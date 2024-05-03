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Canlı Skor Belçika Süper Lig,Kadınlar Süper Lig,Kadınlar 23/24 Sezonu FC Femina White Star Woluwe - Sporting du Pays de Charleroi maçı
Süper Lig,Kadınlar 23/24
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03.05.2024 | 21:30 | FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi | Süper Lig,Kadınlar | 6. Hafta

FC Femina White Star Woluwe ile Sporting du Pays de Charleroi 23/24 Süper Lig,Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi maçı, Communal Fallon Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FC Femina White Star Woluwe-Sporting du Pays de Charleroi
Maçın Tarihi ve Saati: 03.05.2024 / 21:30
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