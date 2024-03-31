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Canlı Skor Rusya 2. Liga, Division B, Grup 1 2. Liga, Division B, Grup 1 2024 Sezonu FC Legion-Dynamo Makhachkala - FC Kuban Holding Pavlovskaya maçı
2. Liga, Division B, Grup 1 2024
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31.03.2024 | 16:00 | FC Legion-Dynamo Makhachkala-FC Kuban Holding Pavlovskaya | 2. Liga, Division B, Grup 1 | 2. Hafta

FC Legion-Dynamo Makhachkala ile FC Kuban Holding Pavlovskaya 2024 2. Liga, Division B, Grup 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FC Legion-Dynamo Makhachkala-FC Kuban Holding Pavlovskaya maçı, Dynamo Stadium Stadı'nda oynanıyor. FC Legion-Dynamo Makhachkala-FC Kuban Holding Pavlovskaya maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FC Legion-Dynamo Makhachkala-FC Kuban Holding Pavlovskaya
Maçın Tarihi ve Saati: 31.03.2024 / 16:00
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