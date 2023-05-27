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Botola 2 22/23
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27.05.2023 | 19:00 | ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca | Botola 2 | 27. Hafta

ASS Association Sportive de Sale ile Racing Athletic Club Casablanca 22/23 Botola 2 27. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca maçı, Stade Boubker Ammar'nde oynanıyor. ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: ASS Association Sportive de Sale-Racing Athletic Club Casablanca
Maçın Tarihi ve Saati: 27.05.2023 / 19:00
Maçın Hakemi:

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