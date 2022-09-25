25.09.2022 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Bolivar (Arg) | Torneo Federal A | 31. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Club Bolivar (Arg) 2022 Torneo Federal A 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Bolivar (Arg) maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Bolivar (Arg) maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Club Bolivar (Arg)
Maçın Tarihi ve Saati: 25.09.2022 / 22:00
Maçın Hakemi: