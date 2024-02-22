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CONCACAF Şampiyonlar Ligi 2024
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22.02.2024 | 04:00 | CA Independiente de la Chorrera-New England Revolution | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 1. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile New England Revolution 2024 CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-New England Revolution maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez Stadı'nda oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-New England Revolution maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-New England Revolution
Maçın Tarihi ve Saati: 22.02.2024 / 04:00
Maçın Hakemi:

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