30.04.2023 | Calcio Catania - Santa Maria Cilento 18.09.2022 | Ragusa Calcio - Calcio Catania 18.09.2022 | San Luca Calcio - Vibonese Calcio 18.09.2022 | ASD Licata 1931 - US Castrovillari Calcio 18.09.2022 | Santa Maria Cilento - AC Locri 1909 18.09.2022 | ASD Sancataldese Calcio - Citta Di Sant Agata 18.09.2022 | Aversa Normanna - ASD Paterno Calcio 18.09.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - ASD Cittanova Calcio 18.09.2022 | Trapani Calcio - US Mariglianese 18.09.2022 | FC Lamezia Terme - Asd Canicatti 28.09.2022 | Asd Canicatti - ASD Citta Di Acireale 1946 28.09.2022 | Citta Di Sant Agata - Aversa Normanna 28.09.2022 | US Mariglianese - Ragusa Calcio 28.09.2022 | Vibonese Calcio - ASD Licata 1931 28.09.2022 | ASD Cittanova Calcio - ASD Sancataldese Calcio 28.09.2022 | ASD Paterno Calcio - Santa Maria Cilento 28.09.2022 | US Castrovillari Calcio - FC Lamezia Terme 28.09.2022 | Calcio Catania - San Luca Calcio 02.10.2022 | ASD Licata 1931 - Calcio Catania 02.10.2022 | Vibonese Calcio - US Castrovillari Calcio 02.10.2022 | Ragusa Calcio - AC Locri 1909 02.10.2022 | Santa Maria Cilento - Citta Di Sant Agata 02.10.2022 | Trapani Calcio - ASD Paterno Calcio 02.10.2022 | Aversa Normanna - ASD Cittanova Calcio 02.10.2022 | San Luca Calcio - US Mariglianese 02.10.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - FC Lamezia Terme 02.10.2022 | ASD Sancataldese Calcio - Asd Canicatti 05.10.2022 | US Castrovillari Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 05.10.2022 | Asd Canicatti - Aversa Normanna 05.10.2022 | Calcio Catania - Vibonese Calcio 05.10.2022 | Citta Di Sant Agata - Trapani Calcio 05.10.2022 | ASD Paterno Calcio - Ragusa Calcio 05.10.2022 | US Mariglianese - ASD Licata 1931 05.10.2022 | FC Lamezia Terme - ASD Sancataldese Calcio 05.10.2022 | AC Locri 1909 - San Luca Calcio 05.10.2022 | ASD Cittanova Calcio - Santa Maria Cilento 09.10.2022 | ASD Sancataldese Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 09.10.2022 | Calcio Catania - US Castrovillari Calcio 09.10.2022 | ASD Licata 1931 - AC Locri 1909 09.10.2022 | Ragusa Calcio - Citta Di Sant Agata 09.10.2022 | San Luca Calcio - ASD Paterno Calcio 09.10.2022 | Trapani Calcio - ASD Cittanova Calcio 09.10.2022 | Vibonese Calcio - US Mariglianese 09.10.2022 | Aversa Normanna - FC Lamezia Terme 09.10.2022 | Santa Maria Cilento - Asd Canicatti 12.10.2022 | AC Locri 1909 - Trapani Calcio 16.10.2022 | US Mariglianese - Calcio Catania 16.10.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Aversa Normanna 16.10.2022 | AC Locri 1909 - Vibonese Calcio 16.10.2022 | Asd Canicatti - Trapani Calcio 16.10.2022 | ASD Cittanova Calcio - Ragusa Calcio 16.10.2022 | ASD Paterno Calcio - ASD Licata 1931 16.10.2022 | US Castrovillari Calcio - ASD Sancataldese Calcio 16.10.2022 | Citta Di Sant Agata - San Luca Calcio 16.10.2022 | FC Lamezia Terme - Santa Maria Cilento 19.10.2022 | Santa Maria Cilento - ASD Citta Di Acireale 1946 19.10.2022 | US Mariglianese - US Castrovillari Calcio 19.10.2022 | Aversa Normanna - ASD Sancataldese Calcio 19.10.2022 | Calcio Catania - AC Locri 1909 19.10.2022 | ASD Licata 1931 - Citta Di Sant Agata 19.10.2022 | Vibonese Calcio - ASD Paterno Calcio 19.10.2022 | San Luca Calcio - ASD Cittanova Calcio 19.10.2022 | Trapani Calcio - FC Lamezia Terme 19.10.2022 | Ragusa Calcio - Asd Canicatti 23.10.2022 | ASD Paterno Calcio - Calcio Catania 23.10.2022 | US Castrovillari Calcio - Aversa Normanna 23.10.2022 | Citta Di Sant Agata - Vibonese Calcio 23.10.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Trapani Calcio 23.10.2022 | FC Lamezia Terme - Ragusa Calcio 23.10.2022 | ASD Cittanova Calcio - ASD Licata 1931 23.10.2022 | Asd Canicatti - San Luca Calcio 23.10.2022 | ASD Sancataldese Calcio - Santa Maria Cilento 23.10.2022 | AC Locri 1909 - US Mariglianese 30.10.2022 | Ragusa Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 30.10.2022 | Santa Maria Cilento - Aversa Normanna 30.10.2022 | AC Locri 1909 - US Castrovillari Calcio 30.10.2022 | Trapani Calcio - ASD Sancataldese Calcio 30.10.2022 | Calcio Catania - Citta Di Sant Agata 30.10.2022 | US Mariglianese - ASD Paterno Calcio 30.10.2022 | Vibonese Calcio - ASD Cittanova Calcio 30.10.2022 | San Luca Calcio - FC Lamezia Terme 30.10.2022 | ASD Licata 1931 - Asd Canicatti 06.11.2022 | ASD Cittanova Calcio - Calcio Catania 06.11.2022 | Asd Canicatti - Vibonese Calcio 06.11.2022 | Aversa Normanna - Trapani Calcio 06.11.2022 | ASD Sancataldese Calcio - Ragusa Calcio 06.11.2022 | FC Lamezia Terme - ASD Licata 1931 06.11.2022 | ASD Paterno Calcio - AC Locri 1909 06.11.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - San Luca Calcio 06.11.2022 | US Castrovillari Calcio - Santa Maria Cilento 06.11.2022 | Citta Di Sant Agata - US Mariglianese 13.11.2022 | ASD Licata 1931 - ASD Citta Di Acireale 1946 13.11.2022 | Ragusa Calcio - Aversa Normanna 13.11.2022 | ASD Paterno Calcio - US Castrovillari Calcio 13.11.2022 | San Luca Calcio - ASD Sancataldese Calcio 13.11.2022 | AC Locri 1909 - Citta Di Sant Agata 13.11.2022 | Trapani Calcio - Santa Maria Cilento 13.11.2022 | US Mariglianese - ASD Cittanova Calcio 13.11.2022 | Vibonese Calcio - FC Lamezia Terme 13.11.2022 | Calcio Catania - Asd Canicatti 20.11.2022 | FC Lamezia Terme - Calcio Catania 20.11.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Vibonese Calcio 20.11.2022 | US Castrovillari Calcio - Trapani Calcio 20.11.2022 | Santa Maria Cilento - Ragusa Calcio 20.11.2022 | ASD Sancataldese Calcio - ASD Licata 1931 20.11.2022 | ASD Cittanova Calcio - AC Locri 1909 20.11.2022 | Citta Di Sant Agata - ASD Paterno Calcio 20.11.2022 | Aversa Normanna - San Luca Calcio 20.11.2022 | Asd Canicatti - US Mariglianese 27.11.2022 | Calcio Catania - ASD Citta Di Acireale 1946 27.11.2022 | ASD Licata 1931 - Aversa Normanna 27.11.2022 | Ragusa Calcio - Trapani Calcio 27.11.2022 | Citta Di Sant Agata - US Castrovillari Calcio 27.11.2022 | Vibonese Calcio - ASD Sancataldese Calcio 27.11.2022 | San Luca Calcio - Santa Maria Cilento 27.11.2022 | ASD Paterno Calcio - ASD Cittanova Calcio 27.11.2022 | US Mariglianese - FC Lamezia Terme 27.11.2022 | AC Locri 1909 - Asd Canicatti 04.12.2022 | ASD Sancataldese Calcio - Calcio Catania 04.12.2022 | Aversa Normanna - Vibonese Calcio 04.12.2022 | US Castrovillari Calcio - Ragusa Calcio 04.12.2022 | Santa Maria Cilento - ASD Licata 1931 04.12.2022 | FC Lamezia Terme - AC Locri 1909 04.12.2022 | ASD Cittanova Calcio - Citta Di Sant Agata 04.12.2022 | Asd Canicatti - ASD Paterno Calcio 04.12.2022 | Trapani Calcio - San Luca Calcio 04.12.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - US Mariglianese 11.12.2022 | AC Locri 1909 - ASD Citta Di Acireale 1946 11.12.2022 | Calcio Catania - Aversa Normanna 11.12.2022 | ASD Licata 1931 - Trapani Calcio 11.12.2022 | San Luca Calcio - Ragusa Calcio 11.12.2022 | ASD Cittanova Calcio - US Castrovillari Calcio 11.12.2022 | US Mariglianese - ASD Sancataldese Calcio 11.12.2022 | Vibonese Calcio - Santa Maria Cilento 11.12.2022 | ASD Paterno Calcio - FC Lamezia Terme 11.12.2022 | Citta Di Sant Agata - Asd Canicatti 18.12.2022 | Santa Maria Cilento - Calcio Catania 18.12.2022 | Trapani Calcio - Vibonese Calcio 18.12.2022 | Ragusa Calcio - ASD Licata 1931 18.12.2022 | San Luca Calcio - US Castrovillari Calcio 18.12.2022 | ASD Sancataldese Calcio - AC Locri 1909 18.12.2022 | FC Lamezia Terme - Citta Di Sant Agata 18.12.2022 | ASD Citta Di Acireale 1946 - ASD Paterno Calcio 18.12.2022 | Asd Canicatti - ASD Cittanova Calcio 18.12.2022 | Aversa Normanna - US Mariglianese 21.12.2022 | Citta Di Sant Agata - ASD Citta Di Acireale 1946 21.12.2022 | AC Locri 1909 - Aversa Normanna 21.12.2022 | Calcio Catania - Trapani Calcio 21.12.2022 | Vibonese Calcio - Ragusa Calcio 21.12.2022 | ASD Paterno Calcio - ASD Sancataldese Calcio 21.12.2022 | ASD Licata 1931 - San Luca Calcio 21.12.2022 | US Mariglianese - Santa Maria Cilento 21.12.2022 | ASD Cittanova Calcio - FC Lamezia Terme 21.12.2022 | US Castrovillari Calcio - Asd Canicatti 08.01.2023 | ASD Cittanova Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 08.01.2023 | ASD Paterno Calcio - Aversa Normanna 08.01.2023 | US Mariglianese - Trapani Calcio 08.01.2023 | Calcio Catania - Ragusa Calcio 08.01.2023 | US Castrovillari Calcio - ASD Licata 1931 08.01.2023 | Citta Di Sant Agata - ASD Sancataldese Calcio 08.01.2023 | Vibonese Calcio - San Luca Calcio 08.01.2023 | AC Locri 1909 - Santa Maria Cilento 08.01.2023 | Asd Canicatti - FC Lamezia Terme 15.01.2023 | San Luca Calcio - Calcio Catania 15.01.2023 | ASD Licata 1931 - Vibonese Calcio 15.01.2023 | FC Lamezia Terme - US Castrovillari Calcio 15.01.2023 | Trapani Calcio - AC Locri 1909 15.01.2023 | Aversa Normanna - Citta Di Sant Agata 15.01.2023 | Santa Maria Cilento - ASD Paterno Calcio 15.01.2023 | ASD Sancataldese Calcio - ASD Cittanova Calcio 15.01.2023 | Ragusa Calcio - US Mariglianese 15.01.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Asd Canicatti 22.01.2023 | FC Lamezia Terme - ASD Citta Di Acireale 1946 22.01.2023 | ASD Cittanova Calcio - Aversa Normanna 22.01.2023 | US Castrovillari Calcio - Vibonese Calcio 22.01.2023 | ASD Paterno Calcio - Trapani Calcio 22.01.2023 | AC Locri 1909 - Ragusa Calcio 22.01.2023 | Calcio Catania - ASD Licata 1931 22.01.2023 | Asd Canicatti - ASD Sancataldese Calcio 22.01.2023 | US Mariglianese - San Luca Calcio 22.01.2023 | Citta Di Sant Agata - Santa Maria Cilento 29.01.2023 | Vibonese Calcio - Calcio Catania 29.01.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - US Castrovillari Calcio 29.01.2023 | San Luca Calcio - AC Locri 1909 29.01.2023 | Trapani Calcio - Citta Di Sant Agata 29.01.2023 | Ragusa Calcio - ASD Paterno Calcio 29.01.2023 | Santa Maria Cilento - ASD Cittanova Calcio 29.01.2023 | ASD Licata 1931 - US Mariglianese 29.01.2023 | ASD Sancataldese Calcio - FC Lamezia Terme 29.01.2023 | Aversa Normanna - Asd Canicatti 05.02.2023 | US Castrovillari Calcio - Calcio Catania 05.02.2023 | FC Lamezia Terme - Aversa Normanna 05.02.2023 | US Mariglianese - Vibonese Calcio 05.02.2023 | ASD Cittanova Calcio - Trapani Calcio 05.02.2023 | Citta Di Sant Agata - Ragusa Calcio 05.02.2023 | AC Locri 1909 - ASD Licata 1931 05.02.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - ASD Sancataldese Calcio 05.02.2023 | ASD Paterno Calcio - San Luca Calcio 05.02.2023 | Asd Canicatti - Santa Maria Cilento 12.02.2023 | Aversa Normanna - ASD Citta Di Acireale 1946 12.02.2023 | ASD Sancataldese Calcio - US Castrovillari Calcio 12.02.2023 | Vibonese Calcio - AC Locri 1909 12.02.2023 | San Luca Calcio - Citta Di Sant Agata 12.02.2023 | ASD Licata 1931 - ASD Paterno Calcio 12.02.2023 | Ragusa Calcio - ASD Cittanova Calcio 12.02.2023 | Calcio Catania - US Mariglianese 12.02.2023 | Santa Maria Cilento - FC Lamezia Terme 12.02.2023 | Trapani Calcio - Asd Canicatti 19.02.2023 | AC Locri 1909 - Calcio Catania 19.02.2023 | ASD Sancataldese Calcio - Aversa Normanna 19.02.2023 | ASD Paterno Calcio - Vibonese Calcio 19.02.2023 | FC Lamezia Terme - Trapani Calcio 19.02.2023 | Asd Canicatti - Ragusa Calcio 19.02.2023 | Citta Di Sant Agata - ASD Licata 1931 19.02.2023 | ASD Cittanova Calcio - San Luca Calcio 19.02.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Santa Maria Cilento 19.02.2023 | US Castrovillari Calcio - US Mariglianese 26.02.2023 | Trapani Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 26.02.2023 | Aversa Normanna - US Castrovillari Calcio 26.02.2023 | Santa Maria Cilento - ASD Sancataldese Calcio 26.02.2023 | US Mariglianese - AC Locri 1909 26.02.2023 | Vibonese Calcio - Citta Di Sant Agata 26.02.2023 | Calcio Catania - ASD Paterno Calcio 26.02.2023 | ASD Licata 1931 - ASD Cittanova Calcio 26.02.2023 | Ragusa Calcio - FC Lamezia Terme 26.02.2023 | San Luca Calcio - Asd Canicatti 05.03.2023 | Citta Di Sant Agata - Calcio Catania 05.03.2023 | ASD Cittanova Calcio - Vibonese Calcio 05.03.2023 | ASD Sancataldese Calcio - Trapani Calcio 05.03.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Ragusa Calcio 05.03.2023 | Asd Canicatti - ASD Licata 1931 05.03.2023 | US Castrovillari Calcio - AC Locri 1909 05.03.2023 | FC Lamezia Terme - San Luca Calcio 05.03.2023 | Aversa Normanna - Santa Maria Cilento 05.03.2023 | ASD Paterno Calcio - US Mariglianese 19.03.2023 | San Luca Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 19.03.2023 | Trapani Calcio - Aversa Normanna 19.03.2023 | Santa Maria Cilento - US Castrovillari Calcio 19.03.2023 | Ragusa Calcio - ASD Sancataldese Calcio 19.03.2023 | US Mariglianese - Citta Di Sant Agata 19.03.2023 | AC Locri 1909 - ASD Paterno Calcio 19.03.2023 | Calcio Catania - ASD Cittanova Calcio 19.03.2023 | ASD Licata 1931 - FC Lamezia Terme 19.03.2023 | Vibonese Calcio - Asd Canicatti 26.03.2023 | Asd Canicatti - Calcio Catania 26.03.2023 | FC Lamezia Terme - Vibonese Calcio 26.03.2023 | Santa Maria Cilento - Trapani Calcio 26.03.2023 | Aversa Normanna - Ragusa Calcio 26.03.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - ASD Licata 1931 26.03.2023 | Citta Di Sant Agata - AC Locri 1909 26.03.2023 | US Castrovillari Calcio - ASD Paterno Calcio 26.03.2023 | ASD Sancataldese Calcio - San Luca Calcio 26.03.2023 | ASD Cittanova Calcio - US Mariglianese 02.04.2023 | Vibonese Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 02.04.2023 | San Luca Calcio - Aversa Normanna 02.04.2023 | Trapani Calcio - US Castrovillari Calcio 02.04.2023 | ASD Licata 1931 - ASD Sancataldese Calcio 02.04.2023 | ASD Paterno Calcio - Citta Di Sant Agata 02.04.2023 | Ragusa Calcio - Santa Maria Cilento 02.04.2023 | AC Locri 1909 - ASD Cittanova Calcio 02.04.2023 | Calcio Catania - FC Lamezia Terme 02.04.2023 | US Mariglianese - Asd Canicatti 06.04.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Calcio Catania 06.04.2023 | ASD Sancataldese Calcio - Vibonese Calcio 06.04.2023 | Trapani Calcio - Ragusa Calcio 06.04.2023 | Aversa Normanna - ASD Licata 1931 06.04.2023 | Asd Canicatti - AC Locri 1909 06.04.2023 | US Castrovillari Calcio - Citta Di Sant Agata 06.04.2023 | ASD Cittanova Calcio - ASD Paterno Calcio 06.04.2023 | Santa Maria Cilento - San Luca Calcio 06.04.2023 | FC Lamezia Terme - US Mariglianese 16.04.2023 | US Mariglianese - ASD Citta Di Acireale 1946 16.04.2023 | Vibonese Calcio - Aversa Normanna 16.04.2023 | San Luca Calcio - Trapani Calcio 16.04.2023 | Ragusa Calcio - US Castrovillari Calcio 16.04.2023 | Calcio Catania - ASD Sancataldese Calcio 16.04.2023 | ASD Licata 1931 - Santa Maria Cilento 16.04.2023 | Citta Di Sant Agata - ASD Cittanova Calcio 16.04.2023 | AC Locri 1909 - FC Lamezia Terme 16.04.2023 | ASD Paterno Calcio - Asd Canicatti 23.04.2023 | Aversa Normanna - Calcio Catania 23.04.2023 | Santa Maria Cilento - Vibonese Calcio 23.04.2023 | Trapani Calcio - ASD Licata 1931 23.04.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - AC Locri 1909 23.04.2023 | Asd Canicatti - Citta Di Sant Agata 23.04.2023 | FC Lamezia Terme - ASD Paterno Calcio 23.04.2023 | Ragusa Calcio - San Luca Calcio 23.04.2023 | US Castrovillari Calcio - ASD Cittanova Calcio 23.04.2023 | ASD Sancataldese Calcio - US Mariglianese 30.04.2023 | ASD Paterno Calcio - ASD Citta Di Acireale 1946 30.04.2023 | US Mariglianese - Aversa Normanna 30.04.2023 | Vibonese Calcio - Trapani Calcio 30.04.2023 | ASD Licata 1931 - Ragusa Calcio 30.04.2023 | AC Locri 1909 - ASD Sancataldese Calcio 30.04.2023 | US Castrovillari Calcio - San Luca Calcio 30.04.2023 | Citta Di Sant Agata - FC Lamezia Terme 30.04.2023 | ASD Cittanova Calcio - Asd Canicatti 07.05.2023 | Trapani Calcio - Calcio Catania 07.05.2023 | Ragusa Calcio - Vibonese Calcio 07.05.2023 | San Luca Calcio - ASD Licata 1931 07.05.2023 | Asd Canicatti - US Castrovillari Calcio 07.05.2023 | Aversa Normanna - AC Locri 1909 07.05.2023 | ASD Citta Di Acireale 1946 - Citta Di Sant Agata 07.05.2023 | ASD Sancataldese Calcio - ASD Paterno Calcio 07.05.2023 | FC Lamezia Terme - ASD Cittanova Calcio 07.05.2023 | Santa Maria Cilento - US Mariglianese