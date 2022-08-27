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Torneo Federal A 2022
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27.08.2022 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 27. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2022 Torneo Federal A 27. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 27.08.2022 / 22:00
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