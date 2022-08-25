25.08.2022 | 03:00 | Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Sarmiento de Resistencia | Torneo Federal A | 26. Hafta

Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay ile CA Sarmiento de Resistencia 2022 Torneo Federal A 26. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Sarmiento de Resistencia maçı, Estadio Manuel Y Ramon Nunez'nde oynanıyor. Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Sarmiento de Resistencia maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia Y Esgrima De Concepcion Del Uruguay-CA Sarmiento de Resistencia
Maçın Tarihi ve Saati: 25.08.2022 / 03:00
Maçın Hakemi: