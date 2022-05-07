07.05.2022 | 22:00 | Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 7. Hafta

Club Circulo Deportivo ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Guillermo Trama'nde oynanıyor. Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 07.05.2022 / 22:00
Maçın Hakemi: