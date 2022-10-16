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Torneo Federal A 2022
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16.10.2022 | 22:00 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Club Atletico Parana | Torneo Federal A | 34. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile Club Atletico Parana 2022 Torneo Federal A 34. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Club Atletico Parana maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Club Atletico Parana maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-Club Atletico Parana
Maçın Tarihi ve Saati: 16.10.2022 / 22:00
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