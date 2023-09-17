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Torneo Federal A 2023
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17.09.2023 | 22:00 | Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 31. Hafta

Union de Sunchales ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2023 Torneo Federal A 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, La Fortaleza'nde oynanıyor. Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Union de Sunchales-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 17.09.2023 / 22:00
Maçın Hakemi:

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