22.04.2024 | 20:30 | Ciudad de Bolivar-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 5. Hafta

Ciudad de Bolivar ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Ciudad de Bolivar-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Municipal Eva Peron Stadı'nda oynanıyor. Ciudad de Bolivar-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Ciudad de Bolivar-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 22.04.2024 / 20:30
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