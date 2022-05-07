www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2022 Sezonu Club Circulo Deportivo - CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı
Torneo Federal A 2022
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

07.05.2022 | 22:00 | Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis | Torneo Federal A | 7. Hafta

Club Circulo Deportivo ile CA Juventud Unida Universitario San Luis 2022 Torneo Federal A 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı, Estadio Guillermo Trama'nde oynanıyor. Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Club Circulo Deportivo-CA Juventud Unida Universitario San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 07.05.2022 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Başakşehir - G.Saray maçında 11'ler belli oldu!
Başakşehir - G.Saray maçında 11'ler belli oldu!
Burnley - Aston Villa | CANLI
Torrent Başakşehir maçı öncesi konuştu!
Paris Saint-Germain'den Trabzonspor'a kutlama!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor