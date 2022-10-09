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Torneo Federal A 2022
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09.10.2022 | 22:30 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-Villa Mitre de Bahia Blanca | Torneo Federal A | 33. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile Villa Mitre de Bahia Blanca 2022 Torneo Federal A 33. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-Villa Mitre de Bahia Blanca maçı, Coloso Barrio Talleres'nde oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-Villa Mitre de Bahia Blanca maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-Villa Mitre de Bahia Blanca
Maçın Tarihi ve Saati: 09.10.2022 / 22:30
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