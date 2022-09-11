11.09.2022 | 04:00 | Central Norte Salta-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay | Torneo Federal A | 29. Hafta

Central Norte Salta ile Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay 2022 Torneo Federal A 29. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Central Norte Salta-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı, Padre Ernesto Martearena'nde oynanıyor. Central Norte Salta-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Central Norte Salta-Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 11.09.2022 / 04:00
Maçın Hakemi: