluminense FC RJ 02.04.2025 | CS Cienciano - Atletico Mineiro MG