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Torneo Federal A 2024
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07.04.2024 | 22:00 | Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 3. Hafta

Independiente de Chivilcoy ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Raul Orlando Lungarzo Stadium Stadı'nda oynanıyor. Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente de Chivilcoy-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 07.04.2024 / 22:00
Maçın Hakemi:

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