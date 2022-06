Maçları Filtrele

24.06.2022 | CSKA Moskova - FK Veles Moscow 31.12.2021 | Pumas Unam - Cruz Azul 04.01.2022 | Wolfsburg - Paderborn 05.01.2022 | Karlsruher - Club Brugge 06.01.2022 | FC Groningen - SV Meppen 1912 06.01.2022 | SV Rodinghausen - Osnabrück 07.01.2022 | Hansa Rostock - München 07.01.2022 | Fortuna Cologne - Duisburg 07.01.2022 | Jena - FSV Zwickau 07.01.2022 | Willem II Tilburg - SC Cambuur 07.01.2022 | Willem II Tilburg - FC Utrecht 07.01.2022 | KAA Gent - AZ Alkmaar 07.01.2022 | DJK Teutonia St. Toenis - Krefelder FC Uerdingen 05 08.01.2022 | Budaorsi SC - Vac FC 08.01.2022 | FC Fastav Zlin - SK Lisen 08.01.2022 | Club Brugge - Feyenoord Rotterdam 08.01.2022 | Vitesse Arnhem - Servette Geneva 08.01.2022 | NK Lokomotiva Zagreb - Aluminij Kidricevo 08.01.2022 | Young Boys Bern - FC Thun 08.01.2022 | FC Utrecht - SC Heerenveen 08.01.2022 | SC Kriens - FC Luzern 11.01.2022 | GNK Dinamo Zagreb - Olimpija Ljubljana 11.01.2022 | FC Wil 1900 - Grasshoppers Club Zurich 11.01.2022 | KMSK Deinze - Diosgyör 12.01.2022 | NK Istra 1961 - OFK Zarkovo 12.01.2022 | FC Viktoria Plzen - 1 FK Pribram 12.01.2022 | Sparta Prague - MFK Chrudim 12.01.2022 | Wisla Krakow - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 12.01.2022 | FC Lugano - FC Basel 1893 12.01.2022 | HNK Rijeka - NK Domzale 12.01.2022 | Young Boys Bern - Servette Geneva 12.01.2022 | FK Austria Wien - Wiener Sport-Club 12.01.2022 | Bonner - Siegburger SV 04 12.01.2022 | SC Westfalia 1904 Herne - SV Sodingen 13.01.2022 | PFC Slavya Sofya - FK Hebar Pazardzhik 13.01.2022 | NK Lokomotiva Zagreb - FK Iskra Danilovgrad 13.01.2022 | KS Lechia Gdansk - FC Botosani 13.01.2022 | NK Dugopolje - NK Opatija 13.01.2022 | UD Ibiza - Santa Eulalia 14.01.2022 | Real Union Irun - Eibar 14.01.2022 | WKS Slask Wroclaw - KS Warta Poznan 14.01.2022 | Hobro IK - Randers FC 14.01.2022 | HNK Gorica - NK Radomlje 14.01.2022 | RKS Rakow Czestochowa - Rapid Bucuresti 1923 14.01.2022 | Austria Lustenau - WSG Tirol 14.01.2022 | AS Trencin - SK Sigma Olomouc 14.01.2022 | FC Salzburg - SKU Amstetten 14.01.2022 | Viborg FF - Jammerbugt FC 14.01.2022 | KSV 1919 - SC Kalsdorf 14.01.2022 | 1. Wiener Neustadter SC - Young Violets Wien 14.01.2022 | BK Frem - AB Gladsaxe 15.01.2022 | Colo Colo - U. Chile 15.01.2022 | FC Viktoria Plzen - FK Usti Nad Labem 15.01.2022 | Rekord Bielsko Biala - GKS Katowice 15.01.2022 | GKS Piast Gliwice - LKS Goczalkowice-Zdroj 15.01.2022 | Polonia Bytom - Skra Czestochowa 15.01.2022 | MSK Zilina - FK Zeleziarne Podbrezova 15.01.2022 | SK Dynamo Ceske Budejovice - 1 FK Pribram 15.01.2022 | SK Lisen - FC Stk 1914 Samorin 15.01.2022 | Dabas FC - Budaorsi SC 15.01.2022 | SC Sopron - Papai Perutz FC 15.01.2022 | NK Istra 1961 - Acs Foresta Suceava 15.01.2022 | NK Domzale - Budafoki Mte 15.01.2022 | CD Eldense - Ucam Murcia 15.01.2022 | Hutnik Krakow - RKS Garbarnia Krakow 15.01.2022 | Rapid Wien II - SV Stripfing 15.01.2022 | Kolding IF - SonderjyskE 15.01.2022 | Lausanne-Sport - FC Stade Ouchy 15.01.2022 | CS Mioveni - Fotbal Club FCSB 15.01.2022 | Miedz Legnica - KS Gornik Polkowice 15.01.2022 | Toledo Sad - CD Mostoles Urjc 15.01.2022 | Stal Rzeszow - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 15.01.2022 | Zaglebie Sosnowiec - CWKS Resovia 15.01.2022 | KS Warta Poznan - MKS Arka Gdynia 15.01.2022 | MFK Zemplin Michalovce - 1. FC Tatran Presov 15.01.2022 | Legia Warszawa - Botev Plovdiv 15.01.2022 | MFK Ruzomberok - MFK Dukla Banska Bystrica 15.01.2022 | FC Lugano - FC Vaduz 15.01.2022 | Homberg - 19 Straelen 15.01.2022 | FC Kray - Bergisch Gladbach 15.01.2022 | Neuchatel Xamax - FC Thun 15.01.2022 | Josko Ried - Vorwärts Steyr 15.01.2022 | Bravo Ljubljana - HNK Rijeka 15.01.2022 | FC Luzern - FC Winterthur 16.01.2022 | CA Independiente Avellaneda - CA San Lorenzo Almagro 16.01.2022 | FK Mlada Boleslav B - Kladno 16.01.2022 | SK Slavia Prague B - TJ Sokol Zivanice 16.01.2022 | NK Lokomotiva Zagreb - NK Opatija 16.01.2022 | Rostocker FC - SG Dynamo Schwerin 16.01.2022 | VSN Varazdin - NK Celje 16.01.2022 | HNK Hajduk Split - NK Siroki Brijeg 16.01.2022 | GNK Dinamo Zagreb - NK Koper 16.01.2022 | Galway United FC - Finn Harps 17.01.2022 | FC Zurich - MKS Pogon Szczecin 18.01.2022 | Penarol URU - CA Barracas Central 18.01.2022 | Boca Juniors - Colo Colo 18.01.2022 | Club Nacional de Football - Nublense 18.01.2022 | OFK Zarkovo - Acs Foresta Suceava 18.01.2022 | MFK Ruzomberok - Partizan Bardejov 18.01.2022 | FK Vozdovac - FK Metalac Gornji Milanovac 18.01.2022 | KKS Lech Poznan - FK Shkupi 18.01.2022 | PFC Levski Sofya - KS Gornik Zabrze 18.01.2022 | RKS Radomiak Radom - FK TSC Backa Topola 18.01.2022 | Young Boys Bern - FC Sion 18.01.2022 | Wisla Krakow - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 18.01.2022 | SV Empor Berlin - VSG Altglienicke 18.01.2022 | Sportfreunde Baumberg - FC Leverkusen 18.01.2022 | FC Una Strassen - FC Jeunesse Canach 18.01.2022 | SK Sigma Olomouc - Aalborg BK 18.01.2022 | Cobh Ramblers - Dundalk 19.01.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA Independiente Avellaneda 19.01.2022 | FC Rohoznik - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 19.01.2022 | FK Iskra Danilovgrad - NK Opatija 19.01.2022 | MFK Zemplin Michalovce - FK Kosice 19.01.2022 | FC Viktoria Plzen - FC ZBROJOVKA Brno 19.01.2022 | PFC Pirin Blagoevgrad - FC Strumska Slava 19.01.2022 | NK Slaven Belupo - NK Rudes 19.01.2022 | Rapid Wien - MKS Cracovia Krakow 19.01.2022 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - MTK Budapest 19.01.2022 | FK Krasnodar - Legia Warszawa 19.01.2022 | GKS Piast Gliwice - FK Shkendija 19.01.2022 | FC Basel 1893 - Lausanne-Sport 19.01.2022 | FK Mlada Boleslav - FC Vysocina Jihlava 19.01.2022 | Wisla Plock - Neftchi Baku PFC 19.01.2022 | Diosgyör - Bekescsaba 1912 Elore 19.01.2022 | GNK Dinamo Zagreb - NK Domzale 19.01.2022 | FC Zorya Luhansk - MKS Pogon Szczecin 19.01.2022 | FC Wil 1900 - FC St Gallen 1879 19.01.2022 | Korona Kielce - Puszcza Niepolomice 19.01.2022 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Ferencvarosi Budapest 19.01.2022 | Hartberg - WKS Slask Wroclaw 20.01.2022 | Club Nacional de Football - CA Barracas Central 20.01.2022 | FC Alania Vladikavkaz - Dinamo Stavropol 20.01.2022 | FK Rubin Kazan - FC Fakel Voronezh 20.01.2022 | Legia Warszawa - Riga FC 20.01.2022 | FK Sochi - FC Tom Tomsk 20.01.2022 | NK Osijek - Haladas 20.01.2022 | KKS Lech Poznan - FC Dinamo Batumi 21.01.2022 | FC Ruh Brest - Slavia Mozyr 21.01.2022 | Ruch Chorzow - Sandecja Nowy Sacz 21.01.2022 | Slovan Bratislava - FK Zeleziarne Podbrezova 21.01.2022 | MFK Ruzomberok - Podbeskidzie Bielsko Biala 21.01.2022 | HNK Rijeka - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 21.01.2022 | FC Midtjylland - Esbjerg FB 21.01.2022 | FC Slovan Liberec - KS Warta Poznan 21.01.2022 | PFC Levski Sofya - Bohemians Prag 1905 21.01.2022 | AC Horsens - Randers FC 21.01.2022 | PFC CSKA Sofia - FKS Stal Mielec 21.01.2022 | RKS Radomiak Radom - FC Hradec Kralove 21.01.2022 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Wolfsberger AC 21.01.2022 | Grasshoppers Club Zurich - FC Winterthur 21.01.2022 | FC SKA-Khabarovsk - Nyiregyhaza Spartacus FC 21.01.2022 | WSG Tirol - Aalborg BK 21.01.2022 | WKS Slask Wroclaw - Karabağ FK 21.01.2022 | Norrby IF - Hacken Gothenburg 21.01.2022 | FC Dinamo Kiev - CA Pulpileno 21.01.2022 | Jammerbugt FC - Vendsyssel FF 22.01.2022 | Boca Juniors - U. Chile 22.01.2022 | Sigma Olomouc (B) - SK Unicov 22.01.2022 | FC Baltika Kaliningrad - FC Lokomotiv 1929 Sofia 22.01.2022 | Stal Rzeszow - S. Stalowa Wola 22.01.2022 | SFC Opava - FC Hlucin 22.01.2022 | FC Pisek - FK Dukla Prag 22.01.2022 | FC Inter Turku - Pargas Idrottsforening 22.01.2022 | HNK Gorica - NK Rudes 22.01.2022 | MKS Arka Gdynia - Olimpia Elblag 22.01.2022 | NK Dubrava Zagreb - NK Sesvete 22.01.2022 | Vysehrad - FC Viktoria Zizkov 22.01.2022 | NK Osijek - Tabor Sezana 22.01.2022 | FK Dubnica Nad Vahom - TJ Jednota Banova 22.01.2022 | FC Fastav Zlin - SK Hanacka Slavia Kromeriz 22.01.2022 | FC Vysocina Jihlava - TJ Sokol Zivanice 22.01.2022 | FC Viktoria Plzen - FK Mlada Boleslav 22.01.2022 | Chrobry Glogow - Miedz Legnica 22.01.2022 | Odra Opole - Polonia Bytom 22.01.2022 | FC Unirea Dej - AFC Hermannstadt 22.01.2022 | GKS Tychy - LKS Goczalkowice-Zdroj 22.01.2022 | GKS Jastrzebie - GKS Katowice 22.01.2022 | GKS Katowice - GKS Jastrzebie 22.01.2022 | LKS Lodz - Motor Lublin 22.01.2022 | HNK Hajduk Split - FK Velez Mostar 22.01.2022 | 1. SC Znojmo FK - MFK Skalica 22.01.2022 | Neman Grodno - FC Dinamo Brest 22.01.2022 | Deutschlandsberger SC - Grazer AK 22.01.2022 | Halmstads BK - Falkenbergs FF 22.01.2022 | Djurgardens IF - IFK Vasteras FK 22.01.2022 | Znicz Pruszkow - GKS Belchatow 22.01.2022 | FSV Frankfurt 1899 - SV Buchonia Flieden 1912 22.01.2022 | FK Zenit St Petersburg - Botev Plovdiv 22.01.2022 | NK Slaven Belupo - Inter Zapresic 22.01.2022 | FV Illertissen - Memmingen 22.01.2022 | FC Krasnodar-2 - FK Hebar Pazardzhik 22.01.2022 | IK Sirius - Örebrö SK 22.01.2022 | Skra Czestochowa - RKS Garbarnia Krakow 22.01.2022 | FC Chiasso - FC Lugano 22.01.2022 | FK Rostov - Sparta Prague 22.01.2022 | FK Lokomotiv Moskova - FK Jablonec 23.01.2022 | CA Talleres de Cordoba - CA San Lorenzo Almagro 23.01.2022 | FK Ufa - FC Orenburg 23.01.2022 | GNK Dinamo Zagreb - Sturm Graz 23.01.2022 | FC Schaffhausen - FC St Gallen 1879 23.01.2022 | Nomme Kalju - Trans Narva 24.01.2022 | Slovan Dusla Sala - FK Raca Bratislava 24.01.2022 | FC Copenhagen - FC Helsingoer 24.01.2022 | CSKA Moskova - F91 Dudelange 24.01.2022 | FC Spartak Trnava - Aalborg BK 24.01.2022 | Wolfsberger AC - FC Shakhtar Donetsk 25.01.2022 | Club Nacional de Football - CA Sarmiento 25.01.2022 | FK Zenit St Petersburg - MSK Zilina 25.01.2022 | Odra Opole - MKS Chojniczanka Chojnice 25.01.2022 | FK Dubnica Nad Vahom - FK Fotbal Trinec 25.01.2022 | FK Spartak Subotica - MFK Karniva 25.01.2022 | Riga FC - Slovan Bratislava 25.01.2022 | Skive IK - Randers FC 25.01.2022 | FK Teplice - PFC Slavya Sofya 25.01.2022 | FK Mlada Boleslav - FK Dukla Prag 25.01.2022 | HNK Hajduk Split - VSN Varazdin 25.01.2022 | Olimpija Ljubljana - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 25.01.2022 | Esbjerg FB - Thisted FC 25.01.2022 | FC Dinamo Kiev - Murcia 25.01.2022 | FCM Traiskirchen - Schwechat 25.01.2022 | IF Lyseng - Aarhus Fremad 25.01.2022 | Wiener Sport-Club - SV Horn 26.01.2022 | Instituto AC Cordoba - Liverpool Montevideo 26.01.2022 | Boca Juniors - CA San Lorenzo Almagro 26.01.2022 | FC Petrzalka - 1. SC Znojmo FK 26.01.2022 | Podbeskidzie Bielsko Biala - GKS Katowice 26.01.2022 | MKS Arka Gdynia - Olimpia Grudziadz 26.01.2022 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - FC Stk 1914 Samorin 26.01.2022 | Dinamo Stavropol - FC Dynamo-Makhachkala 26.01.2022 | NK Koper - FK Rudar Prijedor 26.01.2022 | MFK Ruzomberok - Radnicki Nis 26.01.2022 | Ural Ekaterinburg - FC Pyunik Yerevan 26.01.2022 | NK Sesvete - NK Opatija 26.01.2022 | NK Domzale - SK Austria Klagenfurt 26.01.2022 | Korona Kielce - Skra Czestochowa 26.01.2022 | FK Lokomotiv Moskova - Sparta Prague 26.01.2022 | Union Berlin - Widzew Lodz 26.01.2022 | ND Beltinci - Zalaegerszeg TE 26.01.2022 | ND Beltinci - Zalaegerszeg TE II 26.01.2022 | Sturm Graz (A) - SV Wildon 26.01.2022 | Union Titus Petange - FC Differdange 03 26.01.2022 | SC Hessen Dreieich - SV 1913 Niedernhausen 27.01.2022 | Penarol URU - Club Nacional de Football 27.01.2022 | Alianza Lima - Independiente Medellin 27.01.2022 | Inter Miami CF - Universitario de Deportes 27.01.2022 | Estudiantes de La Plata - CA San Lorenzo Almagro 27.01.2022 | FC Dinamo Kiev - Bodoe/Glimt 27.01.2022 | CA Osasuna - Alaves 27.01.2022 | PFC Ludogorets Razgrad II - FC Yantra Gabrovo 27.01.2022 | Köln - Schalke 04 27.01.2022 | Silkeborg IF - Odense Boldklub 27.01.2022 | SC Cambuur - Heracles Almelo 27.01.2022 | Wolfsberger AC - Bohemians Prag 1905 27.01.2022 | Bochum - Fortuna Düsseldorf 27.01.2022 | Augsburg - Jahn Regensburg 27.01.2022 | Nürnberg - 1 FK Pribram 27.01.2022 | Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 27.01.2022 | Molde FK - F91 Dudelange 27.01.2022 | FC Slovan Liberec - FK Shkendija 27.01.2022 | AIK - Sollentuna FF 27.01.2022 | Hacken Gothenburg - Fredrikstad 27.01.2022 | Mulheimer FC 97 - FSV Duisburg 27.01.2022 | SV Schlebusch - 1. FC Monheim 28.01.2022 | FK Rostov - Stuttgart 28.01.2022 | Zaglebie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sacz 28.01.2022 | Bravo Ljubljana - Aluminij Kidricevo 28.01.2022 | Aalesunds FK - Brattvag 28.01.2022 | NK Domzale - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 28.01.2022 | Widzew Lodz - Ruch Chorzow 28.01.2022 | FC Dinamo Brest - Neman Grodno 28.01.2022 | FK Austria Wien - FC Hradec Kralove 28.01.2022 | Legia Warszawa - GKS Tychy 28.01.2022 | Brondby IF - Viborg FF 28.01.2022 | FK Spartak Moskova - Slovan Bratislava 28.01.2022 | Josko Ried - SKU Amstetten 28.01.2022 | Tabor Sezana - SK Austria Klagenfurt 28.01.2022 | PFC CSKA Sofia - FK Dinamo Moscow 28.01.2022 | Malmo FF - Jammerbugt FC 28.01.2022 | Olimpia Elblag - SKS Baltyk Gdynia 28.01.2022 | FK Haugesund - Asane Fotball 28.01.2022 | SV Spittal/Drau - FC Asko Gmund 28.01.2022 | Team für Wien - SV Stripfing 28.01.2022 | BK Fremad Amager - FC Roskilde 28.01.2022 | Tartu JK Tammeka - Tallinna JK Legion 28.01.2022 | FCM Traiskirchen - ASV SIEGENDORF 28.01.2022 | SV Ried II - SV Grodig 28.01.2022 | SV Donau - ASK-BSC Bruck/Leitha 28.01.2022 | SV Leobendorf - Schwechat 28.01.2022 | JK Tallinna Kalev U21 - FCI Tallinn 29.01.2022 | Mazatlan FC - Club Santos Laguna 29.01.2022 | GKS Jastrzebie - GSK Pniowek Pawlowice 29.01.2022 | 1.SK Prostejov - SK Hanacka Slavia Kromeriz 29.01.2022 | FC Vlasim - FC Vysocina Jihlava 29.01.2022 | Polonia Bytom - Lechia Tomaszow Mazowiecki 29.01.2022 | KS Gornik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko Biala 29.01.2022 | FC Fastav Zlin - FK Senica 29.01.2022 | FC Gagra - FC Samgurali Tskaltubo 29.01.2022 | NK Sesvete - NK Kustosija 29.01.2022 | FC Gomel - Slavia Mozyr 29.01.2022 | FC Nomme United - JK Tallinna Kalev 29.01.2022 | HJK Helsinki - FK Rigas Futbola Skola 29.01.2022 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki - Orleta Radzyn Podlaski 29.01.2022 | KS Gornik Polkowice - Sleza Wroclaw 29.01.2022 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - KFC Komarno 29.01.2022 | Hobro IK - Thisted FC 29.01.2022 | NK Radomlje - Sturm Graz 29.01.2022 | Falkenbergs FF - Tvaakers IF 29.01.2022 | Skra Czestochowa - S. Stalowa Wola 29.01.2022 | FC Copenhagen - Flora Tallinn 29.01.2022 | Djurgardens IF - FK Metta / LU 29.01.2022 | Botev Plovdiv - FC Tsarsko Selo Sofia 29.01.2022 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - MFK Dukla Banska Bystrica 29.01.2022 | Legia Warszawa - RKS Radomiak Radom 29.01.2022 | FC Honka - Paide Linnameeskond 29.01.2022 | NK Dubrava Zagreb - NK Opatija 29.01.2022 | FV Illertissen - 1. Goppinger SV 29.01.2022 | IK Sirius - Hammarby IF 29.01.2022 | FK Pardubice - FK Dukla Prag 29.01.2022 | IK Start - Vindbjart FK 29.01.2022 | Olimpija Ljubljana - FK Rudar Prijedor 29.01.2022 | FC Kray - ASC 09 Dortmund 29.01.2022 | Memmingen - Dornbirn 29.01.2022 | NK Granicar Zupanja - HNK Vukovar 1991 29.01.2022 | Rapid Wien - AS Trencin 29.01.2022 | Mjallby AIF - BK Olympic 29.01.2022 | FK Sochi - FC Baltika Kaliningrad 29.01.2022 | Waterford FC - Dundalk 29.01.2022 | Kuban-2 Krasnodar - FC DAC 1904 Dunajska Streda 29.01.2022 | Trenkwalder Admira - FC Blau-Weiß Linz 29.01.2022 | IFK Norrköping FK - IF Brommapojkarna 29.01.2022 | PFC Levski Sofya - NK Maribor 29.01.2022 | Los Angeles FC - New England Revolution 29.01.2022 | Los Angeles Galaxy - Toronto FC 30.01.2022 | Inter Miami CF - Dc United 30.01.2022 | CA River Plate (Arg) - CA Platense 30.01.2022 | Defensor Sporting - Estudiantes de La Plata 30.01.2022 | FK Admira Prag - FK Banik Most-Sous 30.01.2022 | Kfum Oslo - Skeid 30.01.2022 | Gornik Leczna - Motor Lublin 30.01.2022 | Osters IF - Oskarshmans AIK 30.01.2022 | TUS Bersenbruck - FC Verden 04 30.01.2022 | SK Slavia Prag - FC Banik Ostrava 30.01.2022 | AC Horsens - SonderjyskE 30.01.2022 | FC Mondercange - F91 Dudelange 30.01.2022 | Ratingen SV Germania 04/19 - SV Deutz 05 30.01.2022 | TVD Velbert 1870 - Wattenscheid 09 30.01.2022 | NK Jarun Zagreb - FK Radnik Bijeljina 30.01.2022 | FK Sloboda Tuzla - Karlovac 30.01.2022 | FK Krasnodar - Valerenga IF 31.01.2022 | FC Ruh Brest - FC Minsk 31.01.2022 | FC Nordsjælland - IFK Goteborg 31.01.2022 | FC Shakhtar Donetsk - FK Crvena Zvezda Belgrade 31.01.2022 | IFK Goteborg - FC Nordsjælland 01.02.2022 | Cerro Largo FC - Liverpool Montevideo 01.02.2022 | FC Vysocina Jihlava - MFK Chrudim 01.02.2022 | Isloch - FK Arsenal Dzerzhinsk 01.02.2022 | FK Mas Taborsko - FC Viktoria Plzen B 01.02.2022 | Kongsvinger IL Fotball - Moss FK 01.02.2022 | FC Slutsk - Neman Grodno 01.02.2022 | FK Velez Mostar - NK Gosk Gabela 01.02.2022 | FK Rudar Prijedor - Karlovac 01.02.2022 | SC Fürstenfeld - FC Gleisdorf 09 01.02.2022 | Wiener Sport-Club - Schwechat 01.02.2022 | Velbert - 1. FC Wulfrath 01.02.2022 | GVVV - SV Dvs 33 Ermelo 01.02.2022 | Sligo Rovers - Finn Harps 02.02.2022 | Torpedo Belaz Zhodino - FC Minsk 02.02.2022 | Chernomorets Novorossijsk - FC Avangard Kursk 02.02.2022 | GKS Tychy - GKS Jastrzebie 02.02.2022 | Olimpija Ljubljana - Orijent 1919 Rijeka 02.02.2022 | Orijent 1919 Rijeka - Olimpija Ljubljana 02.02.2022 | MFK Dukla Banska Bystrica - FC ZBROJOVKA Brno 02.02.2022 | FK Dinamo Moscow - FK Partizan Belgrade 02.02.2022 | Kaposvari Rakoczi FC - Paksi FC II 02.02.2022 | FK Banga Gargzdai - FC Dziugas Telsiai 02.02.2022 | Vysehrad - FK Varnsdorf 02.02.2022 | FK Spartak Moskova - Riga FC 02.02.2022 | CSKA Moskova - Viborg FF 02.02.2022 | Trenkwalder Admira - SC Wiener Viktoria 02.02.2022 | KS Gornik Polkowice - KKS Kalisz 02.02.2022 | Raufoss - Skeid 02.02.2022 | TSV Meerbusch - SW Dusseldorf 02.02.2022 | Galway United FC - Dundalk 03.02.2022 | FC Baltika Kaliningrad - FK Spartak Subotica 03.02.2022 | FK Crvena Zvezda Belgrade - SCR Altach 03.02.2022 | Isloch - Neman Grodno 03.02.2022 | FC Slutsk - FK Arsenal Dzerzhinsk 03.02.2022 | FK Sloboda Tuzla - FK Rudar Prijedor 03.02.2022 | Hacken Gothenburg - FK Rostov 03.02.2022 | Bodoe/Glimt - AGF Aarhus 03.02.2022 | Radunia Stęzyca - KS Stolem Gniewino 04.02.2022 | FC Baltika Kaliningrad - FK Napredak Krusevac 04.02.2022 | Torpedo Belaz Zhodino - FC Ruh Brest 04.02.2022 | FC Minsk - Dinamo Minsk Reserve 04.02.2022 | MFK Vyskov - MFK Skalica 04.02.2022 | FC Dinamo Brest - Belshina 04.02.2022 | MFK Zemplin Michalovce - FK Humenne 04.02.2022 | Trenkwalder Admira - SV Horn 04.02.2022 | FC Polissya Zhytomyr - Veres Rivne 04.02.2022 | Lillestrom SK - Stabaek IF 04.02.2022 | Sturm Graz - Mura Murska Sabota 04.02.2022 | Wolfsberger AC (A) - Grazer AK 04.02.2022 | FC Orenburg - FK Veles Moscow 04.02.2022 | Rosenborg BK - Djurgardens IF 04.02.2022 | Malmo FF - FK Lokomotiv Moskova 04.02.2022 | Flora Tallinn - Paide Linnameeskond 04.02.2022 | ASK Klagenfurt - Ludmannsdorf 04.02.2022 | FC Metalist 1925 Kharkiv - FC Chornomorets Odessa 04.02.2022 | SR WGFM Donaufeld - ASK-BSC Bruck/Leitha 04.02.2022 | FK Vidar - Brodd 04.02.2022 | FC Metalist Kharkiv - FC Chornomorets Odessa 04.02.2022 | GNAS - TUS Bad Gleichenberg 04.02.2022 | Wiener Sport-Club - Kremser SC 05.02.2022 | Odense Boldklub - Vejle BK 05.02.2022 | PFK Arsenal Tula - Esbjerg FB 05.02.2022 | SK Lisen - SK Hanacka Slavia Kromeriz 05.02.2022 | FC Viktoria Zizkov - 1 FK Pribram 05.02.2022 | FC Slovan Havlickuv Brod - SFK Vrchovina 05.02.2022 | Skra Czestochowa - GKS Belchatow 05.02.2022 | Ruch Chorzow - Rekord Bielsko Biala 05.02.2022 | Polonia Varşova - Pogon Grodzisk Mazowiecki 05.02.2022 | Isloch - FC Slutsk 05.02.2022 | GKS Tychy - Puszcza Niepolomice 05.02.2022 | FK Hodonin - FK Velke Mezirici 05.02.2022 | FC Zbrojovka Brno B - FC Slovan Rosice 05.02.2022 | RKS Garbarnia Krakow - Podhale Nowy Targ 05.02.2022 | Widzew Lodz - Znicz Pruszkow 05.02.2022 | AS Trencin - MSK Puchov 05.02.2022 | FK Usti Nad Labem - FK Prepere 05.02.2022 | MKS Arka Gdynia - KKS Kalisz 05.02.2022 | SK Unicov - SK Jiskra Rymarov 05.02.2022 | FC Gomel - Shakhter Soligorsk 05.02.2022 | Viljandi JK Tulevik - JK Tallinna Kalev 05.02.2022 | ESV Admira Villach - SK Treibach 05.02.2022 | Nykoebing FC - HIK Hellerup 05.02.2022 | FC Gleisdorf 09 - ASK Voitsberg 05.02.2022 | FK Austria Wien - St. Pölten 05.02.2022 | Dalum IF - SFB Oure FA 05.02.2022 | FK Fotbal Trinec - FC Hlucin 05.02.2022 | Olimpia Elblag - KS Stolem Gniewino 05.02.2022 | Zawisza Bydgoszcz - Gedania Gdansk 05.02.2022 | Kolding IF - Naesby BK 05.02.2022 | Spvg Porz - FC Pesch 05.02.2022 | FK Metalac Gornji Milanovac - FK Loznica 05.02.2022 | Kfum Oslo - Moss FK 05.02.2022 | AIK - Degerfors IF 05.02.2022 | HSK Zrinjski Mostar - NK Neretva Metkovic 05.02.2022 | Strommen - Eidsvold TF 05.02.2022 | Sandefjord Fotball - Fram IF 05.02.2022 | Widzew Lodz - Wieczysta Krakow 05.02.2022 | First Vienna - SKU Amstetten 05.02.2022 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Kosice 05.02.2022 | FSV Frankfurt 1899 - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 05.02.2022 | Lysekloster - Fana IL 05.02.2022 | Dornbirn - WSG Tirol 05.02.2022 | Waterford FC - Bohemians Dublin 05.02.2022 | CSKA Moskova - FC Nordsjælland 05.02.2022 | Deutschlandsberger SC - Tus Heiligenkreuz 05.02.2022 | Asane Fotball - Oeygarden FK 05.02.2022 | KaaPo Kaarinan Pojat - Salpa 06.02.2022 | CA River Plate (Arg) - Velez Sarsfield 06.02.2022 | FC Telavi - FC Rustvai 06.02.2022 | FK Admira Prag - FK Dukla Prague B 06.02.2022 | Legia Warszawa - GKS Belchatow 06.02.2022 | Slavia Mozyr - FC Dinamo Brest 06.02.2022 | IK Start - Egersunds IK 06.02.2022 | Sandefjord Fotball - Skeid 06.02.2022 | Oldenburg - SSV Jeddeloh II 06.02.2022 | Sarpsborg 08 - IK Sirius 06.02.2022 | PFK Krylia Sovyetov Samara - FK Nizhny Novgorod 06.02.2022 | IFK Norrköping FK - Vasteras SK 06.02.2022 | SC Westfalia 1904 Herne - TVD Velbert 1870 06.02.2022 | FK Krasnodar - Hacken Gothenburg 07.02.2022 | IF Elfsborg - AGF Aarhus 07.02.2022 | FC Polissya Zhytomyr - FC Chornomorets Odessa 07.02.2022 | FC Polissya Zhytomyr - FC Chornomorets Odessa 08.02.2022 | Radunia Stęzyca - Stomil Olsztyn 08.02.2022 | AIK - Taby FK 08.02.2022 | MKS Pogon Szczecin - Olimpia Elblag 08.02.2022 | FK Spartak Moskova - Ural Ekaterinburg 08.02.2022 | Flora Tallinn - FK Metta / LU 08.02.2022 | FC Baltika Kaliningrad - Petrolul Ploiesti 08.02.2022 | Brentford FC U23 - Brondby IF 08.02.2022 | FC Metalist 1925 Kharkiv - Veres Rivne 08.02.2022 | Middelfart BK - BK Marienlyst 08.02.2022 | Raufoss - FK Gjovik-Lyn 08.02.2022 | FC Metalist Kharkiv - Veres Rivne 08.02.2022 | SV Grodig - UFC SV Hallwang 08.02.2022 | TJ Tatran Bohunice - TJ Start Brno 09.02.2022 | FC Astana - PFK Krylia Sovyetov Samara 09.02.2022 | Polonia Bytom - GKS Jastrzebie 09.02.2022 | 1.SK Prostejov - Sigma Olomouc (B) 09.02.2022 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Fotbal Trinec 09.02.2022 | SK Lisen - FC Petrzalka 09.02.2022 | Tartu JK Tammeka - Nomme Kalju 09.02.2022 | CSKA Moskova - Lyngby BK 09.02.2022 | Wieczysta Krakow - RKS Garbarnia Krakow 09.02.2022 | Chrobry Glogow - Blekitni Stargard 09.02.2022 | FK Orn-Horten - FK Tonsberg 09.02.2022 | FCM Traiskirchen - Favoritner AC 09.02.2022 | NK Granicar Zupanja - NK Radnicki Zupanja 09.02.2022 | VFB Hallbergmoos - FC Pipinsried 09.02.2022 | Güssing - Ufc Jennersdorf 10.02.2022 | FK Dinamo Moscow - FC Dinamo Tbilisi 10.02.2022 | FC Dinamo Brest - Belshina 10.02.2022 | FK Dinamo Moscow - FK Sochi 10.02.2022 | IFK Goteborg - FK Lokomotiv Moskova 10.02.2022 | FK Suduva Marijampole - FK Banga Gargzdai 10.02.2022 | Rather SV - DJK Blau-Weiss Mintard 11.02.2022 | Slavia Mozyr - Neman Grodno 11.02.2022 | MFK Chrudim - SK Slavia Prague B 11.02.2022 | ASU Politehnica Timisoara - CSO Cugir 11.02.2022 | Hammarby IF - Molde FK 11.02.2022 | Aalborg BK - SonderjyskE 11.02.2022 | Nomme Kalju - HJK Helsinki 11.02.2022 | Brondby IF - FK Zenit St Petersburg 11.02.2022 | AIK - GIF Sundsvall 11.02.2022 | Hacken Gothenburg - Sarpsborg 08 11.02.2022 | TUS Bad Gleichenberg - SV Wildon 11.02.2022 | Asker Fotball - FK Gjovik-Lyn 11.02.2022 | IK Start - SK Brann 11.02.2022 | SV Spittal/Drau - ESV Admira Villach 11.02.2022 | Viljandi JK Tulevik - Kuressaare 11.02.2022 | FC Polissya Zhytomyr - FC Metalist 1925 Kharkiv 11.02.2022 | FC Polissya Zhytomyr - FC Metalist Kharkiv 11.02.2022 | GNAS - SC Kalsdorf 11.02.2022 | SC Fürstenfeld - Kohfidisch 11.02.2022 | Dundalk - Drogheda United 11.02.2022 | Cork City FC - Shelbourne FC 12.02.2022 | Ruch Chorzow - GKS Jastrzebie 12.02.2022 | FK Dukla Prag - Loko Vltavin 12.02.2022 | FK Dubnica Nad Vahom - AFC Nove Mesto nad Vahom 12.02.2022 | SK Lisen - MFK Skalica 12.02.2022 | Malmo FF - FK Krasnodar 12.02.2022 | FK Zeleziarne Podbrezova - FC ZBROJOVKA Brno 12.02.2022 | FK Varnsdorf - FK Prepere 12.02.2022 | FK Blansko - FC Slovan Rosice 12.02.2022 | Odra Opole - Skra Czestochowa 12.02.2022 | FC Gleisdorf 09 - Tus Heiligenkreuz 12.02.2022 | Slovacko B - FC Vsetin 12.02.2022 | FK Fotbal Trinec - 1.SK Prostejov 12.02.2022 | IK Sirius - Flora Tallinn 12.02.2022 | Osters IF - Kalmar FF 12.02.2022 | Djurgardens IF - Lillestrom SK 12.02.2022 | Veres Rivne - FC Chornomorets Odessa 13.02.2022 | IFK Norrköping FK - Örebrö SK 14.02.2022 | FK Rubin Kazan - PFK Krylia Sovyetov Samara 15.02.2022 | Brondby IF - Hvidovre IF 15.02.2022 | FK Dinamo Moscow - Vendsyssel FF 15.02.2022 | Molde FK - FK Rostov 15.02.2022 | Sarpsborg 08 - FK Krasnodar 15.02.2022 | FK Suduva Marijampole - FK Panevezys 15.02.2022 | Ullensaker / Kisa - Asker Fotball 15.02.2022 | GNAS - FC Gleisdorf 09 15.02.2022 | FC Bayern Alzenau - FC Hanau 93 15.02.2022 | ASV Drassburg - Horitschon 16.02.2022 | Podbeskidzie Bielsko Biala - NK Triglav Kranj 16.02.2022 | FK IMT Novi Belgrade - Belgrade 16.02.2022 | Bohemians Prag 1905 - FK Varnsdorf 16.02.2022 | Ruch Chorzow - Podhale Nowy Targ 16.02.2022 | FK Orn-Horten - Fram IF 16.02.2022 | USV Weindorf St. Anna am Aigen - USV METTERSDORF 16.02.2022 | SPVGG Neu-Isenburg - FC 1906 Erlensee 16.02.2022 | Louisville City FC - El Paso Locomotive FC 17.02.2022 | FK Rubin Kazan - FK Dinamo Moscow 18.02.2022 | FK Sochi - Kairat Almaty 18.02.2022 | ND Gorica - Podbeskidzie Bielsko Biala 18.02.2022 | KS Gornik Polkowice - Polonia Bytom 18.02.2022 | Odra Opole - GKS Belchatow 18.02.2022 | Sandefjord Fotball - Mjondalen IF 18.02.2022 | Lillestrom SK - Hamarkameratene 18.02.2022 | FC Shakhtar Donetsk - FC Astana 18.02.2022 | Odds BK - Jerv 18.02.2022 | FC Gleisdorf 09 - USV Draxler Mooskirschen 18.02.2022 | FK Spartak Moskova - FC Neftekhimik Nizhnekamsk 18.02.2022 | Ranheim - Stjordals-Blink 18.02.2022 | FK Arendal - FK Mandalskameratene 18.02.2022 | Notodden - Pors Grenland 18.02.2022 | Os - Fana IL 18.02.2022 | FC Bienwald Kandel - SV Spielberg 19.02.2022 | SK Lisen - FC Slovan Rosice 19.02.2022 | FC ZBROJOVKA Brno - FC Petrzalka 19.02.2022 | GKS Jastrzebie - LKS Goczalkowice-Zdroj 19.02.2022 | Olimpia Elblag - GKS Przodkowo 19.02.2022 | GKS Tychy - Hutnik Krakow 19.02.2022 | PFK Arsenal Tula - FK Liepaja 19.02.2022 | Molde FK - FK Lokomotiv Moskova 20.02.2022 | FK Rubin Kazan - CSKA Moskova 20.02.2022 | FK Krasnodar - FK Rostov 21.02.2022 | Sandnes ULF - Vard Haugesund 22.02.2022 | FK Dukla Prag - Bohemians Prag 1905 22.02.2022 | AIK - Sandvikens IF 22.02.2022 | IFK Goteborg - Utsiktens BK 22.02.2022 | Landskrona Bois - Lunds BK 22.02.2022 | Pittsburgh Riverhounds - Indy Eleven 23.02.2022 | Valerenga IF - Stabaek IF 23.02.2022 | Paide Linnameeskond - Trans Narva 23.02.2022 | Dinamo Brjansk - FC Fakel Voronezh 23.02.2022 | TJ Slovan Velvary - FK Varnsdorf 23.02.2022 | Brandys Nad Labem - FC Velim 23.02.2022 | IF Elfsborg - Skovde AIK 23.02.2022 | Eslovs BK - IFK Malmö FK 25.02.2022 | Lillestrom SK - Tromso IL 25.02.2022 | Acs FC Somesul Dej - Sanatatea Cluj 25.02.2022 | Kristiansund BK - Rosenborg BK 25.02.2022 | Ranheim - Nardo FK 25.02.2022 | SC Landskron - TSV Grafenstein 25.02.2022 | Naestved BK - BK Frem 25.02.2022 | Ilzer SV - TUS Bad Gleichenberg 25.02.2022 | KVIK Halden FK - FK Orn-Horten 26.02.2022 | KS Decor Belk - Gwarek Tarnowskie Gory 26.02.2022 | Krka - NK Brinje Grosuplje 26.02.2022 | FK Teplice - TJ Jiskra Domazlice 26.02.2022 | 1 FK Pribram - FC Pisek 26.02.2022 | Energetik BGU Minsk - Neman Grodno 26.02.2022 | SAK Celovec/Klagenfurt - DSV Leoben 26.02.2022 | Isloch - FC Gomel 26.02.2022 | Frederiksberg Alliancen 2000 - KFUM Roskilde 26.02.2022 | Kongsvinger IL Fotball - Ullensaker / Kisa 26.02.2022 | FC ZBROJOVKA Brno - SFC Opava 26.02.2022 | Celik Zenica - Belgrade 27.02.2022 | FK Blansko - Sigma Olomouc (B) 28.02.2022 | Gefle IF - IK Sirius 01.03.2022 | Molde FK - Hamarkameratene 04.03.2022 | FC Vista Gelendzhik - FC Krasnodar 04.03.2022 | Lillestrom SK - Fredrikstad 04.03.2022 | Ranheim - Rosenborg BK 04.03.2022 | USV METTERSDORF - SV Feldbach 05.03.2022 | Isloch - Lokomotiv Gomel 05.03.2022 | Ullern - Eidsvold TF 05.03.2022 | SC Landskron - KAC 1909 05.03.2022 | Ludmannsdorf - ASK Klagenfurt 05.03.2022 | SV Dellach/Gail - Atus Ferlach 05.03.2022 | FC Honka - Helsingborg IF 06.03.2022 | Sarpsborg 08 - Kfum Oslo 11.03.2022 | Lysekloster - Oeygarden FK 16.03.2022 | IK Sirius - GIF Sundsvall 16.03.2022 | HJK Helsinki - IFK Mariehamn 16.03.2022 | FK Haugesund - Kristiansund BK 16.03.2022 | Baerum - Fram IF 17.03.2022 | Lahden Reipas - Atlantis FC 18.03.2022 | Valerenga IF - Hamarkameratene 22.03.2022 | Sandnes ULF - Egersunds IK 23.03.2022 | FK Zeleziarne Podbrezova - SKF Sered 24.03.2022 | Fortuna Düsseldorf - FC Twente Enschede 24.03.2022 | Eintracht Frankfurt - Nürnberg 24.03.2022 | SC Heerenveen - PEC Zwolle 24.03.2022 | Viborg FF - Hamburger SV 24.03.2022 | FC Vaduz - SCR Altach 24.03.2022 | FC St Gallen 1879 - Dornbirn 24.03.2022 | Sturm Graz - KSV 1919 24.03.2022 | Ingolstadt - Wacker Innsbruck 24.03.2022 | Metz - Wehen 24.03.2022 | Dynamo Dresden - FC Slovan Liberec 24.03.2022 | Karlsruher - FC Basel 1893 25.03.2022 | FC Viktoria Plzen - Bohemians Prag 1905 25.03.2022 | FC Inter Turku - IF Gnistan 25.03.2022 | Wisla Krakow - Puszcza Niepolomice 25.03.2022 | FC Luzern - FC Schaffhausen 25.03.2022 | MKS Cracovia Krakow - Sandecja Nowy Sacz 25.03.2022 | Gornik Leczna - CWKS Resovia 25.03.2022 | Bochum - Heracles Almelo 25.03.2022 | Bordeaux - Alaves 25.03.2022 | IF Brommapojkarna - Orgryte IS 25.03.2022 | Jahn Regensburg - Greuther Furth 25.03.2022 | IF Elfsborg - Halmstads BK 25.03.2022 | Rosenborg BK - Raufoss 25.03.2022 | Grasshoppers Club Zurich - FC Aarau 25.03.2022 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna 25.03.2022 | FK Orn-Horten - Asker Fotball 25.03.2022 | Asker Fotball - FK Orn-Horten 25.03.2022 | SV Horn - St. Pölten 25.03.2022 | Torns IF - BK Olympic 25.03.2022 | Real Jaen - Granada 26.03.2022 | FK Rubin Kazan - PFK Krylia Sovyetov Samara 26.03.2022 | Vaasan Palloseura - FF Jaro 26.03.2022 | Gefle IF - Hudiksvalls FF 26.03.2022 | HJK Helsinki - Hammarby IF 26.03.2022 | PFC Levski Sofya - SOZOPOL 26.03.2022 | Nomme Kalju - FK Metta / LU 26.03.2022 | Lindome GIF - Ullareds IK 26.03.2022 | IFK Goteborg - Fredrikstad 26.03.2022 | Tvaakers IF - Eskilsminne IF 26.03.2022 | Skeid - Kjelsas 26.03.2022 | IK Sirius - IK Brage 26.03.2022 | Osters IF - Helsingborg IF 26.03.2022 | AIK - Jönköping Södra 26.03.2022 | Sarpsborg 08 - Lillestrom SK 26.03.2022 | Molde FK - Aalesunds FK 26.03.2022 | Tampereen Ilves - PK-35 Vantaa 26.03.2022 | Skovde AIK - FC Trollhattan 26.03.2022 | Mjallby AIF - Trelleborgs FF 26.03.2022 | IFK Mariehamn - Ekenas Idrottsforening 26.03.2022 | Kalmar FF - IFK Varnamo 26.03.2022 | Gais - Landskrona Bois 26.03.2022 | Grorud IL - Ullensaker / Kisa 26.03.2022 | Valerenga IF - Hacken Gothenburg 26.03.2022 | Örebrö SK - Degerfors IF 26.03.2022 | Mjondalen IF - IK Start 26.03.2022 | Stromsgodset - Hamarkameratene 26.03.2022 | Sogndal IL - SK Brann 26.03.2022 | Odds BK - Sandefjord Fotball 26.03.2022 | Asane Fotball - Sandnes ULF 26.03.2022 | Dalkurd FF - Sandvikens IF 26.03.2022 | Kristiansund BK - Tromso IL 27.03.2022 | Djurgardens IF - FC Honka 27.03.2022 | HNK Hajduk Split - NK Radomlje 27.03.2022 | Bryne FK - Jerv 27.03.2022 | Viking FK - FK Haugesund 28.03.2022 | Stabaek IF - Kongsvinger IL Fotball 30.03.2022 | Mikkelin Palloilijat - Pepo Lappeenranta 30.03.2022 | PFC Levski Sofya - FK SEPTEMVRI SOFIA 09.04.2022 | Olympiacos Piraeus - FC Shakhtar Donetsk 12.04.2022 | Legia Warszawa - FC Dinamo Kiev 14.04.2022 | Galatasaray - FC Dinamo Kiev 14.04.2022 | KS Lechia Gdansk - FC Shakhtar Donetsk 19.04.2022 | Fenerbahçe - FC Shakhtar Donetsk 20.04.2022 | FC CFR 1907 Cluj - FC Dinamo Kiev 25.04.2022 | Antalyaspor - FC Shakhtar Donetsk 26.04.2022 | Borussia Dortmund - FC Dinamo Kiev 28.04.2022 | GNK Dinamo Zagreb - FC Dinamo Kiev 01.05.2022 | HNK Hajduk Split - FC Shakhtar Donetsk 04.05.2022 | FC Basel 1893 - FC Dinamo Kiev 11.05.2022 | Borussia Monchengladbach - Ukrayna 13.05.2022 | Flora Tallinn - FC Dinamo Kiev 17.05.2022 | Empoli FC - Ukrayna 18.05.2022 | HNK Rijeka - Ukrayna 25.05.2022 | A-League All Stars - Barcelona 04.06.2022 | Viettel Fc - Hanoi FC 04.06.2022 | Hai Phong FC - Hoang Anh Gia Lai 04.06.2022 | FC Shukura Kobuleti - FC Samgurali Tskaltubo 07.06.2022 | Hoang Anh Gia Lai - Hanoi FC 07.06.2022 | Hai Phong FC - Viettel Fc 08.06.2022 | Dc United - CSD Xelaju MC 10.06.2022 | Viettel Fc - Hoang Anh Gia Lai 10.06.2022 | Hai Phong FC - Hanoi FC 10.06.2022 | Saburtalo Tbilisi - FC Samtredia 10.06.2022 | Tauro FC - Herediano 10.06.2022 | FC Shukura Kobuleti - Torpedo Kutaisi 11.06.2022 | FC Maritsa Plovdiv - PFC Lokomotiv Plovdiv 11.06.2022 | Molde FK - AIK 11.06.2022 | Fredrikstad - IFK Goteborg 11.06.2022 | The New Saints - Ellesmere Rangers 11.06.2022 | Kristiansund BK - Stjordals-Blink 11.06.2022 | Cliftonville FC - Derry City 11.06.2022 | PFC Pirin Blagoevgrad - FK SEPTEMVRI SOFIA 11.06.2022 | OFK GRADINA SREBRENIK - FK Tuzla City 11.06.2022 | VV Zepperen-Brustem - ST. Truidense VV 12.06.2022 | Minnesota United FC - Paderborn 12.06.2022 | Austin FC - CF Pachucha 12.06.2022 | Jerv - Tromso IL 12.06.2022 | FC Thalwil - FC Zurich 13.06.2022 | Venados FC - Cruz Azul 13.06.2022 | Rosenborg BK - Aalesunds FK 13.06.2022 | Sarpsborg 08 - Hacken Gothenburg 13.06.2022 | Trans Narva - FCI Levadia Tallinn 14.06.2022 | FK Shkupi - FC Ballkani 15.06.2022 | Atlanta United FC - CF Pachucha 15.06.2022 | FC Spartak Trnava - MFK Skalica 15.06.2022 | Perak TBG FC - Bukit Tambun FC 15.06.2022 | PFC Cherno More Varna - PFC Lokomotiv Plovdiv 15.06.2022 | MFK Ruzomberok - FK Humenne 15.06.2022 | FK SEPTEMVRI SOFIA - FC Strumska Slava 15.06.2022 | HSK Zrinjski Mostar - Mura Murska Sabota 15.06.2022 | FC Zurich - FC Baden 16.06.2022 | Hacken Gothenburg - Halmstads BK 16.06.2022 | Varbergs - Norrby IF 16.06.2022 | Vorwärts Steyr - Kalmar FF 17.06.2022 | Forward Madison FC - Paderborn 17.06.2022 | Zaglebie Sosnowiec - KKS Kalisz 17.06.2022 | IK Sirius - Djurgardens IF 17.06.2022 | POFC Botev Vratsa - FC Yantra Gabrovo 17.06.2022 | Trelleborgs FF - IFK Goteborg 17.06.2022 | FK Akademija Pandev - FC Ballkani 17.06.2022 | IF Elfsborg - Helsingborg IF 17.06.2022 | SG Dynamo Schwerin - Hansa Rostock 17.06.2022 | FK Tuzla City - FK Sloga Doboj 17.06.2022 | FK TSC Backa Topola - FK Vozdovac 17.06.2022 | ASK-BSC Bruck/Leitha - SV Horn 17.06.2022 | FC Luzern - FC Winterthur 17.06.2022 | Buchbach - Ismaning 18.06.2022 | Miami United FC - CF Pachucha 18.06.2022 | MKS Cracovia Krakow - Stal Rzeszow 18.06.2022 | PFC Levski Sofya - FK SEPTEMVRI SOFIA 18.06.2022 | FC Viktoria Plzen - SK Klatovy 1898 18.06.2022 | FK Kosice - MFK Zemplin Michalovce 18.06.2022 | Fortuna Dusseldorf II - Fortuna Cologne 18.06.2022 | GKS Piast Gliwice - KS Kuznia Ustron 18.06.2022 | Wisla Krakow - RKS Garbarnia Krakow 18.06.2022 | GKS Katowice - Skra Czestochowa 18.06.2022 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Zeleziarne Podbrezova 18.06.2022 | FC Spartak Trnava - FC Petrzalka 18.06.2022 | MKS Arka Gdynia - Radunia Stęzyca 18.06.2022 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana 18.06.2022 | FK Fotbal Trinec - FK Dubnica Nad Vahom 18.06.2022 | NK Osijek - NK Slaven Belupo 18.06.2022 | Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18.06.2022 | RKS Garbarnia Krakow - Wisla Krakow 18.06.2022 | KS Kuznia Ustron - GKS Piast Gliwice 18.06.2022 | KKS Lech Poznan - Widzew Lodz 18.06.2022 | TSV Grunwald - Heimstetten 18.06.2022 | WKS Slask Wroclaw - GKS Tychy 18.06.2022 | Gornik Leczna - RKS Radomiak Radom 18.06.2022 | FC Schalke 04 II - VfB Stuttgart II 18.06.2022 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 18.06.2022 | SV Rulzheim - Kaiserslautern 18.06.2022 | Viktoria Aschaffenburg - Nürnberg 18.06.2022 | R. Ehlershausen - Hannover 96 18.06.2022 | PFC CSKA Sofia - Greuther Furth 18.06.2022 | Cliftonville FC - Shamrock Rovers 18.06.2022 | Cumbernauld Colts FC - Stranraer 18.06.2022 | VFB 03 Hilden - Fortuna Düsseldorf 18.06.2022 | PFC Pirin Blagoevgrad - FC CSKA 1948 18.06.2022 | FC Basel 1893 - Neuchatel Xamax 18.06.2022 | SV Leobendorf - St. Pölten 18.06.2022 | Sturm Graz - KSV 1919 18.06.2022 | Hartberg - SV Lafnitz 18.06.2022 | Dornbirn - Austria Lustenau 18.06.2022 | SB Chiemgau Traunstein - Buchbach 18.06.2022 | FC Dunav 2010 - PFC Dobrudzha Dobrich 18.06.2022 | FK Partizani Tirana - Mura Murska Sabota 18.06.2022 | NK Maribor - FK Shkendija 18.06.2022 | Jönköping Södra - Hammarby IF 18.06.2022 | Josko Ried - Slovan Bratislava 18.06.2022 | NK Koper - FC CFR 1907 Cluj 18.06.2022 | FK Zeleziarne Podbrezova - MSK Zilina 18.06.2022 | Dosta Bystrc - FC ZBROJOVKA Brno 18.06.2022 | SKU Amstetten - MFK Ruzomberok 18.06.2022 | FC Zurich - FC Wil 1900 18.06.2022 | SKV Rot-Weiss Darmstadt - SV Darmstadt 98 18.06.2022 | FK Rostov - FC Kuban Holding Pavlovskaya 18.06.2022 | VSN Varazdin - HSK Zrinjski Mostar 18.06.2022 | NK Domzale - Rudar Pljevlja 18.06.2022 | NK Dekani - Olimpija Ljubljana 19.06.2022 | MFK Skalica - MFK Vyskov 19.06.2022 | DJK Arminia Klosterhardt - RW Oberhausen 19.06.2022 | Osters IF - Hammarby IF 19.06.2022 | Utsiktens BK - IFK Norrköping FK 19.06.2022 | AFC Eskilstuna - GIF Sundsvall 19.06.2022 | AIK - Örebrö SK 19.06.2022 | Hetlinger Mtv - St Pauli 19.06.2022 | Mladost Lucani - FK Buducnost Podgorica 19.06.2022 | AIK - Örebrö SK 19.06.2022 | FC Urnasch 1969 - FC St Gallen 1879 19.06.2022 | Legia Warszawa - MKS Chojniczanka Chojnice 19.06.2022 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Blau-Weiß Linz 19.06.2022 | Celik Zenica - FK Velez Mostar 20.06.2022 | Torpedo Moskova - FC Yenisey Krasnoyarsk 20.06.2022 | MFK Dukla Banska Bystrica - AS Trencin 20.06.2022 | FK Rubin Kazan - FK Akron Tolyatti 20.06.2022 | Orgryte IS - Hacken Gothenburg 20.06.2022 | SV Lafnitz - ACS Champions FC Arges 20.06.2022 | Malmo FF - Trelleborgs FF 20.06.2022 | ND Gorica - Rudar Pljevlja 20.06.2022 | FK Spartak Subotica - FK Sutjeska Niksic 21.06.2022 | FC Baltika Kaliningrad - FC Volgar Astrakhan 21.06.2022 | PFC Cherno More Varna - FK Akademija Pandev 21.06.2022 | HSK Zrinjski Mostar - FK Shkendija 21.06.2022 | PFC Kuban Krasnodar - Dinamo Stavropol 21.06.2022 | FC CFR 1907 Cluj - FK Napredak Krusevac 21.06.2022 | Helsingborg IF - Jönköping Södra 21.06.2022 | 1. FC Schweinfurt 05 - Wurzburger FV 21.06.2022 | Kematen - PFC CSKA Sofia 21.06.2022 | FK Zenit St Petersburg - FK Nizhny Novgorod 21.06.2022 | SV Horn - TWL Elektra 21.06.2022 | FK Javor Ivanjica - FK Kolubara Lazarevac 21.06.2022 | East Fife - Civil Service United 21.06.2022 | Strathspey Thistle - Elgin City FC 21.06.2022 | Alloa Athletic FC - Partick Thistle FC 21.06.2022 | East Fife - Civil Service Strollers FC 21.06.2022 | The New Saints - Bala Town FC 22.06.2022 | FK SEPTEMVRI SOFIA - FC Arda Kardzhali 22.06.2022 | LKS Lodz - CWKS Resovia 22.06.2022 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Kosice 22.06.2022 | Zaglebie Sosnowiec - GKS Katowice 22.06.2022 | Karlsruher - Wehen 22.06.2022 | Sandecja Nowy Sacz - Motor Lublin 22.06.2022 | PFK Arsenal Tula - Peresvet Podolsk 22.06.2022 | FC Viktoria Plzen - FC Slavia Karlovy Vary 22.06.2022 | Wisla Plock - MKS Chojniczanka Chojnice 22.06.2022 | PFC Levski Sofya - PFC Pirin Blagoevgrad 22.06.2022 | FC Dunav 2010 - Liteks Lovech 22.06.2022 | Fenerbahçe - FK Shkupi 22.06.2022 | Ferencvarosi Budapest - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 22.06.2022 | FC Vysocina Jihlava - FC Viktoria Zizkov 22.06.2022 | NK Maribor - FC Spartak Trnava 22.06.2022 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - Slovan Bratislava 22.06.2022 | Mura Murska Sabota - FK Napredak Krusevac 22.06.2022 | FK Vojvodina Novi Sad - FC Maritsa Plovdiv 22.06.2022 | TSV Havelse - Hannover 96 22.06.2022 | FC Viktoria Cologne - FC Zurich 22.06.2022 | FC Sion - Neuchatel Xamax 22.06.2022 | Fortuna Düsseldorf - MFK Ruzomberok 22.06.2022 | NK Slaven Belupo - FK Sloboda Tuzla 22.06.2022 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Greuther Furth 22.06.2022 | FK Makedonija Gjorge Petrov - KF Drita 22.06.2022 | Sporting West Harelbeke - Zulte 22.06.2022 | Heimstetten - VFR Garching 22.06.2022 | Olimpija Ljubljana - FK TSC Backa Topola 22.06.2022 | FK Novi Pazar - FK Decic Tuzi 23.06.2022 | CF America - Club Leon 23.06.2022 | Hamilton Academical FC - Larne FC 23.06.2022 | FC Shinnik Yaroslavl - FC SKA-Khabarovsk 23.06.2022 | KKS Lech Poznan - MKS Pogon Szczecin 23.06.2022 | ND Gorica - FK Borac Banja Luka 23.06.2022 | KSV 1919 - ACS Champions FC Arges 23.06.2022 | Nürnberg - BSG Chemie Leipzig 23.06.2022 | FK Radnik Surdulica - FK Buducnost Podgorica 23.06.2022 | FK Sarajevo - FK Iskra Danilovgrad 23.06.2022 | Ayr United FC - Dumbarton FC 24.06.2022 | FC Neftekhimik Nizhnekamsk - Torpedo Moskova 24.06.2022 | Sandecja Nowy Sacz - GKS Piast Gliwice 24.06.2022 | VC Westerlo - KAA Gent 24.06.2022 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Bravo Ljubljana 24.06.2022 | Grasshoppers Club Zurich - FC Schaffhausen 24.06.2022 | FK Rubin Kazan - FC Kamaz Naberezhnye Chelny 24.06.2022 | FC Vaduz - Sc Freiburg II 24.06.2022 | FC Slovan Liberec - FK Mlada Boleslav 24.06.2022 | Legia Warszawa - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 24.06.2022 | FC Uta Arad - FC Maritsa Plovdiv 24.06.2022 | SKU Amstetten - Trenkwalder Admira 24.06.2022 | Palhalma Agrospecial SE - Fehervar FC Szekesfehervar 24.06.2022 | KGHM Zaglebie Lubin - Miedz Legnica 24.06.2022 | FC CFR 1907 Cluj - FK Partizan Belgrade 24.06.2022 | Josko Ried - Olympiacos Piraeus 24.06.2022 | FC Salzburg - PFC CSKA Sofia 24.06.2022 | VfB Stuttgart II - FC Augsburg II 24.06.2022 | Sturm Graz - Mura Murska Sabota 24.06.2022 | Wisla Pulawy - Pogon Grodzisk Mazowiecki 24.06.2022 | ASK-BSC Bruck/Leitha - SV Lafnitz 24.06.2022 | SC Viktoria 06 Griesheim - SV Darmstadt 98 24.06.2022 | SV Horn - 1. Wiener Neustadter SC 24.06.2022 | FC Marchfeld Donauauen - TWL Elektra 24.06.2022 | Auerbach 1906 - Dynamo Dresden 24.06.2022 | Kickers Emden - Rot Weiss Essen 24.06.2022 | Falkirk FC - Kilmarnock FC 25.06.2022 | Austria Lustenau - FC Wil 1900 25.06.2022 | FC Nagykanizsai - Zalaegerszeg TE 25.06.2022 | FK Kosice - FK Slavoj Trebisov 25.06.2022 | FK Humenne - 1. FC Tatran Presov 25.06.2022 | KS Lechia Gdansk - Wisla Plock 25.06.2022 | MSK Zilina - MFK Karniva 25.06.2022 | MKS Arka Gdynia - Olimpia Elblag 25.06.2022 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - AS Trencin 25.06.2022 | Ruch Chorzow - Odra Opole 25.06.2022 | Sparta Prague - FK Dukla Prag 25.06.2022 | FK Teplice - FK Usti Nad Labem 25.06.2022 | FK Fotbal Trinec - MFK Dukla Banska Bystrica 25.06.2022 | Paksi SE - BFC Siofok 25.06.2022 | Zaglebie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko Biala 25.06.2022 | ASV 13 - First Vienna 25.06.2022 | Wisla Krakow - FKS Stal Mielec 25.06.2022 | Widzew Lodz - GKS Tychy 25.06.2022 | GKS Katowice - KS Gornik Polkowice 25.06.2022 | Slask II Wroclaw - GKS Jastrzebie 25.06.2022 | 1 FK Pribram - FC Hradec Kralove 25.06.2022 | Korona Kielce - Skra Czestochowa 25.06.2022 | Chrobry Glogow - KKS Kalisz 25.06.2022 | Gornik Leczna - Pogon Siedlce 25.06.2022 | FC Orenburg - FC Dinamo Auto 25.06.2022 | Wuppertaler - Bochum 25.06.2022 | FC Midtjylland - Odense Boldklub 25.06.2022 | VSG Altglienicke - Hertha BSC II 25.06.2022 | Hannover 96 - Duisburg 25.06.2022 | Holstein Kiel - St Pauli 25.06.2022 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 25.06.2022 | Jagiellonia Bialystok - KS Warta Poznan 25.06.2022 | Paderborn - SC Verl 25.06.2022 | FK Zeleziarne Podbrezova - FC ZBROJOVKA Brno 25.06.2022 | Brondby IF - Hvidovre IF 25.06.2022 | Krefelder FC Uerdingen 05 - SC Preussen 06 Munster 25.06.2022 | FC Liefering - Vorwärts Steyr 25.06.2022 | AGF Aarhus - Aalborg BK 25.06.2022 | Cove Rangers FC - Dunfermline Athletic FC 25.06.2022 | FV Illertissen - TSV Landsberg am Lech 25.06.2022 | Needham Market FC - Ipswich Town 25.06.2022 | Monaco - Cercle Brugge 25.06.2022 | München - Karlsruher 25.06.2022 | FC Rudersdal - Lyngby BK 25.06.2022 | Rkdsv - Willem II Tilburg 25.06.2022 | BSG Wismut Gera - FSV Zwickau 25.06.2022 | SK Austria Klagenfurt - NK Osijek 25.06.2022 | Berwick Rangers - Stenhousemuir 25.06.2022 | The New Saints - Warrington Rylands 1906 FC 25.06.2022 | Linfield FC - Newtown AFC 25.06.2022 | Club Brugge - Kvv Thes Sport Tessenderlo 25.06.2022 | FC Thun - FC St Gallen 1879 25.06.2022 | KV Kortrijk - Yellow-Red Mechelen 25.06.2022 | FC Banik Ostrava - FC Viktoria Otrokovice 25.06.2022 | VFR Krefeld-Fischeln - 19 Straelen 25.06.2022 | SCR Altach - FC Luzern 25.06.2022 | Bala Town FC - Cliftonville FC 25.06.2022 | Buckie Thistle - Aberdeen FC 25.06.2022 | 1. FC Schweinfurt 05 - TSV Abtswind 25.06.2022 | FC Sion - Servette Geneva 25.06.2022 | Spartans - East Fife 25.06.2022 | Worksop Town - Barnsley 25.06.2022 | FC Basel 1893 - Greuther Furth 25.06.2022 | Cumbernauld Colts FC - Alloa Athletic FC 25.06.2022 | St. Pölten - FK Austria Wien 25.06.2022 | PFK Arsenal Tula - Sakhalinec Moscow 25.06.2022 | FC Mauerwerk - WSC Hertha Wels 25.06.2022 | FK Spartak Moskova - FC Alania Vladikavkaz 25.06.2022 | TJ Sokol Lanzhot - FC Fastav Zlin 25.06.2022 | FK Javor Ivanjica - FK Vozdovac 25.06.2022 | FK Pardubice - FC Vysocina Jihlava 25.06.2022 | ASK Voitsberg - Sturm Graz 25.06.2022 | PFC Levski Sofya - FK Akademija Pandev 25.06.2022 | FC Dunav 2010 - SFC Etar Veliko Tarnovo 25.06.2022 | LASK - MKS Cracovia Krakow 25.06.2022 | Vasas FC - Kisvarda FC 25.06.2022 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Ferencvarosi Budapest 25.06.2022 | FK Slovan Galanta - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 25.06.2022 | Tus Heiligenkreuz - Hartberg 25.06.2022 | Fortuna Düsseldorf - Olympiacos Piraeus 25.06.2022 | Pecsi MFC - NK Slaven Belupo 25.06.2022 | FK Dinamo Moscow - FC Amkal Moscow 25.06.2022 | FK Sochi - FK Zenit St Petersburg 25.06.2022 | Olimpija Ljubljana - FK Cukaricki Belgrade 26.06.2022 | FC Baltika Kaliningrad - FC Yenisey Krasnoyarsk 26.06.2022 | RKS Rakow Czestochowa - MKS Chojniczanka Chojnice 26.06.2022 | SV Tasmania Berlin - Babelsberg 03 26.06.2022 | Lippstadt 08 - TUS Bersenbruck 26.06.2022 | Randers FC - FC Helsingoer 26.06.2022 | FC Nordsjælland - HB Koege 26.06.2022 | The New Saints - Cliftonville FC 26.06.2022 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Nürnberg 26.06.2022 | Yverdon Sport - FC Dinamo Kiev 26.06.2022 | Znicz Pruszkow - Motor Lublin 26.06.2022 | FK Makedonija Gjorge Petrov - KF Llapi 27.06.2022 | PFC Slavya Sofya - FC Arda Kardzhali 27.06.2022 | SonderjyskE - FC Fredericia 27.06.2022 | FC Copenhagen - Silkeborg IF 27.06.2022 | FK Crvena Zvezda Belgrade - NK Domzale 27.06.2022 | PFC CSKA Sofia - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 27.06.2022 | KSV 1919 - CS Universitatea Craiova 1948 27.06.2022 | Olympiacos Piraeus - MKS Cracovia Krakow 27.06.2022 | FC Uta Arad - FK Vojvodina Novi Sad 27.06.2022 | Crusaders FC - St Mirren 28.06.2022 | Bohemians Prag 1905 - FK Mas Taborsko 28.06.2022 | KKS Lech Poznan - Jagiellonia Bialystok 28.06.2022 | GKS Piast Gliwice - CWKS Resovia 28.06.2022 | PFC CSKA Sofia - Ferencvarosi Budapest 28.06.2022 | FK Rubin Kazan - PFK Krylia Sovyetov Samara 28.06.2022 | KS Gornik Zabrze - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 28.06.2022 | Young Boys Bern - Neuchatel Xamax 28.06.2022 | MKS Arka Gdynia - Wisla Plock 28.06.2022 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 28.06.2022 | FC Viktoria Plzen - Slovan Bratislava 28.06.2022 | Mladost Lucani - FK Vozdovac 28.06.2022 | Kaiserslautern - FC Lugano 28.06.2022 | FCM Traiskirchen - FK Austria Wien 28.06.2022 | Borussia Dortmund II - SC Preussen 06 Munster 28.06.2022 | FK Krasnodar - FK Rostov 28.06.2022 | Bravo Ljubljana - FK Cukaricki Belgrade 28.06.2022 | Rapid Wien II - SV Stripfing 28.06.2022 | Trenkwalder Admira - Wiener Sport-Club 28.06.2022 | FC Marchfeld Donauauen - Team für Wien 28.06.2022 | FC Vaduz - FC Winterthur 28.06.2022 | FC Puch - Sak 1914 Salzburg 28.06.2022 | Alloa Athletic FC - Stirling Albion FC 28.06.2022 | Forfar Athletic FC - Dunfermline Athletic FC 28.06.2022 | Melksham Town - Forest Green Rovers 28.06.2022 | Longridge Town - Bolton Wanderers 29.06.2022 | PFC Cherno More Varna - SFC Etar Veliko Tarnovo 29.06.2022 | SK Sigma Olomouc - MFK Vyskov 29.06.2022 | FC Slovan Liberec - FC Vlasim 29.06.2022 | FK Teplice - FK Varnsdorf 29.06.2022 | Mosonmagyarovari TE - Dorogi FC 29.06.2022 | Hibernian FC - Hartlepool United 29.06.2022 | FK Zeleziarne Podbrezova - KFC Komarno 29.06.2022 | FC Blau-Weiß Linz - Sparta Prag (B) 29.06.2022 | MSK Puchov - FK Fotbal Trinec 29.06.2022 | Club Brugge - Lierse Kempenzonen 29.06.2022 | Mezokovesd Zsory SE - MTK Budapest 29.06.2022 | FK Spartak Moskova - FC Alania Vladikavkaz 29.06.2022 | GKS Jastrzebie - Ruch Chorzow 29.06.2022 | FC Banik Ostrava - FC Fastav Zlin 29.06.2022 | GKS Tychy - RKS Garbarnia Krakow 29.06.2022 | FK Pardubice - 1 FK Pribram 29.06.2022 | SK Slavia Prag - Olympiacos Piraeus 29.06.2022 | St. Pölten - Rapid Bucuresti 1923 29.06.2022 | FC CSKA 1948 - FK Akademija Pandev 29.06.2022 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - MFK Karniva 29.06.2022 | FC Viktoria 1889 Berlin - Union Berlin 29.06.2022 | Wolfsberger AC - Hansa Rostock 29.06.2022 | NK Maribor - FK Partizani Tirana 29.06.2022 | SV Waldhof Mannheim 07 - FC Aarau 29.06.2022 | ND Gorica - Tabor Sezana 29.06.2022 | Monaco - FC St Gallen 1879 29.06.2022 | 1. FC Monheim - Bochum 29.06.2022 | CSKA Moskova - FK Zenit St Petersburg 29.06.2022 | Go Ahead Eagles - Paok Thessaloniki 29.06.2022 | FC Schalke 04 II - SpVg Schonnebeck 1910 29.06.2022 | Lausanne-Sport - FC Dinamo Kiev 30.06.2022 | Sparta Prague - SFC Opava 30.06.2022 | FK Crvena Zvezda Belgrade - NK Koper 30.06.2022 | Olimpija Ljubljana - Sibenik 01.07.2022 | FC Viktoria Plzen - FK Mas Taborsko 01.07.2022 | Kilmarnock FC - Charlton Athletic 01.07.2022 | Hamburger SV - Aris Thessaloniki 01.07.2022 | Arminia Bielefeld - Olympiacos Piraeus 01.07.2022 | Trenkwalder Admira - CS Universitatea Craiova 1948 01.07.2022 | Duisburg - SC Preussen 06 Munster 01.07.2022 | FK Nizhny Novgorod - FK Sochi 01.07.2022 | Rot Weiss Essen - Borussia Monchengladbach 01.07.2022 | Melksham Town - Bristol Rovers 02.07.2022 | Evesham Utd. - Cheltenham Town 02.07.2022 | Chorley FC - Bolton Wanderers 02.07.2022 | FC Orenburg - Gaziantep 02.07.2022 | FC Salzburg - Legia Warszawa 02.07.2022 | FC Salzburg - Olympiacos Piraeus 02.07.2022 | FC Groningen - Paok Thessaloniki 02.07.2022 | Austria Lustenau - FC St Gallen 1879 02.07.2022 | Plymouth Parkway - Plymouth Argyle 02.07.2022 | Havant & Waterlooville - Portsmouth 02.07.2022 | Alfreton Town FC - Sheffield Wednesday 02.07.2022 | FC Astoria Walldorf - Hoffenheim 02.07.2022 | Oxford City - Oxford United 03.07.2022 | Werder Bremen - Karlsruher 03.07.2022 | Gosport Borough - Portsmouth 03.07.2022 | FK Krasnodar - FC Forte Taganrog 03.07.2022 | FK Zenit St Petersburg - FK Crvena Zvezda Belgrade 04.07.2022 | KAA Gent - Aris Thessaloniki 04.07.2022 | CSKA Moskova - FK Nizhny Novgorod 05.07.2022 | SK Slavia Prag - Rapid Bucuresti 1923 05.07.2022 | AFC Rushden And Diamonds - Milton Keynes Dons 06.07.2022 | AZ Alkmaar - Paok Thessaloniki 06.07.2022 | Patro Eisden Maasmechelen - Willem II Tilburg 07.07.2022 | FK Rostov - FC Forte Taganrog 07.07.2022 | FK Sochi - CSKA Moskova 08.07.2022 | Köln - Austria Lustenau 08.07.2022 | Harrogate Town - Sheffield Wednesday 08.07.2022 | Bracknell Town - Wycombe Wanderers 09.07.2022 | North Leigh FC - Oxford United 09.07.2022 | Walsall - Aston Villa 09.07.2022 | LASK - Eintracht Frankfurt 09.07.2022 | Dartford FC - Charlton Athletic 09.07.2022 | Banbury United - Oxford United 09.07.2022 | Stuttgart - FC Zurich 10.07.2022 | FK Rostov - FK Krasnodar 10.07.2022 | FK Lokomotiv Moskova - FK Dinamo Moscow 12.07.2022 | Lincoln City - Sheffield United 12.07.2022 | Manchester United FC - Liverpool 14.07.2022 | Brisbane Roar FC - Leeds United 15.07.2022 | Melbourne Victory FC - Manchester United FC 15.07.2022 | Liverpool - Crystal Palace FC 16.07.2022 | Tottenham - Sevilla 16.07.2022 | Stuttgart - Brentford 16.07.2022 | Wimbledon - Ipswich Town 16.07.2022 | Gillingham FC - Portsmouth 16.07.2022 | Kings Lynn Town - Milton Keynes Dons 16.07.2022 | Sutton United - Charlton Athletic 17.07.2022 | Arsenal FC - Everton FC 17.07.2022 | Aston Villa - Leeds United 18.07.2022 | SK Austria Klagenfurt - Southampton 19.07.2022 | Manchester United FC - Crystal Palace FC 19.07.2022 | Leyton Orient London - Portsmouth 20.07.2022 | Brisbane Roar FC - Aston Villa 20.07.2022 | Bognor Regis - Portsmouth 20.07.2022 | Orlando City SC - Arsenal FC 21.07.2022 | Dc United - Bayern Münih 21.07.2022 | Minnesota United FC - Everton FC 21.07.2022 | Manchester City FC - CF America 21.07.2022 | RB Leipzig - Liverpool