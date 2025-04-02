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CONMEBOL Sudamericana 2025
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02.04.2025 | 01:00 | CA Nacional Potosi-CA Independiente Avellaneda | Copa Sudamericana | 1. Hafta

CA Nacional Potosi ile CA Independiente Avellaneda 2025 Copa Sudamericana yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Alves Batista, Edina tarafından yönetilen CA Nacional Potosi-CA Independiente Avellaneda maçı, Estadio Victor Agustín Ugarte Stadı'nda oynanıyor. CA Nacional Potosi-CA Independiente Avellaneda maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Nacional Potosi-CA Independiente Avellaneda
Maçın Tarihi ve Saati: 02.04.2025 / 01:00
Maçın Hakemi: Alves Batista, Edina

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